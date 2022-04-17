Десантники уничтожили на Харьковщине 5 танков, 10 БМП и БТР и колонну вражеских морпехов. ФОТО

Воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику в Харьковском направлении.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов", - говорится в сообщении.

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