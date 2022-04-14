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Тракторист підірвався на міні на Чернігівщині. ФОТО

Чоловік трактором вивозив сміття. Він потрапив на заміновану ділянку, підірвався та загинув на місці.

Це сталося поблизу села Нова Басань Ніжинського району, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Чернігівщини.

"42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Також дивіться: На Чернігівщині цивільне авто підірвалося на протитанковій міні, загинув водій, - Нацполіція. ФОТО

"Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки - це узбіччя, лісосмуги, нерозорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальників", - закликали правоохоронці.

Тракторист підірвався на міні на Чернігівщині 01
Тракторист підірвався на міні на Чернігівщині 02

Автор: 

вибух (4483) Нацполіція (15202) смерть (6757) Чернігівщина (1584)


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Страшне. Таких випадків, на жаль, буде дуже багато.
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14.04.2022 11:32 Відповісти
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14.04.2022 11:32 Відповісти
снаряды со второй мировой до сих пор находят пачками.....
к сожалению таково наше будущее....
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14.04.2022 11:38 Відповісти
Ксожелению этих новостей будет очень много. И мы начнём к ним привыкать. Как привыкли в период с 14-22 к потерям на Донбассе
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14.04.2022 11:44 Відповісти
Рашисти суки,горіть в аду
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14.04.2022 11:59 Відповісти
Бедолага. Горите в аду твари кацапские.
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14.04.2022 12:12 Відповісти
Зате, якась падла доповіла клоуну про пасєвную
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14.04.2022 12:53 Відповісти
співчуття сім'ї загиблого. Але куди він вивозив сміття? - в лісок?
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14.04.2022 13:21 Відповісти
Спвічуваю друже, покійся з миром
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14.04.2022 18:42 Відповісти
 
 