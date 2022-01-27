Частини автомату АКСУ, залишені нацгвардійцем Рябчуком, який розстріляв товаришів по службі, виявили на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

14 пустих магазинів до автомата Калашникова та інші речові докази вилучили в покинутій будівлі в м. Підгороднє.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Після затримання озброєного військовослужбовця поліцейські почали відпрацювання прилеглої території. На відстані близько 500 метрів від місця затримання було виявлено покинуту будівлю. Саме там правоохоронці виявили та вилучили пусті магазини, розгрузку та інші речі затриманого. Всі речові докази були скеровані до ДБР", - йдетьсяв повідомленні.

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

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