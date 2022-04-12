На Черниговщине гражданский автомобиль взорвался на противотанковой мине, погиб водитель, - Нацполиция. ФОТО

Полиция расследует обстоятельства взрыва легкового автомобиля по автодороге Чернигов-Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 11 апреля около 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва водитель погиб.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы и взрывотехники.

"Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В селе он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там автомобиль наехал на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

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По этому факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Полиция призывает граждан быть очень внимательными и осторожными! Особенно – на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют все дороги и здания. Не передвигайтесь там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет - немедленно звоните в полицию или спасателям", - резюмируют правоохранители.