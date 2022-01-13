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Казахстан (778) ОДКБ (131)

Начался вывод войск ОДКБ из Казахстана

Начался вывод войск ОДКБ из Казахстана

Мероприятия по организованному выводу контингента Организации Договора о коллективной безопасности начались в Казахстане.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает государственный телеканал "Хабар 24".

Утром 13 января в Военном институте Сухопутных войск Алматы прошел митинг, посвященный проводам миротворцев.

"За короткий промежуток времени задачи миротворческой операции, поставленные перед международным континентом миротворческих сил были выполнены. Руководством республики Казахстан принято решение о выводе миротворческого контингента и убытии его в пункты дислокации", - объявили на мероприятии перед минутой молчания в память о погибших во время протестов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что процесс вывода войск продлится до 10 дней.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу сообщил, что в настоящее время силы ОДКБ развернуты только в двух городах – Алматы и Нур-Султане. По его словам, войска будут выведены до 23 января.

"Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение 10 дней - до 23 числа. Это реальные сроки. Это позволит нам без спешки вывести войска", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов, - Минобороны РФ

Зась также отметил, что 12 января "миротворцы" начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев, местным силовикам.

Для того чтобы вывезти более 2 тысяч военных из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана задействуют более 100 самолетов. Они покинут страну через аэропорт Алматы.

Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОДКБ заявляет, что "миротворцы" готовы покинуть Казахстан

Также Токаев объявил, что будет действовать жестко, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

С начала акций было задержано почти 8 тысяч человек.

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Топ комментарии
+13
Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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13.01.2022 10:44
+11
Дядюшки Си сказал свое фе! бабушке Пу.
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13.01.2022 09:56
+9
навіть у кацапів це зрозуміли:
Yulia Latynina
17 ч
Конечно, сразу было понятно, что Путин в Казахстане опозорится совершенно бесплатно. Но что Токаев и китайцы выставят его из страны через 10 дней (!) со словами "пострелял и вали", это, конечно, круто. Это вам не ультиматумы НАТО ставить.
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13.01.2022 12:02
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Правила форума Совет форумчан
Дядюшки Си сказал свое фе! бабушке Пу.
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13.01.2022 09:56 Ответить
и получился ПуСи
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13.01.2022 09:58 Ответить
Президент РФ В.В. ***** образився на "достроковий" вивід його миротворців із "братського" Казахстану і через холуїв із Роспотрєбнадзора заборонив ввіз до РФ сирого м"яса та ще деяких видів продуктів із Казахстану із огляду на "епідемію ящуру" в цій країні. Да речі, кацапомиротворці були раптово послані нахер після розмови міністрів закордонних справ Китаю та Казахстану...
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13.01.2022 11:30 Ответить
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13.01.2022 14:37 Ответить
Есть всемирнопризнанное *****.
Может это по китайски пуси?
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13.01.2022 11:55 Ответить
навіть у кацапів це зрозуміли:
Yulia Latynina
17 ч
Конечно, сразу было понятно, что Путин в Казахстане опозорится совершенно бесплатно. Но что Токаев и китайцы выставят его из страны через 10 дней (!) со словами "пострелял и вали", это, конечно, круто. Это вам не ультиматумы НАТО ставить.
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13.01.2022 12:02 Ответить
Основна мета цього вводу та розстрілу протестуючих - це разом замарати руки в крові, кругова порука.
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13.01.2022 09:56 Ответить
Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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13.01.2022 10:44 Ответить
Ще раз, і ще раз, не забуваймо: ми перемогли тоді - масою, числом. (В кінцевому підсумку - О. Субтельним, який встиг цілому поколінню школярів 1990-х вкласти в голови: УНР програла, бо "Київ сидів удома", висновок: коли є загроза країні, не сиди вдома). Це був той безцінний історичний момент, коли країну, дослівно, врятував особисто кожен із тих, хто став на захист Майдану, хай не конче свідомо: кінцева сума докладених зусиль врятувала.

Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...

Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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13.01.2022 10:45 Ответить
китайский барин кремлевского недомерка хйла сказал ему просто пшел вон ! и он пошел
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13.01.2022 09:57 Ответить
китайський ********, а далі по тексту.
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13.01.2022 12:50 Ответить
Дивно, що редактори бутусова вживають російську термінологію - міротворчєская операція - і ніфіга про інтервенцію.
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13.01.2022 10:12 Ответить
А яку термінологію вживають твої слуги? Не дивно, нє?
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13.01.2022 10:15 Ответить
А разговоров было на всех каналах, что Путин захватил Казахстан навечно. Может и с нападением на нас так же дела обстоят?
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13.01.2022 10:17 Ответить
Ти почекай,це "виведення" може розтягнутись на роки.Згадай Сірію-виводять до цього часу,а ***** вже кілька разів розповідав про "вивод".
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13.01.2022 11:46 Ответить
И из Крыма до сих пор выводят.
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13.01.2022 12:01 Ответить
С сегодняшнего дня выходят в течение 10 дней. Да их там приехало то 2500, чисто моральную поддержку оказать, сразу всех свезли в три точки они их и охраняли, пока казахские ДШБ город чистили.
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13.01.2022 13:02 Ответить
не кого на вас? На ольгино напали?
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13.01.2022 13:35 Ответить
И это некоторым не понравилось.
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13.01.2022 10:17 Ответить
- Входит... И выходит... И входит... Замечательно выходит!
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13.01.2022 10:24 Ответить
ДОГОВОР ОБ ОПАСНОСТИ ПОДПИСАЛ НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ С ПОДЧИНЕННЫМИ.
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13.01.2022 10:27 Ответить
и на Востоке дали отлуп окурку...теперь только на Север,к исконно русским медведям...
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13.01.2022 10:38 Ответить
А як Різко пропагандисти Заткнулись . вєлічіє Здулось і на ісконну московію шагом марш.
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13.01.2022 10:56 Ответить
В мене нема ілюзій, а тим більше, якогось пієтету до Китаю. Це те саме, що і Рашка. Тільки китайці розумніші та хитріші за московитів.
Але те, як Китай розмовляє з Рашкою, мені подобається. Власне, Китай навіть і не розмовлявав, він просто дав під сраку Путіну і той полетів мовчки НАХ.
Не розумію чому Захід бігає навколо Путіна зі своїми кволими санкціями, порожніми перемовинами та гнилими стурбованостями.
Хоча, і нам тут треба робити своє, позбавлятися путінських ********* у нашій владі, різних зеленських, порошенків, бойків. мертвечуків, разумкових, єрмаків.....власне, у нас вся влада складається з кремлівських холуїв та путінських піторів....(((

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13.01.2022 11:18 Ответить
цікаво, тоді що - всіх вас, 73%, накуй з України - до московії?
бо саме ви даєте владу цім "зеленськм, бойкам. мертвечукам, разумковим, єрмакам ", а потім репетуєте що "влада не така, нам снова не дали халяви как обещали!"
Так само, до речі, як й ватники в московії...
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13.01.2022 12:06 Ответить
Так, всіх вас, 73%+25%, НАХ з України.....даєте владу цім "зеленськм, порошенкам, бойкам. мертвечукам, разумковим, єрмакам ", а потім репетуєте
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13.01.2022 12:45 Ответить
100%-73%-25% = 2% Хто це ?! Невже любителі і пачітатілі камсамолкі-камуністкі Фаріон. Ню-ню.
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13.01.2022 13:00 Ответить
А хто ж залишиться за твоїм геніальним планом? Ти з Тягнибоком, та Фаріон на розпліднення?
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13.01.2022 13:10 Ответить
та це відомо, що знайти зараз хоч кого-ніть -з 73% - неможливо..
всі ви зараз репетуете що "занивоваапще нигаласавал!"
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13.01.2022 13:36 Ответить
Ага, ви тепер ніколи не визнаєте, що голосували за болвана Зеленського та його шоблу ідіотів...))) Наступне ваше голосування буде або за тупого Педаліка або за ворюгу Порошенка....або ще за якусь падлу з Системи...головне, - абинеюлька....тут вже неважко передбачити, що ви залишитися сидіти у лайні...

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13.01.2022 14:51 Ответить
чі стверджуєшь, що ти відносишся до тих, кого в стародавній Греції називали "ідіотами":
- які раз на 5 років нездатні відірвати свою дупу від диванів..
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління
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13.01.2022 13:39 Ответить
І кучі мусарів і сбушників з російським громадянством
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13.01.2022 12:07 Ответить
Китай указал своему вассалу кремляди на дверь..
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13.01.2022 11:19 Ответить
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13.01.2022 11:39 Ответить
+++
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13.01.2022 13:01 Ответить
Миротворцев выходят , а основные стратегические войска остаются ( нефтегазодобыча, Байконур и т д)
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13.01.2022 11:42 Ответить
Ну, Байконур для них - це наче наш Крим. Поки весь Казахстан сидів без Інтернету та телефонного зв'язку, на Байконурі все працювало, тому що там расєйські оператори. Як сказала одна прокацапська казашка: Байконур - це расєя!
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13.01.2022 12:20 Ответить
Пусть покажут живым Назарбаева - ООН обязан потребовать это.
**** наверно его убил
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13.01.2022 11:44 Ответить
Там другой расклад, отдуваться будет Токаев.
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13.01.2022 12:07 Ответить
Ніхто не бачив і ніхто не знає де він, і живий чи мертвий. Останній раз бачили його в Петербурзі на саміті СНД з путіним і Токаєвим 28грудня 2021 р. А після загадково зник.

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13.01.2022 12:10 Ответить
Назарбаев это памятник, а вся власть им сформированная никуда не делась, все сверху донизу, тот же Токаев его ставленник.
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13.01.2022 12:16 Ответить
Типу Зицпредседатель Фунт, «от Фунта всё скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия»
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13.01.2022 13:06 Ответить
Он вляпался конкретно, и с расстрелами, и с "террористами", и с введением войск ОДКБ. Теперь все в шоке, и лукаш и пу, от такого "транзита", они ведь готовили похожую модель перехода.
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13.01.2022 13:38 Ответить
виведуть, обов,язково.
армян 100, киргизів 50 ну і ще когось.
а дисантно-штурмова бригада """миротворців""" залишиться
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13.01.2022 11:52 Ответить
Как возле наших границ: отводят 10 000 , а подводят ночью 20 000.
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13.01.2022 12:04 Ответить
Великая Китайская Господина сказать - вОнюшка сделать!

вОнюшка умный, вОнюшка знаИтЬ -Нельзя злить Великую Китайскую Господину.
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13.01.2022 12:27 Ответить
Китай смотрит на пуйло, как на кусок говна))
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13.01.2022 12:28 Ответить
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13.01.2022 12:33 Ответить
обратите внимание что вводили - 1 сутки, а для вывода необходимо 10. Значит и операция по введению шла 10 дней...токаев с назарбаевым знали ЗАРАНЕЕ что введут...это планировалось и никак не зависило от "протестов" которые создали они же для картинки...
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13.01.2022 12:56 Ответить
Когда казахи восстали против нищеты и коррумпированного антинародного режима посетители Цензора их горячо поддержали. Когда рашка выступила в защиту коррумпированного антинародного режима и устроила казахам кровавую баню посетители Цензора ее горячо осудили. Теперь вдруг оказалось, что дядюшка Си показал кто в Казахстане хозяин, спас коррумпированный антинародный режим и нищету, зато выгнал бабушку Пу и посетители Цензора снова горячо это поддержали. Не, ну а что, разве не логично и последовательно? Народ Казахстана в этих геополитических изысканиях в расчет не берется. Цензоровским аналитикам пальца в рот не клади!
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13.01.2022 13:03 Ответить
дурачок, Китай не вводил и не будет вводить оккупационные войска в Казахстан, а паРаша со своими сявками таки ввела.

Великий Китайский Господина велел паРаше убраться со своими зелеными человечками нахрен, причем немедленно. и без разговоров!

Великий Китайский Господин велел азиопской паРаше- паРаша смиренно выполнять.

идиЁт, отличие коренное - у Китая прежде всего там экономические интересы, он не вводит войска, не оккупирует Казахстан, не страдает Амперскими ломками и заведомо дурацкими и невыполнимыми намерениями воссоздать сесесеру 2, как убогое питеское Чмо-пуйло с такими же убогими подельниками.

место рашки теперя у паРаши, роль - убогое азиопское деградирующее чмо, сырьевая колония Китая, чего изволите-с, великий желтый Господин.
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13.01.2022 13:56 Ответить
Для ботов - адрес : О толерантности в Китайской Народной Республике.
https://www.bbc.com/russian/multimedia/2014/06/140603_tiananmen_protests_inpics

Горбатый (меченный) должен быть 6 июня 1989 года на площади ТЯНЬЯНЬмынь с выступлением и Китай бы превратился в современную Украину ..
Однако что-то пошло не так ... Танки КНР решили вопрос.
Поздним вечером 3 июня на площадь двинулись танки,
военные открыли огонь по демонстрантам.
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13.01.2022 15:02 Ответить
Китай не вводил и не будет вводить оккупационные войска в Казахстан. Так ему это и не было нужно.
Два Магистральных нефте и газопровода KZ - КНР>исправно качали нефть и газ.

https://www.bbc.com/russian/multimedia/2014/06/140603_tiananmen_protests_inpics

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13.01.2022 15:08 Ответить
Из сирии уже три раза виводили, разок с казахстана вивести не проблема.
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13.01.2022 13:17 Ответить
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13.01.2022 13:21 Ответить
Вероятно, "миротворцы" готовятся к полету в новые теплые края, в климат теплый и влажный.

Согласно желанию Кремля НАТО расширяться не должно, зато ОДКБ может.
Ежели приведенное ниже правда - то это, как мы понимаем, только начало.
В очереди в ОДКБ на низком старте стоят Венесуэла и Никарагуа, не говоря уже о ЦАР и прочих африканских бантустанах.

"Парламент Кубы проголосовал за присоединение государства к ОДКБ

Республика Куба подаст в ближайшее время заявку на присоединение к Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее решение было единогласно принято парламентариями.
«Геополитическая нестабильность вынуждает наше государство позаботиться о своей безопасности. Нам предстояло сделать сложный выбор - НАТО или ОДКБ. НАТО дискредитировало себя многочисленными военными операциями, кроме того, мы знаем амбиции Вашингтона в отношении Кубы, да и сам альянс состоит из множества государств, что порождает ненужную бюрократию. В то же время ОДКБ отлично зарекомендовала себя во время нейтрализации террористов в Казахстане и проявила оперативную реакцию. Лидер организации - Россия, имеет достаточное количество и качество вооружения для отпора любой агрессии. Поэтому прошу депутатов парламента поддержать мою инициативу о вступлении Кубы в ОДКБ», - обратился к парламентариям президент Кубы Мигель Диас-Канель.

В рамках договора России будет передан в собственность радиоэлектронный центр в пригороде Гаваны - Лурдесе и предоставлено место для сооружения военной базы. Также Куба готова разрешить на своей территории испытания новейших российских вооружений. В частности, речь идет о гиперзвуковом оружии и противокорабельных ракетах."
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13.01.2022 13:49 Ответить
Там, на Кубе, ***** будет еще ГАВНОМЕТЫ и ПЕРДУЛЕТЫ, смертельно опасные для Штатов, испытывать.
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13.01.2022 14:17 Ответить
Это фейковая новость с Панорамы.

Ты повёлся на шутку
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13.01.2022 14:46 Ответить
Ничего подобного, этот вброс - тестирование общественного мнения и проверка американцев "на слабо".
А что касается Кубы, то там с радостью пригласят российских 'миротворцев" ибо события в Казахстане произвели на кубинских коммуняк неизгладимое впечатление.
Оказывается, наследников даже такого человека, как елбасы, можно выпихнуть в один день пинком под зад, после чего силовики сами их окошек офисов начнут выпрыгивать.

Что же касается Никарагуа, то башни Кремля вместе с Китаем очень желают достроить там канал, чтобы прикончить канал Панамский. Им этот вопрос не дает покоя, и упирается лишь в отсутствие денег.
Но, полагаю, увеличив пенсионный возраст и ограбив российский и китайский лохторат, канал они таки могут и дорыть.
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14.01.2022 05:31 Ответить
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13.01.2022 13:58 Ответить
https://hackjvc.livejournal.com/41335.html Гренада Гренада ... Гренада моя. 1983 https://hackjvc.livejournal.com/41335.html
Операция «Urgent Fury» («Вспышка ярости») -операция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 США по вторжению на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Гренаду
с целью захватить строящийся с помощью КУБЫ стратегический аэродром.
18 убитых американских солдат,,116 раненых,9 вертолётов USA - сбито.
45 военнослужащих Гренады, 25) кубинских граждан и 74 мирных жителей погибшими, 12 БТР, 12 зенитных орудий захвачено.
Более 7300 военнослужащих США
353 военнослужащих восточно карибских государств
12 боевых кораблей (в том числе 1 авианосец, 1 крейсер, 3 эсминца), более 70 самолётов, 30 вертолётов, 5 танков и другая бронетехника...
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13.01.2022 15:25 Ответить
Путин лично из Сирии выводил уже российские войска три раза, но они как были там так и остались. В Казахстане такая же путинская "многоходовочка", будут "выводить только исключительно для отвода глаз, но количество войск не только не уменьшится, а увеличится.
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13.01.2022 16:33 Ответить
 
 