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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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Російські окупанти затримали в Криму чотирьох кримських татар. ФОТОрепортаж

У окупованому Криму сьогодні вранці у будинках кримських татар російські окупанти провели обшуки, після чого чотирьох кримчан затримали.

Про це повідомляє Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

У Білогірському районі Криму слідчі дії проводились у активіста "Кримської солідарності" Марлена Мустафаєва. У 2017 році він брав участь у одиночному пікеті проти репресій у Криму, а також регулярно надавав соціальну та побутову допомогу сім'ям політв'язнів. Його брат Бекір Мустафаєв з'ясував, що чоловік зараз перебуває у відділенні ФСБ у Сімферополі. У Марлена вдома залишилися дві доньки.

Слідчі дії в Бахчисарайському районі проводилися в будинку Ансара Османова, який є учасником руху "Кримська солідарність" та активним відвідувачем судів у політично мотивованих справах.

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"Коли увійшли, одразу сказали всім підняти руки", – каже Мер'єм Османова.

"Також його дружина розповіла, що о 4-й ранку її розбудив чоловік, коли у двері постукали. Зовні на них чекало близько 15 людей та слідчий. Обшук розпочався із дитячої кімнати, при цьому діти помітили, що силовики поклали невідомі книги під матрац. В одного із синів телефон відібрали силою. Пізніше Ансара Османова відвезли до Управління ФСБ РФ у Севастополі. У нього вдома лишилося п'ятеро дітей, серед яких четверо — неповнолітні", - повідомляє "Кримська солідарність".

У Балаклавському районі російські спецслужби обшукали та затримали брата політв'язня Енвера Сейтосманова, засудженого на 17 років позбавлення волі, Ернеста Сейтосманова. Чоловіка відвезли до Севастопольського відділення УФСБ.

Гульсум Сейдаметова, мати Ернеста Сейтосманова, розповіла про подробиці обшуку. За її словами, о 5-й годині прийшов "натовп людей з обшуком". Ернеста забрали, він не хотів іти, але силовики погрожували забрати його силою. Жінка відмовилася підписувати протокол про обшук.

Також Гульсум передала, що правоохоронці цікавилися, чому вона та її син не спали рано: "У мене вже один син сидить, чого я на радостях спатиму?", — прокоментувала жінка.

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Гульсум переживає з приводу здоров'я Ернеста, пояснюючи, що він має проблеми зі шлунком. "Чинять як у 44-му році — посадили татар, вони лише Коран встигли взяти".

Жінка робить висновок, що тепер залишилася зовсім одна — без синів.

До Аметхана Абдулвапова російські силовики прийшли до мікрорайону Біле-5 Сімферопольського району Криму. Його теж доставили до УФСБ в Сімферополі. Без батька вдома залишилися дві маленькі дитини.

Ернесту Сейтосманову та Ансару Османову вже призначили судові засідання щодо обрання запобіжного заходу на 15 та 16 годину дня в "Ленінському міському суді Севастополя".

Російські окупанти затримали в Криму чотирьох кримських татар 01

Затримані окупантами кримські татари


Російські окупанти затримали в Криму чотирьох кримських татар 02

Кримчани прийшли підтримати кримських татар, у яких російські окупанти проводили обшуки.

Російські окупанти затримали в Криму чотирьох кримських татар 03

Наслідки обшуків у будинках кримських татар.

Російські окупанти затримали в Криму чотирьох кримських татар 04
Російські окупанти затримали в Криму чотирьох кримських татар 05
Російські окупанти затримали в Криму чотирьох кримських татар 06
Російські окупанти затримали в Криму чотирьох кримських татар 07

Автор: 

затримання (4357) Крим (14200) обшук (1986) ФСБ (1460) кримські татари (2005)


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Как будто ворье в квартиру вломилось., все перевернуло в поисках наживы. Хотя почему как будто?!
Обратите внимание на квартиру. Не богато, но чисто, без ободранных обоев и корявого линолеума. Видно, что жилье принадлежит людям, а не кацапским свиньям.
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09.02.2022 13:05 Відповісти
Лишьбынабылавайны. Переговоры наше все. Еще оставшуюся Украину продайте на перговорах и вайны не будет. Да?
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09.02.2022 13:06 Відповісти
+ 100 !

не зупинимо рашистів, теж саме буде у нас !

на фото - мурло русского мира !
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09.02.2022 13:40 Відповісти
А четвертий шось більше на кацапа схожий...
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09.02.2022 13:08 Відповісти
это все, на что способны военные, нацгвардия и полиция рф.
приехал батальйон, арестовал 4 человека.
в сирии, 5 вагнеровцев, вооружонных до зубов, поймали безоружного сирийца в одной рубашке и спортивных штанах.
обездвижили, десятикилограммовой кувалдой растрощили кисти рук и ног
отрезали голову,
отрубили руки
подвесили за ноги, облили топливом и подожгли.
все это сами сняли на камеру и выложили в нет
эти нелюди сейчас дальше служат путину.
вопросы есть???
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09.02.2022 13:25 Відповісти
нічого нового з часів взяття кацапами українського Батурина
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09.02.2022 13:42 Відповісти
Хотелось бы видеть действия от Гундосика.... Или "у него в голове Крым" уже всё?
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09.02.2022 14:23 Відповісти
Геноцид від московіі в Українському Криму…
Нагірний Карабах чекав 30 років, «асвабадітєлі» потім тікали, чомусь…
Погибель окупантам завжди приходить…
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09.02.2022 21:16 Відповісти
 
 