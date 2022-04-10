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Новости Фото Война
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12-километровая колонна российской техники зафиксирована к востоку от Харькова, - CNN. ФОТО

На спутниковых снимках, собранных и проанализированных компанией Maxar Technologies, видно, как 8 апреля военная колонна протяженностью 12 км движется к югу через город Великий Бурлук на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Город расположен к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с Россией.

На снимках видны бронетранспортеры, грузовики с артиллерией и вспомогательное оборудование, составные колонны.

12-километровая колонна российской техники зафиксирована к востоку от Харькова, - CNN 01

12-километровая колонна российской техники зафиксирована к востоку от Харькова, - CNN 02

Читайте также: Российские оккупанты бомбят Харьков снарядами, которые сбрасывают на парашютах, - Терехов

Автор: 

армия РФ (19224) Харьков (7485) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+92
Він іще такий стратег,хотя ЗСУ свою роботу знають. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.04.2022 11:20
+78
Ой лишенько, де ж ми їх всіх ховати будемо?!
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10.04.2022 11:18
+71
У нас собаки еще прошлое мясо не доели они опять везут
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10.04.2022 11:20
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Ой лишенько, де ж ми їх всіх ховати будемо?!
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10.04.2022 11:18 Ответить
не будемо. хай смердять. там половина буде шашлык. нейистивний.
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10.04.2022 11:21 Ответить
Що за безвідповідальний комент? Поїдеш туди сам нюхати?
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10.04.2022 12:47 Ответить
У мене ідея (згадав, як у Криму продають в баночках "воздух Крыма"):
Підійти туди в протигазах з баночками і закрити їх.
А потім їхнім личинкам баночки розсилати - "воздух сына", "воздух мужа".....
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10.04.2022 13:22 Ответить
последний пук.
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10.04.2022 13:23 Ответить
Можна й так назвати
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10.04.2022 13:25 Ответить
Арестович сказав що їм там ****@
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10.04.2022 11:19 Ответить
Він іще такий стратег,хотя ЗСУ свою роботу знають. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.04.2022 11:20 Ответить
Люська *******, як дише.
Але ВСУ мабуть готувалися на відміну від ОП та інш...) і дадуть достойну відповідь.
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10.04.2022 11:22 Ответить
І що цікаво, що він себе позиціонує в міру, як ієзуіт вищої касти, але за потребою звертається не до Господа, а до окультистів😁 таке собі щось чорті що
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10.04.2022 12:03 Ответить
Щось мені стало неспокійно після його слів.
До речі, щось Ермака не чути з його обіцяним "приємним сюрпризом" на фронті за два-три дні.
Вже десь тиждень пройшов...
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10.04.2022 12:50 Ответить
може вже ліквідували?
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10.04.2022 13:43 Ответить
обычно он пропадает когда какая-то фигня начинается
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11.04.2022 01:31 Ответить
У нас собаки еще прошлое мясо не доели они опять везут
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10.04.2022 11:20 Ответить
У собачок нині банкет... як на сільській свайбі. Ще не зжерли одних, вже подають свіжачок.
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10.04.2022 11:46 Ответить
Надо пригласить вахтовым методом тамбовских волков. Пусть хоть раз в жизни нажруться до отвала кацапов
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10.04.2022 12:09 Ответить
то были северные собаки, а восточные еще голодные
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11.04.2022 01:32 Ответить
Синегубов час назад говорил что была разбита большая колона, которая направлялась в сторону Изюма. По ходу она и была)
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10.04.2022 11:24 Ответить
Синєгубов: ЗСУ знищили колону ворожої техніки на Харківщині

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10.04.2022 11:24 Ответить
це походу не цю колону знищили ...Станом 10 квітня українські військові знищили колону ворожої техніки, яка прямувала до Ізюма.Про це https://t.me/synegubov/2848 повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також за його словами, Збройні сили України у Вільхівці повністю завершили зачистку території.
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10.04.2022 11:33 Ответить
ЦЕ Не ТА Колона шо говоритьСинєгубов ..ця колона йде з Великого Бурлука північніше а Ізюм південніше
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10.04.2022 11:39 Ответить
не чого страшного,пам'ятаємо напочатку війни колони були по 200 км,і всі добре пам'ятаємо що з ними стало)
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10.04.2022 11:42 Ответить
я просто константую факт, я не сперечаюсь
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10.04.2022 11:47 Ответить
🤝
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10.04.2022 11:52 Ответить
Можливо це та сама колона. Щоб дістатись околиць Ізюму вона рухалась від кордону через Великий Бурлук та Шевченкове.
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10.04.2022 12:01 Ответить
новость про эту колонну - 8 апреля, а Синегубов сказал что загасили колонну 10го...это она же, просто успела пройти дальше от дислокации на 8 число
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10.04.2022 12:19 Ответить
Хлопцы... Как же так? Не ту колону...
Ладно, на первый раз не будем строго наказывать.
Даем еще одну попытку! Но если опять не ту колонну....!! Тогда будете уничтожать все колоны лаптеногих, пока они не кончатся!
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10.04.2022 14:38 Ответить
Лисицы скоро ползком передвигаться будут. Перекармливать животных - преступление.
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10.04.2022 11:24 Ответить
Гармошки губные взяли? В ад,так с музыкой.
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10.04.2022 11:25 Ответить
А где наши высокомобильные ДРГ? Почему по ходу колоны нет на нее нападений:выстрелили из НЛОУ,Джавелина и тут-же сели на авто и уехали? Почему не минируем дорогу перед автоколоной?
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10.04.2022 11:25 Ответить
Тобі Генштаб доповідати зобов'язаний що і коли робиться?
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10.04.2022 11:28 Ответить
Та типове чмурло диванне.
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10.04.2022 12:07 Ответить
Це тобі не комп'ютера гра
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10.04.2022 11:32 Ответить
тебе там не було
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10.04.2022 11:36 Ответить
Це ще до війни цікаво було, чи створені подібні мобільні груп... Я не великий стратег, але чи не логічно з максимально можливої відстані вальнути і швидко змінити дислокацію? На важкій техніці ганятись же не будуть? Можливо, як листя з'явиться, то активізують такий варіант.
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10.04.2022 11:40 Ответить
Патаму, шо якийсь урюцькагавнячий диванний пердун питає, а не стукає у двері військомату! Пистуй, покеруєш, якшо тобі не зашиють іпальник, черекало!
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10.04.2022 12:06 Ответить
Патаму што Ваня кнопочки на клавиатуре тискает, а не на Джавелине.
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10.04.2022 12:21 Ответить
Семенченко посадили нізащо, от і немає таких груп.
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10.04.2022 12:22 Ответить
Як казав класик, 12 так 12.
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10.04.2022 11:27 Ответить
Інформаційни ресурсам треба не фото ******** ординських публікувати , а фото мертвих , обглиданих собаками каців і без ретуші . Для ординських іщонаражают це буде більш дієвим .
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10.04.2022 11:27 Ответить
Все уже походу этой колоны нету
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10.04.2022 11:27 Ответить
был бы Рейган и Тетчер, - это говно бы уже обработали с ф-35 и томагавками(если достали бы), а на визжание Захаровой все такие: (этонемы)(настамнет)(авыдокажите)
ведь даже на предьяву лбломков ракет всегда мона сказать шо это насобирали в Сирии и подбросили. и это была бы жалкая доля процента по сравнению с массой лжи рашки.
они на Звизда телеанале высрали кадры падения своего "протона"..... - ВСУ запустили точку-у на Донецк.(ну, неск. лет назад такое высрали)
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10.04.2022 11:28 Ответить
а були б ми в нато-цієї війни не було б...а для цього требп було не обирати казна кого.
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10.04.2022 11:33 Ответить
В НАТО ми би не були при любому президентові хоч при Зелі хоч при Параші хоч при Юлі хоч при Тягнибоку.Зніми вже розові очки.
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10.04.2022 11:58 Ответить
твоє щастя мабуть з ******...раз так зневажливого кажеш про того,хто відродив українську армію,відновив ппо київа та спріяв появі ракет вільха та не нептун.ну,тих,які зелебєня радісно знулював.
так шо вслід за кацамськім кораблем.розповідай кацапні про імпартазамєщєніє
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10.04.2022 12:22 Ответить
ціє війни не булоб якби два нинішніх старця кравчук і чукма не здали ядерну зброю за фількину грамоту !! щас суки десь по тихому по закордонах у діток на віллах спокійно сплять , тварюки похоронить би їх заживо !!
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10.04.2022 12:06 Ответить
коли ви вже захлинетесь отим ядєрним аружієм,за яким завиваєте вже більще двадцяти років?
як би ми мали ядерну зброю,контрольовану рахою,війна з ними почалась би років з двадцять назад,причому під оплески усього світу,що ядерну зброю моцква відберає у невдах.і фіг би ти вийшов на революцію 2004 та 2013,бо мацковскій омон втопив би усіх у крові під маркою загрози розповсюдження засобів масового ураження.
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10.04.2022 12:29 Ответить
тактическое ядерное оружие не контролируется так как стратегическое,а коды на детонаторах Х-55 можна было поменять за пару месяцев,или убрать их вообще на время-так что про контроль со стороны кацапов можете не рассказывать.
Все как то думают про красную кнопку,и никто не задает вопрос -а как оно выполнено непосредственно на боеголовке,особенно на подводных лодках и стратегической авиации.
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10.04.2022 13:39 Ответить
ну то есть-это лишний стимул для рахи напасть на Украину.ибо атечествавапаснасти...и мир тоже апплодировал бы-как же,устраняется угроза от неконтроллируемых боеголовок.
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10.04.2022 13:57 Ответить
Я б ще також обробку робив (по можливості) прямо зараз "смерчами" та "точками У" у зонах концентрування техніки в ордло, яка готується для нової атаки.
Розвіддані з супутників в нас ніби є для цього.
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10.04.2022 13:48 Ответить
Ненагнетайте(с) Арахамія
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10.04.2022 11:28 Ответить
Наши пишут, что росиянам, чтоб получить успех на Донбассе, нужно создать ударный кулак.
Но, похоже, силы орков перманентно перемалываются по мере поступления.
Ударный кулак создать им пока не удаётся.
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10.04.2022 11:29 Ответить
Аде байрактари
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10.04.2022 11:29 Ответить
Чекають з подарунками.
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10.04.2022 11:33 Ответить
А що,вони перестали подавати тобі сигнали GPS?
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10.04.2022 11:35 Ответить
на задании
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10.04.2022 11:41 Ответить
Розвідкою займаються.

Ракет до нього у нас було 100 шт. Це на пару днів війни. Ну може турки ще додали. Але навіть якщо привезти все, що є у турків (значна частина запасів пішла на Карабах), то це на пару тижнів що давно пройшли.
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10.04.2022 12:11 Ответить
Пощипали крепко. Плюс РЭБ.
Но турки обещают помочь. Поэтому, завждить, далi буде ...
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10.04.2022 12:39 Ответить
Байрахтару в дубру дорогу жарити руzzогріль.
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10.04.2022 11:33 Ответить
Це таки цю колону, зняли з піста, як сказав би коля азіров!
Горіть у пеклі свині кацапськи.
Хоча можливо, що таку наволоч і у пеклі вже не хотять приймати!
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10.04.2022 11:35 Ответить
Їм в пеклі бути краще, ніж жити нарасіє, ото й лізуть.
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10.04.2022 11:49 Ответить
"Колонна згорела потому что в ней был кислород! Су34 упал потому что он тяжелее воздуха!" - М. Задорнов. Ахахаха это же смешно эхэхэхэ.
"Ой в колонне ехали русские ребятушки??? Да и х с ними. Забирать трупы не будем, чтобы не платить семьям. Нет тела нет дела!"
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10.04.2022 12:01 Ответить
12 км. это ж сколько металлолома? Ринату пригодится.
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10.04.2022 11:38 Ответить
а ви думаєте чого Рєнат ошивається ...знає шо залізо то прибуток хоч він втратив пару мільйонів але вигоду дістане
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10.04.2022 11:43 Ответить
Ну десь від 100 до 150 одиниць (половина - вантажівки і спецмашини). Бойової техніки - 50-70.
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10.04.2022 12:56 Ответить
В окупованому Енергодарі росіяни створили радіостанцію: дезінформують і крутять пісні, що оспівують Путіна
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10.04.2022 11:41 Ответить
Затрахали деякі дописувачі!
Вам тицнути на першоджерело ліньки?
Все розписано: дати, обставини, інше.
Якого дідька срати в штани, коли унітаз вам вже підставлено під дупу?
🤮🤮🤮
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10.04.2022 11:42 Ответить
Штани ще зняти треба, а це довго. Насру краще так, як кацап
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10.04.2022 12:02 Ответить
скільки ж у ********* цього лайна , не закінчується , може ***** прихований бендерівець або як пояснити такі вечичезні поставки металу в Україну?
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10.04.2022 12:17 Ответить
Нечисть едет-едет сквозь Харькова равнину
Войско урукхайев людям он везет
Человек и кошка укукхайев "примут"
И не станет орков и тоска пройдет
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10.04.2022 12:19 Ответить
они набирали кучу техники год почти
а тут 12км колонна?
откуда столько накопили?
это сколько же их выбивать придется
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10.04.2022 12:57 Ответить
Це не так багато 250-300 одиниць.
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10.04.2022 13:24 Ответить
Тиктокеры на буханках когда приедут вообще?
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10.04.2022 13:41 Ответить
Эти таинственные ... темные... Полесские болота... И только жабы пучат свои глаза от вида такой тупой вонючей орды....
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10.04.2022 14:40 Ответить
Хорошо сказано, как географ и биолог - одобряю, поддерживаю и подтверждаю - места тёмные, там дивизиями можно прятать орков.
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10.04.2022 15:22 Ответить
Це ж треба мати, стільки заліза та ідіотів. Всі як люди, щось створюють щось, а мордор все лише руйнує. Для чого планеті регрессивний підвид хомо еректусів? якщо 2/3 займають хомо сапієнси? Треба вивести вже цю русняву плісняву раз і назавжди.
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10.04.2022 17:11 Ответить
Пистанунь бы по ним с мига,пока все так кучно едут,так ***** не чем
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11.04.2022 14:24 Ответить
,,,Ринат потирает руки,всё потом пойдёт на переплавку в метинвест
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11.04.2022 14:27 Ответить
 
 