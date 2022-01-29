РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4880 посетителей онлайн
Новости Фото
5 635 31

Память Героев Крут почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 января в Киеве прошла акция памяти Героев Крут. Участники акции прошли от метро Арсенальная до Аскольдовой могилы, где прошла панихида за погибшими.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

"Сейчас Украина, как и более ста лет назад, защищается от российского оккупанта и находится перед угрозой нового нашествия. Из-за взаимопреодоления украинских сил и пацифизма и недальновидности политического руководства из Центрального Совета, страна, несмотря на героическое сопротивление, была оккупирована красной Россией. Мы изучили уроки прошлого и готовы остановить московских оккупантов. Украинцы готовы объединиться и выступить против Кремля единым фронтом", - отметили организаторы акции.

Читайте также: Зеленский учредил ежегодную денежную премию для лучших курсантов ко Дню памяти Героев Крут

Память Героев Крут почтили в Киеве 01
Память Героев Крут почтили в Киеве 02
Память Героев Крут почтили в Киеве 03
Память Героев Крут почтили в Киеве 04
Память Героев Крут почтили в Киеве 05
Память Героев Крут почтили в Киеве 06
Память Героев Крут почтили в Киеве 07
Память Героев Крут почтили в Киеве 08
Память Героев Крут почтили в Киеве 09
Память Героев Крут почтили в Киеве 10
Память Героев Крут почтили в Киеве 11
Память Героев Крут почтили в Киеве 12
Память Героев Крут почтили в Киеве 13
Память Героев Крут почтили в Киеве 14
Память Героев Крут почтили в Киеве 15
Память Героев Крут почтили в Киеве 16
Память Героев Крут почтили в Киеве 17
Память Героев Крут почтили в Киеве 18
Память Героев Крут почтили в Киеве 19
Память Героев Крут почтили в Киеве 20
Память Героев Крут почтили в Киеве 21
Память Героев Крут почтили в Киеве 22
Память Героев Крут почтили в Киеве 23
Память Героев Крут почтили в Киеве 24
Память Героев Крут почтили в Киеве 25
Память Героев Крут почтили в Киеве 26
Память Героев Крут почтили в Киеве 27
Память Героев Крут почтили в Киеве 28
Память Героев Крут почтили в Киеве 29
Память Героев Крут почтили в Киеве 30
Память Героев Крут почтили в Киеве 31
Память Героев Крут почтили в Киеве 32
Память Героев Крут почтили в Киеве 33
Память Героев Крут почтили в Киеве 34
Память Героев Крут почтили в Киеве 35
Память Героев Крут почтили в Киеве 36

ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук

Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 возле одноименной железнодорожной станции (между Бахмачем и Нежином). Украинские силы насчитывали около тысячи человек и состояли из старшин и курсантов 1-й Киевской военной школы им. Б. Хмельницкого, 115-130 студентов первой сотни Студенческого куреня и добровольцев из Свободного казачества ("Курень смерти").

Большевистские силы в районе Крут составляли около 6 тыс. солдат и балтийских матросов, а непосредственное участие в бою приняли до 3 тыс. человек.

Бой под Крутами закончился организованным отступлением украинских частей на поезде.

Читайте также: Сегодня 104-я годовщина боя под Крутами

Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших. По мнению исследователей, общие потери врага могли достигать 1500 убитых и раненых.

Во время боя большевики взяли в плен семерых раненых студентов, еще 27 студентов попали в руки врага, отступая в темноте. Их пытали, а затем казнили. Тела убитых похоронил местный священник на кладбище с. Печи.

В 1918 году по решению Центрального Совета тела павших в бою под Крутами солдат-студентов торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Памятник Героям Крут на Аскольдовой могиле выполнен в форме гранитного креста с трезубцем. На нем размещена цитата из Евангелия от Иоанна "Самая большая любовь – жизнь положить за друзей".

Зеленский Владимир (20826) Круты (102) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Усім героям Крут справжнім патріотам України-шана та повага...
показать весь комментарий
29.01.2022 14:59 Ответить
+29
показать весь комментарий
29.01.2022 15:02 Ответить
+21
💙💛♥️🖤🇺🇦 зараз приблизно така сама ситуація, тож робим висновки і чистим кулемет
показать весь комментарий
29.01.2022 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усім героям Крут справжнім патріотам України-шана та повага...
показать весь комментарий
29.01.2022 14:59 Ответить
Какие Украиночки красивые, а кацапки страшные шо моя жисть
показать весь комментарий
29.01.2022 15:38 Ответить
херасе.... покидало тебя по жизни братан!!!
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показать весь комментарий
29.01.2022 16:08 Ответить
Героям Слава!!!!
показать весь комментарий
29.01.2022 16:20 Ответить
Грех жаловаться на жизнь 😊
показать весь комментарий
30.01.2022 00:04 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2022 15:02 Ответить
💙💛♥️🖤🇺🇦 зараз приблизно така сама ситуація, тож робим висновки і чистим кулемет
показать весь комментарий
29.01.2022 15:02 Ответить
А бубочка Оманський був?
показать весь комментарий
29.01.2022 15:05 Ответить
аякже. Перед панахидою. щоб без народу навколо.
показать весь комментарий
29.01.2022 15:12 Ответить
невже в 4 годині ранку?
показать весь комментарий
29.01.2022 15:16 Ответить
зеленский первый раз сказал правду...
После слитых вагнеровцев, сдачи Цемаха, грабежа Украины, развала экономики, реванша пророссийских сил и множества прочих заслуг перед "родиной" спасение зеленский с коломойским видят только в России.
https://yt3.ggpht.com/vvj_4fAkk-cRIWHZBkswYgeJRFLFuehegIDk1cU3pOdh-TdGLblnvk2FqfKqX-C5UkUDjR2tZqO8mg=s636-nd-v1
показать весь комментарий
29.01.2022 15:25 Ответить
Хоч в цю урочисто-трагічну новину не пхайте клоуна з ЗЕнедоумками!
показать весь комментарий
29.01.2022 16:46 Ответить
Потрібно знати всім , що зелений покидьок збирається підписувати капітуляцію 😠
показать весь комментарий
30.01.2022 00:02 Ответить
Еще раз.
Герои Крут похоронены, в основном, на старом кладбище над Андреевским узвозом.
Именно там их чествовали шестидесятники типо Дзюба, Драч и другие.
На Аскольдовой в семейном склепе похоронили Шульгина с другом и еще несколько человек рядом.
показать весь комментарий
29.01.2022 15:13 Ответить
Чотириразовий знову відкосив, а то мало чого, відправлять у військо…
Мабуть, дзвонив самозванцю в Білорусь… Попередив…
Слава Україні !!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!
показать весь комментарий
29.01.2022 15:16 Ответить
Не моє ну щось в цьому є
​​День Українського студентства

Український студент завжди був рушієм всіх політичних процесів в країні. Команда Миколи Міхновського первісно існувала як Харківська українська студентська громада. Студенство було в авангарді всіх новітніх революцій в Україні, як вдалих, так і невдалих. Від Революції на граніті у жовтні-1990 до Революції Гідності взимку 2013/2014. Українські студенти повинні мати власне свято, ватно-совковий Тетянин день для цього аж ніяк не підходить. А от День Героїв Крут підходить якнайкраще. Ми вже кілька років поспіль пишемо у державні установи про офіційне закріплення національного студентського свята за річницею Крут. Держапарат поки що просто не помічає цього. Але ця ініціатива вже живе у середовищі патріотичного студентства. Це середовище звісно невелике, але саме воно творитиме майбутнє цієї країни. Те майбутнє, де День Героїв Крут і День Українського студентства будуть одним і тим самим днем. На державному рівні.

#Nаш_Календар
показать весь комментарий
29.01.2022 15:23 Ответить
Украины в те годы по факту предали Владимир Винниченко и Симон Петлюра,сильно надеялись ...что с краснопузыми шакалами чЛенина Сралина Щорса и прочих Котовских Пархоменко можно договориться...
показать весь комментарий
29.01.2022 15:32 Ответить
Якщо Петлюра зрадник то хто тоді патріот ?Саме Петлюра привів для захисту Києва слобідський кош.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:15 Ответить
Коновалец сидел в Ирпене с дивизией УСС и даже пальцем не пошевелил.
Десяток добровольцев свмостоятельно прибыло в Круты.
показать весь комментарий
29.01.2022 17:36 Ответить
Седня Голобородька тож надеется...типа Винничеко 100 лет назад...
показать весь комментарий
29.01.2022 15:35 Ответить
Мавзолейные Мудаки не щадят никого даже Матросов Балтийского флота им помогавших в 1917 году утопили в река НЕВА...Кронштадт...пля...мятеж против красно Мудаков...даже не расстреляли а утопили в реке...патронов жалко тоггды было...ДЕФИЦИТ...
показать весь комментарий
29.01.2022 15:38 Ответить
Ось так, приблизно, відбувались бої УПА з червоними
https://www.youtube.com/watch?v=gsYSsBtDLkA&t

показать весь комментарий
29.01.2022 15:58 Ответить
Велика шана цим Героям!
показать весь комментарий
29.01.2022 16:05 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2022 16:39 Ответить
Забыли только написать почему большевики в декабре 1917 уже были под Бахмачем и Крутами и почему украинские войска не хотели с "братьями"- россиянцами воевать.
А потому что когда красные захватывали Харьков, то импотенты Центральной Рады даже команд не отдали отбиваться войскам- красные захватили гаражи с броневиками вобще без боя. Дальше Полтава и Кременчуг, где украинских войск было больше но опять же, Винниченко заглядывал в глаза Троцкому в поисках мира, а Троцкий писал в Киев что ихтамнет. Итог- большевики в меньшинстве выбили почти без боя украинские войска из Кремня и Полтавы, и пошли дальше на Бахмач- Круты. А украинское войско после такой зрады начало разбегаться по домам или как полк в Броварах- обьявлять нейтралитет и разоружать тех кто еще воевал против красных. И это уже была агония. Тем более что 73% тогда не хотели воевать а спешили домой грабить панские маетки и делить землю. Но да, это подтвердят только старики. А в книгах сейчас этого нет- сейчас модно писать что пришла злая орда балтийских матросов и расстреляла студентов- украинцев. Но посути за сто лет расклады сил и политических взглядов остались теми же
показать весь комментарий
29.01.2022 17:15 Ответить
..вибачте, що не поряд з вами, у строю.. але поряд з вами..(
показать весь комментарий
29.01.2022 17:36 Ответить
Как те так в наши времена
Украину защищают истинные патриоты
А не те которым положено по статусу
Парни под крутами ---герои /слава героям /
Власть тогда и теперь /решает мирным путем/
Только гибнут лучшие
показать весь комментарий
29.01.2022 19:16 Ответить

смерть москальському лайну!

смерть москальським загарбникам!

Слава Українi !

.
показать весь комментарий
29.01.2022 23:47 Ответить
Героям слава !!
показать весь комментарий
30.01.2022 00:00 Ответить
 
 