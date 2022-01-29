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Тренировки боевых расчетов артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б" прошли в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, были проведены тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, на одном из военных полигонов Херсонщины, артиллерийские подразделения, в соответствии с мерами боевой подготовки, успешно проводят тренировку боевых расчетов по нанесению огневого поражения по условному противнику.

"В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевого задания, а именно в ходе перемещения в район огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, наведения на цели и покидания огневых позиций", - подчеркнул командующий.

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На этот раз, по легенде учений во время разведки местности, беспилотный летательный аппарат обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Расстояние до целей составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц "Мста-Б".

"Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время артиллеристы усовершенствовали и навыки в расчете координат целей", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как отметил командующий, наша разведка постоянно и внимательно следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и входят в состав группировки войск "Юг", улучшается обученность личного состава.

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Тренировки боевых расчетов артиллерийских подразделений гаубиц Мста-Б прошли в Херсонской области 01
Тренировки боевых расчетов артиллерийских подразделений гаубиц Мста-Б прошли в Херсонской области 02
Тренировки боевых расчетов артиллерийских подразделений гаубиц Мста-Б прошли в Херсонской области 03

оборона (5230) военные учения (3462) артиллерия (644) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+27
Тренируйтесь, парни, стреляйте. Вам встречать колонны орков. Не промажьте!
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29.01.2022 09:00
+15
Херсонщина буде першою, яка зустріне десантуру, що атакуватиме з моря та з Сивашу. Не розумію, чому на Арабатьскій Стрільці не видно військових ? Там має бути вояк більше ніж цивільних. Де берегові дзоти, ракети, кулемети, щоб зустріти ворога? В першу чергу, кацапи будуть забирати канал на Крим. Його давно треба було зробити непридатним: засипати сміттям, замінувати, поховати там радіоактивні відходи. Чому ми такі недолугі і так легко віддаємо свою землю....
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29.01.2022 09:22
+14
Значить снаряди чеські вже "на підході" - раз хлопців вивели на тренування!
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29.01.2022 09:11
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Тренируйтесь, парни, стреляйте. Вам встречать колонны орков. Не промажьте!
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29.01.2022 09:00 Ответить
Херсонщина буде першою, яка зустріне десантуру, що атакуватиме з моря та з Сивашу. Не розумію, чому на Арабатьскій Стрільці не видно військових ? Там має бути вояк більше ніж цивільних. Де берегові дзоти, ракети, кулемети, щоб зустріти ворога? В першу чергу, кацапи будуть забирати канал на Крим. Його давно треба було зробити непридатним: засипати сміттям, замінувати, поховати там радіоактивні відходи. Чому ми такі недолугі і так легко віддаємо свою землю....
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29.01.2022 09:22 Ответить
Зачем на Арабатке такое количество военных?
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29.01.2022 09:52 Ответить
Щоб вас, свинособак там закопати
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29.01.2022 10:08 Ответить
Назови мне с какого места можно контролировать всю Арабатку?) С Семихаток можно?) С кирпичного?) Какие подразделения ВСУ находятся в этих точках?) Время выдвижения с Марса на ж/д перед обьезной?)
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29.01.2022 10:27 Ответить
Ты хоть немного понимаешь, что вся Арабатка, кроме "пушки", это низменность? И ******* мосты на Тонком, она становится КАПКАНОМ?
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29.01.2022 10:33 Ответить
Я трохи розумію, що Арабатка - це дуже гарний плацдарм, щоб закрити майже все Азовське море та Сиваш. Крим теж капкан був ? Згідно логіки кацапів треба відходити і відходити....
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29.01.2022 11:05 Ответить
Я живу в 5 км от перечисленных мной точек) Сколько дорог вы знаете на Арабатке?) Хорошая мишень, не более. С какого места подрываются все мосты на Арабатке и на Чонгаре вам тоже рассказать?) И да... В каком месте СКК вы собрались заложить ядерные отходы?
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29.01.2022 11:36 Ответить
Всю Арабатку об.їздив у свій час на ровері. Мабуть, путіна чекаєте? Гарними мішенями з Арабатки будуть кораблі та наступаючі орки з моря та лиману. Тактика українців у цій війні має бути не бути знищеними під час першої хвилі напада ракетами та літаками, а потім використовувати населені пункти - тіж Стрелкове, Щасливцево та Генічеськ, щоб затягнути кацапів у виснажливу війну серед руїн. Ніхто вам міста та села вже не віддасть як колись віддали Крим, Донецьк та Луганськ. Ви отримаєте тисячі трун вдома та, в кращому для вас випадку, руїни від українських сел та міст.
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29.01.2022 12:04 Ответить
Неужели Вы не понимаете, что Арабатка будет сразу накрыта ракетными ударами? И все что там предлагаете разместит - потеряем.
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29.01.2022 12:38 Ответить
Яка площа Арабатки? Вони ракети тільки на Стрілку витратять? Ще раз повторю, треба ховатись серед населених пуктів - хай буде картинка для ТВ іТим швидше, і більше буде допомоги від союзників. Якщо ж будемо все самі віддавати, ніхто нам не допоможе.
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29.01.2022 15:56 Ответить
Бо їм нема коли - вони бюджет пилять для коханок.
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29.01.2022 10:10 Ответить
Значить снаряди чеські вже "на підході" - раз хлопців вивели на тренування!
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29.01.2022 09:11 Ответить
Буряти раді !
Покажіть московитами і бульбашам, вони зрадіють!
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29.01.2022 09:14 Ответить
Снова имитация. Снаряды же прислали партнеры вагонами.
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29.01.2022 09:19 Ответить
кацап, в спам, свинорос млядський
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29.01.2022 09:34 Ответить
Пристреляйте каждьІй клочок земли. Там степь не ошибетесь. Единственное что не ошибитесь из маскировкой. В цюрупинских лесах и днепровских плавнях ето можно сделать без проблем.
Максимально защитите цюрупинский мост и каховскую ГЕС.
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29.01.2022 09:22 Ответить
Ще головне розсосередитись по місцевості: та хоч в хатах гармати зберігайте, але по сигналу, коли рашистські ракети та літаки в месиво перемолять військові частини, склади, бази та аеродроми, ви маєте зберегти своє життя та зброю і вийти на позиції.
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29.01.2022 09:27 Ответить
Далековато ты ссаться забежал)
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29.01.2022 09:55 Ответить
Дурко ты хоть в армии служил?
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29.01.2022 10:18 Ответить
😂 если не служил в армии и тем более не воевал с чего же такие печальные выводы по поводу энуреза, откуда?
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29.01.2022 11:36 Ответить
Українська Армія є однією із найпотужніших армій на Євразійському континенті!!! Зуби поламати вже можемо любому ворогу! Проблема в одному... Нам потрібна ще українська влада!!!
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29.01.2022 09:45 Ответить
Покажіть це відео бульбашам! Нехай бачать, шо яка відповідь по білоруських хатах чекає, якщо їхній фюрер бульбаш нападе з Білорусії!
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29.01.2022 09:48 Ответить
Я думаю белорусы не россияне. Будет какое-то количество прибацанных, но основная масса должна быть нормальными людьми. Белорусов можно брать в плен. Россиян - нет! Ни одного пленного! Чтобы чтобы ходили под себя при одном имени украинец. Встречать будем как чеченцы. Только с другим результатом по итогу.
Смерть русскому фашизму!
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29.01.2022 10:14 Ответить
Не, мы не нападем. Мы мирные люди.
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29.01.2022 10:17 Ответить
Ваш фюрер іншої думки!
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29.01.2022 10:30 Ответить
Мені цікаві кілька речей:
1) Як саме пояснюють нинішні аналоги "замполітів" у "іхтамнєтів" причину сидіння військ у польових умовах під дощем і снігом вже четвертий місяць? Ну - з білорусами ясно - виїжджають на полігони А "іхтамнєти"? Адже там мінімум о/с - в основному для обслуги техніки та охорони!
2) як саме з приходом весни будуть пояснювать оцю "сидячу війну" схожу на "дюнкеркське сидіння"? Гітлер пояснив це тим що хотів схилить британців до укладення миру і союзного договору А що скажуть "кремлівські"?
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29.01.2022 10:03 Ответить
Нам хочуть всучити "мінські", а разом з ними ракову пухлину ордло, щоб отруювала Україну. Тоді окупація просто затягнеться, а зараз в нас є шанс відстояти та позбутись вати під час війни. Сподіваюсь, тоді всяких ків, сніжан та мертвячуков родичі загиблих українців власноруч придушать
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29.01.2022 10:12 Ответить
З точки зору порохоботів так Зеленський готується здавати Україну.
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29.01.2022 10:10 Ответить
152 практически нет, поэтому и имитация на учениях, ты в курсе что 120-ми на полигоне вообще не стреляют, дефицит!!!!
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29.01.2022 10:14 Ответить
120 мм це натівський стандарт, крім недоробленої Богдани у нас немає таких калібрів.

А за дефіцит снарядів великих калібрів можем подякувати п'ятому, за часів якого було знищено п'ять артскладів
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29.01.2022 10:28 Ответить
З якого дива 120 мм натівський стандарт, ти служив в армії, яку ВОС маєш?
В 20-му році коли зелена шмаркля взяла під особистий контроль евакуацію "Міра", "Єстонця" та "Журавля" вже тоді була проблема с БК для арти! Невже блд. не можна було за стільки років наладати постачання совкового БК з країн яким воно не потрібно, я не кажу про виробництво в Шостці яке величезний президент не може налагодити вже 2,5 року!
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29.01.2022 10:44 Ответить
Це подолячкін троль.
Він стверджує що Мінськ 1 і 2 здали Україну хутлєру.
Я прошу троля розписати по пунктах що саме здали. Відмовчується.
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29.01.2022 10:52 Ответить
М120-15 не чув?😎
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29.01.2022 10:50 Ответить
Зачем там ,,осы,, старые ? Они вряд ли помогут при авианалете . Лучше бы уже Тунгуски поставили , у них больше шансов было бы или ТОРы . Но опять таки все зависит от количества единиц техники у врага при налете . А идея просто рассредоточить технику , замаскировать или вообще спрятать в укрытиях и собирать в назначенное время и месте хорошая , но требует хорошей слаженности и хороших надежных средств связи
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29.01.2022 10:59 Ответить
А чего не потренироваться, чехи присылают 152 мм снаряды, которых у нас не хватает из-за пожаров на арсеналах? И не нужно наезжать на эту гаубицу - она до 30 км стреляет прицельно, это надо знать и ощущать, что это такое, если не артиллерист.
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29.01.2022 13:24 Ответить
*****, при таких раскладах, необходимо прикрытие ПВО. Это неимоверно опасно, вот так в поле стоять без ПВО и ПВО надо просто немерено, понимаете?
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29.01.2022 11:24 Ответить
Да никогда в жизни ОН не полезет из Крыиа в наступление на Херсонщину, только если уже все решися. ОНО ж трусливое, поэтому побоится , что в случае провала операцим Правосеки на плечах отсиупаюших кацапов зайдут в Крым. И таки зайдут.
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29.01.2022 18:34 Ответить
Коли бачиш таку міць, то розумієш, що ми все зможемо. Але потрібна підтримка кожного Українця.
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30.01.2022 17:03 Ответить
 
 