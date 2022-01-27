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Частини автомату АКСУ, залишені нацгвардійцем Рябчуком, який розстріляв товаришів по службі, виявили на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

14 пустих магазинів до автомата Калашникова та інші речові докази вилучили в покинутій будівлі в м. Підгороднє.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Після затримання озброєного військовослужбовця поліцейські почали відпрацювання прилеглої території. На відстані близько 500 метрів від місця затримання було виявлено покинуту будівлю. Саме там правоохоронці виявили та вилучили пусті магазини, розгрузку та інші речі затриманого. Всі речові докази були скеровані до ДБР", - йдетьсяв повідомленні.

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Також дивіться: "Особа затримана! Що ж ти наробив?", - затримання нацгвардійця Рябчука, котрий розстріляв товаришів по службі. Оперативне ВIДЕО

Частини автомату АКСУ, залишені нацгвардійцем Рябчуком, який розстріляв товаришів по службі, виявили на Дніпропетровщині, - Нацполіція 01
Частини автомату АКСУ, залишені нацгвардійцем Рябчуком, який розстріляв товаришів по службі, виявили на Дніпропетровщині, - Нацполіція 02

Автор: 

Дніпро (3295) Нацполіція (15262) стрілянина (1793) Дніпропетровська область (3836)


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Топ коментарі
+9
он сам рассказал где всё это сбросил , рожки кстати пустые , шо вы там виявили , брехуны
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27.01.2022 14:41
+9
ничего себе, ты даже читать умеешь, тамже вроде и написано, шо они пустые. а пустые он ипотому, шо все рожки были заряжены по 10 патронов и он перезарядил несколько магазинов до 30 а пустые выбросил
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27.01.2022 14:45
+8
Два главных вопроса: зачем он это сделал и почему тогда сдался?
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27.01.2022 14:41
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Там с психикой какая то беда, но глядя на него, он - вменяемый.
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27.01.2022 14:41 Відповісти
Сейчас он станет любимцем ватных персонажей, его преступление будет смаковать гебельсовская пропаганда фашистского режима Кремля. Но посмотрим, что же было в самой Годурашке, а там этого полно. Не упоминая даже недавний случай со срочником Шамсутдиновым в Забайкалье.
В конце 2020 г. под Воронежом солдат Антон Макаров сначала зарубил майора Сергея Ермолаева топором, чтобы отнять табельный пистолет. И только после этого срочник открыл огонь по военным. Сразу же на месте погибли два человека, позже ещё двое.

7 лет колонии общего режима грозит капитану Д. Прохорову за самоубийство 19-летнего Степана Цымбала на полигоне Погоново.

Как выяснилось на следствии, накануне случившегося солдат стал свидетелем пьянки двух капитанов в палатке для отдыха поваров. Прохоров периодически посылал солдат, в том числе Цымбала, принести из багажника своего Audi ещё водки. Потом пьяные офицеры подрались. Прохоров грозился убить сослуживца и так бушевал на всю палатку, что тому пришлось уйти.

Наутро Прохоров на глазах подчинённых выпил несколько бутылок пива, а к вечеру обнаружил пропажу двух ящиков водки из багажника.

- Прохоров подошёл к нарам, где спал Цымбал, и четыре удара кулаком ударил солдата по пояснице. Судя по амплитуде, удары были сильные. Офицер сказал Цымбалу быстро собрать в палатке весь личный состав. Рядовой был так напуган, что надел тапки и побежал в одном нательном белье собирать поваров, - описал свидетель гнев офицера.

Прохоров потребовал от срочников вернуть два исчезнувших ящика. Капитан ругался матом и пригрозил: если водка не появится к 22 часам, им не поздоровится. Цымбал стал бегать по полигону и спрашивать у военных, не знает ли кто-то из них про водку Прохорова. По словам очевидцев, парень выглядел испуганным и заплаканным. Позжет Степан спросил у Прохорова, сколько стоит водка и пообещал отдать деньги за пропавший алкоголь. Но офицер сказал, что деньги ему не нужны - нужна водка.
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27.01.2022 15:25 Відповісти
Да, в рашке хватает случаев, там же еще и дедовщина межнациональная.
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27.01.2022 15:47 Відповісти
он сам рассказал где всё это сбросил , рожки кстати пустые , шо вы там виявили , брехуны
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27.01.2022 14:41 Відповісти
ничего себе, ты даже читать умеешь, тамже вроде и написано, шо они пустые. а пустые он ипотому, шо все рожки были заряжены по 10 патронов и он перезарядил несколько магазинов до 30 а пустые выбросил
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27.01.2022 14:45 Відповісти
как я понял ,в рожках было по 10 патронов ,он перепаковал на несколько рожков по 30
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27.01.2022 14:45 Відповісти
это не ты так понял а он так рассказал))
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27.01.2022 14:47 Відповісти
понял из его рассказа ,что ж так туго-то сегодня
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27.01.2022 14:56 Відповісти
'nj спец. лексика. как в протоколе осмотра написать?
"зі слів затриманого Р. побачені та підібрані"?
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27.01.2022 14:49 Відповісти
Два главных вопроса: зачем он это сделал и почему тогда сдался?
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27.01.2022 14:41 Відповісти
да,это напрочь убивает версию о состояние аффекта вызванного проявлением дедовщины.
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27.01.2022 14:49 Відповісти
кстати, без погружения в теории заговора, но, уже не первый раз замечаю взаимосвязь между разговорами о разрешении гражданам пользоваться оружием и последующей акцией, вроде сегодняшней, чтобы был повод отказать в свободном пользовании оружия!
вот только сегодня писали, что рада не совсем-то и разрешила теробороне пользоваться своим охотничьим оружием! может связано, ибо под этим соусом ща начнётся: "а что может начаться, если всем разрешат с оружием ходить, то будет как с этим солдатом..." и тра-та-та
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27.01.2022 15:04 Відповісти
Масоабарітка! Яка,ще жертва?, дідівщини. Який,захисник військовослужбовців? При рострілі безбройних й беззахисних.
Здавався,аби нагодували, воно звикло комфортно жити. Кончене двоноге падло!!!
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27.01.2022 18:10 Відповісти
ну, он явно скоро расскажет сам

"вменяемый, психопат с чсв" - самый вероятный диагноз
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27.01.2022 14:51 Відповісти
ну посмотри))) на фото у военного сторожа и рулеточка и компас, шнурочки всякие вобщем как я думал так и получилось, сказки про мальчика нарика-зайчика отменяются, эвакуация не получилась, можно закрывать эту тему.
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27.01.2022 15:06 Відповісти
"Позывной Маршал" сказал что это лучше у ДБР спрашивать кто там сдался, так как полиция отрабатывала несколько звонков с сообщением о подозреваемом, и по одной из ориентировок обнаружили стрелка
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27.01.2022 15:45 Відповісти
Куди ж він патрони дів?
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27.01.2022 14:41 Відповісти
там где нужно застряли
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27.01.2022 14:43 Відповісти
там все магазины было по 10 патронов заряжены, он несколько магазинов зарядил по 30 а пустые сбросил.
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27.01.2022 14:46 Відповісти
И веревка была...мог бы и повесится...
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27.01.2022 14:43 Відповісти
компас зря не взял,если по чугарям бежать хотел
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27.01.2022 14:50 Відповісти
Після затримання озброєного військовослужбовця поліцейські почали відпрацювання прилеглої території. На відстані близько 500 метрів від місця затримання було виявлено покинуту будівлю. Саме там правоохоронці виявили та вилучили пусті магазини, розгрузку та інші речі затриманого. Всі речові докази були скеровані до ДБР", - йдетьсяв повідомленні. Джерело:

Ну вот,профит кому то уже пошел. Что значит відпрацювання??? Он же сам сказал/указал где и что.
Поди еще и премию руководству выдадут за это. Зачем подобное за новость выдвигать?
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27.01.2022 14:43 Відповісти
они бабки получают из бюджета не малые, поэтому делают вид непосильной работы
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27.01.2022 14:47 Відповісти
а как по твоему они должны были это назвать? Дается ориентировка (к этому слову ещё прикопайся) и дальне она отрабатывается.
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27.01.2022 14:47 Відповісти
Про що тільки не талдичить поліція імені монастирського-зеленського, тільки не про головне, ЧОМУ почалась стрілянина?
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27.01.2022 14:47 Відповісти
Тому що ось про це ЧОМУ можна сказати тільки через час. Зараз час роботи психологів та слідчих, а на це треба час. Усілякі швидкі висновки та заяви зараз будуть тільки приблизними до дійсності або хибними. Звісно можна послухати антоніо геращенко, він же так чудово розкрив діло Шеремета.
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27.01.2022 15:01 Відповісти
На відео, яке викладене, показана розмова вбивці із полісменами, він пояснює за що вбив жінку.
Ви припускаєте, що при опитуванні вбивці його перш за все не спитали про причини початку стрілянини по військових-чоловіках?

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27.01.2022 15:10 Відповісти
Якщо він скаже "черговий фальшиво наспівував пісню мені це не подобалось" це задовільнить? В усілякому разі це будуть просто слова затриманого який зараз перебуває в психологічному шоці. Але це не буде пояснення причин вбивства. А причину вбивства з'ясують слідчі та психологи. Швидких відповідей не буде на питання ЧОМУ.
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27.01.2022 15:27 Відповісти
Тим не менше, названу ним причину вбивства жінки вони показують.
Хоча могли би взагалі не викладати відео.
Стійке враження, що зелений режим не договорює, можна казати бреше, про всі обставини цього злочину.
І не факт, що причина брехні в приховуванні нестатутних стосунків між військовими, тому що постраждали і непричетні.
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27.01.2022 15:36 Відповісти
Вони показують затриманого вбивцю. А що стало причиною і усі обставини - це і треба з'ясовувати слідству. А не слухати заяви усяких "слуг" та антоніо.
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27.01.2022 15:50 Відповісти
Я не вірю слідчим під керівництвом монастирських, венедиктових.
Вони вже "знайшли" вбивць Шеремета.
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27.01.2022 15:53 Відповісти
Дивна логіка. Швидким заявам тих самих підлеглих монастирського більше віри?
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27.01.2022 16:02 Відповісти
Я хотіла би почути пояснення від самого вбивці, а не від шавок монастирського.
Почути і зробити свої висновки.
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27.01.2022 16:05 Відповісти
Він в усілякому разі зараз в стані глибокого психологічного шоку і ще не усвідомив що накоїв.
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27.01.2022 16:12 Відповісти
Не схоже, що він не здатен сказати що його спонукало стріляти.
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27.01.2022 16:21 Відповісти
Не здатен. Він сам не усвідомлює це зараз.
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27.01.2022 16:33 Відповісти
Я так не думаю.
Він чітко пояснює чому вбив жінку-вахтера.
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27.01.2022 16:35 Відповісти
Тебе це влаштовує?

Це пояснення за яких обставин він це зробив але не пояснює чому він це зробив. Люди не вбивають зазвичай один одного коли їм заважають робити щось, що заборонено правилами.
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27.01.2022 16:47 Відповісти
Це пояснення дуже логічне, якщо так можна казати в даній ситуації.
Він не в стані розпачу.
Мене не влаштовує, що не показують фрагмент відео, на якому він сам називає причину.
Але рано чи пізно має з'явитись і його версія про причини вбивства.

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27.01.2022 16:54 Відповісти
Який,ще, шок? Що,ви,плетите? Це, в нас шок. А,в ньоґо? Спокійнісенько всіх повбивав,погуляв поміж трупами...шок! Жертва!
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27.01.2022 18:27 Відповісти
Точно. Вже зо 20 новин про цю трагедію,товчуть одне й те саме,як воду в ступі,а про головне-мовчок. Вже починають якісь підозри виникати,чому замовчують що спонукало до вбивства стількох людей.
Тягнуть,мов дешевий детектив,висмоктаний з пальця.Але ж то не гра,не кіно,там трагедія і людські життя
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27.01.2022 15:07 Відповісти
Що дасть швидкість заяв?
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27.01.2022 15:28 Відповісти
А що дає жування сопель, купа відео без логічного завершення і полум'ні спітчі Геращенка?Лише ще більшу недовіру суспільства до керівництва поліції
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27.01.2022 15:33 Відповісти
Хотіла швидкості то споживай спічі антоніо, та купу усіляких відео (цікаво яке логічне завершення ти там хотіла побачити?).

Поліція відреагувала, вбивцю затримано з ним працюють слідчі та психологи. На це треба час. А всякі заламування рук та вимагання швидких заяв про причини це і є жування сопель.
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27.01.2022 16:09 Відповісти
як мля поліція відреагувала коли він сам здався? чому дійсно показали відео (та й ще в психічному стані людини) про те як він це все робив а не показали головне чому? ми по відео від страна юа уже й так майже все бачили, доречі де інфо як відео потрапило до них (страна юа)?
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27.01.2022 16:14 Відповісти
Яке відео тобі показати де показують чому? Відео як хлопець ріс, відео які відносини були поміж бійцями, відео ставлення офіцерів до підлеглих, або відео голосів в голові які наказали йому вбивати?

Ще раз для любителів швидких заяв - вам до антоніо геращенко він про все швидко розповідає. Як про справу Шеремета.
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27.01.2022 16:22 Відповісти
Чи,здававя Сам? Пруф
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27.01.2022 18:29 Відповісти
Так він по суті з Дніпро був вже злиняв.
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27.01.2022 14:54 Відповісти
це пригород Дніпра...майже околиця міста... 10-15 км від міста..
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27.01.2022 15:07 Відповісти
"Обнаружено".
-Как-будто он сам на камеру не сказал, где сбросил пустые рожки (а именно в "заброшке").
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27.01.2022 15:04 Відповісти
зачем ему красные флажки и рулетка?
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27.01.2022 15:05 Відповісти
)))) ну сам подумай зачем военному сторожу красные флажки)))) компас зачем)))))))))))))))))
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27.01.2022 15:08 Відповісти
То не флажки, то колья против вампиров!!!
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27.01.2022 15:10 Відповісти
Далеко же эта тварь зашла. В сторону Лугандонии. Интересно как оно через мост пешком шло и на патруль не нарвалось?
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27.01.2022 15:06 Відповісти
цікався а потім коментуй - його підвезли, а тварини ті три особи перші яких він застрелив, та керівництво, яке не вжило заходів та й ще напевно відео розстрілу злило стране юа
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27.01.2022 16:16 Відповісти
14 пустых мазинов по 30 патронов,и куда он их подевал ведь он их просто выстелять не мог.А это значит что нашедшие патроны сперли.
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27.01.2022 15:07 Відповісти
в караул дают по 10 патронов на магазин
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27.01.2022 15:18 Відповісти
Странно,нам давали по два полных магазина.Видимо в стране напряженка из патронами или не доверяют а завод по их производству так еще и не построили.
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27.01.2022 15:21 Відповісти
Просто журналлисты не знали как называются эти предметы (рожки или магазины), поэтому назвали их частями автомата калашникова. Хорошо что не штучками))).
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27.01.2022 15:10 Відповісти
Главный вопрос: ПОЧЕМУ он это совершил! Возможно от "службы такой"? "Обозреватель пишет разнимал драку пару месяцев назад, доложил командирам. После этого начали травить - стукач".

В обществе, в армии как в волчьей стае, порядки кав тюрмах. Дедовщина - старослужащие, командиры вымогают у солдат деньги, присваивают продуктовые посылки. Доводят до отчаяния...

"Массовое убийство в Горном - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2 расстрел рядовым Рамилем Салимовичем Шамсутдиновым (р. 1999) своих сослуживцев, произошедший 25 октября 2019 года в войсковой части 54160, расположенной в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЗАТО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9) Горный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Забайкальского края , по итогам которого были убиты восемь и ранены двое военнослужащих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 российской армии .

Событие получило резонансное развитие в связи со своим характером, а также ввиду последующих разбирательств о причинах и мотивах расстрела военнослужащих на территории воинской части.

Оберегать необходимо парня -не дадут обществу разобраться. Ведь есть ПРИЧИНЫ и есть СЛЕДСТВИЕ.
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27.01.2022 15:16 Відповісти
издевались
Он отомстил, как сумел.
Жаль парня, довели его до такого состояния.
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27.01.2022 15:23 Відповісти
Оберегать необходимо парня -не дадут обществу разобраться. Ведь есть ПРИЧИНЫ и есть СЛЕДСТВИЕ.
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27.01.2022 15:31 Відповісти
згоден на 100% з Вами, дуже доречно буде всім коментуючим подивитися українське кіно " Плем'я" (про німих) дуже багато для себе з'ясуєте
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27.01.2022 16:10 Відповісти
ЧЕГО ВЫ за бред НЕСЕТЕ?при чем здесь росармия? У нас службу то назвать службой нельзя,1.5 года почти в тепличных условиях !Да в наших частях на каждом углу телефоны горячей линии висят,и поверьте,звонят туда по поводу и без повода. Офицеры срочников руками трогать боятся, какие деньги вымогают?!!Какая дедовщина, если этот молодой!Карл!21год молодой!Сам разнимал драку 2 мес до этого!Вы по духанке готовы были разнять драку в роте на первом месяце службы?Это крепкий взрослый пацан, которому снесло башню,а вот чем ее снесло и была ли она на месте вот в чем вопрос.Качают версию верующего ягненка, но какой верующий возьмет на себя функцию Господа Бога?Он или псих,либо наркоша,одно из двух...
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27.01.2022 15:44 Відповісти
Возможно, Вы правы! Но, это пока Ваша версия. Только версия - как и моя... Если все так идеально, то, все же, почему? Есть большой и сложный армейский коллектив, непростые отношение в отделении, взводе. Еще при СССР отдыхал в "Молодой гвардии" - коммунизм, рай. Но, как более сильные и старшие, дети номенклатуры, как их потом стали называть,- изощренно издевались над выходцами из "рабочих и крестьян". А в школах разве этого нет. Не идеализируйте ... среду... обитания/проживания/службы. Потому и "Оберегать необходимо парня -не дадут обществу разобраться. Ведь есть ПРИЧИНЫ и есть СЛЕДСТВИЕ.
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27.01.2022 16:03 Відповісти
Я знаю о чем говорю,так как довелось послужить в 90х и сейчас,по этому ничего не идеализирую ...Наше общество ,как и армия,далеко не идеальны..но не путайте россию где приблатненные правят балом ,и Украину.Еще раз делаю акцент на то,что этот паренек ,как раз и относится к сильным и старшим, т.е поиздеваться над таким нужно еще постараться.Про боязнь офицеров физически воздействовать на срочников я писал выше. А оберегать его уже не стоит,уже поздно...
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27.01.2022 16:28 Відповісти
Даже в пионерлагере дети гнобили слабых и "не таких как все". А в армии щас неблагополучные и тупые малокультурные селюки, армия филиал тюряги. В учебке Василькова парень воет от этих "товарищей", ублюдков и садистов.
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28.01.2022 12:03 Відповісти
а злив відео розстрілу стране юа? також він сам винен? не неси .уйню - є виродки які від безкарності дуже багато собі дозволяють, а раніше повідомлялось що він віруюча людина, тих кого добивав на відео - 100% шакали, три особи, четвертий з його слів втік
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27.01.2022 16:08 Відповісти
А слив видео,это преступление приравнивающееся убийству 3 человек?Верующий человек застрелил женщину в лицо только из за того что та не выпустила его с завода?Жертва 2метра ростом и весом 90кг?????а ну ка расскажи за что он убивал людей,или причины ты сам себе напридумывал в своей тупой голове?
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27.01.2022 16:35 Відповісти
Тут щось дуже все неоднозначно, а тому зарано робити якісь висновки до судово-медичної експертизи та з'ясування всіх обставин трагедії....
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27.01.2022 15:19 Відповісти
На России срочник Шамсутдинов осужден на 24,5 года за расстрел 8 сослуживцев

https://www.interfax.ru/russia/746135
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27.01.2022 15:29 Відповісти
Расстрелявший сослуживцев солдат объяснил свои действия угрозой изнасилования

https://www.dw.com/ru/расстрелявший-сослуживцев-солдат-объяснил-свои-действия-угрозой-изнасилования/a-51131355
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27.01.2022 15:30 Відповісти
чому в новині не сказано що він їм і розказав, а також попередньо не повідомили що він сам здався, що з Вами - цензор?
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27.01.2022 16:05 Відповісти
Дистанцируясь от вопроса кто виноват и разглядывая эту "экипировку", что можно купить на лотке все по 50 коп., могу сказать что походу Геращенко с Аваковым нехило заработали на экипировке НГ.
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27.01.2022 21:28 Відповісти
Тільки стріляв він з АКС на відео, звідки взявсь АКСу?
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27.01.2022 22:55 Відповісти
посмотрите внимательно видео, перед выходом видно как он прихватил аксу,ак-74 висел на левом плече он его скинул...
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28.01.2022 14:12 Відповісти
вопрос простой - а почему такого в добробатах нет?
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28.01.2022 11:29 Відповісти
Нічого не нагадує, а мені так - схоже це молодий КАЦАП з Одещини, таке вже було
і винним він себе теж не вважає як і кацап власник ставка:

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28.01.2022 13:45 Відповісти
 
 