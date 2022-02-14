Танковая армия РФ перебрасывает технику к границе с Украиной, - расследователи. ФОТО
1-я гвардейская танковая армия покидает полигон под Воронежем и перебрасывает дополнительную технику к границе с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал расследователей Conflict Intelligence Team.
Указывается, что в последние дни появились несколько видео с военной техникой на станции Масловка в пригороде Воронежа.
По данным расследователей, на одном из недавних видео на площадке у железнодорожных путей была видна техника, а на путях стоял эшелон с самоходными артиллерийскими установками МСТА-С и танками Т-80У, находящимися на вооружении четвертой гвардейской танковой дивизии первой гвардии ТА. Также на видео можно было заметить, как с площадки уезжает пустой танковый транспортер.
CIT отмечает, что это свидетельствует о том, что технику именно привозят на станцию, а не увозят.
На поездах в Белгороде и области - в 15 километрах от границы с Украиной - зафиксировали и другую технику.
Исследователи выяснили, что это "свидетельствует о переброске к границе дополнительной техники 1-й гвардейской танковой армии, помимо той, что уже находилась на полигоне под Воронежем".
"Кроме того, в Алексеевке Белгородской области был замечен эшелон, который отправился со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада 1-й гв. ТА", - отметили расследователи.
Они добавили, что выдвижение техники техники к границе "вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о возможной операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева".
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Asked if Kiyv was considering shelving its plans to pursue Nato membership, despite it being written into the Ukrainian constitution, he replied: "We might - especially being threatened like that, blackmailed by that, and pushed to it."
- мало ли что я на тебе обещал 😀
Немцов.
у росії ввп до 14 року був в два рази вищий за нинішній ірану, а зараз лише на 0.5-0.6 трлн більше за іранський...
при тому що в росії населення близько в два рази більше іранського...
отже, в росії вже ситуація гірша іранської...при тому, що той не тратиться на армію в таких масштабах
https://youtu.be/cBnOi2-7QyI?t=1734
А......нравится не нравится....терпи моя красавица!
Поднятие ставок...
Сейчас не 20 век...скрыть движуху проблемно...играют на показуху...
- То все несерйозно!
- Чому?
- Бо вони екскаватора з собою не взяли!
дегенераты73%, кого вы плеать навыбирали?
А з усіх тих хто не з'явився зняти недоторканність, та передати позови до суду - военного трибуналу та судити по законам воєнного часу.
Доволі вже панькатись та соплі жувати.
А Нині Грузія мовчить......обісралися та танцюють навшпиньки перед фуйлом(((((
p.s. як цікаво на фоні тих подій виглядає Саакшвілі, точно як наш зеля ))))))))))))))))))))))))) https://www.bbc.com/ukrainian/features-45102927
за ваши грехи мая 19 года
ХАЙ ПЕРЕКИДАЮТЬ - ВІД ДУРНОЇ ГОЛОВИ НОГАМ НЕМА СПОКОЮ, А ОТ КОЛИ КОРДОН ПОРУШАТЬ, ТОДІ ТРЕБА ВОЮВАТИ, А ЗАРАЗ ВЕСТИСЬ НА КАЦАПСЬКІ ПОНТИ ЦЕ ОЗНАЧАЄ ГРАТИ НА БОКУ КРЕМЛЯ