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Казахстан (778) ОДКБ (131)

ОДКБ официально сообщила о завершении операции в Казахстане

ОДКБ официально сообщила о завершении операции в Казахстане

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объявила о завершении военной операции в Казахстане.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Вывод... сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января текущего года, и продлится в течение 10 дней. ... миссия ОДКБ в республике (Казахстане — Ред.) завершена. Это согласованная оценка как политического руководства государств — членов ОДКБ, так и военного командования ОДКБ, и казахстанских вооруженных сил", - заявил он.

Генсек ОДКБ заявил, что "бандиты и террористы разгромлены". Он признал, что сейчас казахстанские силовики производят "зачистку" и аресты участников массовых акций.

Ранее стало известно, что начался вывод сил ОДКБ из Казахстана.

Читайте также: 13 января начнется вывод военных ОДКБ из Казахстана, - Токаев
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Топ комментарии
+12
Китай указал ***** на его место!
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13.01.2022 16:13
+7
Китаю уже доложили ? А если китайцы кого-то найдут ?
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13.01.2022 16:13
+3
Дали копняка одкб.
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13.01.2022 16:22
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Китаю уже доложили ? А если китайцы кого-то найдут ?
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13.01.2022 16:13 Ответить
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14.01.2022 00:18 Ответить
Китай указал ***** на его место!
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13.01.2022 16:13 Ответить
Дали копняка одкб.
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13.01.2022 16:22 Ответить
Вечный правитель - друг хутина , тоже вечного правителя
Недвижимость в Дубае и Лондоне, частные самолеты, доля в швейцарском банке, офшоры на Британских Виргинских Островах, яхты класса «люкс» и большое количество другого имущества, нажитого коррупционным путем. Такие списки вы, наверняка, видели уже не раз. Но этот - особенный, ведь сейчас мы говорим не о российских жуликах, но о человеке, которого прямо сейчас спасают от краха Путин и российские войска.

Роскошная жизнь диктатора: богатства семьи Назарбаева

https://youtu.be/wgbJkLNd7co
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13.01.2022 16:35 Ответить
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13.01.2022 16:37 Ответить
Ага щас... Кацапьё так взяло и ушло. Для своего одибиленного населения покажут как один самолетик улетел( неизвестно куда еще , можно вылететь и из Алматы в Караганду). А еще 10 прилетят втихаря в Актобе и тд...
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13.01.2022 16:53 Ответить
Да там вроде Китай подсуетился, у него ведь свои интересы в Казахстане.
Поговорили китайцы с Путиным, вот и приходится "завершать миссию"
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14.01.2022 01:20 Ответить
ОДКБ - Об'єднання Дідів Котрі Бояться.
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13.01.2022 17:00 Ответить
Военная операция? Хм... А с кем воевали? Тема побеждённой армии не раскрыта. Где пленные?
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14.01.2022 00:21 Ответить
Успех многоходовочника Куйла - всего за неделю получить еще один народ который будет люто ненавидеть Кацапов, и ни один десяток лет а может и больше - Вечно !!! .. у меня все !!! Пу - гений !!!
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14.01.2022 00:53 Ответить
Понты с 20 000 боевиками вооруженных до зубов,это равносильно что дохлый Ссср победил Германию одной банкой тушонки Рузвельта...
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14.01.2022 05:48 Ответить
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14.01.2022 05:52 Ответить
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14.01.2022 06:25 Ответить
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14.01.2022 08:29 Ответить
Есть!
Так точно, Товаирщь Си !
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14.01.2022 09:26 Ответить
 
 