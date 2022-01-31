Скандальный экс-полковник Голубан - среди задержанных за подготовку беспорядков, - Бутусов (обновлено)
За подготовку массовых беспорядков задержан бывший полковник полиции Юрий Голубан. Следователи считают, что он может являться одним из организаторов.
Об этом пишет в фейсбукеглавный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Следствие МВД подозревает, что Голубан пытался передать 850 тысяч гривен лицам, которые якобы должны по его заказу совершить ряд провокаций для дискредитации государственной власти", - отметил он.
Журналист напомнил, что Голубан стал известен после конфликта с нардепом Парасюком во время общественной акции блокады торговли с оккупированными территориями на Донбассе. "В столкновении с Парасюком власть и руководство МВД А.Авакова выступили в поддержку Голубана, президент П.Порошенко наградил полицейского орденом, а фракция Народный фронт вывела его для выступления на трибуну Верховной Рады", – вспоминает Бутусов.
Вскоре после этого террорист Ходаковский заявил, что Голован участвовал в деятельности отряда "Восток" под его руководством. Из-за скандала Голубан был уволен в 2018 году. Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело по обвинению в государственной измене.
Как сообщалось, накануне в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.
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"Голубанневіновен, це патріот овакова і порошенка, це палітичнарозправа"
Славик, ты или альтернативно одаренный или гуглом пользоваться не умеешь .
Картинка из этой статьи за 17 год
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/04/6/7140483/
Продолжаем верить продажному сепару, зебилы, не отвлекайтесь на такие мелочи)))
Этот http://pauluskp.com/news/9f5146e85 Аброськин интересный экземпляр, который сначала пытался устроиться у рассейских оккупантов главментом в Севастополе и Симферополе, а когда не получилось, через полгода после оккупации Крыма приехал в Украину и стал главментом на Донбассе.
Именно этот Аброськин, предатель из Севастополя, занимается исполнением репрессий против добровольцев. По команде из Киева, естественно. Лучшего кандидата для грязной работы и придумать трудно. Во-первых, он уже предатель и уничтожать патриотов Украины для него в порядке вещей. Именно этот Аброськин посадил в тюрьму донецких партизан из отряда "Равлик".
чтоб не получилось так, как с Riffmaster-ом и девчонками...
поэтому ко всему "предварительному" и "галасловному" плюс с версиями и отсебятиной каждого спикера каждого ведомства отношусь осторожно...
https://www.youtube.com/watch?v=BZ8IXfz0K7c
Вот и зашквары гетьмана начали вылезать. А то мы уже и начали забывать...
Молодцы.
Доброго ранку, Україна!.
И кому мы должны верить?
зеленому на 100%монестырскому и сепару ходаковскому?
Я ничего не знаю об этом полковнике, но верить этим...себя не уважать.
"5000 провокаторов" от создателей "8000 патриотов за решёткой"
И Голубан "чистосердечно признается, что деньги и задание ему дал" кто ? Кто ?!
Отгадайте с трёх раз ! Но кто думает, что Голубан не укажет на Порошенко - тот ошибается... Пари ?
А то как конвой канадских дальнобойщиков, названных Джастином Трюдо "маргиналами", приехал в Оттаву, так Трюдо с семейством и ударился в бега.
Более того, в ближайшее время бывший "бородатый мальчик" Трюдо на политическом горизонте не появится: его схватила хищная ковидла.
"Canadian Prime Minister Justin Trudeau has announced he has tested positive for https://www.9news.com.au/coronavirus COVID-19 but is "feeling fine" and will continue to work remotely from home.
Mr Trudeau said two of his children have COVID-19 and a test on Monday local time revealed he had been infected as well."
https://www.9news.com.au/world/coronavirus-world-updates-canada-prime-minister-justin-trudeau-has-covid-19/76a24324-5d46-483f-81c7-699c8dd3e63f
В этом сообщении мне особенно нравится, что Премьер Министр Канады Тюдо назван "мистром Трюдо,", а вовсе не "Уважаемым" (Honorable) Тюдо.
Лаврентий Палыч Берия
не оправдал доверия.
Остались от Берия лишь пух да перия.
Цветет на юге алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.
- стих после-сталинского времени.
З якого дурдому вєщаєш?