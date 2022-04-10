Пограничники отбили вражескую атаку на Луганщине и взяли пленника, - Госпогранслужба. ФОТО

На Луганщине пограничники отбили вражескую атаку и взяли пленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Это уже была четвертая попытка наступления рашистов", – рассказал офицер с позывным Рой, обеспечивающим оборону этой позиции.

"Растерянности нет, есть понимание ответственности за жизнь подчиненных. Ты должен выполнять боевую задачу, не поддаваясь эмоциям. Одна неправильная команда стоит жизни побратимов", - рассказывает Рой.

Как отмечается, на этот раз войска РФ снова попытались незаметно подкрасться к позициям наших бойцов. Пограничники щедро угостили орков свинцом.

"От выстрелов те крысы начали разбегаться, еще больше подставляясь под пули защитников Украины. Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался", - информируют в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что пленник, уроженец Стаханова, признался, что с 2019 года служит артиллеристом. Причастен ли он к обстрелам мирных украинцев, еще будут выяснять.

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