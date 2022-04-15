Из Марьинки эвакуированы 30 человек, - Нацполиция. ФОТО
Полиция Донецкой области эвакуировала из наиболее опасного района Марьинки 30 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД.
В сообщении отмечается: "Оккупационные войска ежедневно обстреливают город, особенно страдает окрестность, где почти не осталось уцелевших домов. Здесь "красная зона", постоянные взрывы и пожары. Выйти на улицу невозможно, жители живут в укрытиях.
В этом районе осталось много пожилых людей, которым нужна помощь. Ими заботятся полицейские отдела полиции №2 (г. Курахово) Покровского РУ.
Начальник подразделения Артем Щусь вместе с сотрудником группы реагирования Рустамом Лукомским провели операцию по эвакуации граждан из этого ада.
Полицейским удалось вывезти из-под российских снарядов 30 марьинцев, из них три человека с инвалидностью. Одну из женщин, не в состоянии самостоятельно передвигаться, выносили на руках.
Сегодня в общей сложности спасены 30 жизней, полиция и дальше будет бороться за каждого гражданина.
Спасенных доставили в эвакуационный пункт, где они отдохнут. В дальнейшем гражданам помогут выехать в более спокойные регионы Украины, где для них уже подготовлено жилье".
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