Тренировки боевых расчетов артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б" прошли в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, были проведены тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, на одном из военных полигонов Херсонщины, артиллерийские подразделения, в соответствии с мерами боевой подготовки, успешно проводят тренировку боевых расчетов по нанесению огневого поражения по условному противнику.

"В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевого задания, а именно в ходе перемещения в район огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, наведения на цели и покидания огневых позиций", - подчеркнул командующий.

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На этот раз, по легенде учений во время разведки местности, беспилотный летательный аппарат обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Расстояние до целей составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц "Мста-Б".

"Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время артиллеристы усовершенствовали и навыки в расчете координат целей", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как отметил командующий, наша разведка постоянно и внимательно следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и входят в состав группировки войск "Юг", улучшается обученность личного состава.

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