Тренування бойових розрахунків артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б" відбулися на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова, були проведені тактико-спеціальні навчання артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України

За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на одному з військових полігонів Херсонщини, артилерійські підрозділи, відповідно до заходів бойової підготовки, успішно проводять тренування бойових розрахунків з нанесення вогневого ураження по умовному противнику.

"У ході тренувань командири взводів управляють артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання, а саме в ході переміщення в район вогневих позицій, обладнання та підготовки позицій, наведення на цілі та залишення вогневих позицій", - наголосив командувач.

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Цього разу, за легендою навчань під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили та броньованої техніки умовного противника в бік позицій наших військ. Відстань до цілей становила близько 20 км. Тому на знищення противника було направлено розрахунки гаубиць "Мста-Б".

"Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи удосконалили й навички з розрахунку координат цілей", - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як зазначив командувач, наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділах, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та входять до складу угрупування військ "Південь", покращується навченість особового складу.

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