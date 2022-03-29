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Українські воїни знищили гордість російського ОПК - Камаз "Тайфун". ФОТО

Українські воїни знищили ворожий броньований автомобіль підвищеної захищеності Камаз "Тайфун".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Аналоговнет. Гордість російського ОПК - Камаз "Тайфун". Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP - захищений від мін та засідок. Українські воїни зробили його унікальним - так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших", - йдеться у повідомленні. 

Українські воїни знищили гордість російського ОПК - Камаз Тайфун 01
Українські воїни знищили гордість російського ОПК - Камаз Тайфун 02
Українські воїни знищили гордість російського ОПК - Камаз Тайфун 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили танк, 2 броньованих автомобілі та вантажівку на Сіверському напрямку. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) техніка (1826)


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Топ коментарі
+115
Україна - це не росія!

Здається, «переговорники» трохи загубилися в розуміннях….
Тут все вирішує народ, а не лише «переговорники»

А далі я поділюся словами політика , якого дуже поважаю:

«Усім, хто погоджується з путіним та іншими російськими бандитами на певний "переговорний період" по статусу Криму тривалістю 15 років, пропонується негайно піти за російським військовим кораблем...

І ще про одне, неприємне: у 2014 році Українська держава не мала ані можливостей, ані сил, ані політичної волі захистити Крим, який росіяни окупували буквально за лічені дні. Відповідно, ні кримські татари, ні етнічні українці не могли без виступу української армії самостійно протистояти озброєної російської армії.

Але сьогодні, на 8-му році окупації РФ Криму, абсолютно інша ситуація: Збройні сили України та українська політична нація не дозволять нікому (!!!) поступитися жодним метром української території, тим більше Кримом та Донбасом.

Не зрадимо Крим та Донбас!

Не зрадимо Україну!»

Рефат Чубаров
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29.03.2022 17:26
+86
На наш сміттевоз схожий
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29.03.2022 17:26
+55
вот наш сміттевоз...\не стоит и сравнивать...\
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29.03.2022 17:31
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На наш сміттевоз схожий
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29.03.2022 17:26 Відповісти
навіть більше на вміст зазначеного
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29.03.2022 17:28 Відповісти
Так то сміттєвоз для лаптєрогих і є.
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29.03.2022 17:30 Відповісти
вот наш сміттевоз...\не стоит и сравнивать...\
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29.03.2022 17:31 Відповісти
Україна - це не росія!

Здається, «переговорники» трохи загубилися в розуміннях….
Тут все вирішує народ, а не лише «переговорники»

А далі я поділюся словами політика , якого дуже поважаю:

«Усім, хто погоджується з путіним та іншими російськими бандитами на певний "переговорний період" по статусу Криму тривалістю 15 років, пропонується негайно піти за російським військовим кораблем...

І ще про одне, неприємне: у 2014 році Українська держава не мала ані можливостей, ані сил, ані політичної волі захистити Крим, який росіяни окупували буквально за лічені дні. Відповідно, ні кримські татари, ні етнічні українці не могли без виступу української армії самостійно протистояти озброєної російської армії.

Але сьогодні, на 8-му році окупації РФ Криму, абсолютно інша ситуація: Збройні сили України та українська політична нація не дозволять нікому (!!!) поступитися жодним метром української території, тим більше Кримом та Донбасом.

Не зрадимо Крим та Донбас!

Не зрадимо Україну!»

Рефат Чубаров
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29.03.2022 17:26 Відповісти
шлях в НАТО прописан в Конституції України.. але зебілам та клованам про це невідомо.
Тобто, зеленський, арахамія, подоляк та інші ЗНОВУ порушують Контитуцію України.
Що під час воєнного стану - означає набагато більше ніж в умовах миру.
Зміни до Конституції, які закріплюють курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО з 21 лютого 2019 року набули чинності.

Це сталося наступного дня після того, як закон щодо закріплення стратегічного курсу України на членство в ЄС та НАТО було опубліковано у газеті "Голос України" .

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в https://www.ukrinform.ua/tag-evrosouz Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом.

За відповідне рішення проголосували 334 народних депутатів.

19 лютого цей закон урочисто підписав у Верховній Раді Президент Петро Порошенко.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2644300-zmini-do-konstitucii-pro-kurs-do-es-i-nato-oficijno-opriludnili.html Зміни до Конституції про курс до ЄС і НАТО офіційно оприлюднили

Цим документом вносяться зміни до Конституції України, якими закріплюється незворотність стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Водночас, із Перехідних положень Конституції виключається пункт, який передбачає використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів.
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29.03.2022 17:30 Відповісти
А вносити зміни у Конституцію у військовий час заборонено. Але, закони для блазнів неписані...
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29.03.2022 17:50 Відповісти
Симпатичный такой когда жереный
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29.03.2022 17:26 Відповісти
Что то там ценное везли в повышенной броне...
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29.03.2022 19:18 Відповісти
Надеюсь там полная коробочка хорошо прожареных руzких
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29.03.2022 17:27 Відповісти
хороший раунд переговоров...!
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29.03.2022 17:27 Відповісти
красивое ))
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29.03.2022 17:28 Відповісти
Красиво. Не хватает вида поджаренной начинки этого пирога)
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29.03.2022 17:28 Відповісти
Таки да! Начинка ( как обычно) - самое главное и кросивое. Без неё - как брачная ночь без невесты
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29.03.2022 17:33 Відповісти
УБЕЙ Москаля
"УБЕЙ Москаля Это просит тебя старуха мать."
"УБЕЙ Москаля Это молит тебя дитя."
"Отомсти!"
"УБЕЙ Москаля Это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!"

Только руснявая групировка на севере в котле-
ПИРИМИРИЕ КРИЧИТ КВАРТАЛ95 и Мединский с Чалым... фу ****... продал всё
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29.03.2022 17:30 Відповісти
Даже на фашистской версии Вики написано, что мы их кучу демилиторизировали. Всё спихивают на шины... Ничего, у Тайфуна модельного 60-того года уже всё будет збс))
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29.03.2022 17:31 Відповісти
Душевная работа-респект...
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29.03.2022 17:32 Відповісти
Що це за сміттєвозка, покажіть оте елітне сміття
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29.03.2022 17:33 Відповісти
и в бмпешке кто-то знатно чихнул.
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29.03.2022 17:33 Відповісти
они там динамит возят?
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29.03.2022 17:38 Відповісти
Остались только люки для высадки пехоты, только вот всего корпуса и пехоты уже нет
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29.03.2022 18:04 Відповісти
скоріш перднув)))
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29.03.2022 18:11 Відповісти
Камазовская духовка немного подогрела.
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29.03.2022 17:34 Відповісти
"Кайфун"?
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29.03.2022 17:37 Відповісти
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29.03.2022 17:40 Відповісти
реактивний девізіон - з цих кацапських тварюк потрібно знімати шкіру живцем. Так просто їх неможна відпутити у пекло без пекла предстсмертних страждань
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29.03.2022 17:45 Відповісти
Це брат Арахамії?
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29.03.2022 18:51 Відповісти
А в чём, собственно, состоит "его доблестный подвиг"? Тема не разкрыта....
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29.03.2022 19:31 Відповісти
Лишилося тільки знешкодити гордість московського ФСБ, громадян учасників капітулянтських перемовин у Стамбулі, державних зрадників Подоляка М.М., Арахамію Д.Г., Тимошенка К.В., Костіна А.Є., Рєзнікова О.Ю. і Точицького М.С.
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29.03.2022 17:40 Відповісти
Похоже тебе пора в СБУ
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29.03.2022 17:45 Відповісти
ФСБУ очолює громадянин Баканов I.Г., клован з Кварталу 95.
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29.03.2022 18:00 Відповісти
мобільний крематорій
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29.03.2022 17:40 Відповісти
Майфун
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29.03.2022 17:41 Відповісти
А шо это у кайфуна за мусорные люки сверху???
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29.03.2022 17:41 Відповісти
Люки сверху открытые все. Видимо, излишним давлением выдавило. С высокой долей вероятности всем внутри zиздец.
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29.03.2022 17:42 Відповісти
Шо за виварка?
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29.03.2022 17:51 Відповісти
Броньований крематорій Камаз
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29.03.2022 17:54 Відповісти
Не треба робити сенсацію!
Вже на початку кацапського вторгнення, було знищено декілька цих аналоговнєтних тайфунів!
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29.03.2022 17:56 Відповісти
"КАМАЗ" попал под огневой "Тайфун" и поменял своё назначение - превратился в мобильный КРЕМАТОРИЙ! 👀😲😁
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29.03.2022 17:58 Відповісти
Ну и корыто! Как вуйко в гараже сварганил. Повеселили.
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29.03.2022 17:58 Відповісти
Яка країна така і гордість.
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29.03.2022 18:08 Відповісти
гордость украины ****** кацапский тайфун, а зрадники с банковой продали страну.
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29.03.2022 18:12 Відповісти
Это хороший автомобиль, который позволяет значительно экономить выстрелы ПТРК, потому как в нем одним выстрелом поджариваются сразу до двадцати штук кацапов. Это уже как бы такой себе промышленный аэрогриль.
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29.03.2022 18:13 Відповісти
РФ начала перебрасывать часть войск от Киева на другие направления - CNN.
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29.03.2022 18:21 Відповісти
Однаково що розкидати навоз куди прийдеться.
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29.03.2022 19:21 Відповісти
Розтайфунили в усі щелини !
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29.03.2022 18:24 Відповісти
сколько там внутри АНАЛОГОВНЕТА ИХТАМНЕТОВ?))))))
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29.03.2022 18:31 Відповісти
пол баночки ..
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29.03.2022 18:48 Відповісти
Вот как выгладит рузьге мобильный крематорий ..
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29.03.2022 18:47 Відповісти
Яка красіва спалена расєйська мусорка
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29.03.2022 18:48 Відповісти
Это сколько там тонн железа ? Хорошая добыча для циган...
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29.03.2022 19:12 Відповісти
Ой, а шо это с ним?
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29.03.2022 19:34 Відповісти
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29.03.2022 19:36 Відповісти
на капустянку схожий.
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29.03.2022 20:15 Відповісти
смішки - смішкамми, а корито не на клапті розлетілось... є небезпека, що частина фашистів вижила... дай Бог, щоб інвалідами...
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29.03.2022 20:28 Відповісти
Просто оператор Джавелин не знал, что этот автомобиль повышенной защиты аналоговнет )))
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29.03.2022 21:30 Відповісти
это же чем так лупанули, что БМП разворотило как жидкого Терминатора
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30.03.2022 01:09 Відповісти
да горит оно все.
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30.03.2022 07:54 Відповісти
Рашен пепелац.
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30.03.2022 18:14 Відповісти
Мда, коли нема кого ховати, значіт патєрь нєт...
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30.03.2022 23:47 Відповісти
 
 