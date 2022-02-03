14 региональных федераций не признают избрание скандального Продивуса президентом Федерации бокса Украины. Они проведут новые выборы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Скандальный Владимир Продивус, братавшийся с российским коллегой под лозунг "один народ", не является законно избранным президентом Федерации бокса Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня на пресс-конференцию "Итоги работы ФБУ за последние 15 лет и обсуждение программы развития до 2025 года" ограничили вход, несмотря на скандальность персоны Продивуса, непонятность его статуса и ряд важных вопросов к нему.

По словам президента Киевской городской федерации Бокса Кирилла Шевченко, 14 региональных федераций не признают Продивуса президентом Федерации бокса Украины, поскольку последние выборы главы состоялись в отсутствие кворума.

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Ни одного из представителей 14 региональных федераций, заявляющих о фальсификации выборов и желавших присутствовать на заседании, не допустили в зал, ссылаясь на карантинные ограничения.

Напомним, также не допустили в зал и журналистов Цензор.НЕТ и других изданий.

Как сообщалось ранее, 12 региональных федераций не признали итоги отчетно-избирательной конференции, поскольку на ней не было кворума, соответственно они не признают выборы главы Федерации бокса Украины и требуют перевыборы президента организации и планируют проводить новые выборы 22 февраля. Впоследствии к этому заявлению присоединилось еще 14 региональных федераций.

Также Продивуса обвиняют в непрозрачном использовании средств. Федерация бокса Украины должна сотни тысяч долларов за проведение ряда турниров и оплату работы клуба "Украинские атаманы".

Кроме того, вопрос вызывает общественная позиция Продивуса, который рядом с российским коллегой Кремлевым согласился с тезисом последнего о том, "Россия и Украина – один народ".









Фото, видео: Олег Богачук.