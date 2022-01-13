ОДКБ офіційно повідомила про завершення операції в Казахстані
Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) оголосила про завершення військової операції у Казахстані.
Про це заявив генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".
"Виведення... сил ОДКБ із Казахстану розпочалося вже сьогодні, 13 січня поточного року, і триватиме протягом 10 днів. ...місія ОДКБ в республіці (Казахстані — Ред.) завершена. Це узгоджена оцінка як політичного керівництва держав — членів ОДКБ, так і військового командування ОДКБ, і казахстанських збройних сил", — заявив він.
Генсек ОДКБ заявив, що "бандити та терористи розгромлені". Він визнав, що зараз казахстанські силовики проводять "зачистку" та арешти учасників масових акцій.
Раніше стало відомо, що розпочалося виведення сил ОДКБ із Казахстану.
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Так точно, Товаирщь Си !