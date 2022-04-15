Из-за обстрелов оккупантов из Попасной удалось вывезти только трех человек

Из Попасной из-за мощного обстрела российских оккупантов пришлось прекратить эвакуацию мирных жителей. Вывезти из города удалось только трех человек - автомобиль выехал на полностью спущенных шинах.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай 15 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Город россияне плотно обстреливали с самого утра. Поэтому было решено автобус для эвакуации оставить в соседнем населенном пункте, где относительно безопасно, а попаснян подвозить туда на автомобилях. Но даже таким образом удалось совершить только один рейс – спасли трех человек. После очередного мощного обстрела обломки снарядов попали в это транспортное средство. Автомобилю с пассажирами удалось выехать из-под вражеского огня на полностью спущенных шинах. К счастью, обошлось без жертв, эвакуированные уже в другом регионе страны", - подчеркнул Гайдай.

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