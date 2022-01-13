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Казахстан (854) ОДКБ (102)

ОДКБ офіційно повідомила про завершення операції в Казахстані

ОДКБ офіційно повідомила про завершення операції в Казахстані

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) оголосила про завершення військової операції у Казахстані.

Про це заявив генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

"Виведення... сил ОДКБ із Казахстану розпочалося вже сьогодні, 13 січня поточного року, і триватиме протягом 10 днів. ...місія ОДКБ в республіці (Казахстані — Ред.) завершена. Це узгоджена оцінка як політичного керівництва держав — членів ОДКБ, так і військового командування ОДКБ, і казахстанських збройних сил", — заявив він.

Генсек ОДКБ заявив, що "бандити та терористи розгромлені". Він визнав, що зараз казахстанські силовики проводять "зачистку" та арешти учасників масових акцій.

Раніше стало відомо, що розпочалося виведення сил ОДКБ із Казахстану.

Читайте: Казахстан збільшив політичну залежність від Росії, - Financial Times

Автор: 
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Топ коментарі
+12
Китай указал ***** на его место!
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13.01.2022 16:13
+7
Китаю уже доложили ? А если китайцы кого-то найдут ?
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13.01.2022 16:13
+3
Дали копняка одкб.
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13.01.2022 16:22
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Китаю уже доложили ? А если китайцы кого-то найдут ?
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13.01.2022 16:13 Відповісти
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14.01.2022 00:18 Відповісти
Китай указал ***** на его место!
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13.01.2022 16:13 Відповісти
Дали копняка одкб.
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13.01.2022 16:22 Відповісти
Вечный правитель - друг хутина , тоже вечного правителя
Недвижимость в Дубае и Лондоне, частные самолеты, доля в швейцарском банке, офшоры на Британских Виргинских Островах, яхты класса «люкс» и большое количество другого имущества, нажитого коррупционным путем. Такие списки вы, наверняка, видели уже не раз. Но этот - особенный, ведь сейчас мы говорим не о российских жуликах, но о человеке, которого прямо сейчас спасают от краха Путин и российские войска.

Роскошная жизнь диктатора: богатства семьи Назарбаева

https://youtu.be/wgbJkLNd7co
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13.01.2022 16:35 Відповісти
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13.01.2022 16:37 Відповісти
Ага щас... Кацапьё так взяло и ушло. Для своего одибиленного населения покажут как один самолетик улетел( неизвестно куда еще , можно вылететь и из Алматы в Караганду). А еще 10 прилетят втихаря в Актобе и тд...
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13.01.2022 16:53 Відповісти
Да там вроде Китай подсуетился, у него ведь свои интересы в Казахстане.
Поговорили китайцы с Путиным, вот и приходится "завершать миссию"
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14.01.2022 01:20 Відповісти
ОДКБ - Об'єднання Дідів Котрі Бояться.
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13.01.2022 17:00 Відповісти
Военная операция? Хм... А с кем воевали? Тема побеждённой армии не раскрыта. Где пленные?
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14.01.2022 00:21 Відповісти
Успех многоходовочника Куйла - всего за неделю получить еще один народ который будет люто ненавидеть Кацапов, и ни один десяток лет а может и больше - Вечно !!! .. у меня все !!! Пу - гений !!!
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14.01.2022 00:53 Відповісти
Понты с 20 000 боевиками вооруженных до зубов,это равносильно что дохлый Ссср победил Германию одной банкой тушонки Рузвельта...
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14.01.2022 05:48 Відповісти
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14.01.2022 05:52 Відповісти
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14.01.2022 06:25 Відповісти
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14.01.2022 08:29 Відповісти
Есть!
Так точно, Товаирщь Си !
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14.01.2022 09:26 Відповісти
 
 