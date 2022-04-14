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Активіст, який безкоштовно роздавав книжку Орвелла "1984", заарештований в Росії. ФОТО

У російському місті Іваново чоловік був затриманий поліцією за безкоштовне розповсюдження книжки Джорджа Орвелла "1984".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм канал NEXTA Live.

У повідомленні зазначається: "В Іваново на місцевого активіста Дмитра Силіна завели адміністративну справу про дискредитацію російської армії за безкоштовну роздачу книги Д.Орвелла "1984". Чим далі суспільство віддаляється від правди, тим більше воно ненавидить тих, хто її говорить".

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Активіст, який безкоштовно роздавав книжку Орвелла 1984, заарештований в Росії 01

Автор: 

росія (65379) цензура (363)


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Топ коментарі
+62
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15.04.2022 00:03
+46
Скотный двор в 1984 году сегодняшняя характеристика Рашки..тьфу гыдота и дебильная страна во главе с ******* (идиома) окурком...
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15.04.2022 00:00
+35
Всё по книге.
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14.04.2022 23:59
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Капец.
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14.04.2022 23:58 Відповісти
Певна річ.

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15.04.2022 00:15 Відповісти
Всё по книге.
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14.04.2022 23:59 Відповісти
Книга крутая и пророческая!
"война это мир"
"свобода это рабство"
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15.04.2022 05:16 Відповісти
Скотный двор в 1984 году сегодняшняя характеристика Рашки..тьфу гыдота и дебильная страна во главе с ******* (идиома) окурком...
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15.04.2022 00:00 Відповісти
Це вже не "Хутір тварин", а "Путін та тварини".
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15.04.2022 00:02 Відповісти
отож
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15.04.2022 00:00 Відповісти
Розголошував державні таємниці?
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15.04.2022 00:00 Відповісти
За дискредитацию 1984 года?
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15.04.2022 00:00 Відповісти
Старомыслы ненутрят ангсоц! (с)
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15.04.2022 00:01 Відповісти
чем ближе крах империи тем безумней ее законы (с)
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15.04.2022 00:02 Відповісти
Якийсь Піздець - Сказав Георге Орвелл
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15.04.2022 00:02 Відповісти
Натяк був настільки жирний, що його можна було мазати на хліб.
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15.04.2022 00:02 Відповісти
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15.04.2022 00:03 Відповісти
Ми народжені щоб казку зробити буллю
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15.04.2022 00:04 Відповісти
https://dilo.net.ua/novyny/vsih-dobyvaly-kulemetamy-p-yatyrichnyj-myhajlyk-dyvom-vyzhyv-pislya-napadu-okupantiv-u-mykolayevi/ Всіх добивали кулеметами: п'ятирічний Михайлик дивом вижив після нападу окупантів у Миколаєві
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15.04.2022 00:04 Відповісти
Что касается жестокости русских фашистов в Буче, Мариуполе, Ирпене, Гостомеле и многих других городах, то сильно ошибается тот, кто считает что эта нацистская мразь не успела спрятать свои преступления. На самом деле, они специально выставили свою животную жестокость на показ с целью запугивания украинцев.

Посыл нацистов простой - вы должны любить руско-фашистскую армию, всячески ей помогать и встречать с цветами иначе мы сделаем то же самое и в ваших городах если вы будете проявлять не дружелюбность.

Прав был министр Великобритании заявив что зверства в Буче это оружие - психологическое оружие. Рашисты применяли против украинцев и против других государств это психологическое оружие неоднократно но, как после всех этих зверств многие народы по сей день доказывают миру что они с русскими Братья?

Единственным противодействием этой русско-фашистской манипуляции, станет лютая ненависть и желание мести. Мы должны уничтожить эту помойку и стереть русских с лица земли. Поэтому, работы еще много но мы идем правильным путем при полной поддержке запада. Когда если не сейчас и кто если не мы уничтожим это исчадие ада.
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15.04.2022 00:05 Відповісти
Запугивания? Всі ці нелюдські звірства викликають лише одне почуття - бажання рвати кацапів голими руками
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15.04.2022 00:10 Відповісти
Голими руками? Фу! Гидко, довго, потребує багато сил і часу. Підрив дає кращий результат.
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15.04.2022 02:12 Відповісти
Лучший вариант - жестоко пытать пленных из тех подразделений, которые участвовали в зверствах. Причем орки должны будут точно знать, как и за что их будут пытать.
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15.04.2022 00:17 Відповісти
меня могут забанить за этот пост. их просто нужно резать и сжигать. других вариантов нет.
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15.04.2022 00:42 Відповісти
Нехай полонений називає своє п.і.б. в/ч і все знімати на камеру. Жорстокий допит і страта. Розсилати відео всім його солдатам з в/ч. Щоб срали по штанах від одної думки про Україну і бандерівців. Щоб їхня лапша і і брехня, яку вони множать про Україну, злих бандерівців, нациків і т.і. ставала реальністю саме для них. Запрягати їх в плуга, як два раба і нагайкою поганяти щоб добре орали, пускати на розміновування полів і доріг, щоб їх запчастини розліталися.... Можна придумати безліч способів використання...
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15.04.2022 00:58 Відповісти
Они идиоты? Украинцев можно только разъярить, но запугать - никогда.
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15.04.2022 01:10 Відповісти
Погугліть про систему фільтраційних таборів у Чечні, через які пропустили 200 тисяч людей (а тоді у них проживало менше мільйону).
Почитайте доповідь Human Rights Watch на 99 сторінок під назвою "Ласкаво просимо до пекла" про те, як російськими військами катувалися тисячі чеченців.
Зараз 15.04.22 р. - ця мразота в Маріуполі за допомогою мобільних крематоріїв спалюює тіла українців. Ці мобільні крематорії треба було спочатку придумати, спроектувати, замовити, виготовити, це ж час - вони вже давно готувалися до вторгнення. І ми всі бачимо, що вони готували для нас...
Зараз у Херсоні вони вже створили катівню на кшталт "Ізоляції".
Їм не можна довіряти, ніякого примирення, ніколи.
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15.04.2022 01:17 Відповісти
Ненавість ніколи не була хорошим порадником. Вона завжди сліпить і вимушує робити помилки.
Ви самі пишете: "они специально выставили свою животную жестокость на показ с целью запугивания украинцев". Цих орків і рухала ненависть до українців, заздрість щодо добробуту українців і бажання залякати. Це їм ніяк не допомогло, а от зашкодило конкретно.
Тому що Україна - не московія, і не азіопа.
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15.04.2022 01:19 Відповісти
Все верно,зверства фашистов из россии имеют посыл: так поступает элита,у которой сила.Быдлоскоты россии сейчас чувствуют себя элитой,чуть только касается политики .Они в сранье живут,но "страна их-великая,безграничная,сильная".Это заслуживает новой книги,и может,не Оруэлл но кто то сможет написать.
Перемена ценностей на противоположные,отказ от привязанностей,возведение скотства в ранг элиты,аристократии,- это уже звучало более 50 лет назад в шедевре Пазолини "САЛО,или 120 дней Содома"Кацапам очень фильм не нравился,во все времена.
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15.04.2022 08:19 Відповісти
Тупі кацапи.
І опозиція - тупа.
До тепер не зрозуміли, що їх арештують НЕ за те, як і що вони роблять при протестах, а у принципу, тільки за те, що вони ПРОТИ?
Все надіються, намагаються щось вигадати, що би і висловити протест і не бути заарештованими.
Ви давно проспали свої "протести", ви летіти у прірву зі своєю країною і це вже нічим не зупинити.
Є таким термін, "точка не возврата" - Росія її вже давно пройшла.
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15.04.2022 00:07 Відповісти
100500+
так і є
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15.04.2022 00:42 Відповісти
Вместо тупых протестов, заканчивающихся автозаками, вели бы тайную партизанщину и вредили системе.
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15.04.2022 01:11 Відповісти
Там хоч протокол склали, а тут тупо заблокували 3 канали і мовчки увімкнули дурня, як дебіли відморожені.
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15.04.2022 00:19 Відповісти
кто знает, есть нормальные русские?
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15.04.2022 00:20 Відповісти
Нет - нормальный человек русским быть не захочет.
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15.04.2022 00:24 Відповісти
в 70-80-х иногда попадались нормальные росияне в альплагерях, но как правило у них были еврейские фамилии. с 90-х мне уже нигде ни разу не попадались.
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15.04.2022 00:27 Відповісти
Конечно есть. Гиви, моторола, кобзон. Жирик вон недавно стал нормальньім русским.
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15.04.2022 00:30 Відповісти
Ще додалися пливуни з корабля "масквабад"
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15.04.2022 00:59 Відповісти
За офіційною версією мацкви вони врятовані. ХЗ тільки від чого. Там не уточнюється. Може врятовані від тягаря буденності життя...
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15.04.2022 01:02 Відповісти
общался с сотнями. На сотни-единицы-ну реально доли процента-говорят то, что как мне кажется они должны сейчас говорить-" мне стыдно за мою фашистскую страну и я желаю победы Украине и радуюсь горящим российским танкам"
доли процента
Так что-статистически-их нет
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15.04.2022 00:46 Відповісти
за Оруэлла пятнашку могут дать. Раздавал бы Войновича - отделался бы пятёркой
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15.04.2022 00:20 Відповісти
Интересно, а если выйти с плакатиком "Путин - молодец", мусора скрутят или нет? А то, похоже, там уже хватательный рефлекс. С чем не выходи - все равно скрутят.
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15.04.2022 00:21 Відповісти
Так, скрутять.
https://youtu.be/X8uuwio1GnA Вас уже задерживают
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15.04.2022 01:24 Відповісти
Скоро в Мордоре запретят и туалетную бумагу "за дискредитацию".
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15.04.2022 00:23 Відповісти
бумагі нєту... гоні монєту (1 ліст = 1 дол.)

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15.04.2022 00:30 Відповісти
А если бы он раздавал книжку Корнея Ивановича Чуковского "Тараканище" - сел бы в тюрьму "За организацию покушения на презерватизента"...
Джанни Родари "Волшебный голос Джельсомино" - "За критику политического строя в стране"...
Джанни Родари "Чиполино" - воще "Экстремизм, призывы к свержению власти"...
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15.04.2022 00:27 Відповісти
Себя безошибочно в этой книге узнают "узники крымля". Поэтому и меры такие.
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15.04.2022 00:35 Відповісти
Ну если в России исключают Социологию, Культурологию, Политологию, то тут уж нечего удивляться.
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15.04.2022 00:46 Відповісти
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15.04.2022 00:59 Відповісти
Значит Оруелл 80 лет назад написал роман дискредитирующий современную российскую армию?
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15.04.2022 00:54 Відповісти
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15.04.2022 01:02 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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15.04.2022 01:49 Відповісти
Зря они.... Вряд ли в рашке эта и любая книга дальше туалета бы продвинулась.
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15.04.2022 04:15 Відповісти
Скоро навіть за продаж туалетного паперу будуть садити мабуть, бо то якимось чином буде відноситися до армії...
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15.04.2022 08:11 Відповісти
Красноречивость данной акции даже не в том что книги Орвелла раздавал, а в том что его арестовали
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15.04.2022 08:49 Відповісти
Дата написания романа "1984": http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1948
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15.04.2022 10:33 Відповісти
 
 