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Казахстан (854) ОДКБ (102)

Розпочалося виведення військ ОДКБ із Казахстану

Розпочалося виведення військ ОДКБ із Казахстану

Заходи щодо організованого виведення контингенту Організації Договору про колективну безпеку розпочалися в Казахстані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє державний телеканал "Хабар 24".

Вранці 13 січня у Військовому інституті Сухопутних військ Алмати пройшов мітинг, присвячений проводам "миротворців".

"За короткий проміжок часу завдання миротворчої операції, поставлені перед Міжнародним континентом миротворчих сил, були виконані. Керівництвом Республіки Казахстан прийнято рішення про виведення миротворчого контингенту і відхід його в пункти дислокації", - оголосили на заході перед хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих під час протестів.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомляв, що процес виведення військ триватиме до 10 днів.

Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась в інтерв'ю телеканалу повідомив, що зараз сили ОДКБ розгорнуті тільки у двох містах – Алмати і Нур-Султані. За його словами, війська будуть виведені до 23 січня.

"Главами держав поставлено завдання завершити ці заходи протягом 10 днів - до 23 числа. Це реальні терміни. Це дозволить нам без поспіху вивести війська", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ОДКБ перекинули у Казахстан понад 70 літаків, - Міноборони РФ

Зась також зазначив, що 12 січня "миротворці" розпочали заходи щодо передачі об'єктів, які перебували під охороною миротворців, місцевим силовикам.

Для того, щоб вивезти понад 2 тисячі військових з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану і Таджикистану, задіють більш як 100 літаків. Вони залишать країну через аеропорт Алмати.

Масовий акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ, почалися в Казахстані 2 січня. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОДКБ заявляє, що "миротворці" готові залишити Казахстан

Також Токаєв оголосив, що буде діяти жорстко, і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель про виведення сил ОДКБ із Казахстану: Коли приходять росіяни, їм потім складно піти

10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

Від початку акцій було затримано майже 8 тисяч людей.
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Топ коментарі
+13
Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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13.01.2022 10:44
+11
Дядюшки Си сказал свое фе! бабушке Пу.
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13.01.2022 09:56
+9
навіть у кацапів це зрозуміли:
Yulia Latynina
17 ч
Конечно, сразу было понятно, что Путин в Казахстане опозорится совершенно бесплатно. Но что Токаев и китайцы выставят его из страны через 10 дней (!) со словами "пострелял и вали", это, конечно, круто. Это вам не ультиматумы НАТО ставить.
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13.01.2022 12:02
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Дядюшки Си сказал свое фе! бабушке Пу.
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13.01.2022 09:56 Відповісти
и получился ПуСи
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13.01.2022 09:58 Відповісти
Президент РФ В.В. ***** образився на "достроковий" вивід його миротворців із "братського" Казахстану і через холуїв із Роспотрєбнадзора заборонив ввіз до РФ сирого м"яса та ще деяких видів продуктів із Казахстану із огляду на "епідемію ящуру" в цій країні. Да речі, кацапомиротворці були раптово послані нахер після розмови міністрів закордонних справ Китаю та Казахстану...
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13.01.2022 11:30 Відповісти
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13.01.2022 14:37 Відповісти
Есть всемирнопризнанное *****.
Может это по китайски пуси?
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13.01.2022 11:55 Відповісти
навіть у кацапів це зрозуміли:
Yulia Latynina
17 ч
Конечно, сразу было понятно, что Путин в Казахстане опозорится совершенно бесплатно. Но что Токаев и китайцы выставят его из страны через 10 дней (!) со словами "пострелял и вали", это, конечно, круто. Это вам не ультиматумы НАТО ставить.
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13.01.2022 12:02 Відповісти
Основна мета цього вводу та розстрілу протестуючих - це разом замарати руки в крові, кругова порука.
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13.01.2022 09:56 Відповісти
Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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13.01.2022 10:44 Відповісти
Ще раз, і ще раз, не забуваймо: ми перемогли тоді - масою, числом. (В кінцевому підсумку - О. Субтельним, який встиг цілому поколінню школярів 1990-х вкласти в голови: УНР програла, бо "Київ сидів удома", висновок: коли є загроза країні, не сиди вдома). Це був той безцінний історичний момент, коли країну, дослівно, врятував особисто кожен із тих, хто став на захист Майдану, хай не конче свідомо: кінцева сума докладених зусиль врятувала.

Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...

Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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13.01.2022 10:45 Відповісти
китайский барин кремлевского недомерка хйла сказал ему просто пшел вон ! и он пошел
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13.01.2022 09:57 Відповісти
китайський ********, а далі по тексту.
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13.01.2022 12:50 Відповісти
Дивно, що редактори бутусова вживають російську термінологію - міротворчєская операція - і ніфіга про інтервенцію.
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13.01.2022 10:12 Відповісти
А яку термінологію вживають твої слуги? Не дивно, нє?
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13.01.2022 10:15 Відповісти
А разговоров было на всех каналах, что Путин захватил Казахстан навечно. Может и с нападением на нас так же дела обстоят?
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13.01.2022 10:17 Відповісти
Ти почекай,це "виведення" може розтягнутись на роки.Згадай Сірію-виводять до цього часу,а ***** вже кілька разів розповідав про "вивод".
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13.01.2022 11:46 Відповісти
И из Крыма до сих пор выводят.
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13.01.2022 12:01 Відповісти
С сегодняшнего дня выходят в течение 10 дней. Да их там приехало то 2500, чисто моральную поддержку оказать, сразу всех свезли в три точки они их и охраняли, пока казахские ДШБ город чистили.
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13.01.2022 13:02 Відповісти
не кого на вас? На ольгино напали?
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13.01.2022 13:35 Відповісти
И это некоторым не понравилось.
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13.01.2022 10:17 Відповісти
- Входит... И выходит... И входит... Замечательно выходит!
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13.01.2022 10:24 Відповісти
ДОГОВОР ОБ ОПАСНОСТИ ПОДПИСАЛ НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ С ПОДЧИНЕННЫМИ.
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13.01.2022 10:27 Відповісти
и на Востоке дали отлуп окурку...теперь только на Север,к исконно русским медведям...
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13.01.2022 10:38 Відповісти
А як Різко пропагандисти Заткнулись . вєлічіє Здулось і на ісконну московію шагом марш.
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13.01.2022 10:56 Відповісти
В мене нема ілюзій, а тим більше, якогось пієтету до Китаю. Це те саме, що і Рашка. Тільки китайці розумніші та хитріші за московитів.
Але те, як Китай розмовляє з Рашкою, мені подобається. Власне, Китай навіть і не розмовлявав, він просто дав під сраку Путіну і той полетів мовчки НАХ.
Не розумію чому Захід бігає навколо Путіна зі своїми кволими санкціями, порожніми перемовинами та гнилими стурбованостями.
Хоча, і нам тут треба робити своє, позбавлятися путінських ********* у нашій владі, різних зеленських, порошенків, бойків. мертвечуків, разумкових, єрмаків.....власне, у нас вся влада складається з кремлівських холуїв та путінських піторів....(((

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13.01.2022 11:18 Відповісти
цікаво, тоді що - всіх вас, 73%, накуй з України - до московії?
бо саме ви даєте владу цім "зеленськм, бойкам. мертвечукам, разумковим, єрмакам ", а потім репетуєте що "влада не така, нам снова не дали халяви как обещали!"
Так само, до речі, як й ватники в московії...
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13.01.2022 12:06 Відповісти
Так, всіх вас, 73%+25%, НАХ з України.....даєте владу цім "зеленськм, порошенкам, бойкам. мертвечукам, разумковим, єрмакам ", а потім репетуєте
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13.01.2022 12:45 Відповісти
100%-73%-25% = 2% Хто це ?! Невже любителі і пачітатілі камсамолкі-камуністкі Фаріон. Ню-ню.
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13.01.2022 13:00 Відповісти
А хто ж залишиться за твоїм геніальним планом? Ти з Тягнибоком, та Фаріон на розпліднення?
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13.01.2022 13:10 Відповісти
та це відомо, що знайти зараз хоч кого-ніть -з 73% - неможливо..
всі ви зараз репетуете що "занивоваапще нигаласавал!"
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13.01.2022 13:36 Відповісти
Ага, ви тепер ніколи не визнаєте, що голосували за болвана Зеленського та його шоблу ідіотів...))) Наступне ваше голосування буде або за тупого Педаліка або за ворюгу Порошенка....або ще за якусь падлу з Системи...головне, - абинеюлька....тут вже неважко передбачити, що ви залишитися сидіти у лайні...

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13.01.2022 14:51 Відповісти
чі стверджуєшь, що ти відносишся до тих, кого в стародавній Греції називали "ідіотами":
- які раз на 5 років нездатні відірвати свою дупу від диванів..
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління
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13.01.2022 13:39 Відповісти
І кучі мусарів і сбушників з російським громадянством
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13.01.2022 12:07 Відповісти
Китай указал своему вассалу кремляди на дверь..
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13.01.2022 11:19 Відповісти
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13.01.2022 11:39 Відповісти
+++
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13.01.2022 13:01 Відповісти
Миротворцев выходят , а основные стратегические войска остаются ( нефтегазодобыча, Байконур и т д)
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13.01.2022 11:42 Відповісти
Ну, Байконур для них - це наче наш Крим. Поки весь Казахстан сидів без Інтернету та телефонного зв'язку, на Байконурі все працювало, тому що там расєйські оператори. Як сказала одна прокацапська казашка: Байконур - це расєя!
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13.01.2022 12:20 Відповісти
Пусть покажут живым Назарбаева - ООН обязан потребовать это.
**** наверно его убил
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13.01.2022 11:44 Відповісти
Там другой расклад, отдуваться будет Токаев.
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13.01.2022 12:07 Відповісти
Ніхто не бачив і ніхто не знає де він, і живий чи мертвий. Останній раз бачили його в Петербурзі на саміті СНД з путіним і Токаєвим 28грудня 2021 р. А після загадково зник.

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13.01.2022 12:10 Відповісти
Назарбаев это памятник, а вся власть им сформированная никуда не делась, все сверху донизу, тот же Токаев его ставленник.
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13.01.2022 12:16 Відповісти
Типу Зицпредседатель Фунт, «от Фунта всё скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия»
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13.01.2022 13:06 Відповісти
Он вляпался конкретно, и с расстрелами, и с "террористами", и с введением войск ОДКБ. Теперь все в шоке, и лукаш и пу, от такого "транзита", они ведь готовили похожую модель перехода.
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13.01.2022 13:38 Відповісти
виведуть, обов,язково.
армян 100, киргизів 50 ну і ще когось.
а дисантно-штурмова бригада """миротворців""" залишиться
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13.01.2022 11:52 Відповісти
Как возле наших границ: отводят 10 000 , а подводят ночью 20 000.
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13.01.2022 12:04 Відповісти
Великая Китайская Господина сказать - вОнюшка сделать!

вОнюшка умный, вОнюшка знаИтЬ -Нельзя злить Великую Китайскую Господину.
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13.01.2022 12:27 Відповісти
Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))
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13.01.2022 12:28 Відповісти
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13.01.2022 12:33 Відповісти
обратите внимание что вводили - 1 сутки, а для вывода необходимо 10. Значит и операция по введению шла 10 дней...токаев с назарбаевым знали ЗАРАНЕЕ что введут...это планировалось и никак не зависило от "протестов" которые создали они же для картинки...
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13.01.2022 12:56 Відповісти
Когда казахи восстали против нищеты и коррумпированного антинародного режима посетители Цензора их горячо поддержали. Когда рашка выступила в защиту коррумпированного антинародного режима и устроила казахам кровавую баню посетители Цензора ее горячо осудили. Теперь вдруг оказалось, что дядюшка Си показал кто в Казахстане хозяин, спас коррумпированный антинародный режим и нищету, зато выгнал бабушку Пу и посетители Цензора снова горячо это поддержали. Не, ну а что, разве не логично и последовательно? Народ Казахстана в этих геополитических изысканиях в расчет не берется. Цензоровским аналитикам пальца в рот не клади!
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13.01.2022 13:03 Відповісти
дурачок, Китай не вводил и не будет вводить оккупационные войска в Казахстан, а паРаша со своими сявками таки ввела.

Великий Китайский Господина велел паРаше убраться со своими зелеными человечками нахрен, причем немедленно. и без разговоров!

Великий Китайский Господин велел азиопской паРаше- паРаша смиренно выполнять.

идиЁт, отличие коренное - у Китая прежде всего там экономические интересы, он не вводит войска, не оккупирует Казахстан, не страдает Амперскими ломками и заведомо дурацкими и невыполнимыми намерениями воссоздать сесесеру 2, как убогое питеское Чмо-пуйло с такими же убогими подельниками.

место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.
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13.01.2022 13:56 Відповісти
Для ботов - адрес : О толерантности в Китайской Народной Республике.
https://www.bbc.com/russian/multimedia/2014/06/140603_tiananmen_protests_inpics

Горбатый (меченный) должен быть 6 июня 1989 года на площади ТЯНЬЯНЬмынь с выступлением и Китай бы превратился в современную Украину ..
Однако что-то пошло не так ... Танки КНР решили вопрос.
Поздним вечером 3 июня на площадь двинулись танки,
военные открыли огонь по демонстрантам.
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13.01.2022 15:02 Відповісти
Китай не вводил и не будет вводить оккупационные войска в Казахстан. Так ему это и не было нужно.
Два Магистральных нефте и газопровода KZ - КНР>исправно качали нефть и газ.

https://www.bbc.com/russian/multimedia/2014/06/140603_tiananmen_protests_inpics

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13.01.2022 15:08 Відповісти
Из сирии уже три раза виводили, разок с казахстана вивести не проблема.
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13.01.2022 13:17 Відповісти
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13.01.2022 13:21 Відповісти
Вероятно, "миротворцы" готовятся к полету в новые теплые края, в климат теплый и влажный.

Согласно желанию Кремля НАТО расширяться не должно, зато ОДКБ может.
Ежели приведенное ниже правда - то это, как мы понимаем, только начало.
В очереди в ОДКБ на низком старте стоят Венесуэла и Никарагуа, не говоря уже о ЦАР и прочих африканских бантустанах.

"Парламент Кубы проголосовал за присоединение государства к ОДКБ

Республика Куба подаст в ближайшее время заявку на присоединение к Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее решение было единогласно принято парламентариями.
«Геополитическая нестабильность вынуждает наше государство позаботиться о своей безопасности. Нам предстояло сделать сложный выбор - НАТО или ОДКБ. НАТО дискредитировало себя многочисленными военными операциями, кроме того, мы знаем амбиции Вашингтона в отношении Кубы, да и сам альянс состоит из множества государств, что порождает ненужную бюрократию. В то же время ОДКБ отлично зарекомендовала себя во время нейтрализации террористов в Казахстане и проявила оперативную реакцию. Лидер организации - Россия, имеет достаточное количество и качество вооружения для отпора любой агрессии. Поэтому прошу депутатов парламента поддержать мою инициативу о вступлении Кубы в ОДКБ», - обратился к парламентариям президент Кубы Мигель Диас-Канель.

В рамках договора России будет передан в собственность радиоэлектронный центр в пригороде Гаваны - Лурдесе и предоставлено место для сооружения военной базы. Также Куба готова разрешить на своей территории испытания новейших российских вооружений. В частности, речь идет о гиперзвуковом оружии и противокорабельных ракетах."
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13.01.2022 13:49 Відповісти
Там, на Кубе, ***** будет еще ГАВНОМЕТЫ и ПЕРДУЛЕТЫ, смертельно опасные для Штатов, испытывать.
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13.01.2022 14:17 Відповісти
Это фейковая новость с Панорамы.

Ты повёлся на шутку
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13.01.2022 14:46 Відповісти
Ничего подобного, этот вброс - тестирование общественного мнения и проверка американцев "на слабо".
А что касается Кубы, то там с радостью пригласят российских 'миротворцев" ибо события в Казахстане произвели на кубинских коммуняк неизгладимое впечатление.
Оказывается, наследников даже такого человека, как елбасы, можно выпихнуть в один день пинком под зад, после чего силовики сами их окошек офисов начнут выпрыгивать.

Что же касается Никарагуа, то башни Кремля вместе с Китаем очень желают достроить там канал, чтобы прикончить канал Панамский. Им этот вопрос не дает покоя, и упирается лишь в отсутствие денег.
Но, полагаю, увеличив пенсионный возраст и ограбив российский и китайский лохторат, канал они таки могут и дорыть.
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14.01.2022 05:31 Відповісти
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13.01.2022 13:58 Відповісти
https://hackjvc.livejournal.com/41335.html Гренада Гренада ... Гренада моя. 1983 https://hackjvc.livejournal.com/41335.html
Операция «Urgent Fury» («Вспышка ярости») -операция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 США по вторжению на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Гренаду
с целью захватить строящийся с помощью КУБЫ стратегический аэродром.
18 убитых американских солдат,,116 раненых,9 вертолётов USA - сбито.
45 военнослужащих Гренады, 25) кубинских граждан и 74 мирных жителей погибшими, 12 БТР, 12 зенитных орудий захвачено.
Более 7300 военнослужащих США
353 военнослужащих восточно карибских государств
12 боевых кораблей (в том числе 1 авианосец, 1 крейсер, 3 эсминца), более 70 самолётов, 30 вертолётов, 5 танков и другая бронетехника...
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13.01.2022 15:25 Відповісти
Путин лично из Сирии выводил уже российские войска три раза, но они как были там так и остались. В Казахстане такая же путинская "многоходовочка", будут "выводить только исключительно для отвода глаз, но количество войск не только не уменьшится, а увеличится.
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13.01.2022 16:33 Відповісти
 
 