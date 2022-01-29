Память Героев Крут почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
29 января в Киеве прошла акция памяти Героев Крут. Участники акции прошли от метро Арсенальная до Аскольдовой могилы, где прошла панихида за погибшими.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
"Сейчас Украина, как и более ста лет назад, защищается от российского оккупанта и находится перед угрозой нового нашествия. Из-за взаимопреодоления украинских сил и пацифизма и недальновидности политического руководства из Центрального Совета, страна, несмотря на героическое сопротивление, была оккупирована красной Россией. Мы изучили уроки прошлого и готовы остановить московских оккупантов. Украинцы готовы объединиться и выступить против Кремля единым фронтом", - отметили организаторы акции.
ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук
Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 возле одноименной железнодорожной станции (между Бахмачем и Нежином). Украинские силы насчитывали около тысячи человек и состояли из старшин и курсантов 1-й Киевской военной школы им. Б. Хмельницкого, 115-130 студентов первой сотни Студенческого куреня и добровольцев из Свободного казачества ("Курень смерти").
Большевистские силы в районе Крут составляли около 6 тыс. солдат и балтийских матросов, а непосредственное участие в бою приняли до 3 тыс. человек.
Бой под Крутами закончился организованным отступлением украинских частей на поезде.
Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших. По мнению исследователей, общие потери врага могли достигать 1500 убитых и раненых.
Во время боя большевики взяли в плен семерых раненых студентов, еще 27 студентов попали в руки врага, отступая в темноте. Их пытали, а затем казнили. Тела убитых похоронил местный священник на кладбище с. Печи.
В 1918 году по решению Центрального Совета тела павших в бою под Крутами солдат-студентов торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.
Памятник Героям Крут на Аскольдовой могиле выполнен в форме гранитного креста с трезубцем. На нем размещена цитата из Евангелия от Иоанна "Самая большая любовь – жизнь положить за друзей".
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СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
После слитых вагнеровцев, сдачи Цемаха, грабежа Украины, развала экономики, реванша пророссийских сил и множества прочих заслуг перед "родиной" спасение зеленский с коломойским видят только в России.
https://yt3.ggpht.com/vvj_4fAkk-cRIWHZBkswYgeJRFLFuehegIDk1cU3pOdh-TdGLblnvk2FqfKqX-C5UkUDjR2tZqO8mg=s636-nd-v1
Герои Крут похоронены, в основном, на старом кладбище над Андреевским узвозом.
Именно там их чествовали шестидесятники типо Дзюба, Драч и другие.
На Аскольдовой в семейном склепе похоронили Шульгина с другом и еще несколько человек рядом.
Мабуть, дзвонив самозванцю в Білорусь… Попередив…
Слава Україні !!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!
День Українського студентства
Український студент завжди був рушієм всіх політичних процесів в країні. Команда Миколи Міхновського первісно існувала як Харківська українська студентська громада. Студенство було в авангарді всіх новітніх революцій в Україні, як вдалих, так і невдалих. Від Революції на граніті у жовтні-1990 до Революції Гідності взимку 2013/2014. Українські студенти повинні мати власне свято, ватно-совковий Тетянин день для цього аж ніяк не підходить. А от День Героїв Крут підходить якнайкраще. Ми вже кілька років поспіль пишемо у державні установи про офіційне закріплення національного студентського свята за річницею Крут. Держапарат поки що просто не помічає цього. Але ця ініціатива вже живе у середовищі патріотичного студентства. Це середовище звісно невелике, але саме воно творитиме майбутнє цієї країни. Те майбутнє, де День Героїв Крут і День Українського студентства будуть одним і тим самим днем. На державному рівні.
#Nаш_Календар
Десяток добровольцев свмостоятельно прибыло в Круты.
https://www.youtube.com/watch?v=gsYSsBtDLkA&t
А потому что когда красные захватывали Харьков, то импотенты Центральной Рады даже команд не отдали отбиваться войскам- красные захватили гаражи с броневиками вобще без боя. Дальше Полтава и Кременчуг, где украинских войск было больше но опять же, Винниченко заглядывал в глаза Троцкому в поисках мира, а Троцкий писал в Киев что ихтамнет. Итог- большевики в меньшинстве выбили почти без боя украинские войска из Кремня и Полтавы, и пошли дальше на Бахмач- Круты. А украинское войско после такой зрады начало разбегаться по домам или как полк в Броварах- обьявлять нейтралитет и разоружать тех кто еще воевал против красных. И это уже была агония. Тем более что 73% тогда не хотели воевать а спешили домой грабить панские маетки и делить землю. Но да, это подтвердят только старики. А в книгах сейчас этого нет- сейчас модно писать что пришла злая орда балтийских матросов и расстреляла студентов- украинцев. Но посути за сто лет расклады сил и политических взглядов остались теми же
Украину защищают истинные патриоты
А не те которым положено по статусу
Парни под крутами ---герои /слава героям /
Власть тогда и теперь /решает мирным путем/
Только гибнут лучшие
смерть москальському лайну!
смерть москальським загарбникам!
Слава Українi !
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