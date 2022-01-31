Скандальный экс-полковник Голубан - среди задержанных за подготовку беспорядков, - Бутусов (обновлено)

За подготовку массовых беспорядков задержан бывший полковник полиции Юрий Голубан. Следователи считают, что он может являться одним из организаторов.

Об этом пишет в фейсбукеглавный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Следствие МВД подозревает, что Голубан пытался передать 850 тысяч гривен лицам, которые якобы должны по его заказу совершить ряд провокаций для дискредитации государственной власти", - отметил он.

Журналист напомнил, что Голубан стал известен после конфликта с нардепом Парасюком во время общественной акции блокады торговли с оккупированными территориями на Донбассе. "В столкновении с Парасюком власть и руководство МВД А.Авакова выступили в поддержку Голубана, президент П.Порошенко наградил полицейского орденом, а фракция Народный фронт вывела его для выступления на трибуну Верховной Рады", – вспоминает Бутусов.

Вскоре после этого террорист Ходаковский заявил, что Голован участвовал в деятельности отряда "Восток" под его руководством. Из-за скандала Голубан был уволен в 2018 году. Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело по обвинению в государственной измене.

Как сообщалось, накануне в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.