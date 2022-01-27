РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10085 посетителей онлайн
Новости Фото
17 656 83

Части автомата АКСУ, оставленные нацгвардейцем Рябчуком, расстрелявшим сослуживцев, обнаружили на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

14 пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в г. Подгородное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"После задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку прилегающей территории. На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание. Именно там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного. Все вещественные доказательства были направлены в ГБР", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Женщина не выпускала меня с территории завода – я выстрелил ей в голову", – задержанный нацгвардеец Рябчук. ВИДЕО

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Части автомата АКСУ, оставленные нацгвардейцем Рябчуком, расстрелявшим сослуживцев, обнаружили на Днепропетровщине, - Нацполиция 01
Части автомата АКСУ, оставленные нацгвардейцем Рябчуком, расстрелявшим сослуживцев, обнаружили на Днепропетровщине, - Нацполиция 02

Автор: 

Днепр (4437) Нацполиция (16550) стрельба (3266) Днепропетровская область (4052)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
он сам рассказал где всё это сбросил , рожки кстати пустые , шо вы там виявили , брехуны
показать весь комментарий
27.01.2022 14:41
+9
ничего себе, ты даже читать умеешь, тамже вроде и написано, шо они пустые. а пустые он ипотому, шо все рожки были заряжены по 10 патронов и он перезарядил несколько магазинов до 30 а пустые выбросил
показать весь комментарий
27.01.2022 14:45
+8
Два главных вопроса: зачем он это сделал и почему тогда сдался?
показать весь комментарий
27.01.2022 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там с психикой какая то беда, но глядя на него, он - вменяемый.
показать весь комментарий
27.01.2022 14:41 Ответить
Сейчас он станет любимцем ватных персонажей, его преступление будет смаковать гебельсовская пропаганда фашистского режима Кремля. Но посмотрим, что же было в самой Годурашке, а там этого полно. Не упоминая даже недавний случай со срочником Шамсутдиновым в Забайкалье.
В конце 2020 г. под Воронежом солдат Антон Макаров сначала зарубил майора Сергея Ермолаева топором, чтобы отнять табельный пистолет. И только после этого срочник открыл огонь по военным. Сразу же на месте погибли два человека, позже ещё двое.

7 лет колонии общего режима грозит капитану Д. Прохорову за самоубийство 19-летнего Степана Цымбала на полигоне Погоново.

Как выяснилось на следствии, накануне случившегося солдат стал свидетелем пьянки двух капитанов в палатке для отдыха поваров. Прохоров периодически посылал солдат, в том числе Цымбала, принести из багажника своего Audi ещё водки. Потом пьяные офицеры подрались. Прохоров грозился убить сослуживца и так бушевал на всю палатку, что тому пришлось уйти.

Наутро Прохоров на глазах подчинённых выпил несколько бутылок пива, а к вечеру обнаружил пропажу двух ящиков водки из багажника.

- Прохоров подошёл к нарам, где спал Цымбал, и четыре удара кулаком ударил солдата по пояснице. Судя по амплитуде, удары были сильные. Офицер сказал Цымбалу быстро собрать в палатке весь личный состав. Рядовой был так напуган, что надел тапки и побежал в одном нательном белье собирать поваров, - описал свидетель гнев офицера.

Прохоров потребовал от срочников вернуть два исчезнувших ящика. Капитан ругался матом и пригрозил: если водка не появится к 22 часам, им не поздоровится. Цымбал стал бегать по полигону и спрашивать у военных, не знает ли кто-то из них про водку Прохорова. По словам очевидцев, парень выглядел испуганным и заплаканным. Позжет Степан спросил у Прохорова, сколько стоит водка и пообещал отдать деньги за пропавший алкоголь. Но офицер сказал, что деньги ему не нужны - нужна водка.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:25 Ответить
Да, в рашке хватает случаев, там же еще и дедовщина межнациональная.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:47 Ответить
он сам рассказал где всё это сбросил , рожки кстати пустые , шо вы там виявили , брехуны
показать весь комментарий
27.01.2022 14:41 Ответить
ничего себе, ты даже читать умеешь, тамже вроде и написано, шо они пустые. а пустые он ипотому, шо все рожки были заряжены по 10 патронов и он перезарядил несколько магазинов до 30 а пустые выбросил
показать весь комментарий
27.01.2022 14:45 Ответить
как я понял ,в рожках было по 10 патронов ,он перепаковал на несколько рожков по 30
показать весь комментарий
27.01.2022 14:45 Ответить
это не ты так понял а он так рассказал))
показать весь комментарий
27.01.2022 14:47 Ответить
понял из его рассказа ,что ж так туго-то сегодня
показать весь комментарий
27.01.2022 14:56 Ответить
'nj спец. лексика. как в протоколе осмотра написать?
"зі слів затриманого Р. побачені та підібрані"?
показать весь комментарий
27.01.2022 14:49 Ответить
Два главных вопроса: зачем он это сделал и почему тогда сдался?
показать весь комментарий
27.01.2022 14:41 Ответить
да,это напрочь убивает версию о состояние аффекта вызванного проявлением дедовщины.
показать весь комментарий
27.01.2022 14:49 Ответить
кстати, без погружения в теории заговора, но, уже не первый раз замечаю взаимосвязь между разговорами о разрешении гражданам пользоваться оружием и последующей акцией, вроде сегодняшней, чтобы был повод отказать в свободном пользовании оружия!
вот только сегодня писали, что рада не совсем-то и разрешила теробороне пользоваться своим охотничьим оружием! может связано, ибо под этим соусом ща начнётся: "а что может начаться, если всем разрешат с оружием ходить, то будет как с этим солдатом..." и тра-та-та
показать весь комментарий
27.01.2022 15:04 Ответить
Масоабарітка! Яка,ще жертва?, дідівщини. Який,захисник військовослужбовців? При рострілі безбройних й беззахисних.
Здавався,аби нагодували, воно звикло комфортно жити. Кончене двоноге падло!!!
показать весь комментарий
27.01.2022 18:10 Ответить
ну, он явно скоро расскажет сам

"вменяемый, психопат с чсв" - самый вероятный диагноз
показать весь комментарий
27.01.2022 14:51 Ответить
ну посмотри))) на фото у военного сторожа и рулеточка и компас, шнурочки всякие вобщем как я думал так и получилось, сказки про мальчика нарика-зайчика отменяются, эвакуация не получилась, можно закрывать эту тему.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:06 Ответить
"Позывной Маршал" сказал что это лучше у ДБР спрашивать кто там сдался, так как полиция отрабатывала несколько звонков с сообщением о подозреваемом, и по одной из ориентировок обнаружили стрелка
показать весь комментарий
27.01.2022 15:45 Ответить
Куди ж він патрони дів?
показать весь комментарий
27.01.2022 14:41 Ответить
там где нужно застряли
показать весь комментарий
27.01.2022 14:43 Ответить
там все магазины было по 10 патронов заряжены, он несколько магазинов зарядил по 30 а пустые сбросил.
показать весь комментарий
27.01.2022 14:46 Ответить
И веревка была...мог бы и повесится...
показать весь комментарий
27.01.2022 14:43 Ответить
компас зря не взял,если по чугарям бежать хотел
показать весь комментарий
27.01.2022 14:50 Ответить
Після затримання озброєного військовослужбовця поліцейські почали відпрацювання прилеглої території. На відстані близько 500 метрів від місця затримання було виявлено покинуту будівлю. Саме там правоохоронці виявили та вилучили пусті магазини, розгрузку та інші речі затриманого. Всі речові докази були скеровані до ДБР", - йдетьсяв повідомленні. Джерело:

Ну вот,профит кому то уже пошел. Что значит відпрацювання??? Он же сам сказал/указал где и что.
Поди еще и премию руководству выдадут за это. Зачем подобное за новость выдвигать?
показать весь комментарий
27.01.2022 14:43 Ответить
они бабки получают из бюджета не малые, поэтому делают вид непосильной работы
показать весь комментарий
27.01.2022 14:47 Ответить
а как по твоему они должны были это назвать? Дается ориентировка (к этому слову ещё прикопайся) и дальне она отрабатывается.
показать весь комментарий
27.01.2022 14:47 Ответить
Про що тільки не талдичить поліція імені монастирського-зеленського, тільки не про головне, ЧОМУ почалась стрілянина?
показать весь комментарий
27.01.2022 14:47 Ответить
Тому що ось про це ЧОМУ можна сказати тільки через час. Зараз час роботи психологів та слідчих, а на це треба час. Усілякі швидкі висновки та заяви зараз будуть тільки приблизними до дійсності або хибними. Звісно можна послухати антоніо геращенко, він же так чудово розкрив діло Шеремета.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:01 Ответить
На відео, яке викладене, показана розмова вбивці із полісменами, він пояснює за що вбив жінку.
Ви припускаєте, що при опитуванні вбивці його перш за все не спитали про причини початку стрілянини по військових-чоловіках?

показать весь комментарий
27.01.2022 15:10 Ответить
Якщо він скаже "черговий фальшиво наспівував пісню мені це не подобалось" це задовільнить? В усілякому разі це будуть просто слова затриманого який зараз перебуває в психологічному шоці. Але це не буде пояснення причин вбивства. А причину вбивства з'ясують слідчі та психологи. Швидких відповідей не буде на питання ЧОМУ.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:27 Ответить
Тим не менше, названу ним причину вбивства жінки вони показують.
Хоча могли би взагалі не викладати відео.
Стійке враження, що зелений режим не договорює, можна казати бреше, про всі обставини цього злочину.
І не факт, що причина брехні в приховуванні нестатутних стосунків між військовими, тому що постраждали і непричетні.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:36 Ответить
Вони показують затриманого вбивцю. А що стало причиною і усі обставини - це і треба з'ясовувати слідству. А не слухати заяви усяких "слуг" та антоніо.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:50 Ответить
Я не вірю слідчим під керівництвом монастирських, венедиктових.
Вони вже "знайшли" вбивць Шеремета.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:53 Ответить
Дивна логіка. Швидким заявам тих самих підлеглих монастирського більше віри?
показать весь комментарий
27.01.2022 16:02 Ответить
Я хотіла би почути пояснення від самого вбивці, а не від шавок монастирського.
Почути і зробити свої висновки.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:05 Ответить
Він в усілякому разі зараз в стані глибокого психологічного шоку і ще не усвідомив що накоїв.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:12 Ответить
Не схоже, що він не здатен сказати що його спонукало стріляти.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:21 Ответить
Не здатен. Він сам не усвідомлює це зараз.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:33 Ответить
Я так не думаю.
Він чітко пояснює чому вбив жінку-вахтера.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:35 Ответить
Тебе це влаштовує?

Це пояснення за яких обставин він це зробив але не пояснює чому він це зробив. Люди не вбивають зазвичай один одного коли їм заважають робити щось, що заборонено правилами.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:47 Ответить
Це пояснення дуже логічне, якщо так можна казати в даній ситуації.
Він не в стані розпачу.
Мене не влаштовує, що не показують фрагмент відео, на якому він сам називає причину.
Але рано чи пізно має з'явитись і його версія про причини вбивства.

показать весь комментарий
27.01.2022 16:54 Ответить
Який,ще, шок? Що,ви,плетите? Це, в нас шок. А,в ньоґо? Спокійнісенько всіх повбивав,погуляв поміж трупами...шок! Жертва!
показать весь комментарий
27.01.2022 18:27 Ответить
Точно. Вже зо 20 новин про цю трагедію,товчуть одне й те саме,як воду в ступі,а про головне-мовчок. Вже починають якісь підозри виникати,чому замовчують що спонукало до вбивства стількох людей.
Тягнуть,мов дешевий детектив,висмоктаний з пальця.Але ж то не гра,не кіно,там трагедія і людські життя
показать весь комментарий
27.01.2022 15:07 Ответить
Що дасть швидкість заяв?
показать весь комментарий
27.01.2022 15:28 Ответить
А що дає жування сопель, купа відео без логічного завершення і полум'ні спітчі Геращенка?Лише ще більшу недовіру суспільства до керівництва поліції
показать весь комментарий
27.01.2022 15:33 Ответить
Хотіла швидкості то споживай спічі антоніо, та купу усіляких відео (цікаво яке логічне завершення ти там хотіла побачити?).

Поліція відреагувала, вбивцю затримано з ним працюють слідчі та психологи. На це треба час. А всякі заламування рук та вимагання швидких заяв про причини це і є жування сопель.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:09 Ответить
як мля поліція відреагувала коли він сам здався? чому дійсно показали відео (та й ще в психічному стані людини) про те як він це все робив а не показали головне чому? ми по відео від страна юа уже й так майже все бачили, доречі де інфо як відео потрапило до них (страна юа)?
показать весь комментарий
27.01.2022 16:14 Ответить
Яке відео тобі показати де показують чому? Відео як хлопець ріс, відео які відносини були поміж бійцями, відео ставлення офіцерів до підлеглих, або відео голосів в голові які наказали йому вбивати?

Ще раз для любителів швидких заяв - вам до антоніо геращенко він про все швидко розповідає. Як про справу Шеремета.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:22 Ответить
Чи,здававя Сам? Пруф
показать весь комментарий
27.01.2022 18:29 Ответить
Так він по суті з Дніпро був вже злиняв.
показать весь комментарий
27.01.2022 14:54 Ответить
це пригород Дніпра...майже околиця міста... 10-15 км від міста..
показать весь комментарий
27.01.2022 15:07 Ответить
"Обнаружено".
-Как-будто он сам на камеру не сказал, где сбросил пустые рожки (а именно в "заброшке").
показать весь комментарий
27.01.2022 15:04 Ответить
зачем ему красные флажки и рулетка?
показать весь комментарий
27.01.2022 15:05 Ответить
)))) ну сам подумай зачем военному сторожу красные флажки)))) компас зачем)))))))))))))))))
показать весь комментарий
27.01.2022 15:08 Ответить
То не флажки, то колья против вампиров!!!
показать весь комментарий
27.01.2022 15:10 Ответить
Далеко же эта тварь зашла. В сторону Лугандонии. Интересно как оно через мост пешком шло и на патруль не нарвалось?
показать весь комментарий
27.01.2022 15:06 Ответить
цікався а потім коментуй - його підвезли, а тварини ті три особи перші яких він застрелив, та керівництво, яке не вжило заходів та й ще напевно відео розстрілу злило стране юа
показать весь комментарий
27.01.2022 16:16 Ответить
14 пустых мазинов по 30 патронов,и куда он их подевал ведь он их просто выстелять не мог.А это значит что нашедшие патроны сперли.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:07 Ответить
в караул дают по 10 патронов на магазин
показать весь комментарий
27.01.2022 15:18 Ответить
Странно,нам давали по два полных магазина.Видимо в стране напряженка из патронами или не доверяют а завод по их производству так еще и не построили.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:21 Ответить
Просто журналлисты не знали как называются эти предметы (рожки или магазины), поэтому назвали их частями автомата калашникова. Хорошо что не штучками))).
показать весь комментарий
27.01.2022 15:10 Ответить
Главный вопрос: ПОЧЕМУ он это совершил! Возможно от "службы такой"? "Обозреватель пишет разнимал драку пару месяцев назад, доложил командирам. После этого начали травить - стукач".

В обществе, в армии как в волчьей стае, порядки кав тюрмах. Дедовщина - старослужащие, командиры вымогают у солдат деньги, присваивают продуктовые посылки. Доводят до отчаяния...

"Массовое убийство в Горном - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2 расстрел рядовым Рамилем Салимовичем Шамсутдиновым (р. 1999) своих сослуживцев, произошедший 25 октября 2019 года в войсковой части 54160, расположенной в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЗАТО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9) Горный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Забайкальского края , по итогам которого были убиты восемь и ранены двое военнослужащих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 российской армии .

Событие получило резонансное развитие в связи со своим характером, а также ввиду последующих разбирательств о причинах и мотивах расстрела военнослужащих на территории воинской части.

Оберегать необходимо парня -не дадут обществу разобраться. Ведь есть ПРИЧИНЫ и есть СЛЕДСТВИЕ.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:16 Ответить
издевались
Он отомстил, как сумел.
Жаль парня, довели его до такого состояния.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:23 Ответить
Оберегать необходимо парня -не дадут обществу разобраться. Ведь есть ПРИЧИНЫ и есть СЛЕДСТВИЕ.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:31 Ответить
згоден на 100% з Вами, дуже доречно буде всім коментуючим подивитися українське кіно " Плем'я" (про німих) дуже багато для себе з'ясуєте
показать весь комментарий
27.01.2022 16:10 Ответить
ЧЕГО ВЫ за бред НЕСЕТЕ?при чем здесь росармия? У нас службу то назвать службой нельзя,1.5 года почти в тепличных условиях !Да в наших частях на каждом углу телефоны горячей линии висят,и поверьте,звонят туда по поводу и без повода. Офицеры срочников руками трогать боятся, какие деньги вымогают?!!Какая дедовщина, если этот молодой!Карл!21год молодой!Сам разнимал драку 2 мес до этого!Вы по духанке готовы были разнять драку в роте на первом месяце службы?Это крепкий взрослый пацан, которому снесло башню,а вот чем ее снесло и была ли она на месте вот в чем вопрос.Качают версию верующего ягненка, но какой верующий возьмет на себя функцию Господа Бога?Он или псих,либо наркоша,одно из двух...
показать весь комментарий
27.01.2022 15:44 Ответить
Возможно, Вы правы! Но, это пока Ваша версия. Только версия - как и моя... Если все так идеально, то, все же, почему? Есть большой и сложный армейский коллектив, непростые отношение в отделении, взводе. Еще при СССР отдыхал в "Молодой гвардии" - коммунизм, рай. Но, как более сильные и старшие, дети номенклатуры, как их потом стали называть,- изощренно издевались над выходцами из "рабочих и крестьян". А в школах разве этого нет. Не идеализируйте ... среду... обитания/проживания/службы. Потому и "Оберегать необходимо парня -не дадут обществу разобраться. Ведь есть ПРИЧИНЫ и есть СЛЕДСТВИЕ.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:03 Ответить
Я знаю о чем говорю,так как довелось послужить в 90х и сейчас,по этому ничего не идеализирую ...Наше общество ,как и армия,далеко не идеальны..но не путайте россию где приблатненные правят балом ,и Украину.Еще раз делаю акцент на то,что этот паренек ,как раз и относится к сильным и старшим, т.е поиздеваться над таким нужно еще постараться.Про боязнь офицеров физически воздействовать на срочников я писал выше. А оберегать его уже не стоит,уже поздно...
показать весь комментарий
27.01.2022 16:28 Ответить
Даже в пионерлагере дети гнобили слабых и "не таких как все". А в армии щас неблагополучные и тупые малокультурные селюки, армия филиал тюряги. В учебке Василькова парень воет от этих "товарищей", ублюдков и садистов.
показать весь комментарий
28.01.2022 12:03 Ответить
а злив відео розстрілу стране юа? також він сам винен? не неси .уйню - є виродки які від безкарності дуже багато собі дозволяють, а раніше повідомлялось що він віруюча людина, тих кого добивав на відео - 100% шакали, три особи, четвертий з його слів втік
показать весь комментарий
27.01.2022 16:08 Ответить
А слив видео,это преступление приравнивающееся убийству 3 человек?Верующий человек застрелил женщину в лицо только из за того что та не выпустила его с завода?Жертва 2метра ростом и весом 90кг?????а ну ка расскажи за что он убивал людей,или причины ты сам себе напридумывал в своей тупой голове?
показать весь комментарий
27.01.2022 16:35 Ответить
Тут щось дуже все неоднозначно, а тому зарано робити якісь висновки до судово-медичної експертизи та з'ясування всіх обставин трагедії....
показать весь комментарий
27.01.2022 15:19 Ответить
На России срочник Шамсутдинов осужден на 24,5 года за расстрел 8 сослуживцев

https://www.interfax.ru/russia/746135
показать весь комментарий
27.01.2022 15:29 Ответить
Расстрелявший сослуживцев солдат объяснил свои действия угрозой изнасилования

https://www.dw.com/ru/расстрелявший-сослуживцев-солдат-объяснил-свои-действия-угрозой-изнасилования/a-51131355
показать весь комментарий
27.01.2022 15:30 Ответить
чому в новині не сказано що він їм і розказав, а також попередньо не повідомили що він сам здався, що з Вами - цензор?
показать весь комментарий
27.01.2022 16:05 Ответить
Дистанцируясь от вопроса кто виноват и разглядывая эту "экипировку", что можно купить на лотке все по 50 коп., могу сказать что походу Геращенко с Аваковым нехило заработали на экипировке НГ.
показать весь комментарий
27.01.2022 21:28 Ответить
Тільки стріляв він з АКС на відео, звідки взявсь АКСу?
показать весь комментарий
27.01.2022 22:55 Ответить
посмотрите внимательно видео, перед выходом видно как он прихватил аксу,ак-74 висел на левом плече он его скинул...
показать весь комментарий
28.01.2022 14:12 Ответить
вопрос простой - а почему такого в добробатах нет?
показать весь комментарий
28.01.2022 11:29 Ответить
Нічого не нагадує, а мені так - схоже це молодий КАЦАП з Одещини, таке вже було
і винним він себе теж не вважає як і кацап власник ставка:

показать весь комментарий
28.01.2022 13:45 Ответить
 
 