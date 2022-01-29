Память Героев Крут почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 января в Киеве прошла акция памяти Героев Крут. Участники акции прошли от метро Арсенальная до Аскольдовой могилы, где прошла панихида за погибшими.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

"Сейчас Украина, как и более ста лет назад, защищается от российского оккупанта и находится перед угрозой нового нашествия. Из-за взаимопреодоления украинских сил и пацифизма и недальновидности политического руководства из Центрального Совета, страна, несмотря на героическое сопротивление, была оккупирована красной Россией. Мы изучили уроки прошлого и готовы остановить московских оккупантов. Украинцы готовы объединиться и выступить против Кремля единым фронтом", - отметили организаторы акции.

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ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук

Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 возле одноименной железнодорожной станции (между Бахмачем и Нежином). Украинские силы насчитывали около тысячи человек и состояли из старшин и курсантов 1-й Киевской военной школы им. Б. Хмельницкого, 115-130 студентов первой сотни Студенческого куреня и добровольцев из Свободного казачества ("Курень смерти").

Большевистские силы в районе Крут составляли около 6 тыс. солдат и балтийских матросов, а непосредственное участие в бою приняли до 3 тыс. человек.

Бой под Крутами закончился организованным отступлением украинских частей на поезде.

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Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших. По мнению исследователей, общие потери врага могли достигать 1500 убитых и раненых.

Во время боя большевики взяли в плен семерых раненых студентов, еще 27 студентов попали в руки врага, отступая в темноте. Их пытали, а затем казнили. Тела убитых похоронил местный священник на кладбище с. Печи.

В 1918 году по решению Центрального Совета тела павших в бою под Крутами солдат-студентов торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Памятник Героям Крут на Аскольдовой могиле выполнен в форме гранитного креста с трезубцем. На нем размещена цитата из Евангелия от Иоанна "Самая большая любовь – жизнь положить за друзей".