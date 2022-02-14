В Хмельницком областном онкоцентре после переоснащения начали делать лучевую терапию, - Минздрав. ФОТО

В радиологическом отделении Хмельницкого областного противоопухолевого центра начало работу после технического переоснащения помещение для дистанционной лучевой терапии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Строительство объекта было осуществлено в рамках программы "Большая стройка". За год пройти лечение лучевой терапией смогут минимум 1500–1800 пациентов, которым она показана.

"Новейшее оборудование позволяет с высокой точностью действовать именно на скопление больных клеток, поэтому применяется для лечения опухолей мозга, легких, молочной железы, в сложных случаях в онкогематологии и лечении детей с новообразованиями. Кроме того, в радиологическом отделении обустроен бункер для линейного ускорителя, отвечающий всем требованиям и стандартам радиационной безопасности. Сейчас аппарат уже работает и проводится обучение для медицинского персонала", - говорится в сообщении Минздрава.

Если раньше жители Хмельницкой области вынуждены были обращаться за помощью в другие регионы, то теперь они смогут лечиться от онкозаболеваний в Хмельницком областном противоопухолевом центре.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы этой программы на текущий год — 715 объектов в 24 областях, среди которых 68 медицинских учреждений.

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