На Чернігівщині відремонтували 40-річний Міст молодят, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У Чернігівській області на трасі Н-07 Київ – Суми – Юнаківка біля Прилук реконструювали сорокарічний міст.

"Укравтодор" у Facebook оприлюднив фото, на яких видно, у якому стані міст знаходився до початку ремонту, і що було зроблено на цей час, інформує Цензор.НЕТ.

Вродовж тривалого часу міст є улюбленою локацією для зйомок місцевих молодят.

"Стара споруда Міста молодят завдовжки майже 64 метри прослужила понад 40 років. У процесі реконструкції споруду розширили – тепер вона витримує сучасне транспортне навантаження", – зазначили в "Укравтодорі".

Наразі на цій ділянці дороги Н-07 триває будівництво габіонів, а за сприятливої ​​погоди підрядник завершить земляні роботи на схилах та укладе нове покриття на підходах до мосту.

Також читайте: На Хортиці оновлять паркові зони площею 40 га

Оновлення дороги Н-07 Київ – Суми – Юнаківка у Чернігівській області проводиться на всій її протяжності за програмою "Велике будівництво". У ході ремонту дороги реконструюються також три мости через річку Удай.

Крім Міста молодят, на кілометровій ділянці траси Н-07 в околицях Прилук знаходяться ще дві штучні споруди: шляхопровід через залізницю та міст через річку Удай. Обидві споруди були збудовані у 70-х роках минулого століття та мали дорожнє покриття з бетонних плит. Минулого року на їхньому місці вже було встановлено нові конструкції. Цього року відновлення цих мостів буде завершено.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році в Україні було відновлено та збудовано 250 мостів та штучних споруд. Цього року програма оновлення мостів продовжується. Зокрема, вже розпочато будівництво двох великих мостів – через Дніпро у Кременчуці та через Дністер у Ямполі.

Читайте: У Кіровоградській обласній лікарні відремонтують усі відділення та побудують операційний блок, - ОДА



