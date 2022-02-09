Российские оккупанты задержали в Крыму четырех крымских татар. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму сегодня утром в домах крымских татар российские оккупанты провели обыски, после чего четырех крымчан задержали.

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

В Белогорском районе Крыма следственные действия проводились у активиста "Крымской солидарности" Марлена Мустафаева. В 2017 году он участвовал в одиночном пикете против репрессий в Крыму, а также регулярно оказывал социальную и бытовую помощь семьям политзаключенных. Его брат Бекир Мустафаев выяснил, что мужчина находится в отделении ФСБ в Симферополе. У Марлена дома остались две дочери.

Следственные действия в Бахчисарайском районе проводились в доме у Ансара Османова, который является участником движения "Крымская солидарность" и активным посетителем судов по политически мотивированным делам.

"Когда вошли, сразу сказали всем поднять руки", - говорит Мерьем Османова.

Также смотрите: Оштрафованные оккупантами крымские татары платят штрафы монетами: деньги собирала общественность по всему Крыму. ВИДЕО

"Также его супруга рассказала, что в 4 утра ее разбудил муж, когда в дверь постучали. Снаружи их ожидало около 15 человек и молодой следователь. Происходящее снимала женщина, сотрудница с видеокамерой. Обыск начался с детской комнаты, при этом дети заметили, что силовики положили неизвестные книги под матрас. У одного из сыновей телефон отобрали силой. Позже Ансара Османова увезли в Управление ФСБ РФ по городу Севастополю. У него дома осталось пятеро детей, среди которых четверо — несовершеннолетние", - сообщает "Крымская солидарность".

В Балаклавском районе спецслужбы обыскали и задержали брата политзаключенного Энвера Сейтосманова, осужденного на 17 лет лишения свободы, Эрнеста Сейтосманова. До этого у него уже неоднократно проводились обыски в доме. Мужчину увезли в Севастопольское отделение УФСБ.

Гульсум Сейдаметова, мать Эрнеста Сейтосманова, рассказала о подробностях обыска. По ее слова, в 5 часов пришла "толпа людей с обыском". Эрнеста увезли, он не хотел идти, но силовики угрожали забрать его силой. Женщина отказалась подписывать протокол об обыске.

Также Гульсум передала, что правоохранители интересовались, почему она и ее сын не спали в ранний час: "У меня уже один сын сидит, чего я на радостях буду спать?", — прокомментировала женщина.

Гульсум переживает по поводу здоровья Эрнеста, объясняя, что у него проблемы с желудком. "Поступают как в 44-м году — посадили татар, они только Коран успели взять".

Женщина заключает, что теперь осталась совсем одна — без сыновей.

Смотрите: "Простите нас", - гражданин РФ в Киеве оставил конверт с деньгами в помощь крымскотатарским политзаключенным. ФОТО

К Аметхану Абдулвапову силовики пришли в микрорайон Белое-5 Симферопольского района Крыма. Его тоже доставили в УФСБ по городу Симферополю. Без отца дома остались два маленьких ребенка.

Эрнесту Сейтосманову и Ансару Османову уже назначили судебные заседания по избранию меры пресечения на 15 и 16 часов дня в "Ленинском городском суде Севастополя".

Затримані окупантами кримські татари





Крымчане пришли поддержать крымских татар, у которых российские оккупанты проводили обыски.

Последствия обысков в домах крымских татар.







