Войска РФ обстреляли Северодонецк: пылают 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Россияне обстреляли Северодонецк – горят 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.
Артиллерийские обстрелы старых районов города российская армия произвела сегодня днем, 6 апреля, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь в Луганской области. Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - отметил он.
"Россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном", - добавил Гайдай.
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Другой причины в стрельбе по гражданскому сектору города я не вижу
На 8-м году войны не хватает ПВО и истребителей.