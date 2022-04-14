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Продолжается эксгумация тел из братских могил в Буче. ФОТО

Волонтеры продолжают эксгумацию братских могил в Буче, выявляя сотни свидетельств преступлений против человечности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото публикует Associated Press (автор Родриго Абд).

70-летняя Надежда Трубчанинова (на первом фото) сидит рядом с пластиковым пакетом, в котором находится тело ее 48-летнего сына Вадима Трубчанинова, убитого российскими военными в Буче 30 марта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Буче эксгумируют из братской могилы тела убитых россиянами мирных жителей: "Почти все с огнестрельными ранениями, некоторые с завязанными руками и ногами". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжается эксгумация тел из братских могил в Буче 01
Продолжается эксгумация тел из братских могил в Буче 02
Продолжается эксгумация тел из братских могил в Буче 03
Продолжается эксгумация тел из братских могил в Буче 04
Продолжается эксгумация тел из братских могил в Буче 05
Продолжается эксгумация тел из братских могил в Буче 06
Продолжается эксгумация тел из братских могил в Буче 07

Автор: 

эксгумация (147) Буча (460) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+37
Скільки горя, болі і сліз...
Горіть у пеклі, москалі!
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14.04.2022 15:35
+33
Не ***** їх вбивав. Завжди є вибір. *****- наслідок, а причина 140 млн. неадекватів які його викохали. Як думаєте, якби якийсь з наших президентів нам сказав, що ми йдемо окуповувати сусідню державу, встиг би він договорити до того, як його б роздерли як жабу і розвісили на каштані.
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14.04.2022 15:52
+21
Ні, не через одного.
Таких там близько 140 000 000.
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14.04.2022 15:54
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Скільки горя, болі і сліз...
Горіть у пеклі, москалі!
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14.04.2022 15:35 Ответить
Через одного підара через *****
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14.04.2022 15:45 Ответить
Не ***** їх вбивав. Завжди є вибір. *****- наслідок, а причина 140 млн. неадекватів які його викохали. Як думаєте, якби якийсь з наших президентів нам сказав, що ми йдемо окуповувати сусідню державу, встиг би він договорити до того, як його б роздерли як жабу і розвісили на каштані.
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14.04.2022 15:52 Ответить
Ні, не через одного.
Таких там близько 140 000 000.
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14.04.2022 15:54 Ответить
***** там не один, там 140млн таких. Це нація - виродків!!!!
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14.04.2022 16:17 Ответить
Подивився сьогодні виробників на химию вдома... крем після гоління зроблений у Бучі. Навіть не знав про це місто раніше, чесно. Так шось дурно стало на душі після цих подій.
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14.04.2022 15:53 Ответить
Красивое место было
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14.04.2022 16:00 Ответить
Боже поможи...Скільки горя на моїй землі...Кожна касабська сволота має знати і відчувати, тепер розплата буде приходити до неї ВІКАМИ - БУМЕРАНГОМ В СТО КРАТ ...
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15.04.2022 10:56 Ответить
Земля пухом... царство небесне...
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15.04.2022 13:16 Ответить
 
 