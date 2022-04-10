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Новости Фото Война
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Пограничники отбили вражескую атаку на Луганщине и взяли пленника, - Госпогранслужба. ФОТО

На Луганщине пограничники отбили вражескую атаку и взяли пленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Это уже была четвертая попытка наступления рашистов", – рассказал офицер с позывным Рой, обеспечивающим оборону этой позиции.

"Растерянности нет, есть понимание ответственности за жизнь подчиненных. Ты должен выполнять боевую задачу, не поддаваясь эмоциям. Одна неправильная команда стоит жизни побратимов", - рассказывает Рой.

Как отмечается, на этот раз войска РФ снова попытались незаметно подкрасться к позициям наших бойцов. Пограничники щедро угостили орков свинцом.

"От выстрелов те крысы начали разбегаться, еще больше подставляясь под пули защитников Украины. Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался", - информируют в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что пленник, уроженец Стаханова, признался, что с 2019 года служит артиллеристом. Причастен ли он к обстрелам мирных украинцев, еще будут выяснять.

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Пограничники отбили вражескую атаку на Луганщине и взяли пленника, - Госпогранслужба 01

Пограничники отбили вражескую атаку на Луганщине и взяли пленника, - Госпогранслужба 02

Автор: 

армия РФ (19224) Госпогранслужба (6431) плен (2610) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+17
Герої! Бережи вас Господь та Матінка Божа.
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10.04.2022 10:45
+17
А как-же, блин, "артиллеристов в плен не берем"? Назвался "артиллеристом", полезай в черный мешок - старая украинская пословица... Этот ***** херячил украинские города с безопасного, как ему казалось, расстояния и балдел от этого. Нахера его брать в плен? Какая гуманность?
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10.04.2022 10:53
+16
Лезут и лезут кацапские тараканы. Дихлофосом их травить,что ли?
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10.04.2022 10:47
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орки поехали- артиллеристов заместо пяхоты в бой кидать
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10.04.2022 10:44 Ответить
Герої! Бережи вас Господь та Матінка Божа.
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10.04.2022 10:45 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/4/10/462900/%D0%BC https://charter97.org/ru/news/2022/4/10/462900/

Картоплянка гадить...
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10.04.2022 10:46 Ответить
Лезут и лезут кацапские тараканы. Дихлофосом их травить,что ли?
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10.04.2022 10:47 Ответить
Хєрой-міротворєц із молодих республік в кітайскії кросах.
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10.04.2022 12:39 Ответить
Просто убивать достаточно. Дихлофос и от мух пригодится
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11.04.2022 01:12 Ответить
Только бинты зря потратили...
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10.04.2022 10:48 Ответить
Літак полетів на повному форсажі .. тільки що і повітряна тривога уже 20хв
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10.04.2022 10:48 Ответить
Донецк?
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10.04.2022 10:52 Ответить
Так наши обещали артиллеристов в плен не брать - вот и посылают, чтобы не сдавались )))
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10.04.2022 10:51 Ответить
Чому ніде поставити вподобайки?
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10.04.2022 10:51 Ответить
Нах,я было брать орка в плен?
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10.04.2022 10:52 Ответить
А как-же, блин, "артиллеристов в плен не берем"? Назвался "артиллеристом", полезай в черный мешок - старая украинская пословица... Этот ***** херячил украинские города с безопасного, как ему казалось, расстояния и балдел от этого. Нахера его брать в плен? Какая гуманность?
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10.04.2022 10:53 Ответить
Рой- позывной то что надо, не связывайтесь с Роем пчел, не выживите! Здохните, идите на удобрения, что б вас псы дикие растаскали по посадкам. Ни дна вам , мразям, ни покрышки, кацапы проклятые и чертом и Богом!
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10.04.2022 11:00 Ответить
"артиллеристов в плен не берем". © Ну-у-у это больше страшилка, чем реальный призыв, притом не официальный. Давайте и мы, ua-комментаторы, не будем уподобляться руZZким оркам.
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10.04.2022 11:41 Ответить
І українськими гривнями вже запасся, підарас!..
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10.04.2022 11:42 Ответить
Гривні у цього ******** звідки? Їм що "жалование" (слово якесь дурнувате) гривнями видають, фублей вже не вистачає.
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10.04.2022 11:43 Ответить
ця твпрюка уже з нашими грошима 1 в наших крос1вках,воно щнущалрсь над нашими людьми,мародерило,бидлр сцикливые,а тепер поаче?Ви серйощно????!!!!накуя?
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10.04.2022 15:35 Ответить
 
 