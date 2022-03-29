Украинские воины уничтожили гордость российского ОПК – Камаз "Тайфун". ФОТО

Украинские воины уничтожили вражеский бронированный автомобиль повышенной защищенности Камаз "Тайфун".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Аналоговнет. Гордость российского ОПК - Камаз "Тайфун". Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP - защищен от мин и засад. Украинские воины сделали его "уникальным" - так он точно еще нигде в мире не выглядел. Задело немного и других", - говорится в сообщении.

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