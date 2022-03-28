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Вследствие вражеских обстрелов произошли обвалы в многоэтажках в Северодонецке, заблокированы люди, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Северодонецк, Рубежное и Лисичанск находятся под плотными обстрелами со стороны войск РФ.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вследствие обстрелов по меньшей мере четверо пострадавших.

"В Северодонецке в результате попадания вражеского снаряда произошло возгорание, а затем и обвал многоэтажного дома, там до сих пор находятся заблокированные люди, спасатели ГСЧС работают. В другом районе города также произошло разрушение дома. Есть пострадавшая женщина, ищут ребенка", - сказал глава региона.

В другом, также разрушенном доме, из-под завалов спасены четыре человека и эвакуированы в безопасное место.

В одну из многоэтажек враг попал в крышу, в доме по соседству обрушилось несколько этажей, под завалами по меньшей мере двое раненых.

Еще один раненый направлен в больницу после обстрела Рубежного.

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Вследствие вражеских обстрелов произошли обвалы в многоэтажках в Северодонецке, заблокированы люди, - Гайдай 01

Вследствие вражеских обстрелов произошли обвалы в многоэтажках в Северодонецке, заблокированы люди, - Гайдай 02
Вследствие вражеских обстрелов произошли обвалы в многоэтажках в Северодонецке, заблокированы люди, - Гайдай 03
Вследствие вражеских обстрелов произошли обвалы в многоэтажках в Северодонецке, заблокированы люди, - Гайдай 04
Вследствие вражеских обстрелов произошли обвалы в многоэтажках в Северодонецке, заблокированы люди, - Гайдай 05

Также Гайдай отмечает, что в Лисичанске горят дома, гаражи, хозяйственные постройки. Информации о жертвах и пострадавших нет.

В Рубежном вследствие обстрела мужчина получил осколочное ранение. Жертв может быть больше. Спасательные работы продолжаются.

"Обстрелы не утихают! Находитесь в укрытиях!" - обращается он к жителям.

Автор: 

армия РФ (19224) Северодонецк (333) обстрел (27151) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Боже спаси и сохрани этих людей.
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28.03.2022 15:57 Ответить
Ну, как там? Запад уже проявил озабоченность?
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28.03.2022 16:06 Ответить
иван епта иди домой точнее в жопу бухла нет
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28.03.2022 16:13 Ответить
 
 