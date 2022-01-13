Розпочалося виведення військ ОДКБ із Казахстану
Заходи щодо організованого виведення контингенту Організації Договору про колективну безпеку розпочалися в Казахстані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє державний телеканал "Хабар 24".
Вранці 13 січня у Військовому інституті Сухопутних військ Алмати пройшов мітинг, присвячений проводам "миротворців".
"За короткий проміжок часу завдання миротворчої операції, поставлені перед Міжнародним континентом миротворчих сил, були виконані. Керівництвом Республіки Казахстан прийнято рішення про виведення миротворчого контингенту і відхід його в пункти дислокації", - оголосили на заході перед хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих під час протестів.
Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомляв, що процес виведення військ триватиме до 10 днів.
Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась в інтерв'ю телеканалу повідомив, що зараз сили ОДКБ розгорнуті тільки у двох містах – Алмати і Нур-Султані. За його словами, війська будуть виведені до 23 січня.
"Главами держав поставлено завдання завершити ці заходи протягом 10 днів - до 23 числа. Це реальні терміни. Це дозволить нам без поспіху вивести війська", - сказав він.
Зась також зазначив, що 12 січня "миротворці" розпочали заходи щодо передачі об'єктів, які перебували під охороною миротворців, місцевим силовикам.
Для того, щоб вивезти понад 2 тисячі військових з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану і Таджикистану, задіють більш як 100 літаків. Вони залишать країну через аеропорт Алмати.
Масовий акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ, почалися в Казахстані 2 січня. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.
Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.
Також Токаєв оголосив, що буде діяти жорстко, і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.
7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.
10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.
Від початку акцій було затримано майже 8 тисяч людей.
Будь ласка, зачекайте...
Может это по китайски пуси?
Yulia Latynina
17 ч
Конечно, сразу было понятно, что Путин в Казахстане опозорится совершенно бесплатно. Но что Токаев и китайцы выставят его из страны через 10 дней (!) со словами "пострелял и вали", это, конечно, круто. Это вам не ультиматумы НАТО ставить.
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..
Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...
Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
Але те, як Китай розмовляє з Рашкою, мені подобається. Власне, Китай навіть і не розмовлявав, він просто дав під сраку Путіну і той полетів мовчки НАХ.
Не розумію чому Захід бігає навколо Путіна зі своїми кволими санкціями, порожніми перемовинами та гнилими стурбованостями.
Хоча, і нам тут треба робити своє, позбавлятися путінських ********* у нашій владі, різних зеленських, порошенків, бойків. мертвечуків, разумкових, єрмаків.....власне, у нас вся влада складається з кремлівських холуїв та путінських піторів....(((
бо саме ви даєте владу цім "зеленськм, бойкам. мертвечукам, разумковим, єрмакам ", а потім репетуєте що "влада не така, нам снова не дали халяви как обещали!"
Так само, до речі, як й ватники в московії...
всі ви зараз репетуете що "занивоваапще нигаласавал!"
- які раз на 5 років нездатні відірвати свою дупу від диванів..
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління
**** наверно его убил
армян 100, киргизів 50 ну і ще когось.
а дисантно-штурмова бригада """миротворців""" залишиться
вОнюшка умный, вОнюшка знаИтЬ -Нельзя злить Великую Китайскую Господину.
Великий Китайский Господина велел паРаше убраться со своими зелеными человечками нахрен, причем немедленно. и без разговоров!
Великий Китайский Господин велел азиопской паРаше- паРаша смиренно выполнять.
идиЁт, отличие коренное - у Китая прежде всего там экономические интересы, он не вводит войска, не оккупирует Казахстан, не страдает Амперскими ломками и заведомо дурацкими и невыполнимыми намерениями воссоздать сесесеру 2, как убогое питеское Чмо-пуйло с такими же убогими подельниками.
место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.
https://www.bbc.com/russian/multimedia/2014/06/140603_tiananmen_protests_inpics
Горбатый (меченный) должен быть 6 июня 1989 года на площади ТЯНЬЯНЬмынь с выступлением и Китай бы превратился в современную Украину ..
Однако что-то пошло не так ... Танки КНР решили вопрос.
Поздним вечером 3 июня на площадь двинулись танки,
военные открыли огонь по демонстрантам.
Два Магистральных нефте и газопровода KZ - КНР>исправно качали нефть и газ.
https://www.bbc.com/russian/multimedia/2014/06/140603_tiananmen_protests_inpics
Согласно желанию Кремля НАТО расширяться не должно, зато ОДКБ может.
Ежели приведенное ниже правда - то это, как мы понимаем, только начало.
В очереди в ОДКБ на низком старте стоят Венесуэла и Никарагуа, не говоря уже о ЦАР и прочих африканских бантустанах.
"Парламент Кубы проголосовал за присоединение государства к ОДКБ
Республика Куба подаст в ближайшее время заявку на присоединение к Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее решение было единогласно принято парламентариями.
«Геополитическая нестабильность вынуждает наше государство позаботиться о своей безопасности. Нам предстояло сделать сложный выбор - НАТО или ОДКБ. НАТО дискредитировало себя многочисленными военными операциями, кроме того, мы знаем амбиции Вашингтона в отношении Кубы, да и сам альянс состоит из множества государств, что порождает ненужную бюрократию. В то же время ОДКБ отлично зарекомендовала себя во время нейтрализации террористов в Казахстане и проявила оперативную реакцию. Лидер организации - Россия, имеет достаточное количество и качество вооружения для отпора любой агрессии. Поэтому прошу депутатов парламента поддержать мою инициативу о вступлении Кубы в ОДКБ», - обратился к парламентариям президент Кубы Мигель Диас-Канель.
В рамках договора России будет передан в собственность радиоэлектронный центр в пригороде Гаваны - Лурдесе и предоставлено место для сооружения военной базы. Также Куба готова разрешить на своей территории испытания новейших российских вооружений. В частности, речь идет о гиперзвуковом оружии и противокорабельных ракетах."
Ты повёлся на шутку
А что касается Кубы, то там с радостью пригласят российских 'миротворцев" ибо события в Казахстане произвели на кубинских коммуняк неизгладимое впечатление.
Оказывается, наследников даже такого человека, как елбасы, можно выпихнуть в один день пинком под зад, после чего силовики сами их окошек офисов начнут выпрыгивать.
Что же касается Никарагуа, то башни Кремля вместе с Китаем очень желают достроить там канал, чтобы прикончить канал Панамский. Им этот вопрос не дает покоя, и упирается лишь в отсутствие денег.
Но, полагаю, увеличив пенсионный возраст и ограбив российский и китайский лохторат, канал они таки могут и дорыть.
Операция «Urgent Fury» («Вспышка ярости») -операция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 США по вторжению на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Гренаду
с целью захватить строящийся с помощью КУБЫ стратегический аэродром.
18 убитых американских солдат,,116 раненых,9 вертолётов USA - сбито.
45 военнослужащих Гренады, 25) кубинских граждан и 74 мирных жителей погибшими, 12 БТР, 12 зенитных орудий захвачено.
Более 7300 военнослужащих США
353 военнослужащих восточно карибских государств
12 боевых кораблей (в том числе 1 авианосец, 1 крейсер, 3 эсминца), более 70 самолётов, 30 вертолётов, 5 танков и другая бронетехника...