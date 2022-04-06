Війська РФ обстріляли Сєверодонецьк: палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Росіяни обстріляли Сєверодонецьк – палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється.
Артилерійський обстріл старих районів міста російська армія здійснила сьогодні удень, 6 квітня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєверодонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо", - зазначив він.
"Росіяни також обстріляли сьогодні цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному", - додав Гайдай.
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Другой причины в стрельбе по гражданскому сектору города я не вижу
На 8-м году войны не хватает ПВО и истребителей.