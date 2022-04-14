Тракторист подорвался на мине на Черниговщине. ФОТО

Мужчина на тракторе вывозил мусор. Он попал на заминированный участок, взорвался и погиб на месте.

Это произошло близ села Новая Басань Нежинского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Черниговщины.

"42-летний местный житель на тракторе вывозил мусор. Возвращаясь по полю в село, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

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"Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не передвигаться там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям", - призвали правоохранители.



