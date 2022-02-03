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14 региональных федераций не признают избрание скандального Продивуса президентом Федерации бокса Украины. Они проведут новые выборы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Скандальный Владимир Продивус, братавшийся с российским коллегой под лозунг "один народ", не является законно избранным президентом Федерации бокса Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня на пресс-конференцию "Итоги работы ФБУ за последние 15 лет и обсуждение программы развития до 2025 года" ограничили вход, несмотря на скандальность персоны Продивуса, непонятность его статуса и ряд важных вопросов к нему.

14 региональных федераций не признают избрание скандального Продивуса президентом Федерации бокса Украины. Они проведут новые выборы 01

По словам президента Киевской городской федерации Бокса Кирилла Шевченко, 14 региональных федераций не признают Продивуса президентом Федерации бокса Украины, поскольку последние выборы главы состоялись в отсутствие кворума.

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Ни одного из представителей 14 региональных федераций, заявляющих о фальсификации выборов и желавших присутствовать на заседании, не допустили в зал, ссылаясь на карантинные ограничения.

 

Напомним, также не допустили в зал и журналистов Цензор.НЕТ и других изданий.

Как сообщалось ранее, 12 региональных федераций не признали итоги отчетно-избирательной конференции, поскольку на ней не было кворума, соответственно они не признают выборы главы Федерации бокса Украины и требуют перевыборы президента организации и планируют проводить новые выборы 22 февраля. Впоследствии к этому заявлению присоединилось еще 14 региональных федераций.

Также Продивуса обвиняют в непрозрачном использовании средств. Федерация бокса Украины должна сотни тысяч долларов за проведение ряда турниров и оплату работы клуба "Украинские атаманы".

Кроме того, вопрос вызывает общественная позиция Продивуса, который рядом с российским коллегой Кремлевым согласился с тезисом последнего о том, "Россия и Украина – один народ".

14 региональных федераций не признают избрание скандального Продивуса президентом Федерации бокса Украины. Они проведут новые выборы 02
14 региональных федераций не признают избрание скандального Продивуса президентом Федерации бокса Украины. Они проведут новые выборы 03
14 региональных федераций не признают избрание скандального Продивуса президентом Федерации бокса Украины. Они проведут новые выборы 04
14 региональных федераций не признают избрание скандального Продивуса президентом Федерации бокса Украины. Они проведут новые выборы 05

Фото, видео: Олег Богачук.

Автор: 

бокс (599) Министерство молодежи и спорта (128) спорт (2440) Продивус Владимир (9)


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Топ комментарии
+22
Цей пердивус сьцяна вата.
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03.02.2022 16:36 Ответить
+20
Гнати це ватне чмо. А, заодно, і кацапських запроданців Ломаченка і Усика.
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03.02.2022 16:31 Ответить
+13
Кращє пізніше-аніж ніколи...
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03.02.2022 16:25 Ответить
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03.02.2022 16:25 Ответить
А ,там хороші грошики крутяться,тоді хоть і негідник,аби свій!
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03.02.2022 16:29 Ответить
Гнати це ватне чмо. А, заодно, і кацапських запроданців Ломаченка і Усика.
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03.02.2022 16:31 Ответить
!!!
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03.02.2022 16:34 Ответить
а неплохая карьра какдля бандюка 90 х,рект,потом *строитель *мостов, теперьещё и *боксёр*
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03.02.2022 16:35 Ответить
Цей пердивус сьцяна вата.
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03.02.2022 16:36 Ответить
Протестують справжні молодчики спортивної статури в спортивних костюмах, а не якісь тітушки з сємками. Можуть і з поліцією потовктися видовищно.
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03.02.2022 17:04 Ответить
Продивусу лучше задать вопросы по корпорации Мостобуд и строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве.
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03.02.2022 17:42 Ответить
Москаляку - на гіляку. Продівус, досить обкрадати нас!
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03.02.2022 18:14 Ответить
Продык - винницкий бандюк из 90-х.
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03.02.2022 22:17 Ответить
Хіба ж не зрозуміло, що цей продивус - совіцько-расєйське старе днище? Воно сиділо все життя на грошах, перділо собі у тріко та шось час від часу хрюкало. Нахєр таких "дєятєлєй"
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04.02.2022 18:56 Ответить
А то, что он был замечен возле Ровно в лесах, когда ганяли добытчиков бурштина пару лет назад, то уже все забыли? - это еще тот мафиози
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05.02.2022 17:01 Ответить
 
 