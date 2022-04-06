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Войска РФ обстреляли Северодонецк: пылают 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли Северодонецк – горят 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.

Артиллерийские обстрелы старых районов города российская армия произвела сегодня днем, 6 апреля, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области. Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - отметил он.

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"Россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном", - добавил Гайдай.

Войска РФ обстреляли Северодонецк: пылают 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается, - Гайдай 01
Войска РФ обстреляли Северодонецк: пылают 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается, - Гайдай 02
Войска РФ обстреляли Северодонецк: пылают 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается, - Гайдай 03
Войска РФ обстреляли Северодонецк: пылают 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается, - Гайдай 04

армия РФ (19210) обстрел (27129) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716)


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АсвАбадітЄлі працюють. АсвАбаждают українців від нерухомості. Щоб свої сараї-туалети під мотель здавати?
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06.04.2022 15:27 Ответить
Пытаются вызвать панику,и массовую эвакуацию,чтоб осложнить логистику ЗСУ.
Другой причины в стрельбе по гражданскому сектору города я не вижу
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06.04.2022 15:33 Ответить
когда уже Белгород бомбить будут?
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06.04.2022 15:33 Ответить
Нельзя. А то путин нападёт и квартиру в Крыму отберёт
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06.04.2022 17:16 Ответить
По мінську не можна. Там працює українське посольство, дипломатичні відносини, все чинно.
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06.04.2022 15:38 Ответить
Украине нечем "вваливать". Всё ушло на строительство дорог и в карманы олигархов.
На 8-м году войны не хватает ПВО и истребителей.
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06.04.2022 15:45 Ответить
 
 