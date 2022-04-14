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Активіст, який безкоштовно роздавав книжку Орвелла "1984", заарештований в Росії. ФОТО
У російському місті Іваново чоловік був затриманий поліцією за безкоштовне розповсюдження книжки Джорджа Орвелла "1984".
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм канал NEXTA Live.
У повідомленні зазначається: "В Іваново на місцевого активіста Дмитра Силіна завели адміністративну справу про дискредитацію російської армії за безкоштовну роздачу книги Д.Орвелла "1984". Чим далі суспільство віддаляється від правди, тим більше воно ненавидить тих, хто її говорить".
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"война это мир"
"свобода это рабство"
Посыл нацистов простой - вы должны любить руско-фашистскую армию, всячески ей помогать и встречать с цветами иначе мы сделаем то же самое и в ваших городах если вы будете проявлять не дружелюбность.
Прав был министр Великобритании заявив что зверства в Буче это оружие - психологическое оружие. Рашисты применяли против украинцев и против других государств это психологическое оружие неоднократно но, как после всех этих зверств многие народы по сей день доказывают миру что они с русскими Братья?
Единственным противодействием этой русско-фашистской манипуляции, станет лютая ненависть и желание мести. Мы должны уничтожить эту помойку и стереть русских с лица земли. Поэтому, работы еще много но мы идем правильным путем при полной поддержке запада. Когда если не сейчас и кто если не мы уничтожим это исчадие ада.
Почитайте доповідь Human Rights Watch на 99 сторінок під назвою "Ласкаво просимо до пекла" про те, як російськими військами катувалися тисячі чеченців.
Зараз 15.04.22 р. - ця мразота в Маріуполі за допомогою мобільних крематоріїв спалюює тіла українців. Ці мобільні крематорії треба було спочатку придумати, спроектувати, замовити, виготовити, це ж час - вони вже давно готувалися до вторгнення. І ми всі бачимо, що вони готували для нас...
Зараз у Херсоні вони вже створили катівню на кшталт "Ізоляції".
Їм не можна довіряти, ніякого примирення, ніколи.
Ви самі пишете: "они специально выставили свою животную жестокость на показ с целью запугивания украинцев". Цих орків і рухала ненависть до українців, заздрість щодо добробуту українців і бажання залякати. Це їм ніяк не допомогло, а от зашкодило конкретно.
Тому що Україна - не московія, і не азіопа.
Перемена ценностей на противоположные,отказ от привязанностей,возведение скотства в ранг элиты,аристократии,- это уже звучало более 50 лет назад в шедевре Пазолини "САЛО,или 120 дней Содома"Кацапам очень фильм не нравился,во все времена.
І опозиція - тупа.
До тепер не зрозуміли, що їх арештують НЕ за те, як і що вони роблять при протестах, а у принципу, тільки за те, що вони ПРОТИ?
Все надіються, намагаються щось вигадати, що би і висловити протест і не бути заарештованими.
Ви давно проспали свої "протести", ви летіти у прірву зі своєю країною і це вже нічим не зупинити.
Є таким термін, "точка не возврата" - Росія її вже давно пройшла.
так і є
доли процента
Так что-статистически-их нет
https://youtu.be/X8uuwio1GnA Вас уже задерживают
Джанни Родари "Волшебный голос Джельсомино" - "За критику политического строя в стране"...
Джанни Родари "Чиполино" - воще "Экстремизм, призывы к свержению власти"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw