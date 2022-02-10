На Черниговщине отремонтировали 40-летний Мост молодоженов, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Черниговской области на трассе Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка возле Прилук реконструировали сорокалетний мост.

"Укравтодор" в Facebook разместил фото, на которых видно, в каком состоянии мост находился до начала ремонта, и что было сделано на текущий момент, информирует Цензор.НЕТ.

"Старое сооружение Моста молодоженов длиной почти 64 метра прослужило более 40 лет. В процессе реконструкции сооружение расширили - теперь оно выдерживает современную транспортную нагрузку", - отметили в Укравтодоре.

В данный момент на этом участке дороги Н-07 ведется строительство габионов, а по приходу благоприятной погоды подрядчик завершит земляные работы на склонах и уложит новое покрытие на подходах к мосту. Обновление дороги Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка в Черниговской области проводится по всей ее протяженности по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В ходе ремонта дороги реконструируются также три моста через реку Удай. Кроме Моста молодоженов, на километровом участке трассы Н-07 в окрестностях Прилук находятся еще два искусственных сооружения: путепровод через железную дорогу и мост через реку Удай. Оба сооружения были построены в 70-х годах прошлого века и имели дорожное покрытие из бетонных плит. В прошлом году на их месте уже были установлены новые конструкции. В этом году восстановление этих мостов будет завершено.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине было восстановлено и построено 250 мостов и искусственных сооружений. В этом году программа восстановления мостов продолжается. В частности, уже начато строительство двух крупных мостов – через Днепр в Кременчуге и через Днестр в Ямполе.

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