Тракторист підірвався на міні на Чернігівщині. ФОТО
Чоловік трактором вивозив сміття. Він потрапив на заміновану ділянку, підірвався та загинув на місці.
Це сталося поблизу села Нова Басань Ніжинського району, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Чернігівщини.
"42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).
"Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки - це узбіччя, лісосмуги, нерозорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальників", - закликали правоохоронці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
к сожалению таково наше будущее....