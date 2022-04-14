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Тракторист подорвался на мине на Черниговщине. ФОТО

Мужчина на тракторе вывозил мусор. Он попал на заминированный участок, взорвался и погиб на месте.

Это произошло близ села Новая Басань Нежинского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Черниговщины.

"42-летний местный житель на тракторе вывозил мусор. Возвращаясь по полю в село, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Также смотрите: На Черниговщине гражданский автомобиль взорвался на противотанковой мине, погиб водитель, - Нацполиция. ФОТО

"Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не передвигаться там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям", - призвали правоохранители.

Тракторист подорвался на мине на Черниговщине 01
Тракторист подорвался на мине на Черниговщине 02

взрыв (6771) Нацполиция (16496) смерть (9230) Черниговщина (1485)


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Страшне. Таких випадків, на жаль, буде дуже багато.
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14.04.2022 11:32 Ответить
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14.04.2022 11:32 Ответить
снаряды со второй мировой до сих пор находят пачками.....
к сожалению таково наше будущее....
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14.04.2022 11:38 Ответить
Ксожелению этих новостей будет очень много. И мы начнём к ним привыкать. Как привыкли в период с 14-22 к потерям на Донбассе
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14.04.2022 11:44 Ответить
Рашисти суки,горіть в аду
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14.04.2022 11:59 Ответить
Бедолага. Горите в аду твари кацапские.
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14.04.2022 12:12 Ответить
Зате, якась падла доповіла клоуну про пасєвную
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14.04.2022 12:53 Ответить
співчуття сім'ї загиблого. Але куди він вивозив сміття? - в лісок?
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14.04.2022 13:21 Ответить
Спвічуваю друже, покійся з миром
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14.04.2022 18:42 Ответить
 
 