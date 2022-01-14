ОДКБ официально сообщила о завершении операции в Казахстане
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объявила о завершении военной операции в Казахстане.
Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
"Вывод... сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января текущего года, и продлится в течение 10 дней. ... миссия ОДКБ в республике (Казахстане — Ред.) завершена. Это согласованная оценка как политического руководства государств — членов ОДКБ, так и военного командования ОДКБ, и казахстанских вооруженных сил", - заявил он.
Генсек ОДКБ заявил, что "бандиты и террористы разгромлены". Он признал, что сейчас казахстанские силовики производят "зачистку" и аресты участников массовых акций.
Ранее стало известно, что начался вывод сил ОДКБ из Казахстана.
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Так точно, Товаирщь Си !