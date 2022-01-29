Акція вшанування Героїв Крут відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
29 січня у Києві пройшла акція вшанування пам'яті Героїв Крут. Учасники акції пройшли від метро Арсенальна до Аскольдової могили, де відбулась панахида за загибими.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Зараз Україна, як і понад сто років тому, захищається від російського окупанта і знаходиться перед загрозою нової навали. Через взаємопоборення українських сил та пацифізм і недалекоглядність політичного керівництва з Центральної Ради, країна, попри героїчний опір, була окупована червоною Росією. Ми вивчили уроки минулого і готові зупинити московських зайд. Українці готові єднатися і виступити проти Кремля єдиним фронтом", - зазначили організатори акції.
ФОТО і ВІДЕО - Олег Богачук
Нагадаємо, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля однойменної залізничної станції (між Бахмачем і Ніжином). Українські сили налічували близько тисячі осіб і складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва ("Курінь смерті").
Більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тис. солдатів та балтійських матросів, а безпосередню участь у бою взяли до 3 тис. осіб.
Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі.
Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати ворога могли сягати до 1500 убитих і поранених.
Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук ворога, відступаючи в темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священик на кладовищі с. Печі.
У 1918 році за рішенням Центральної Ради тіла полеглих у бою під Крутами вояків-студентів урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві.
Пам'ятник Героям Крут на Аскольдовій могилі виконано у формі гранітного хреста з тризубом. На ньому розміщено цитату з Євангелія від Йоана "Найбільша любов – життя покласти за друзів".
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СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
После слитых вагнеровцев, сдачи Цемаха, грабежа Украины, развала экономики, реванша пророссийских сил и множества прочих заслуг перед "родиной" спасение зеленский с коломойским видят только в России.
https://yt3.ggpht.com/vvj_4fAkk-cRIWHZBkswYgeJRFLFuehegIDk1cU3pOdh-TdGLblnvk2FqfKqX-C5UkUDjR2tZqO8mg=s636-nd-v1
Герои Крут похоронены, в основном, на старом кладбище над Андреевским узвозом.
Именно там их чествовали шестидесятники типо Дзюба, Драч и другие.
На Аскольдовой в семейном склепе похоронили Шульгина с другом и еще несколько человек рядом.
Мабуть, дзвонив самозванцю в Білорусь… Попередив…
Слава Україні !!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!
День Українського студентства
Український студент завжди був рушієм всіх політичних процесів в країні. Команда Миколи Міхновського первісно існувала як Харківська українська студентська громада. Студенство було в авангарді всіх новітніх революцій в Україні, як вдалих, так і невдалих. Від Революції на граніті у жовтні-1990 до Революції Гідності взимку 2013/2014. Українські студенти повинні мати власне свято, ватно-совковий Тетянин день для цього аж ніяк не підходить. А от День Героїв Крут підходить якнайкраще. Ми вже кілька років поспіль пишемо у державні установи про офіційне закріплення національного студентського свята за річницею Крут. Держапарат поки що просто не помічає цього. Але ця ініціатива вже живе у середовищі патріотичного студентства. Це середовище звісно невелике, але саме воно творитиме майбутнє цієї країни. Те майбутнє, де День Героїв Крут і День Українського студентства будуть одним і тим самим днем. На державному рівні.
#Nаш_Календар
Десяток добровольцев свмостоятельно прибыло в Круты.
https://www.youtube.com/watch?v=gsYSsBtDLkA&t
А потому что когда красные захватывали Харьков, то импотенты Центральной Рады даже команд не отдали отбиваться войскам- красные захватили гаражи с броневиками вобще без боя. Дальше Полтава и Кременчуг, где украинских войск было больше но опять же, Винниченко заглядывал в глаза Троцкому в поисках мира, а Троцкий писал в Киев что ихтамнет. Итог- большевики в меньшинстве выбили почти без боя украинские войска из Кремня и Полтавы, и пошли дальше на Бахмач- Круты. А украинское войско после такой зрады начало разбегаться по домам или как полк в Броварах- обьявлять нейтралитет и разоружать тех кто еще воевал против красных. И это уже была агония. Тем более что 73% тогда не хотели воевать а спешили домой грабить панские маетки и делить землю. Но да, это подтвердят только старики. А в книгах сейчас этого нет- сейчас модно писать что пришла злая орда балтийских матросов и расстреляла студентов- украинцев. Но посути за сто лет расклады сил и политических взглядов остались теми же
Украину защищают истинные патриоты
А не те которым положено по статусу
Парни под крутами ---герои /слава героям /
Власть тогда и теперь /решает мирным путем/
Только гибнут лучшие
смерть москальському лайну!
смерть москальським загарбникам!
Слава Українi !
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