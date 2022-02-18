СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью. ФОТОрепортаж
СБУ продолжает комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Во время многоэтапных межведомственных учений в Житомирской области силовики отработали алгоритмы совместных действий по обезвреживанию условных "диверсионных" групп.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Тренировки проводились в условиях максимально приближенных к реальным вблизи государственной границы с Республикой Беларусь.
По легенде учений в приграничный район прибыла враждебная "диверсионная" группа для дестабилизации ситуации в регионе. Чтобы реализовать это, они пытались проникнуть в одну из воинских частей для осуществления серии "взрывов".
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины блокировали попытки "злоумышленников" скрыто попасть на территорию стратегического объекта и обезвредили двух "диверсантов".
В ходе учебной операции спецназовцы СБУ установили местонахождение и нейтрализовали других участников "вражеской" группы, которые скрывались в заброшенном здании пограничного населенного пункта.
Целью проведения тренировок стала отработка составляющих межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных и террористических угроз.
В мероприятиях участвовали подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.
После окончания учений их организаторы проанализировали состояние противодиверсионной защищенности военного объекта и предоставили дополнительные рекомендации по усовершенствованию алгоритмов совместных действий при выполнении задач по назначению.
Мероприятия проводилась Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Житомирской области.
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