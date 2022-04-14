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Продовжується ексгумація тіл з братських могил у Бучі. ФОТО

Волонтери продовжують ексгумацію братських могил у Бучі, виявляючи сотні свідчень злочинів проти людяності.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото публікує Associated Press (автор Родриго Абд).

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70-річна Надія Трубчанінова (на першому фото) сидить поруч із пластиковим пакетом, у якому знаходиться тіло її 48-річного сина Вадима Трубчанінова, вбитого російськими військовими у Бучі 30 березня.

Продовжується ексгумація тіл з братських могил у Бучі 01
Продовжується ексгумація тіл з братських могил у Бучі 02
Продовжується ексгумація тіл з братських могил у Бучі 03
Продовжується ексгумація тіл з братських могил у Бучі 04
Продовжується ексгумація тіл з братських могил у Бучі 05
Продовжується ексгумація тіл з братських могил у Бучі 06
Продовжується ексгумація тіл з братських могил у Бучі 07

ексгумація (146) Буча (542) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+37
Скільки горя, болі і сліз...
Горіть у пеклі, москалі!
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14.04.2022 15:35
+33
Не ***** їх вбивав. Завжди є вибір. *****- наслідок, а причина 140 млн. неадекватів які його викохали. Як думаєте, якби якийсь з наших президентів нам сказав, що ми йдемо окуповувати сусідню державу, встиг би він договорити до того, як його б роздерли як жабу і розвісили на каштані.
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14.04.2022 15:52
+21
Ні, не через одного.
Таких там близько 140 000 000.
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14.04.2022 15:54
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Скільки горя, болі і сліз...
Горіть у пеклі, москалі!
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14.04.2022 15:35 Відповісти
Через одного підара через *****
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14.04.2022 15:45 Відповісти
Не ***** їх вбивав. Завжди є вибір. *****- наслідок, а причина 140 млн. неадекватів які його викохали. Як думаєте, якби якийсь з наших президентів нам сказав, що ми йдемо окуповувати сусідню державу, встиг би він договорити до того, як його б роздерли як жабу і розвісили на каштані.
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14.04.2022 15:52 Відповісти
Ні, не через одного.
Таких там близько 140 000 000.
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14.04.2022 15:54 Відповісти
***** там не один, там 140млн таких. Це нація - виродків!!!!
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14.04.2022 16:17 Відповісти
Подивився сьогодні виробників на химию вдома... крем після гоління зроблений у Бучі. Навіть не знав про це місто раніше, чесно. Так шось дурно стало на душі після цих подій.
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14.04.2022 15:53 Відповісти
Красивое место было
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14.04.2022 16:00 Відповісти
Боже поможи...Скільки горя на моїй землі...Кожна касабська сволота має знати і відчувати, тепер розплата буде приходити до неї ВІКАМИ - БУМЕРАНГОМ В СТО КРАТ ...
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15.04.2022 10:56 Відповісти
Земля пухом... царство небесне...
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15.04.2022 13:16 Відповісти
 
 