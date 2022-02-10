УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4428 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 643 11

На Чернігівщині відремонтували 40-річний Міст молодят, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У Чернігівській області на трасі Н-07 Київ – Суми – Юнаківка біля Прилук реконструювали сорокарічний міст.

"Укравтодор" у Facebook оприлюднив фото, на яких видно, у якому стані міст знаходився до початку ремонту, і що було зроблено на цей час, інформує Цензор.НЕТ.

Вродовж тривалого часу міст є улюбленою локацією для зйомок місцевих молодят.

"Стара споруда Міста молодят завдовжки майже 64 метри прослужила понад 40 років. У процесі реконструкції споруду розширили – тепер вона витримує сучасне транспортне навантаження", – зазначили в "Укравтодорі".

Наразі на цій ділянці дороги Н-07 триває будівництво габіонів, а за сприятливої ​​погоди підрядник завершить земляні роботи на схилах та укладе нове покриття на підходах до мосту.

Також читайте: На Хортиці оновлять паркові зони площею 40 га

Оновлення дороги Н-07 Київ – Суми – Юнаківка у Чернігівській області проводиться на всій її протяжності за програмою "Велике будівництво". У ході ремонту дороги реконструюються також три мости через річку Удай.

Крім Міста молодят, на кілометровій ділянці траси Н-07 в околицях Прилук знаходяться ще дві штучні споруди: шляхопровід через залізницю та міст через річку Удай. Обидві споруди були збудовані у 70-х роках минулого століття та мали дорожнє покриття з бетонних плит. Минулого року на їхньому місці вже було встановлено нові конструкції. Цього року відновлення цих мостів буде завершено.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році в Україні було відновлено та збудовано 250 мостів та штучних споруд. Цього року програма оновлення мостів продовжується. Зокрема, вже розпочато будівництво двох великих мостів – через Дніпро у Кременчуці та через Дністер у Ямполі.

Читайте: У Кіровоградській обласній лікарні відремонтують усі відділення та побудують операційний блок, - ОДА

На Чернігівщині відремонтували 40-річний Міст молодят, - Укравтодор 01
На Чернігівщині відремонтували 40-річний Міст молодят, - Укравтодор 02

Автор: 

міст (1247) Чернігівщина (1585) Велике будівництво (742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Велике крадівництво!
показати весь коментар
10.02.2022 09:10 Відповісти
+5
Сорок лет!
Сорок лет молодожёны под гнётом Порошенко не имели своего моста!
И вот наконец!
показати весь коментар
10.02.2022 09:54 Відповісти
+4
Я нещодавно відремонтував кран для води у своїй ванній кімнаті. Вибачте, може я не в курсі, це часом не рамках програми президента "Велике будівництво"?
показати весь коментар
10.02.2022 09:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.02.2022 09:08 Відповісти
Велике крадівництво!
показати весь коментар
10.02.2022 09:10 Відповісти
для радующихся ботов, напомню
показати весь коментар
10.02.2022 09:40 Відповісти
Є два питання. Перше - до чого тут боти? І друге - що міняє ця табличка? Невже Ви справді думаєте, що хтось вірить в державне будівництво за інші кошти?
показати весь коментар
10.02.2022 11:41 Відповісти
Вірять що і як... Коли питаєш за чий кошт, з сарказмом?! У них починаєтся когнетивний дисонанс... Вони дійсно вірять що то без зе неможливо. Я сам був в шоці...
показати весь коментар
10.02.2022 12:07 Відповісти
Чому ж неможливо? Можливо. Але в даному випадку ініціатором програми будівництва виступив саме зе. Тут особливо не посперечаєшся.
показати весь коментар
10.02.2022 12:17 Відповісти
почему никогда не оглашают сметы этих строек?
показати весь коментар
10.02.2022 09:43 Відповісти
Я нещодавно відремонтував кран для води у своїй ванній кімнаті. Вибачте, може я не в курсі, це часом не рамках програми президента "Велике будівництво"?
показати весь коментар
10.02.2022 09:45 Відповісти
Скоро в рамках програми Гетьманцева під час придбанян крану будуте звітувати звідки у вас гроші на цей кран
показати весь коментар
10.02.2022 10:00 Відповісти
Сорок лет!
Сорок лет молодожёны под гнётом Порошенко не имели своего моста!
И вот наконец!
показати весь коментар
10.02.2022 09:54 Відповісти
 
 