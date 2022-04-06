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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли Сєверодонецьк: палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли Сєверодонецьк – палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється.

Артилерійський обстріл старих районів міста російська армія здійснила сьогодні удень, 6 квітня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєверодонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо", - зазначив він.

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"Росіяни також обстріляли сьогодні цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному", - додав Гайдай.

Війська РФ обстріляли Сєверодонецьк: палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється, - Гайдай 01
Війська РФ обстріляли Сєверодонецьк: палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється, - Гайдай 02
Війська РФ обстріляли Сєверодонецьк: палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється, - Гайдай 03
Війська РФ обстріляли Сєверодонецьк: палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється, - Гайдай 04

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921)


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АсвАбадітЄлі працюють. АсвАбаждают українців від нерухомості. Щоб свої сараї-туалети під мотель здавати?
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06.04.2022 15:27 Відповісти
Пытаются вызвать панику,и массовую эвакуацию,чтоб осложнить логистику ЗСУ.
Другой причины в стрельбе по гражданскому сектору города я не вижу
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06.04.2022 15:33 Відповісти
когда уже Белгород бомбить будут?
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06.04.2022 15:33 Відповісти
Нельзя. А то путин нападёт и квартиру в Крыму отберёт
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06.04.2022 17:16 Відповісти
По мінську не можна. Там працює українське посольство, дипломатичні відносини, все чинно.
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06.04.2022 15:38 Відповісти
Украине нечем "вваливать". Всё ушло на строительство дорог и в карманы олигархов.
На 8-м году войны не хватает ПВО и истребителей.
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06.04.2022 15:45 Відповісти
 
 