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Новости Фото Война
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На Черниговщине гражданский автомобиль взорвался на противотанковой мине, погиб водитель, - Нацполиция. ФОТО

Полиция расследует обстоятельства взрыва легкового автомобиля по автодороге Чернигов-Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 11 апреля около 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва водитель погиб.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы и взрывотехники.

"Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В селе он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там автомобиль наехал на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

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На Черниговщине гражданский автомобиль взорвался на противотанковой мине, погиб водитель, - Нацполиция 01
На Черниговщине гражданский автомобиль взорвался на противотанковой мине, погиб водитель, - Нацполиция 02

По этому факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Полиция призывает граждан быть очень внимательными и осторожными! Особенно – на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют все дороги и здания. Не передвигайтесь там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет - немедленно звоните в полицию или спасателям", - резюмируют правоохранители.

авто (4208) взрывчатка (844) Черниговщина (1485)


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колеса целые, похоже днищем тернул
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12.04.2022 10:14 Ответить
Просто авто наїхало на міну на швидкості і встигло проїхати метр до того як здетонував запал
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12.04.2022 10:37 Ответить
Наїхав заднім.. і зад завернуло вгору. Склався ....
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12.04.2022 11:18 Ответить
Заднім колесом наїхав - задніх і немає ...
А від взриву - автівку перекинуло...
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12.04.2022 11:48 Ответить
І ці "люди" ще зовсім недавно казали, що "миадіннарот", "мишебратья"
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12.04.2022 10:19 Ответить
На жаль такі випадки будуть неминучими скрізь де орки позалишали своє залізо,

потрібно бути вкрай обережними у тих містах де перебували "асвабадітелі", особливо у лісах та полях!
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12.04.2022 10:35 Ответить
Теперь понятно, для чего Зе закатал на ямы новый асфальт? Чтобы было видно установку мин.
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12.04.2022 11:01 Ответить
Ladi prekrasno skladivaetsja v garmoshku i pri prostih avarijah. V buduschem starajetesj upgreiditj licnij avtopark.
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12.04.2022 12:14 Ответить
Скоріш за все підрив стався на узбіччі,мабуть хотів в туалет сходити!
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12.04.2022 16:06 Ответить
 
 