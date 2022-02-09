Російські окупанти затримали в Криму чотирьох кримських татар. ФОТОрепортаж

У окупованому Криму сьогодні вранці у будинках кримських татар російські окупанти провели обшуки, після чого чотирьох кримчан затримали.

Про це повідомляє Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

У Білогірському районі Криму слідчі дії проводились у активіста "Кримської солідарності" Марлена Мустафаєва. У 2017 році він брав участь у одиночному пікеті проти репресій у Криму, а також регулярно надавав соціальну та побутову допомогу сім'ям політв'язнів. Його брат Бекір Мустафаєв з'ясував, що чоловік зараз перебуває у відділенні ФСБ у Сімферополі. У Марлена вдома залишилися дві доньки.

Слідчі дії в Бахчисарайському районі проводилися в будинку Ансара Османова, який є учасником руху "Кримська солідарність" та активним відвідувачем судів у політично мотивованих справах.

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"Коли увійшли, одразу сказали всім підняти руки", – каже Мер'єм Османова.

"Також його дружина розповіла, що о 4-й ранку її розбудив чоловік, коли у двері постукали. Зовні на них чекало близько 15 людей та слідчий. Обшук розпочався із дитячої кімнати, при цьому діти помітили, що силовики поклали невідомі книги під матрац. В одного із синів телефон відібрали силою. Пізніше Ансара Османова відвезли до Управління ФСБ РФ у Севастополі. У нього вдома лишилося п'ятеро дітей, серед яких четверо — неповнолітні", - повідомляє "Кримська солідарність".

У Балаклавському районі російські спецслужби обшукали та затримали брата політв'язня Енвера Сейтосманова, засудженого на 17 років позбавлення волі, Ернеста Сейтосманова. Чоловіка відвезли до Севастопольського відділення УФСБ.

Гульсум Сейдаметова, мати Ернеста Сейтосманова, розповіла про подробиці обшуку. За її словами, о 5-й годині прийшов "натовп людей з обшуком". Ернеста забрали, він не хотів іти, але силовики погрожували забрати його силою. Жінка відмовилася підписувати протокол про обшук.

Також Гульсум передала, що правоохоронці цікавилися, чому вона та її син не спали рано: "У мене вже один син сидить, чого я на радостях спатиму?", — прокоментувала жінка.

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Гульсум переживає з приводу здоров'я Ернеста, пояснюючи, що він має проблеми зі шлунком. "Чинять як у 44-му році — посадили татар, вони лише Коран встигли взяти".

Жінка робить висновок, що тепер залишилася зовсім одна — без синів.

До Аметхана Абдулвапова російські силовики прийшли до мікрорайону Біле-5 Сімферопольського району Криму. Його теж доставили до УФСБ в Сімферополі. Без батька вдома залишилися дві маленькі дитини.

Ернесту Сейтосманову та Ансару Османову вже призначили судові засідання щодо обрання запобіжного заходу на 15 та 16 годину дня в "Ленінському міському суді Севастополя".

Затримані окупантами кримські татари





Кримчани прийшли підтримати кримських татар, у яких російські окупанти проводили обшуки.

Наслідки обшуків у будинках кримських татар.







