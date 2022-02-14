Будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться вже цьогоріч, - Кубраков

У 2022 році почнеться реалізація нового інфраструктурного проєкту - будівництва Київської обхідної дороги (КОД), яка з’єднає між собою ключові траси, що ведуть до столиці.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на відкритому міжнародному експериментальному конкурсі на будівництво першої ділянки КОД перемогла найбільша будівельна компанія США - Bechtel Overseas Corporation.

Міністр нагадав, що саме Bechtel будувала дамбу Гувера, систему метрополітену в Сан-Франциско, Афінах, Ер-Ріяді. "ЇЇ ефективний менеджмент відіграв критичну роль в успішному завершенні будівництва Євротунелю під протокою Ла-Манш, а також нового безпечного конфайнменту на території Чорнобильської АЕС", - зазначив він.

Кубраков повідомив, що у 2022 році у межах програми "Велике будівництво" розпочнеться також капітальний ремонт судноплавних шлюзів на Дніпрі: Київського, Каховського, Кременчуцького Середньодніпровського та Запорізького.

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"Уже цього року ми плануємо одну із наймасштабніших за часи Незалежності закупівель нового рухомого складу для Укрзалізниці. Це сучасний і комфортний рухомий склад українського виробництва, на кшталт того, яким вже користуються пасажири рейсу Київ — Ужгород. Паралельно триває процес закупівлі рухомого складу для проекту Kyiv City Express", - додав міністр.

Кубраков зазначив, що президентські проєкти "Велике будівництво", "Енергетична Незалежність", "Дія" — це кроки до розбудови нової європейської країни. Йдеться про тисячі кілометрів нових доріг по всій країні, нові залізничні колії та новий рухомий склад Укрзалізниці, завершення десятирічних довгобудів, розбудову мережі регіональних аеропортів та запуск національного авіаперевізника, повернення у фокус держави туристичної та прикордонної інфраструктури.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у межах програми Володимира Зеленського цьогоріч буде реалізовано 715 об’єктів у 24 областях України.

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