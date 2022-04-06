Войска РФ обстреляли Северодонецк: пылают 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли Северодонецк – горят 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.

Артиллерийские обстрелы старых районов города российская армия произвела сегодня днем, 6 апреля, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области. Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - отметил он.

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"Россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном", - добавил Гайдай.







