Части автомата АКСУ, оставленные нацгвардейцем Рябчуком, расстрелявшим сослуживцев, обнаружили на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО
14 пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в г. Подгородное.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"После задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку прилегающей территории. На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Именно там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного. Все вещественные доказательства были направлены в ГБР", - говорится в сообщении.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
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В конце 2020 г. под Воронежом солдат Антон Макаров сначала зарубил майора Сергея Ермолаева топором, чтобы отнять табельный пистолет. И только после этого срочник открыл огонь по военным. Сразу же на месте погибли два человека, позже ещё двое.
7 лет колонии общего режима грозит капитану Д. Прохорову за самоубийство 19-летнего Степана Цымбала на полигоне Погоново.
Как выяснилось на следствии, накануне случившегося солдат стал свидетелем пьянки двух капитанов в палатке для отдыха поваров. Прохоров периодически посылал солдат, в том числе Цымбала, принести из багажника своего Audi ещё водки. Потом пьяные офицеры подрались. Прохоров грозился убить сослуживца и так бушевал на всю палатку, что тому пришлось уйти.
Наутро Прохоров на глазах подчинённых выпил несколько бутылок пива, а к вечеру обнаружил пропажу двух ящиков водки из багажника.
- Прохоров подошёл к нарам, где спал Цымбал, и четыре удара кулаком ударил солдата по пояснице. Судя по амплитуде, удары были сильные. Офицер сказал Цымбалу быстро собрать в палатке весь личный состав. Рядовой был так напуган, что надел тапки и побежал в одном нательном белье собирать поваров, - описал свидетель гнев офицера.
Прохоров потребовал от срочников вернуть два исчезнувших ящика. Капитан ругался матом и пригрозил: если водка не появится к 22 часам, им не поздоровится. Цымбал стал бегать по полигону и спрашивать у военных, не знает ли кто-то из них про водку Прохорова. По словам очевидцев, парень выглядел испуганным и заплаканным. Позжет Степан спросил у Прохорова, сколько стоит водка и пообещал отдать деньги за пропавший алкоголь. Но офицер сказал, что деньги ему не нужны - нужна водка.
"зі слів затриманого Р. побачені та підібрані"?
вот только сегодня писали, что рада не совсем-то и разрешила теробороне пользоваться своим охотничьим оружием! может связано, ибо под этим соусом ща начнётся: "а что может начаться, если всем разрешат с оружием ходить, то будет как с этим солдатом..." и тра-та-та
Здавався,аби нагодували, воно звикло комфортно жити. Кончене двоноге падло!!!
"вменяемый, психопат с чсв" - самый вероятный диагноз
Ну вот,профит кому то уже пошел. Что значит відпрацювання??? Он же сам сказал/указал где и что.
Поди еще и премию руководству выдадут за это. Зачем подобное за новость выдвигать?
Ви припускаєте, що при опитуванні вбивці його перш за все не спитали про причини початку стрілянини по військових-чоловіках?
Хоча могли би взагалі не викладати відео.
Стійке враження, що зелений режим не договорює, можна казати бреше, про всі обставини цього злочину.
І не факт, що причина брехні в приховуванні нестатутних стосунків між військовими, тому що постраждали і непричетні.
Вони вже "знайшли" вбивць Шеремета.
Почути і зробити свої висновки.
Він чітко пояснює чому вбив жінку-вахтера.
Це пояснення за яких обставин він це зробив але не пояснює чому він це зробив. Люди не вбивають зазвичай один одного коли їм заважають робити щось, що заборонено правилами.
Він не в стані розпачу.
Мене не влаштовує, що не показують фрагмент відео, на якому він сам називає причину.
Але рано чи пізно має з'явитись і його версія про причини вбивства.
Тягнуть,мов дешевий детектив,висмоктаний з пальця.Але ж то не гра,не кіно,там трагедія і людські життя
Поліція відреагувала, вбивцю затримано з ним працюють слідчі та психологи. На це треба час. А всякі заламування рук та вимагання швидких заяв про причини це і є жування сопель.
Ще раз для любителів швидких заяв - вам до антоніо геращенко він про все швидко розповідає. Як про справу Шеремета.
-Как-будто он сам на камеру не сказал, где сбросил пустые рожки (а именно в "заброшке").
В обществе, в армии как в волчьей стае, порядки кав тюрмах. Дедовщина - старослужащие, командиры вымогают у солдат деньги, присваивают продуктовые посылки. Доводят до отчаяния...
"Массовое убийство в Горном - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2 расстрел рядовым Рамилем Салимовичем Шамсутдиновым (р. 1999) своих сослуживцев, произошедший 25 октября 2019 года в войсковой части 54160, расположенной в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЗАТО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9) Горный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Забайкальского края , по итогам которого были убиты восемь и ранены двое военнослужащих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 российской армии .
Событие получило резонансное развитие в связи со своим характером, а также ввиду последующих разбирательств о причинах и мотивах расстрела военнослужащих на территории воинской части.
Оберегать необходимо парня -не дадут обществу разобраться. Ведь есть ПРИЧИНЫ и есть СЛЕДСТВИЕ.
Он отомстил, как сумел.
Жаль парня, довели его до такого состояния.
https://www.interfax.ru/russia/746135
https://www.dw.com/ru/расстрелявший-сослуживцев-солдат-объяснил-свои-действия-угрозой-изнасилования/a-51131355
і винним він себе теж не вважає як і кацап власник ставка: