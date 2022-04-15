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Через обстріл окупантів з Попасної вдалося вивезти лише трьох людей

попасна

З Попасної через потужний обстріл російських окупантів довелося припинити евакуацію мирних мешканців. Вивезти з міста вдалося лише трьох осіб - автівка виїхала на повністю спущених шинах.

Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай 15 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Місто росіяни щільно обстрілювали із самого ранку. Тож, було вирішено автобус для евакуації залишити у сусідньому населеному пункті, де відносно безпечно, а попаснян підвозити туди на автомобілях. Але навіть таким чином вдалося зробити лише один рейс – врятувати трьох осіб. Після чергового потужного обстрілу уламки снарядів влучили у цей транспортний засіб. Автівці з пасажирами вдалося виїхати з-під ворожого вогню на повністю спущених шинах. На щастя, обійшлося без жертв, евакуйовані вже в іншому регіоні країни", – наголосив Гайдай.

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15.04.2022 14:53 Відповісти
 
 