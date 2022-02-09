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Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
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Российские оккупанты задержали в Крыму четырех крымских татар. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму сегодня утром в домах крымских татар российские оккупанты провели обыски, после чего четырех крымчан задержали.

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

В Белогорском районе Крыма следственные действия проводились у активиста "Крымской солидарности" Марлена Мустафаева. В 2017 году он участвовал в одиночном пикете против репрессий в Крыму, а также регулярно оказывал социальную и бытовую помощь семьям политзаключенных. Его брат Бекир Мустафаев выяснил, что мужчина находится в отделении ФСБ в Симферополе. У Марлена дома остались две дочери.

Следственные действия в Бахчисарайском районе проводились в доме у Ансара Османова, который является участником движения "Крымская солидарность" и активным посетителем судов по политически мотивированным делам.

"Когда вошли, сразу сказали всем поднять руки", - говорит Мерьем Османова.

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"Также его супруга рассказала, что в 4 утра ее разбудил муж, когда в дверь постучали. Снаружи их ожидало около 15 человек и молодой следователь. Происходящее снимала женщина, сотрудница с видеокамерой. Обыск начался с детской комнаты, при этом дети заметили, что силовики положили неизвестные книги под матрас. У одного из сыновей телефон отобрали силой. Позже Ансара Османова увезли в Управление ФСБ РФ по городу Севастополю. У него дома осталось пятеро детей, среди которых четверо — несовершеннолетние", - сообщает "Крымская солидарность".

В Балаклавском районе спецслужбы обыскали и задержали брата политзаключенного Энвера Сейтосманова, осужденного на 17 лет лишения свободы, Эрнеста Сейтосманова. До этого у него уже неоднократно проводились обыски в доме. Мужчину увезли в Севастопольское отделение УФСБ.

Гульсум Сейдаметова, мать Эрнеста Сейтосманова, рассказала о подробностях обыска. По ее слова, в 5 часов пришла "толпа людей с обыском". Эрнеста увезли, он не хотел идти, но силовики угрожали забрать его силой. Женщина отказалась подписывать протокол об обыске.

Также Гульсум передала, что правоохранители интересовались, почему она и ее сын не спали в ранний час: "У меня уже один сын сидит, чего я на радостях буду спать?", — прокомментировала женщина.

Гульсум переживает по поводу здоровья Эрнеста, объясняя, что у него проблемы с желудком. "Поступают как в 44-м году — посадили татар, они только Коран успели взять".

Женщина заключает, что теперь осталась совсем одна — без сыновей.

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К Аметхану Абдулвапову силовики пришли в микрорайон Белое-5 Симферопольского района Крыма. Его тоже доставили в УФСБ по городу Симферополю. Без отца дома остались два маленьких ребенка.

Эрнесту Сейтосманову и Ансару Османову уже назначили судебные заседания по избранию меры пресечения на 15 и 16 часов дня в "Ленинском городском суде Севастополя".

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Затримані окупантами кримські татари


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Крымчане пришли поддержать крымских татар, у которых российские оккупанты проводили обыски.

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Последствия обысков в домах крымских татар.

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Автор: 

задержание (6692) Крым (26435) обыск (1906) ФСБ (1944) крымские татары (2718)


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Как будто ворье в квартиру вломилось., все перевернуло в поисках наживы. Хотя почему как будто?!
Обратите внимание на квартиру. Не богато, но чисто, без ободранных обоев и корявого линолеума. Видно, что жилье принадлежит людям, а не кацапским свиньям.
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09.02.2022 13:05 Ответить
Лишьбынабылавайны. Переговоры наше все. Еще оставшуюся Украину продайте на перговорах и вайны не будет. Да?
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09.02.2022 13:06 Ответить
+ 100 !

не зупинимо рашистів, теж саме буде у нас !

на фото - мурло русского мира !
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09.02.2022 13:40 Ответить
А четвертий шось більше на кацапа схожий...
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09.02.2022 13:08 Ответить
это все, на что способны военные, нацгвардия и полиция рф.
приехал батальйон, арестовал 4 человека.
в сирии, 5 вагнеровцев, вооружонных до зубов, поймали безоружного сирийца в одной рубашке и спортивных штанах.
обездвижили, десятикилограммовой кувалдой растрощили кисти рук и ног
отрезали голову,
отрубили руки
подвесили за ноги, облили топливом и подожгли.
все это сами сняли на камеру и выложили в нет
эти нелюди сейчас дальше служат путину.
вопросы есть???
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09.02.2022 13:25 Ответить
нічого нового з часів взяття кацапами українського Батурина
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09.02.2022 13:42 Ответить
Хотелось бы видеть действия от Гундосика.... Или "у него в голове Крым" уже всё?
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09.02.2022 14:23 Ответить
Геноцид від московіі в Українському Криму…
Нагірний Карабах чекав 30 років, «асвабадітєлі» потім тікали, чомусь…
Погибель окупантам завжди приходить…
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09.02.2022 21:16 Ответить
 
 