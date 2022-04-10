12-километровая колонна российской техники зафиксирована к востоку от Харькова, - CNN. ФОТО
На спутниковых снимках, собранных и проанализированных компанией Maxar Technologies, видно, как 8 апреля военная колонна протяженностью 12 км движется к югу через город Великий Бурлук на востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Город расположен к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с Россией.
На снимках видны бронетранспортеры, грузовики с артиллерией и вспомогательное оборудование, составные колонны.
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Підійти туди в протигазах з баночками і закрити їх.
А потім їхнім личинкам баночки розсилати - "воздух сына", "воздух мужа".....
Але ВСУ мабуть готувалися на відміну від ОП та інш...) і дадуть достойну відповідь.
До речі, щось Ермака не чути з його обіцяним "приємним сюрпризом" на фронті за два-три дні.
Вже десь тиждень пройшов...
Також за його словами, Збройні сили України у Вільхівці повністю завершили зачистку території.
Ладно, на первый раз не будем строго наказывать.
Даем еще одну попытку! Но если опять не ту колонну....!! Тогда будете уничтожать все колоны лаптеногих, пока они не кончатся!
ведь даже на предьяву лбломков ракет всегда мона сказать шо это насобирали в Сирии и подбросили. и это была бы жалкая доля процента по сравнению с массой лжи рашки.
они на Звизда телеанале высрали кадры падения своего "протона"..... - ВСУ запустили точку-у на Донецк.(ну, неск. лет назад такое высрали)
так шо вслід за кацамськім кораблем.розповідай кацапні про імпартазамєщєніє
як би ми мали ядерну зброю,контрольовану рахою,війна з ними почалась би років з двадцять назад,причому під оплески усього світу,що ядерну зброю моцква відберає у невдах.і фіг би ти вийшов на революцію 2004 та 2013,бо мацковскій омон втопив би усіх у крові під маркою загрози розповсюдження засобів масового ураження.
Все как то думают про красную кнопку,и никто не задает вопрос -а как оно выполнено непосредственно на боеголовке,особенно на подводных лодках и стратегической авиации.
Розвіддані з супутників в нас ніби є для цього.
Но, похоже, силы орков перманентно перемалываются по мере поступления.
Ударный кулак создать им пока не удаётся.
Ракет до нього у нас було 100 шт. Це на пару днів війни. Ну може турки ще додали. Але навіть якщо привезти все, що є у турків (значна частина запасів пішла на Карабах), то це на пару тижнів що давно пройшли.
Но турки обещают помочь. Поэтому, завждить, далi буде ...
Горіть у пеклі свині кацапськи.
Хоча можливо, що таку наволоч і у пеклі вже не хотять приймати!
"Ой в колонне ехали русские ребятушки??? Да и х с ними. Забирать трупы не будем, чтобы не платить семьям. Нет тела нет дела!"
Вам тицнути на першоджерело ліньки?
Все розписано: дати, обставини, інше.
Якого дідька срати в штани, коли унітаз вам вже підставлено під дупу?
🤮🤮🤮
Войско урукхайев людям он везет
Человек и кошка укукхайев "примут"
И не станет орков и тоска пройдет
а тут 12км колонна?
откуда столько накопили?
это сколько же их выбивать придется