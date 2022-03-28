Вследствие вражеских обстрелов произошли обвалы в многоэтажках в Северодонецке, заблокированы люди, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Северодонецк, Рубежное и Лисичанск находятся под плотными обстрелами со стороны войск РФ.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вследствие обстрелов по меньшей мере четверо пострадавших.
"В Северодонецке в результате попадания вражеского снаряда произошло возгорание, а затем и обвал многоэтажного дома, там до сих пор находятся заблокированные люди, спасатели ГСЧС работают. В другом районе города также произошло разрушение дома. Есть пострадавшая женщина, ищут ребенка", - сказал глава региона.
В другом, также разрушенном доме, из-под завалов спасены четыре человека и эвакуированы в безопасное место.
В одну из многоэтажек враг попал в крышу, в доме по соседству обрушилось несколько этажей, под завалами по меньшей мере двое раненых.
Еще один раненый направлен в больницу после обстрела Рубежного.
Также Гайдай отмечает, что в Лисичанске горят дома, гаражи, хозяйственные постройки. Информации о жертвах и пострадавших нет.
В Рубежном вследствие обстрела мужчина получил осколочное ранение. Жертв может быть больше. Спасательные работы продолжаются.
"Обстрелы не утихают! Находитесь в укрытиях!" - обращается он к жителям.
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