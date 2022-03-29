Українські воїни знищили гордість російського ОПК - Камаз "Тайфун". ФОТО
Українські воїни знищили ворожий броньований автомобіль підвищеної захищеності Камаз "Тайфун".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Аналоговнет. Гордість російського ОПК - Камаз "Тайфун". Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP - захищений від мін та засідок. Українські воїни зробили його унікальним - так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+115 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар29.03.2022 17:26
+86 Larissa Kora #504090
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+55 Великая Исландия
показати весь коментар29.03.2022 17:31
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Здається, «переговорники» трохи загубилися в розуміннях….
Тут все вирішує народ, а не лише «переговорники»
А далі я поділюся словами політика , якого дуже поважаю:
«Усім, хто погоджується з путіним та іншими російськими бандитами на певний "переговорний період" по статусу Криму тривалістю 15 років, пропонується негайно піти за російським військовим кораблем...
І ще про одне, неприємне: у 2014 році Українська держава не мала ані можливостей, ані сил, ані політичної волі захистити Крим, який росіяни окупували буквально за лічені дні. Відповідно, ні кримські татари, ні етнічні українці не могли без виступу української армії самостійно протистояти озброєної російської армії.
Але сьогодні, на 8-му році окупації РФ Криму, абсолютно інша ситуація: Збройні сили України та українська політична нація не дозволять нікому (!!!) поступитися жодним метром української території, тим більше Кримом та Донбасом.
Не зрадимо Крим та Донбас!
Не зрадимо Україну!»
Рефат Чубаров
Тобто, зеленський, арахамія, подоляк та інші ЗНОВУ порушують Контитуцію України.
Що під час воєнного стану - означає набагато більше ніж в умовах миру.
Зміни до Конституції, які закріплюють курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО з 21 лютого 2019 року набули чинності.
Це сталося наступного дня після того, як закон щодо закріплення стратегічного курсу України на членство в ЄС та НАТО було опубліковано у газеті "Голос України" .
Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в https://www.ukrinform.ua/tag-evrosouz Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом.
За відповідне рішення проголосували 334 народних депутатів.
19 лютого цей закон урочисто підписав у Верховній Раді Президент Петро Порошенко.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2644300-zmini-do-konstitucii-pro-kurs-do-es-i-nato-oficijno-opriludnili.html Зміни до Конституції про курс до ЄС і НАТО офіційно оприлюднили
Цим документом вносяться зміни до Конституції України, якими закріплюється незворотність стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Водночас, із Перехідних положень Конституції виключається пункт, який передбачає використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів.
"УБЕЙ Москаля Это просит тебя старуха мать."
"УБЕЙ Москаля Это молит тебя дитя."
"Отомсти!"
"УБЕЙ Москаля Это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!"
Только руснявая групировка на севере в котле-
ПИРИМИРИЕ КРИЧИТ КВАРТАЛ95 и Мединский с Чалым... фу ****... продал всё
Вже на початку кацапського вторгнення, було знищено декілька цих аналоговнєтних тайфунів!