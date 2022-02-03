14 регіональних федерацій не визнають обрання скандального Продивуса президентом Федерації боксу України. Вони проведуть нові вибори. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Скандальний Володимир Продивус, який братався з російським колегою під гасло "один народ", не є законно обраним президентом Федерації боксу України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сьогодні на прес-конференцію "Підсумки роботи ФБУ за останні 15 років та обговорення програми розвитку до 2025 року" обмежили вхід попри скандальність персони Продивуса, незрозумілість його статусу та низки важливих питань до нього.

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За словами президента Київської міської федерації Боксу Кирила Шевченка, 14 регіональних федерацій не визнають Продивуса президентом Федерації боксу України, оскільки останні вибори очільника відбулися за відсутності кворуму.

"Багато питань українських боксерів залишаються без відповіді, а тих, хто їх ставить - виключають. Те, що відбувається зараз, - це помста людини, яка заробляє на спортсменах. Помста тим, кому небайдужа доля українського боксу. Ми вимагаємо законних виборів голови Федерації боксу України, щоб цей вид спорту в нашій країні мав майбутнє", - розповів Шевченко.

Жодного з представників 14 регіональних федерацій, які заявляють про фальсифікацію виборів і які хотіли бути присутніми на засіданні, не допустили в зал, посилаючись на карантинні обмеження.

Під час мітингу майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи 1980 року Володимир Долгунь розповів, що роками українські боксери не одержують належних виплат за перемоги.

"20-30 боксерам Федерація боксу не виплатила сотні тисяч доларів, належних призових за перемоги на рингах", - заявив Долгунь, пообіцявши оприлюднити списки із сумами заборгованостей. Затримки виплат стали регулярними з 2013 року, повідомив він, і суми лише зростають.

За словами учасників мітингу, єдиний вихід із ситуації, що склалася, - проведення нової звітно-виборчої конференції Федерації боксу України, президента та керівних органів організації. Інакше вони готові звертатися як до Міністерства молоді та спорту України, так і до спортивно-арбітражного суду у Лозанні.

Нагадаємо, також не допустили до залу і журналістів Цензор.НЕТ та інших видань.

Як повідомляли раніше, 12 регіональних федерацій не визнали підсумків звітно-виборчої конференції, оскільки на ній не було кворуму, відповідно вони не визнають виборів голови Федерації боксу України та вимагають перевиборів президента організації і планують проводити нові вибори 22 лютого. Згодом до цієї заяви долучилося ще 14 регіональних федерацій.

Також Продивуса звинувачують у непрозорому використанні коштів. Федерація боксу України заборгувала сотні тисяч доларів за проведення ряду турнірів і оплату роботи клубу "Українські отамани".

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Окрім того, питання викликає громадська позиція Продивуса, який поруч з російським колегою Кремльовим погодився з тезою останнього про те, "Росія та Україна - один народ".









Фото, відео: Олег Богачук.