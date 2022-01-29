Акція вшанування Героїв Крут відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 січня у Києві пройшла акція вшанування пам'яті Героїв Крут. Учасники акції пройшли від метро Арсенальна до Аскольдової могили, де відбулась панахида за загибими.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз Україна, як і понад сто років тому, захищається від російського окупанта і знаходиться перед загрозою нової навали. Через взаємопоборення українських сил та пацифізм і недалекоглядність політичного керівництва з Центральної Ради, країна, попри героїчний опір, була окупована червоною Росією. Ми вивчили уроки минулого і готові зупинити московських зайд. Українці готові єднатися і виступити проти Кремля єдиним фронтом", - зазначили організатори акції.

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Нагадаємо, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля однойменної залізничної станції (між Бахмачем і Ніжином). Українські сили налічували близько тисячі осіб і складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва ("Курінь смерті").

Більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тис. солдатів та балтійських матросів, а безпосередню участь у бою взяли до 3 тис. осіб.

Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі.

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Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати ворога могли сягати до 1500 убитих і поранених.

Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук ворога, відступаючи в темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священик на кладовищі с. Печі.

У 1918 році за рішенням Центральної Ради тіла полеглих у бою під Крутами вояків-студентів урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Пам'ятник Героям Крут на Аскольдовій могилі виконано у формі гранітного хреста з тризубом. На ньому розміщено цитату з Євангелія від Йоана "Найбільша любов – життя покласти за друзів".