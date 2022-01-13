Начался вывод войск ОДКБ из Казахстана
Мероприятия по организованному выводу контингента Организации Договора о коллективной безопасности начались в Казахстане.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает государственный телеканал "Хабар 24".
Утром 13 января в Военном институте Сухопутных войск Алматы прошел митинг, посвященный проводам миротворцев.
"За короткий промежуток времени задачи миротворческой операции, поставленные перед международным континентом миротворческих сил были выполнены. Руководством республики Казахстан принято решение о выводе миротворческого контингента и убытии его в пункты дислокации", - объявили на мероприятии перед минутой молчания в память о погибших во время протестов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что процесс вывода войск продлится до 10 дней.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу сообщил, что в настоящее время силы ОДКБ развернуты только в двух городах – Алматы и Нур-Султане. По его словам, войска будут выведены до 23 января.
"Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение 10 дней - до 23 числа. Это реальные сроки. Это позволит нам без спешки вывести войска", - сказал он.
Зась также отметил, что 12 января "миротворцы" начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев, местным силовикам.
Для того чтобы вывезти более 2 тысяч военных из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана задействуют более 100 самолетов. Они покинут страну через аэропорт Алматы.
Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.
Также Токаев объявил, что будет действовать жестко, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.
С начала акций было задержано почти 8 тысяч человек.
Пожалуйста, подождите...
Может это по китайски пуси?
Yulia Latynina
17 ч
Конечно, сразу было понятно, что Путин в Казахстане опозорится совершенно бесплатно. Но что Токаев и китайцы выставят его из страны через 10 дней (!) со словами "пострелял и вали", это, конечно, круто. Это вам не ультиматумы НАТО ставить.
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..
Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...
Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
Але те, як Китай розмовляє з Рашкою, мені подобається. Власне, Китай навіть і не розмовлявав, він просто дав під сраку Путіну і той полетів мовчки НАХ.
Не розумію чому Захід бігає навколо Путіна зі своїми кволими санкціями, порожніми перемовинами та гнилими стурбованостями.
Хоча, і нам тут треба робити своє, позбавлятися путінських ********* у нашій владі, різних зеленських, порошенків, бойків. мертвечуків, разумкових, єрмаків.....власне, у нас вся влада складається з кремлівських холуїв та путінських піторів....(((
бо саме ви даєте владу цім "зеленськм, бойкам. мертвечукам, разумковим, єрмакам ", а потім репетуєте що "влада не така, нам снова не дали халяви как обещали!"
Так само, до речі, як й ватники в московії...
всі ви зараз репетуете що "занивоваапще нигаласавал!"
- які раз на 5 років нездатні відірвати свою дупу від диванів..
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління
**** наверно его убил
армян 100, киргизів 50 ну і ще когось.
а дисантно-штурмова бригада """миротворців""" залишиться
вОнюшка умный, вОнюшка знаИтЬ -Нельзя злить Великую Китайскую Господину.
Великий Китайский Господина велел паРаше убраться со своими зелеными человечками нахрен, причем немедленно. и без разговоров!
Великий Китайский Господин велел азиопской паРаше- паРаша смиренно выполнять.
идиЁт, отличие коренное - у Китая прежде всего там экономические интересы, он не вводит войска, не оккупирует Казахстан, не страдает Амперскими ломками и заведомо дурацкими и невыполнимыми намерениями воссоздать сесесеру 2, как убогое питеское Чмо-пуйло с такими же убогими подельниками.
место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.
https://www.bbc.com/russian/multimedia/2014/06/140603_tiananmen_protests_inpics
Горбатый (меченный) должен быть 6 июня 1989 года на площади ТЯНЬЯНЬмынь с выступлением и Китай бы превратился в современную Украину ..
Однако что-то пошло не так ... Танки КНР решили вопрос.
Поздним вечером 3 июня на площадь двинулись танки,
военные открыли огонь по демонстрантам.
Два Магистральных нефте и газопровода KZ - КНР>исправно качали нефть и газ.
https://www.bbc.com/russian/multimedia/2014/06/140603_tiananmen_protests_inpics
Согласно желанию Кремля НАТО расширяться не должно, зато ОДКБ может.
Ежели приведенное ниже правда - то это, как мы понимаем, только начало.
В очереди в ОДКБ на низком старте стоят Венесуэла и Никарагуа, не говоря уже о ЦАР и прочих африканских бантустанах.
"Парламент Кубы проголосовал за присоединение государства к ОДКБ
Республика Куба подаст в ближайшее время заявку на присоединение к Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее решение было единогласно принято парламентариями.
«Геополитическая нестабильность вынуждает наше государство позаботиться о своей безопасности. Нам предстояло сделать сложный выбор - НАТО или ОДКБ. НАТО дискредитировало себя многочисленными военными операциями, кроме того, мы знаем амбиции Вашингтона в отношении Кубы, да и сам альянс состоит из множества государств, что порождает ненужную бюрократию. В то же время ОДКБ отлично зарекомендовала себя во время нейтрализации террористов в Казахстане и проявила оперативную реакцию. Лидер организации - Россия, имеет достаточное количество и качество вооружения для отпора любой агрессии. Поэтому прошу депутатов парламента поддержать мою инициативу о вступлении Кубы в ОДКБ», - обратился к парламентариям президент Кубы Мигель Диас-Канель.
В рамках договора России будет передан в собственность радиоэлектронный центр в пригороде Гаваны - Лурдесе и предоставлено место для сооружения военной базы. Также Куба готова разрешить на своей территории испытания новейших российских вооружений. В частности, речь идет о гиперзвуковом оружии и противокорабельных ракетах."
Ты повёлся на шутку
А что касается Кубы, то там с радостью пригласят российских 'миротворцев" ибо события в Казахстане произвели на кубинских коммуняк неизгладимое впечатление.
Оказывается, наследников даже такого человека, как елбасы, можно выпихнуть в один день пинком под зад, после чего силовики сами их окошек офисов начнут выпрыгивать.
Что же касается Никарагуа, то башни Кремля вместе с Китаем очень желают достроить там канал, чтобы прикончить канал Панамский. Им этот вопрос не дает покоя, и упирается лишь в отсутствие денег.
Но, полагаю, увеличив пенсионный возраст и ограбив российский и китайский лохторат, канал они таки могут и дорыть.
Операция «Urgent Fury» («Вспышка ярости») -операция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 США по вторжению на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Гренаду
с целью захватить строящийся с помощью КУБЫ стратегический аэродром.
18 убитых американских солдат,,116 раненых,9 вертолётов USA - сбито.
45 военнослужащих Гренады, 25) кубинских граждан и 74 мирных жителей погибшими, 12 БТР, 12 зенитных орудий захвачено.
Более 7300 военнослужащих США
353 военнослужащих восточно карибских государств
12 боевых кораблей (в том числе 1 авианосец, 1 крейсер, 3 эсминца), более 70 самолётов, 30 вертолётов, 5 танков и другая бронетехника...