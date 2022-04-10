12-кілометрова колона російської техніки зафіксована на сході від Харкова, - CNN. ФОТО

На супутникових знімках, зібраних і проаналізованих компанією Maxar Technologies, видно, як 8 квітня військова колона довжиною 12 км рухається на південь через місто Великий Бурлук на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Місто розташоване на схід від Харкова, недалеко від кордону України з Росією.

На знімках видно бронетранспортери, вантажівки з артилерією і допоміжне обладнання, складові колони.





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