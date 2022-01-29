Тренировки боевых расчетов артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б" прошли в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, были проведены тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б".
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.
По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, на одном из военных полигонов Херсонщины, артиллерийские подразделения, в соответствии с мерами боевой подготовки, успешно проводят тренировку боевых расчетов по нанесению огневого поражения по условному противнику.
"В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевого задания, а именно в ходе перемещения в район огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, наведения на цели и покидания огневых позиций", - подчеркнул командующий.
На этот раз, по легенде учений во время разведки местности, беспилотный летательный аппарат обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Расстояние до целей составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц "Мста-Б".
"Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время артиллеристы усовершенствовали и навыки в расчете координат целей", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Как отметил командующий, наша разведка постоянно и внимательно следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и входят в состав группировки войск "Юг", улучшается обученность личного состава.
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Покажіть московитами і бульбашам, вони зрадіють!
Максимально защитите цюрупинский мост и каховскую ГЕС.
Смерть русскому фашизму!
1) Як саме пояснюють нинішні аналоги "замполітів" у "іхтамнєтів" причину сидіння військ у польових умовах під дощем і снігом вже четвертий місяць? Ну - з білорусами ясно - виїжджають на полігони А "іхтамнєти"? Адже там мінімум о/с - в основному для обслуги техніки та охорони!
2) як саме з приходом весни будуть пояснювать оцю "сидячу війну" схожу на "дюнкеркське сидіння"? Гітлер пояснив це тим що хотів схилить британців до укладення миру і союзного договору А що скажуть "кремлівські"?
А за дефіцит снарядів великих калібрів можем подякувати п'ятому, за часів якого було знищено п'ять артскладів
В 20-му році коли зелена шмаркля взяла під особистий контроль евакуацію "Міра", "Єстонця" та "Журавля" вже тоді була проблема с БК для арти! Невже блд. не можна було за стільки років наладати постачання совкового БК з країн яким воно не потрібно, я не кажу про виробництво в Шостці яке величезний президент не може налагодити вже 2,5 року!
Він стверджує що Мінськ 1 і 2 здали Україну хутлєру.
Я прошу троля розписати по пунктах що саме здали. Відмовчується.