СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью. ФОТОрепортаж

СБУ продолжает комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Во время многоэтапных межведомственных учений в Житомирской области силовики отработали алгоритмы совместных действий по обезвреживанию условных "диверсионных" групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тренировки проводились в условиях максимально приближенных к реальным вблизи государственной границы с Республикой Беларусь.

По легенде учений в приграничный район прибыла враждебная "диверсионная" группа для дестабилизации ситуации в регионе. Чтобы реализовать это, они пытались проникнуть в одну из воинских частей для осуществления серии "взрывов".

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины блокировали попытки "злоумышленников" скрыто попасть на территорию стратегического объекта и обезвредили двух "диверсантов".

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В ходе учебной операции спецназовцы СБУ установили местонахождение и нейтрализовали других участников "вражеской" группы, которые скрывались в заброшенном здании пограничного населенного пункта.

Целью проведения тренировок стала отработка составляющих межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных и террористических угроз.

В мероприятиях участвовали подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

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После окончания учений их организаторы проанализировали состояние противодиверсионной защищенности военного объекта и предоставили дополнительные рекомендации по усовершенствованию алгоритмов совместных действий при выполнении задач по назначению.

Мероприятия проводилась Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Житомирской области.















