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На Чернігівщині цивільне авто підірвалося на протитанковій міні, загинув водій, - Нацполіція. ФОТО

Поліція розслідує обставини вибуху легкового автомобіля на автодорозі Чернігів-Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 11 квітня близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі у селі Красне Чернігівського району підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху водій загинув.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські, спецпризначенці та вибухотехніки.

"Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автівка наїхала на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

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На Чернігівщині цивільне авто підірвалося на протитанковій міні, загинув водій, - Нацполіція 01
На Чернігівщині цивільне авто підірвалося на протитанковій міні, загинув водій, - Нацполіція 02

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

"Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо - на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів. Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам повертатися до населених пунктів лише після того, як фахівці обстежать всі дороги і будівлі. Не пересувайтеся там, де можуть бути заміновані ділянки - це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальників",  - резюмують правоохоронці. 

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авто (6176) вибухівка (472) Чернігівщина (1584)


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колеса целые, похоже днищем тернул
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12.04.2022 10:14 Відповісти
Просто авто наїхало на міну на швидкості і встигло проїхати метр до того як здетонував запал
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12.04.2022 10:37 Відповісти
Наїхав заднім.. і зад завернуло вгору. Склався ....
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12.04.2022 11:18 Відповісти
Заднім колесом наїхав - задніх і немає ...
А від взриву - автівку перекинуло...
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12.04.2022 11:48 Відповісти
І ці "люди" ще зовсім недавно казали, що "миадіннарот", "мишебратья"
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12.04.2022 10:19 Відповісти
На жаль такі випадки будуть неминучими скрізь де орки позалишали своє залізо,

потрібно бути вкрай обережними у тих містах де перебували "асвабадітелі", особливо у лісах та полях!
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12.04.2022 10:35 Відповісти
Теперь понятно, для чего Зе закатал на ямы новый асфальт? Чтобы было видно установку мин.
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12.04.2022 11:01 Відповісти
Ladi prekrasno skladivaetsja v garmoshku i pri prostih avarijah. V buduschem starajetesj upgreiditj licnij avtopark.
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12.04.2022 12:14 Відповісти
Скоріш за все підрив стався на узбіччі,мабуть хотів в туалет сходити!
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12.04.2022 16:06 Відповісти
 
 