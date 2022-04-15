Активист, бесплатно раздавший книгу Орвелла "1984", арестован в России. ФОТО

В российском городе Иваново мужчина был задержан полицией за бесплатное распространение книги Джорджа Орвелла "1984".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает телеграмм канал NEXTA Live.

В сообщении отмечается: "В Иваново на местного активиста Дмитрия Силина завели административное дело о дискредитации российской армии за бесплатную раздачу книги Д.Орвелла "1984". Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит".

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