12-километровая колонна российской техники зафиксирована к востоку от Харькова, - CNN. ФОТО

На спутниковых снимках, собранных и проанализированных компанией Maxar Technologies, видно, как 8 апреля военная колонна протяженностью 12 км движется к югу через город Великий Бурлук на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Город расположен к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с Россией.

На снимках видны бронетранспортеры, грузовики с артиллерией и вспомогательное оборудование, составные колонны.

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