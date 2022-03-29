Українські воїни знищили гордість російського ОПК - Камаз "Тайфун". ФОТО

Українські воїни знищили ворожий броньований автомобіль підвищеної захищеності Камаз "Тайфун".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Аналоговнет. Гордість російського ОПК - Камаз "Тайфун". Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP - захищений від мін та засідок. Українські воїни зробили його унікальним - так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших", - йдеться у повідомленні.







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