З Мар’їнки евакуйовано 30 осіб, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Донецької області евакуювала з найбільш небезпечного району Мар’їнки 30 людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС.

У повідомленні зазначається: "Окупаційні війська щодня обстрілюють місто, особливо страждає околиця, де майже не залишилося вцілілих будинків. Тут "червона зона", постійні вибухи та пожежі. Вийти на вулицю неможливо, мешканці живуть в укриттях.

У цьому районі залишилося багато літніх людей, яким потрібна допомога. Ними опікуються поліцейські відділу поліції №2 (м. Курахове) Покровського РУ.

Начальник підрозділу Артем Щусь разом зі співробітником групи реагування Рустамом Лукомським провели операцію з евакуації громадян із цього пекла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники зірвали спробу прихованої атаки ворога в районі Мар'їнки, - Держприкордонслужба

Поліцейським вдалося вивезти з-під російських снарядів 30 мар’їнців, з них три людини з інвалідністю. Одну з жінок, яка не в змозі самостійно пересуватися, виносили на руках.

Сьогодні загалом врятовано 30 життів, поліція й надалі боротиметься за кожного громадянина.

Врятованих доправили до евакуаційного пункту, де вони відпочинуть. Надалі громадянам допоможуть виїхати до більш спокійних регіонів України, де для них вже підготовлено прихисток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти безрезультатно намагалися штурмувати Мар'їнку, - Генштаб ЗСУ





