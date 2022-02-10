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На Черниговщине отремонтировали 40-летний Мост молодоженов, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Черниговской области на трассе Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка возле Прилук реконструировали сорокалетний мост.

"Укравтодор" в Facebook разместил фото, на которых видно, в каком состоянии мост находился до начала ремонта, и что было сделано на текущий момент, информирует Цензор.НЕТ.

"Старое сооружение Моста молодоженов длиной почти 64 метра прослужило более 40 лет. В процессе реконструкции сооружение расширили - теперь оно выдерживает современную транспортную нагрузку", - отметили в Укравтодоре.

В данный момент на этом участке дороги Н-07 ведется строительство габионов, а по приходу благоприятной погоды подрядчик завершит земляные работы на склонах и уложит новое покрытие на подходах к мосту. Обновление дороги Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка в Черниговской области проводится по всей ее протяженности по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В ходе ремонта дороги реконструируются также три моста через реку Удай. Кроме Моста молодоженов, на километровом участке трассы Н-07 в окрестностях Прилук находятся еще два искусственных сооружения: путепровод через железную дорогу и мост через реку Удай. Оба сооружения были построены в 70-х годах прошлого века и имели дорожное покрытие из бетонных плит. В прошлом году на их месте уже были установлены новые конструкции. В этом году восстановление этих мостов будет завершено.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине было восстановлено и построено 250 мостов и искусственных сооружений. В этом году программа восстановления мостов продолжается. В частности, уже начато строительство двух крупных мостов – через Днепр в Кременчуге и через Днестр в Ямполе.

Также смотрите: На кировоградском участке "Дороги единства" ремонтируют два моста, - ОГА. ФОТОрепортаж

На Черниговщине отремонтировали 40-летний Мост молодоженов, - Укравтодор 01
На Черниговщине отремонтировали 40-летний Мост молодоженов, - Укравтодор 02

Автор: 

мост (1034) Черниговщина (1486) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+5
Велике крадівництво!
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10.02.2022 09:10 Ответить
+5
Сорок лет!
Сорок лет молодожёны под гнётом Порошенко не имели своего моста!
И вот наконец!
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10.02.2022 09:54 Ответить
+4
Я нещодавно відремонтував кран для води у своїй ванній кімнаті. Вибачте, може я не в курсі, це часом не рамках програми президента "Велике будівництво"?
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10.02.2022 09:45 Ответить
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10.02.2022 09:08 Ответить
Велике крадівництво!
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10.02.2022 09:10 Ответить
для радующихся ботов, напомню
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10.02.2022 09:40 Ответить
Є два питання. Перше - до чого тут боти? І друге - що міняє ця табличка? Невже Ви справді думаєте, що хтось вірить в державне будівництво за інші кошти?
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10.02.2022 11:41 Ответить
Вірять що і як... Коли питаєш за чий кошт, з сарказмом?! У них починаєтся когнетивний дисонанс... Вони дійсно вірять що то без зе неможливо. Я сам був в шоці...
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10.02.2022 12:07 Ответить
Чому ж неможливо? Можливо. Але в даному випадку ініціатором програми будівництва виступив саме зе. Тут особливо не посперечаєшся.
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10.02.2022 12:17 Ответить
почему никогда не оглашают сметы этих строек?
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10.02.2022 09:43 Ответить
Я нещодавно відремонтував кран для води у своїй ванній кімнаті. Вибачте, може я не в курсі, це часом не рамках програми президента "Велике будівництво"?
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10.02.2022 09:45 Ответить
Скоро в рамках програми Гетьманцева під час придбанян крану будуте звітувати звідки у вас гроші на цей кран
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10.02.2022 10:00 Ответить
Сорок лет!
Сорок лет молодожёны под гнётом Порошенко не имели своего моста!
И вот наконец!
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10.02.2022 09:54 Ответить
 
 