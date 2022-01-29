Тренування бойових розрахунків артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б" відбулися на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова, були проведені тактико-спеціальні навчання артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б".
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України
За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на одному з військових полігонів Херсонщини, артилерійські підрозділи, відповідно до заходів бойової підготовки, успішно проводять тренування бойових розрахунків з нанесення вогневого ураження по умовному противнику.
"У ході тренувань командири взводів управляють артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання, а саме в ході переміщення в район вогневих позицій, обладнання та підготовки позицій, наведення на цілі та залишення вогневих позицій", - наголосив командувач.
Цього разу, за легендою навчань під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили та броньованої техніки умовного противника в бік позицій наших військ. Відстань до цілей становила близько 20 км. Тому на знищення противника було направлено розрахунки гаубиць "Мста-Б".
"Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи удосконалили й навички з розрахунку координат цілей", - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Як зазначив командувач, наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділах, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та входять до складу угрупування військ "Південь", покращується навченість особового складу.
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1) Як саме пояснюють нинішні аналоги "замполітів" у "іхтамнєтів" причину сидіння військ у польових умовах під дощем і снігом вже четвертий місяць? Ну - з білорусами ясно - виїжджають на полігони А "іхтамнєти"? Адже там мінімум о/с - в основному для обслуги техніки та охорони!
2) як саме з приходом весни будуть пояснювать оцю "сидячу війну" схожу на "дюнкеркське сидіння"? Гітлер пояснив це тим що хотів схилить британців до укладення миру і союзного договору А що скажуть "кремлівські"?
А за дефіцит снарядів великих калібрів можем подякувати п'ятому, за часів якого було знищено п'ять артскладів
В 20-му році коли зелена шмаркля взяла під особистий контроль евакуацію "Міра", "Єстонця" та "Журавля" вже тоді була проблема с БК для арти! Невже блд. не можна було за стільки років наладати постачання совкового БК з країн яким воно не потрібно, я не кажу про виробництво в Шостці яке величезний президент не може налагодити вже 2,5 року!
Він стверджує що Мінськ 1 і 2 здали Україну хутлєру.
Я прошу троля розписати по пунктах що саме здали. Відмовчується.