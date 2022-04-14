Продовжується ексгумація тіл з братських могил у Бучі. ФОТО

Волонтери продовжують ексгумацію братських могил у Бучі, виявляючи сотні свідчень злочинів проти людяності.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото публікує Associated Press (автор Родриго Абд).

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70-річна Надія Трубчанінова (на першому фото) сидить поруч із пластиковим пакетом, у якому знаходиться тіло її 48-річного сина Вадима Трубчанінова, вбитого російськими військовими у Бучі 30 березня.













