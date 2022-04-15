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Активист, бесплатно раздавший книгу Орвелла "1984", арестован в России. ФОТО

В российском городе Иваново мужчина был задержан полицией за бесплатное распространение книги Джорджа Орвелла "1984".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает телеграмм канал NEXTA Live.

В сообщении отмечается: "В Иваново на местного активиста Дмитрия Силина завели административное дело о дискредитации российской армии за бесплатную раздачу книги Д.Орвелла "1984". Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит".

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Активист, бесплатно раздавший книгу Орвелла 1984, арестован в России 01

Автор: 

россия (95683) цензура (1337)


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Топ комментарии
+62
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15.04.2022 00:03
+46
Скотный двор в 1984 году сегодняшняя характеристика Рашки..тьфу гыдота и дебильная страна во главе с ******* (идиома) окурком...
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15.04.2022 00:00
+35
Всё по книге.
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14.04.2022 23:59
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Капец.
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14.04.2022 23:58 Ответить
Певна річ.

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15.04.2022 00:15 Ответить
Всё по книге.
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14.04.2022 23:59 Ответить
Книга крутая и пророческая!
"война это мир"
"свобода это рабство"
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15.04.2022 05:16 Ответить
Скотный двор в 1984 году сегодняшняя характеристика Рашки..тьфу гыдота и дебильная страна во главе с ******* (идиома) окурком...
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15.04.2022 00:00 Ответить
Це вже не "Хутір тварин", а "Путін та тварини".
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15.04.2022 00:02 Ответить
отож
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15.04.2022 00:00 Ответить
Розголошував державні таємниці?
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15.04.2022 00:00 Ответить
За дискредитацию 1984 года?
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15.04.2022 00:00 Ответить
Старомыслы ненутрят ангсоц! (с)
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15.04.2022 00:01 Ответить
чем ближе крах империи тем безумней ее законы (с)
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15.04.2022 00:02 Ответить
Якийсь Піздець - Сказав Георге Орвелл
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15.04.2022 00:02 Ответить
Натяк був настільки жирний, що його можна було мазати на хліб.
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15.04.2022 00:02 Ответить
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15.04.2022 00:03 Ответить
Ми народжені щоб казку зробити буллю
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15.04.2022 00:04 Ответить
https://dilo.net.ua/novyny/vsih-dobyvaly-kulemetamy-p-yatyrichnyj-myhajlyk-dyvom-vyzhyv-pislya-napadu-okupantiv-u-mykolayevi/ Всіх добивали кулеметами: п'ятирічний Михайлик дивом вижив після нападу окупантів у Миколаєві
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15.04.2022 00:04 Ответить
Что касается жестокости русских фашистов в Буче, Мариуполе, Ирпене, Гостомеле и многих других городах, то сильно ошибается тот, кто считает что эта нацистская мразь не успела спрятать свои преступления. На самом деле, они специально выставили свою животную жестокость на показ с целью запугивания украинцев.

Посыл нацистов простой - вы должны любить руско-фашистскую армию, всячески ей помогать и встречать с цветами иначе мы сделаем то же самое и в ваших городах если вы будете проявлять не дружелюбность.

Прав был министр Великобритании заявив что зверства в Буче это оружие - психологическое оружие. Рашисты применяли против украинцев и против других государств это психологическое оружие неоднократно но, как после всех этих зверств многие народы по сей день доказывают миру что они с русскими Братья?

Единственным противодействием этой русско-фашистской манипуляции, станет лютая ненависть и желание мести. Мы должны уничтожить эту помойку и стереть русских с лица земли. Поэтому, работы еще много но мы идем правильным путем при полной поддержке запада. Когда если не сейчас и кто если не мы уничтожим это исчадие ада.
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15.04.2022 00:05 Ответить
Запугивания? Всі ці нелюдські звірства викликають лише одне почуття - бажання рвати кацапів голими руками
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15.04.2022 00:10 Ответить
Голими руками? Фу! Гидко, довго, потребує багато сил і часу. Підрив дає кращий результат.
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15.04.2022 02:12 Ответить
Лучший вариант - жестоко пытать пленных из тех подразделений, которые участвовали в зверствах. Причем орки должны будут точно знать, как и за что их будут пытать.
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15.04.2022 00:17 Ответить
меня могут забанить за этот пост. их просто нужно резать и сжигать. других вариантов нет.
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15.04.2022 00:42 Ответить
Нехай полонений називає своє п.і.б. в/ч і все знімати на камеру. Жорстокий допит і страта. Розсилати відео всім його солдатам з в/ч. Щоб срали по штанах від одної думки про Україну і бандерівців. Щоб їхня лапша і і брехня, яку вони множать про Україну, злих бандерівців, нациків і т.і. ставала реальністю саме для них. Запрягати їх в плуга, як два раба і нагайкою поганяти щоб добре орали, пускати на розміновування полів і доріг, щоб їх запчастини розліталися.... Можна придумати безліч способів використання...
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15.04.2022 00:58 Ответить
Они идиоты? Украинцев можно только разъярить, но запугать - никогда.
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15.04.2022 01:10 Ответить
Погугліть про систему фільтраційних таборів у Чечні, через які пропустили 200 тисяч людей (а тоді у них проживало менше мільйону).
Почитайте доповідь Human Rights Watch на 99 сторінок під назвою "Ласкаво просимо до пекла" про те, як російськими військами катувалися тисячі чеченців.
Зараз 15.04.22 р. - ця мразота в Маріуполі за допомогою мобільних крематоріїв спалюює тіла українців. Ці мобільні крематорії треба було спочатку придумати, спроектувати, замовити, виготовити, це ж час - вони вже давно готувалися до вторгнення. І ми всі бачимо, що вони готували для нас...
Зараз у Херсоні вони вже створили катівню на кшталт "Ізоляції".
Їм не можна довіряти, ніякого примирення, ніколи.
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15.04.2022 01:17 Ответить
Ненавість ніколи не була хорошим порадником. Вона завжди сліпить і вимушує робити помилки.
Ви самі пишете: "они специально выставили свою животную жестокость на показ с целью запугивания украинцев". Цих орків і рухала ненависть до українців, заздрість щодо добробуту українців і бажання залякати. Це їм ніяк не допомогло, а от зашкодило конкретно.
Тому що Україна - не московія, і не азіопа.
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15.04.2022 01:19 Ответить
Все верно,зверства фашистов из россии имеют посыл: так поступает элита,у которой сила.Быдлоскоты россии сейчас чувствуют себя элитой,чуть только касается политики .Они в сранье живут,но "страна их-великая,безграничная,сильная".Это заслуживает новой книги,и может,не Оруэлл но кто то сможет написать.
Перемена ценностей на противоположные,отказ от привязанностей,возведение скотства в ранг элиты,аристократии,- это уже звучало более 50 лет назад в шедевре Пазолини "САЛО,или 120 дней Содома"Кацапам очень фильм не нравился,во все времена.
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15.04.2022 08:19 Ответить
Тупі кацапи.
І опозиція - тупа.
До тепер не зрозуміли, що їх арештують НЕ за те, як і що вони роблять при протестах, а у принципу, тільки за те, що вони ПРОТИ?
Все надіються, намагаються щось вигадати, що би і висловити протест і не бути заарештованими.
Ви давно проспали свої "протести", ви летіти у прірву зі своєю країною і це вже нічим не зупинити.
Є таким термін, "точка не возврата" - Росія її вже давно пройшла.
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15.04.2022 00:07 Ответить
100500+
так і є
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15.04.2022 00:42 Ответить
Вместо тупых протестов, заканчивающихся автозаками, вели бы тайную партизанщину и вредили системе.
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15.04.2022 01:11 Ответить
Там хоч протокол склали, а тут тупо заблокували 3 канали і мовчки увімкнули дурня, як дебіли відморожені.
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15.04.2022 00:19 Ответить
кто знает, есть нормальные русские?
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15.04.2022 00:20 Ответить
Нет - нормальный человек русским быть не захочет.
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15.04.2022 00:24 Ответить
в 70-80-х иногда попадались нормальные росияне в альплагерях, но как правило у них были еврейские фамилии. с 90-х мне уже нигде ни разу не попадались.
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15.04.2022 00:27 Ответить
Конечно есть. Гиви, моторола, кобзон. Жирик вон недавно стал нормальньім русским.
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15.04.2022 00:30 Ответить
Ще додалися пливуни з корабля "масквабад"
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15.04.2022 00:59 Ответить
За офіційною версією мацкви вони врятовані. ХЗ тільки від чого. Там не уточнюється. Може врятовані від тягаря буденності життя...
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15.04.2022 01:02 Ответить
общался с сотнями. На сотни-единицы-ну реально доли процента-говорят то, что как мне кажется они должны сейчас говорить-" мне стыдно за мою фашистскую страну и я желаю победы Украине и радуюсь горящим российским танкам"
доли процента
Так что-статистически-их нет
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15.04.2022 00:46 Ответить
за Оруэлла пятнашку могут дать. Раздавал бы Войновича - отделался бы пятёркой
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15.04.2022 00:20 Ответить
Интересно, а если выйти с плакатиком "Путин - молодец", мусора скрутят или нет? А то, похоже, там уже хватательный рефлекс. С чем не выходи - все равно скрутят.
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15.04.2022 00:21 Ответить
Так, скрутять.
https://youtu.be/X8uuwio1GnA Вас уже задерживают
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15.04.2022 01:24 Ответить
Скоро в Мордоре запретят и туалетную бумагу "за дискредитацию".
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15.04.2022 00:23 Ответить
бумагі нєту... гоні монєту (1 ліст = 1 дол.)

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15.04.2022 00:30 Ответить
А если бы он раздавал книжку Корнея Ивановича Чуковского "Тараканище" - сел бы в тюрьму "За организацию покушения на презерватизента"...
Джанни Родари "Волшебный голос Джельсомино" - "За критику политического строя в стране"...
Джанни Родари "Чиполино" - воще "Экстремизм, призывы к свержению власти"...
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15.04.2022 00:27 Ответить
Себя безошибочно в этой книге узнают "узники крымля". Поэтому и меры такие.
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15.04.2022 00:35 Ответить
Ну если в России исключают Социологию, Культурологию, Политологию, то тут уж нечего удивляться.
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15.04.2022 00:46 Ответить
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15.04.2022 00:59 Ответить
Значит Оруелл 80 лет назад написал роман дискредитирующий современную российскую армию?
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15.04.2022 00:54 Ответить
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15.04.2022 01:02 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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15.04.2022 01:49 Ответить
Зря они.... Вряд ли в рашке эта и любая книга дальше туалета бы продвинулась.
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15.04.2022 04:15 Ответить
Скоро навіть за продаж туалетного паперу будуть садити мабуть, бо то якимось чином буде відноситися до армії...
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15.04.2022 08:11 Ответить
Красноречивость данной акции даже не в том что книги Орвелла раздавал, а в том что его арестовали
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15.04.2022 08:49 Ответить
Дата написания романа "1984": http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1948
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15.04.2022 10:33 Ответить
 
 