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Строительство Киевской обходной дороги начнется уже в этом году, - Кубраков

Строительство Киевской обходной дороги начнется уже в этом году, - Кубраков

В 2022 году начнется реализация нового инфраструктурного проекта – строительства Киевской обходной дороги (КОД), которая соединит между собой ключевые трассы, ведущие в столицу.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на открытом международном экспериментальном конкурсе на строительство первого участка КОД победила крупнейшая строительная компания США Bechtel Overseas Corporation.

Министр напомнил, что именно Bechtel строила дамбу Гувера, систему метрополитена в Сан-Франциско, Афинах, Эр-Рияде. "Ее эффективный менеджмент сыграл критическую роль в успешном завершении строительства Евротоннеля под проливом Ла-Манш, а также нового безопасного конфайнмента на территории Чернобыльской АЭС", - отметил он.

Кубраков сообщил, что в 2022 году в рамках программы "Большая стройка" начнется также масштабный процесс капитального ремонта судоходных шлюзов на Днепре: Киевского, Каховского, Кременчугского Среднеднепровского и Запорожского.

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Строительство Киевской обходной дороги начнется уже в этом году, - Кубраков 01

"Уже в этом году мы планируем одну из самых масштабных за время Независимости закупок нового подвижного состава для Укрзализныци. Это современный и комфортный подвижный состав украинского производства, вроде того, каким уже пользуются пассажиры рейса Киев – Ужгород. Параллельно идет процесс закупки подвижного состава для проекта Kyiv City Express", - добавил министр.

Кубраков отметил, что президентские проекты "Большая стройка", "Энергетическая Независимость", "Дія" - это шаги к развитию новой европейской страны. Речь идет о тысячах километров новых дорог по всей стране, новых железнодорожных путях и новом подвижном составе Укрзализныци, завершении десятилетних долгостроев, развитии сети региональных аэропортов и запуске национального авиаперевозчика, возвращении в фокус государства туристической и пограничной инфраструктуры.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы Владимира Зеленского в этом году будет реализовано 715 объектов в 24 областях Украины.

Также читайте: Первый участок Киевской обходной дороги построит компания из США, - "Укравтодор"

Автор: 

дороги (2512) Киевская область (4118) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+6
Нас обложили с трех сторон!!! Идиоты, какая дорога???
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14.02.2022 12:15
+4
дороги звісно потрібні,але на фоні російської загрози кошти доцільно спрямувати на розбудову ППО і ракетного озброєння
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14.02.2022 12:23
+4
Это чтобы буряты проехали мимо Киева?
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14.02.2022 12:25
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Ну это вообще вовремя.
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14.02.2022 12:08 Ответить
Действительно бл@дь...
Куда же ещё в это время потрать такие деньги?!
Сук@ - в "бальшое страительство"....
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14.02.2022 12:12 Ответить
А этим всё дороги... Вот НЕТ других забот, просто нет.
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14.02.2022 12:13 Ответить
Су..и, где деньги на армию?
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14.02.2022 12:14 Ответить
Нас обложили с трех сторон!!! Идиоты, какая дорога???
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14.02.2022 12:15 Ответить
так дороги не для нас а для них....
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14.02.2022 12:34 Ответить
дороги звісно потрібні,але на фоні російської загрози кошти доцільно спрямувати на розбудову ППО і ракетного озброєння
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14.02.2022 12:23 Ответить
Это чтобы буряты проехали мимо Киева?
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14.02.2022 12:25 Ответить
разогнались и поехали себе мимо...
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14.02.2022 12:35 Ответить
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14.02.2022 13:03 Ответить
Кто - о чем: вшивый - о бане, казнокрад - об очередном "освоении" = распиле бюджета. Вопрос: окружная будет строиться с учетом прохода по ней мокшанских танков!? Твари позор-р-р-рные!!!
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14.02.2022 13:34 Ответить
 
 