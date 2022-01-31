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Скандальный экс-полковник Голубан - среди задержанных за подготовку беспорядков, - Бутусов (обновлено)

Скандальный экс-полковник Голубан - среди задержанных за подготовку беспорядков, - Бутусов (обновлено)

За подготовку массовых беспорядков задержан бывший полковник полиции Юрий Голубан. Следователи считают, что он может являться одним из организаторов.

Об этом пишет в фейсбукеглавный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Следствие МВД подозревает, что Голубан пытался передать 850 тысяч гривен лицам, которые якобы должны по его заказу совершить ряд провокаций для дискредитации государственной власти", - отметил он.

Скандальный экс-полковник Голубан - среди задержанных за подготовку беспорядков, - Бутусов 01

Журналист напомнил, что Голубан стал известен после конфликта с нардепом Парасюком во время общественной акции блокады торговли с оккупированными территориями на Донбассе. "В столкновении с Парасюком власть и руководство МВД А.Авакова выступили в поддержку Голубана, президент П.Порошенко наградил полицейского орденом, а фракция Народный фронт вывела его для выступления на трибуну Верховной Рады", – вспоминает Бутусов.

Скандальный экс-полковник Голубан - среди задержанных за подготовку беспорядков, - Бутусов 02

Вскоре после этого террорист Ходаковский заявил, что Голован участвовал в деятельности отряда "Восток" под его руководством. Из-за скандала Голубан был уволен в 2018 году. Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело по обвинению в государственной измене.

Как сообщалось, накануне в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

Автор: 

задержание (6690) Голубан Юрий (19)


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Топ комментарии
+59
да и клоун с тобой просчитался. мог поумнее найти, но денег жалко. перебивается люсями, серлещами и тобой, дуня
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31.01.2022 18:54 Ответить
+48
Хто подавав прохання про нагородження Голубана?
Зазвичай це робить керівник структури, в якій служить, працює людина.
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31.01.2022 19:07 Ответить
+45
Звичка спати до дванадцятої колись зіграє зі мною злий жарт. Так прокинешся - а вже все і закінчилося
Яке сьогодні число? 31е? Тобто вони хочуть сказати, що запобігли 5-тисячному мітингу з бутафорською кров'ю, перевдягненими медиками,шинами і поваленням Зе,
який мав відбутися сьогодні, і про який ми нич не чули?
Могло бути. Якщо учасники мітингу дали підписку про нерозголошення у відповідних структурах.
Тільки тоді я взагалі нічого не розумію, чому поліція і сбушники самі себе ловлять. - https://t.me/nuts_roses/503 https://t.me/nuts_roses/503

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31.01.2022 18:51 Ответить
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Как же так он же почти герой...
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31.01.2022 20:06 Ответить
Надежда Савченко вообще Герой Украины. Но это не помешало ей придумать прикол с обстрелом из миномета парламента. Крутой был бы трэш
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31.01.2022 20:47 Ответить
Гадя з мінометами герой.
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31.01.2022 23:35 Ответить
Спасибо Бутусову, что освежил память и по блокаде перевозок угля с ордло, и по действиям МВД в ней, и по награде сепара. Респект за правду-матку во времена Петрлексеича.
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31.01.2022 20:08 Ответить
Цікава ситуація... Голубан, який проривав блокаду вугілля з ордло для Петі та Ахметки, ходив на волі. Зате Семенченко в тюрьмі. І тут дивний поворот, поліція нарешті зловила того кого треба?
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31.01.2022 20:21 Ответить
будуть потрібні свідчення вибиват
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31.01.2022 22:32 Ответить
Идиот, вообще-то уголь был для народа Украины, чтобы не змерз, а не для Пороха или ахметки, но боту логика не нужна)))
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01.02.2022 00:59 Ответить
Та ну, порошенко не міг нагородити сепара, чи міг? "Підставили" царя знову, як і "підставляють" і зеленого.
"Голубанневіновен, це патріот овакова і порошенка, це палітичнарозправа"
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31.01.2022 20:25 Ответить
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31.01.2022 20:38 Ответить
Тільки від передозу схудне це нещастя, яке тероризує всю країну 😠
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31.01.2022 21:03 Ответить
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31.01.2022 20:39 Ответить
как ты так быстро нашел информацию, подготовился? фсб помогло? или органы днры? или Зеля помог?
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31.01.2022 21:08 Ответить
> как ты так быстро нашел информацию

Славик, ты или альтернативно одаренный или гуглом пользоваться не умеешь .

Картинка из этой статьи за 17 год

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/04/6/7140483/
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31.01.2022 21:28 Ответить
ця інформація тоді з'явилася в ЗМІ відразу, як Голубан вийшов на трибуну. До чого тут ФСБ?
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01.02.2022 09:43 Ответить
О, так в посте сепара интересная информация: оказывается ГОЛУБАН ДВАЖДЫ ПРОШЕЛ ПОЛИГРАФ НА ЭТУ ТЕМУ!
Продолжаем верить продажному сепару, зебилы, не отвлекайтесь на такие мелочи)))
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01.02.2022 01:04 Ответить
Так а в чем непонятки? Голубан - человек Авакова, а Аваков входит в антиЗеленскую коалицию. Все логично.
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31.01.2022 20:46 Ответить
https://incident.obozrevatel.com/crime/10849-dostat-iz-pod-zemli-volonter-nameknul-o-provokatsiyah-lyudej-avakova-iz-za-dela-golubana.htm Голубан был человеком Аброськина! Еще есть http://pauluskp.com/news/69584c010 Горустович из той же стаи...
Этот http://pauluskp.com/news/9f5146e85 Аброськин интересный экземпляр, который сначала пытался устроиться у рассейских оккупантов главментом в Севастополе и Симферополе, а когда не получилось, через полгода после оккупации Крыма приехал в Украину и стал главментом на Донбассе.
Именно этот Аброськин, предатель из Севастополя, занимается исполнением репрессий против добровольцев. По команде из Киева, естественно. Лучшего кандидата для грязной работы и придумать трудно. Во-первых, он уже предатель и уничтожать патриотов Украины для него в порядке вещей. Именно этот Аброськин посадил в тюрьму донецких партизан из отряда "Равлик".
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31.01.2022 21:02 Ответить
"Але невдовзі після цього терорист Ходаковський заявив, що Голован брав участь у діяльності загону "Восток" під його керівництвом." - помилка, Голубан
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31.01.2022 21:03 Ответить
Нормальне джерело.
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31.01.2022 23:38 Ответить
Значить Голубан патріот, так виходить? Чи може він звичайний продажний перебіжчик і тому його сепари злили?
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01.02.2022 09:45 Ответить
Я цього не знаю. Однак, за державну зраду він притягнутий до відповідальності не був і навіть не затримавався. МВС нагородила його орденом і це факт. Я ніколи не повірю, що генерали Князєв і Аброськін , а також міністр Аваков покривали зрадників. За що він затриманий зараз я не знаю. Після провалу розслідування справи Шеремета ствержувати, що слідство не помиляється смішно. Почекаємо. Зрадники повинні бути наказі, невинні не повинні постраждати.
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01.02.2022 11:53 Ответить
А я повірю що особи яких Ви перерахували на це здатні
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01.02.2022 15:54 Ответить
А хто ви?
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01.02.2022 16:26 Ответить
Реальная опасность наступления Московии именно на этом направлении, а не танками
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31.01.2022 21:22 Ответить
Не до конца понятна роль Шустера
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31.01.2022 21:23 Ответить
он работал обычной телепопрошайкой. его задача клянчить с телевизора поскуливая - дай денех, мне нада.
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31.01.2022 21:25 Ответить
Это называется «инвестицией в правду»
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01.02.2022 07:14 Ответить
ну Голубан с деньгами.. а остальные 5 000 где? кого еще задержали? какие основания для задержания? что нашли по карманам-телефонам?
чтоб не получилось так, как с Riffmaster-ом и девчонками...
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31.01.2022 21:26 Ответить
нет... не люблю постановочные спектакли и шоу (типа расстрела шофера шерифа ) и голословные гундосиние от найсветлейшего про переворот (кстати он извинился перед ахметкой)))) или так... проканало?))) да и о "вагнеровцах" как-то вяло вспоминали и ваще отбрехивались о самой оперции... шо там безухая затихла? фсё! порешали?
поэтому ко всему "предварительному" и "галасловному" плюс с версиями и отсебятиной каждого спикера каждого ведомства отношусь осторожно...
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31.01.2022 21:34 Ответить
И еще - кто и зачем стрелял в водителя теплого друга шефира венгерскими патронами?
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31.01.2022 21:27 Ответить
Бляха муха , ну какие же они тупые , я думал , что госпереворот Осла раком и покушение на его кореша это верх тупости , но они сегодня меня снова удивили.
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31.01.2022 21:34 Ответить
А вот и подтверждение моих слов : https://www.youtube.com/watch?v=EZz6TSFsCn8&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D1%81%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC https://www.youtube.com/watch?v=EZz6TSFsCn8&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D1%81%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC

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31.01.2022 22:00 Ответить
більш притомні люди кажуть дещо інше
https://www.youtube.com/watch?v=BZ8IXfz0K7c
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31.01.2022 22:30 Ответить
То есть ты не согласен , что Осел и Ко тупые?
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31.01.2022 22:37 Ответить
На "ти" нам ще якось зарано переходити. І справа не в тому кого я і ким вважаю, а у реальності події.
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31.01.2022 22:40 Ответить
В реале , и это дела развалиться как и все остальные , именно из за тупости Осла и его приближенных . Так понятно ?
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01.02.2022 05:42 Ответить
очень дешевых террористов нашел. если отдал боевикам 850 000, значит у кацапов взял не меньше пары миллионов.
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31.01.2022 21:38 Ответить
президент П.Порошенко наградил полицейского орденом Источник:

Вот и зашквары гетьмана начали вылезать. А то мы уже и начали забывать...
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31.01.2022 22:20 Ответить
Нет - Порошенко сам лично каждого копа выбирал. Шо за дешовый вброс от зебобиков. Все совсем так печально у найвеличесвенного на белых берегах?
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31.01.2022 23:30 Ответить
Почему во всем ,происходящем при Зеле ,виноват Зеля,а во всем,что при Порошенко,виноват кто угодно,только не Порошенко?
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01.02.2022 08:01 Ответить
У зели как бы монокоащиция. А Порошенко должен был объединяться с нарфронтом. Который и руководил ментами. И при зеленском тоже кстати
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01.02.2022 09:48 Ответить
А Ложкина ему НФ назначал?)
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01.02.2022 09:55 Ответить
А что Ложкин? Стрелял?
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01.02.2022 12:43 Ответить
В 2017 году Голубан был задействован для подавления акций протеста против торговли с оккупантами ДНР что било по интересам Ахметова у которого заблокировались поставки угля из ДНР по формуле "Роттердам+". Вот такой ценный кадр действует в интересах Ахметова, Порошенко и Авакова.
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31.01.2022 22:20 Ответить
Трохи грошенят хотів заробити. Але заробив на безкоштовне проживання і харчування.
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31.01.2022 22:24 Ответить
головне волати за свободу слова , але ящо це слово не до вподоби журналістам цього видання , то вони замінюють його на ≪хрестик≫ . Браво вам за вибіркову цензуру
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31.01.2022 23:12 Ответить
На тому стоять.
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01.02.2022 05:37 Ответить
А кто из местных знает, Голубан - это его фамилия или позывной псевдоним по жизни?
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31.01.2022 23:18 Ответить
Похоже, что в этот раз взяли как раз тех, кого действительно нужно было брать.
Молодцы.
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31.01.2022 23:31 Ответить
Не вірю. Хіба міг наш найпатріотичніший гетьман усіх часів нагородити орденом цю сепарську гниду. Брехня! Йому і орден і голубана підкинули.
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01.02.2022 00:14 Ответить
100%.А потом подкинули офшоры и Медведчука,заодно разрушив ,постоенный им, патронный завод.Сволочи
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01.02.2022 07:58 Ответить
850 000
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01.02.2022 00:23 Ответить
Семен Семенченко4 ч · Доброго ранку, Петро Олексійович.Вчора Ваші торгові партнери 90 разів відкривали вогонь по українським військам. 4 українських воїна були поранені. Але ж це не привід щоб припиняти торгівлю? Адже це "наші люди" і якщо їх позбавити роботи то "вони поповнять лави" "бойовиків" і "підуть вбивати" українців?Петро Олексійович, ви вчора заявили, що починаєте все блокувати самі. Щоправда, тимчасово. Поки "республіканці" (як ви стали тепер їх називати) не повернуть "націоналізовані підприємства" їх власникам. Ахметову, Фірташу, російському мільярдерові Нунсенкису і Зовнішекономбанку РФ. Повернути то не важко, пане президенте, тому що всі ці "націоналізації" - фейк. Інформаційна локшина ФСБ на вуха українцям. Ну повернуть. А далі то що? Знову торгуємо, а інші воюють?Ще одне питання Петро Олексійович. Ви вчора легітимізували Блокаду рішенням РНБО. А як же закон "Про боротьбу з тероризмом" в якому порядок переміщення товарів в зоні АТО визначається постановою Кабміну? А діюча постанова Кабміну дозволяє все перевезення. А зупиняти їх рішенням РНБО у вас повноважень немає, пане президенте. У вашого Гройсмана є. У вашей більшості в Раді у. А у вас немає. У нас парламентсько-президентська республіка, забули? Або знов, як зазвичай, продукуєте фейки для українського народу?Добре, давайте закінчувати, бо люди ще з ранку кави не пили і довгі тексти не сприймають. Петро Олексійович, ви вчора сказали що "сценарій блокади писався не в Україні". Чудові слова, пане президенте. Коротко і ясно. У мене зустрічне запитання. А де писався сценарій здачі Криму без єдиного пострілу? Сценарій здачі Донбасу 20.000 гарнізоном міліції та СБУ? В якій країні писався сценарій виходу колони Гиркина - Стрєлкова зі Слов'янська? Сценарій Іловайська та Дебальцеве? Сценарій незаконного збагачення тисяч "українських" депутатів, прокурорів, суддів, чиновників? В якій країні написаний сценарій вашого особистого збагачення на державній службі з 1998 року? А податки в бюджет РФ з Липецької фабрики ви платите за сценарієм США? Канади? Зімбабве?І про "два крила" можна я наостанок? "Є два крила", як ви сказали вчора у своїй епохальній мови за Блокаду і проти Блокадників. Одне крило - демократія, інше - порядок. Буде це, сказали ви, і Україна полетить. Це не так, пане президенте. Ваші реальні два крила зовсім інші. Одне крило - корупційне. Інше крило -російське. І обома махає жадібність і путін. Так от у мене для вас погана новина, пане президенте. В ту сторону куди ви хочите приземлити Україну ніхто вже не летить. Крім вас і всіх ваших фейків. Українці масово здають квитки на ваш рейс назад в касу. Тому що люди не хочуть у ваше царство "собачих будок". Тому що наш, український рейс, він зовсім в іншу сторонуДобраніч і удачі, пане президенте.

Доброго ранку, Україна!.
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01.02.2022 00:29 Ответить
на всю твою длинную ******* ответ очень короткий . когда ***** окупировал крым 95проц. сбу и милиции предали Украину и ПЕТРО тогда не был президентом . даже главком вмс предал . и при пустой казне и уничтоженной армии при ПОРОХЕ мы не слышали что газа не закупили . угля не завезли и борошно ептвою мать мы в турции не закупали чтобы хлебушек выпекать
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01.02.2022 05:50 Ответить
Во-первых это - репост Семенченко. Во-вторых покажи мне адепт чоколадного чуда, где там про Крым написано. В-третьих твой петюня свой шанс стать исторической личностью тупо про@срал и продал за 30 серебряников. Несмотря на все его пустые запоздалые потуги. Никто из украинских президентов никогда не входил на престол с таким кредитом доверия и ни один из оных с таким треском его банально не про@бывал исключительно из своей врожденной меркантильности и банальной жадности. Лузер
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01.02.2022 08:41 Ответить
когда у тебя в 19м был выбор ты его сделал и я тоже . так мне за свой выбор НЕ СТЫДНО . а когда за рюмкой чая начинают кумы ******* как все плохо . я им нагадую про то за кого они визжали в 19м году и они сразу говорят .. кум ну давай про политику не будем.. а насчет про большой кредит доверия . так у пчеловода ющенка он был больше чем у пороха --- и закончил гандон тем что посадил на трон ..проффесора.. из даунбаса . а мог **** жюльке помочь . она там вроде на три процента отставала . жюлька воровка и популистка . но может война бы не началась . вот так и живем -- выбираем лучших из худших и когда дождемся своего вашингтона . дэ голля . тэтчер . черчиля или голды меир одному господу известно . наверно тогда . когда ****** баба валя у 4го подьезда на лавочке перестанет бабам ******* что в даунбасе одно село воюет с другим селом .......
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01.02.2022 09:09 Ответить
Чмошник с номерным аккаунтом, с именем и фамилией с мелкой буквы. Вас там петя начал обертками кормить? Ну вы ни разу не палитесь
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02.02.2022 04:10 Ответить
фамилия вакуленко хоть и с маленькой буквы . но пишется и по русски и по украински одинаково в отличии от тебя пауло . а петру спасибо скажи . что за визой в очереди не стоиш и обязательно пососи ..рошен.. не будеш такой злой . не хочеш ..рошен.. купи у гордона ..гондон в шоколаде..
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02.02.2022 06:45 Ответить
а знаешь, что обозначает 1ааес01? вакуленко? шестнадцатиричный код за отходами рошенки. может тебе сегодня и попадется гордон. в чоколаде. побалуешь жену испиранзу номерную(((
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02.02.2022 15:41 Ответить
пауло у тебя обострение --- сходи к психологу и купи пирамидку у гордона-гондона . она лечит энурез . диатез и шизофрению . если не поможет сходи до кывы . он кандидат наук . тот точно тебя вылечит
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03.02.2022 06:10 Ответить
Как то мутновато все выглядит!
И кому мы должны верить?
зеленому на 100%монестырскому и сепару ходаковскому?
Я ничего не знаю об этом полковнике, но верить этим...себя не уважать.
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01.02.2022 00:46 Ответить
Ти читати розучився? Тож все розписано про того Голубана, чим він займався та кого виручав під час блокади сєпарів.
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01.02.2022 00:59 Ответить
Читай, интересно

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01.02.2022 01:06 Ответить
Да, кстати, мне не понравилась эта бенина блокада, в результате которой Украина потеряла свои шахты и дешевый уголь за гривны---они перешли к курченко, а после опубликованного телефонного разговора бени с курченко --это наводит на мысль , кому нужна была эта "блокада" и кто от нее выиграл, явно не Украина!
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01.02.2022 01:53 Ответить
Боротьба з кротами нагадує лупання вош.... але не санацію гнидників. Не вийшло? на! тобі підозру.
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01.02.2022 03:06 Ответить
Мутные, порожние игры силовиков и политиков. Понятно что Голубан пи-до-рас и пустое место. АктОр нанятый для движа в политическом балагане. Нет смысла вникать а эту чушь
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01.02.2022 04:38 Ответить
Так..Так...сам "під статтю " пішов.
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01.02.2022 05:30 Ответить
Ой, очередная Петина шестерка попалась.
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01.02.2022 06:55 Ответить
Все следы ведут к порошенко. И его подельников разного ранга.
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01.02.2022 07:27 Ответить
Теперь точно понятно,кого имели в виду британцы под "пророссийский политик"
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01.02.2022 07:54 Ответить
Брати Берези це берЁзки

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01.02.2022 08:59 Ответить
https://twitter.com/mistress_25 @mistress_25

"5000 провокаторов" от создателей "8000 патриотов за решёткой"
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01.02.2022 09:18 Ответить
В тому що Порошенко нагородив Голубана немає нічого дивного. Цей барига сам до останнього боровся проти бойкоту торгівлі з ОРДЛО ( ринок для РОшена!!) а коли зрозумів, що не вигорить-постарався очолити. Беззубість нашої політика по відношеню до таких Голубанів може стати предтечею нашої поразки. Подивіться на політику Англії відносно любителів "німецького мира" до і після 1940 року- земля і небо. А в нас любителі "руцького мира" не те що можуть відкрито висловлювати вороже ставлення до України, вони у Верховній Раді засідають цілими фракціями а багато з них 24 години на добу серуть нам на голову з Мурайовсько -Медведчуківських помийок.
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01.02.2022 10:29 Ответить
А знаете почему Голубан ? Потому что это продажная шестёрка . служившая всем панам....
И Голубан "чистосердечно признается, что деньги и задание ему дал" кто ? Кто ?!
Отгадайте с трёх раз ! Но кто думает, что Голубан не укажет на Порошенко - тот ошибается... Пари ?
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01.02.2022 10:33 Ответить
Беги, Бубочка, беги.

А то как конвой канадских дальнобойщиков, названных Джастином Трюдо "маргиналами", приехал в Оттаву, так Трюдо с семейством и ударился в бега.
Более того, в ближайшее время бывший "бородатый мальчик" Трюдо на политическом горизонте не появится: его схватила хищная ковидла.

"Canadian Prime Minister Justin Trudeau has announced he has tested positive for https://www.9news.com.au/coronavirus COVID-19 but is "feeling fine" and will continue to work remotely from home.

Mr Trudeau said two of his children have COVID-19 and a test on Monday local time revealed he had been infected as well."
https://www.9news.com.au/world/coronavirus-world-updates-canada-prime-minister-justin-trudeau-has-covid-19/76a24324-5d46-483f-81c7-699c8dd3e63f

В этом сообщении мне особенно нравится, что Премьер Министр Канады Тюдо назван "мистром Трюдо,", а вовсе не "Уважаемым" (Honorable) Тюдо.

Лаврентий Палыч Берия
не оправдал доверия.
Остались от Берия лишь пух да перия.
Цветет на юге алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.
- стих после-сталинского времени.
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01.02.2022 11:09 Ответить
Австралійська кагебешниця!

З якого дурдому вєщаєш?
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01.02.2022 11:16 Ответить
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