Танковая армия РФ перебрасывает технику к границе с Украиной, - расследователи. ФОТО

1-я гвардейская танковая армия покидает полигон под Воронежем и перебрасывает дополнительную технику к границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал расследователей Conflict Intelligence Team.

Указывается, что в последние дни появились несколько видео с военной техникой на станции Масловка в пригороде Воронежа.

По данным расследователей, на одном из недавних видео на площадке у железнодорожных путей была видна техника, а на путях стоял эшелон с самоходными артиллерийскими установками МСТА-С и танками Т-80У, находящимися на вооружении четвертой гвардейской танковой дивизии первой гвардии ТА. Также на видео можно было заметить, как с площадки уезжает пустой танковый транспортер.

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CIT отмечает, что это свидетельствует о том, что технику именно привозят на станцию, а не увозят.

На поездах в Белгороде и области - в 15 километрах от границы с Украиной - зафиксировали и другую технику.

Исследователи выяснили, что это "свидетельствует о переброске к границе дополнительной техники 1-й гвардейской танковой армии, помимо той, что уже находилась на полигоне под Воронежем".

"Кроме того, в Алексеевке Белгородской области был замечен эшелон, который отправился со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада 1-й гв. ТА", - отметили расследователи.

Они добавили, что выдвижение техники техники к границе "вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о возможной операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева".

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