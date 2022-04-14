Активіст, який безкоштовно роздавав книжку Орвелла "1984", заарештований в Росії. ФОТО

У російському місті Іваново чоловік був затриманий поліцією за безкоштовне розповсюдження книжки Джорджа Орвелла "1984".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм канал NEXTA Live.

У повідомленні зазначається: "В Іваново на місцевого активіста Дмитра Силіна завели адміністративну справу про дискредитацію російської армії за безкоштовну роздачу книги Д.Орвелла "1984". Чим далі суспільство віддаляється від правди, тим більше воно ненавидить тих, хто її говорить".

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