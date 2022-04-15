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З Мар’їнки евакуйовано 30 осіб, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Донецької області евакуювала з найбільш небезпечного району Мар’їнки 30 людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС.

У повідомленні зазначається: "Окупаційні війська щодня обстрілюють місто, особливо страждає околиця, де майже не залишилося вцілілих будинків. Тут "червона зона", постійні вибухи та пожежі. Вийти на вулицю неможливо, мешканці живуть в укриттях.

У цьому районі залишилося багато літніх людей, яким потрібна допомога. Ними опікуються поліцейські відділу поліції №2 (м. Курахове) Покровського РУ.

Начальник підрозділу Артем Щусь разом зі співробітником групи реагування Рустамом Лукомським провели операцію з евакуації громадян із цього пекла.

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Поліцейським вдалося вивезти з-під російських снарядів 30 мар’їнців, з них три людини з інвалідністю. Одну з жінок, яка не в змозі самостійно пересуватися, виносили на руках.

Сьогодні загалом врятовано 30 життів, поліція й надалі боротиметься за кожного громадянина.

Врятованих доправили до евакуаційного пункту, де вони відпочинуть. Надалі громадянам допоможуть виїхати до більш спокійних регіонів України, де для них вже підготовлено прихисток".

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З Мар’їнки евакуйовано 30 осіб, - Нацполіція 01
З Мар’їнки евакуйовано 30 осіб, - Нацполіція 02
З Мар’їнки евакуйовано 30 осіб, - Нацполіція 03

Автор: 

Нацполіція (15173) евакуація (2312) Мар’їнка (622)


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