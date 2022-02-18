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Новости Фото Оборона
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СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью. ФОТОрепортаж

СБУ продолжает комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Во время многоэтапных межведомственных учений в Житомирской области силовики отработали алгоритмы совместных действий по обезвреживанию условных "диверсионных" групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тренировки проводились в условиях максимально приближенных к реальным вблизи государственной границы с Республикой Беларусь.

По легенде учений в приграничный район прибыла враждебная "диверсионная" группа для дестабилизации ситуации в регионе. Чтобы реализовать это, они пытались проникнуть в одну из воинских частей для осуществления серии "взрывов".

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины блокировали попытки "злоумышленников" скрыто попасть на территорию стратегического объекта и обезвредили двух "диверсантов".

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В ходе учебной операции спецназовцы СБУ установили местонахождение и нейтрализовали других участников "вражеской" группы, которые скрывались в заброшенном здании пограничного населенного пункта.

Целью проведения тренировок стала отработка составляющих межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных и террористических угроз.

В мероприятиях участвовали подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

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После окончания учений их организаторы проанализировали состояние противодиверсионной защищенности военного объекта и предоставили дополнительные рекомендации по усовершенствованию алгоритмов совместных действий при выполнении задач по назначению.

Мероприятия проводилась Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Житомирской области.

СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью 01
СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью 02
СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью 03
СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью 04
СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью 05
СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью 06
СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью 07
СБУ провела контрдиверсионные учения вблизи границы с Беларусью 08

Автор: 

оборона (5204) СБУ (19890) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+8
Годится.
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18.02.2022 18:49
+6
СБУ-черговий респект...
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18.02.2022 18:47
+6
круто!
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18.02.2022 18:50
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СБУ-черговий респект...
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18.02.2022 18:47 Ответить
Сегодне уже "бабахнул", лежу, захотелось вина, хотел "портвейн"-нету.Купил "крымская ревьера" завод "Инкерман"(Крым). Хорошее вино.
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18.02.2022 21:10 Ответить
Годится.
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18.02.2022 18:49 Ответить
круто!
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18.02.2022 18:50 Ответить
ПОКАЗУХА ! РЕАЛЬНА КОНТРОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ!
ВСІ АГЕНТИ КРЕМЛЯ СЕБЕ ПОЧУВАЮТЬ ЯК У ДОМА ! НЕ КАЖУЧИ ВЖЕ ЩО Й КЕРУЮТЬ ПРОЦЕСОМ...
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18.02.2022 18:57 Ответить
Потому что по закону СБУ полностью подчиняется президенту. А Зе никогда не отдаст приказ против своих друзей.
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18.02.2022 19:10 Ответить
Не треба узагальнювати.
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18.02.2022 19:29 Ответить
Узагальнувати що, у чому я не правий?
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18.02.2022 20:32 Ответить
Збройний захист України у 14 році почався з рішення одного сержанта.
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18.02.2022 21:34 Ответить
тогда не было монобильшости, которая ставит палки в колеса и подготовила Украину к капитуляции
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19.02.2022 00:07 Ответить
Нема ознак, що монобільшість готує Україну до капітуляції. Неефективно - так.
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19.02.2022 12:35 Ответить
бутилки на столі як признак кацапів ? )))))
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18.02.2022 19:21 Ответить
Через Мозырь в направлении Лельчиц только что проследовала большая колонна военной техники РФ.

На грузовиках, которые попали в кадр, видны знаки опасных грузов (коды: снаряды с разрывным зарядом, патроны для оружия с разрывным зарядом). Регистрационный номер 25 региона (Приморье). https://t.me/charter97_org/62237 https://t.me/charter97_org/62237

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18.02.2022 19:28 Ответить
Да то в керівництва сбу елітний віскарь закінчився. То керівництво дало команду перехопити пару контрабасистів з бухлом...
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18.02.2022 19:33 Ответить
Чорнобильська зона. На одній світлині залишена в хаті ікона...
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18.02.2022 19:47 Ответить
Даа..одна собака в реале...остальные хз..
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18.02.2022 20:45 Ответить
А кортеж діверсантов чі кого))))
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19.02.2022 00:22 Ответить
 
 