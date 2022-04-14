Продолжается эксгумация тел из братских могил в Буче. ФОТО

Волонтеры продолжают эксгумацию братских могил в Буче, выявляя сотни свидетельств преступлений против человечности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото публикует Associated Press (автор Родриго Абд).

70-летняя Надежда Трубчанинова (на первом фото) сидит рядом с пластиковым пакетом, в котором находится тело ее 48-летнего сына Вадима Трубчанинова, убитого российскими военными в Буче 30 марта.

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