Десантники уничтожили на Харьковщине 5 танков, 10 БМП и БТР и колонну вражеских морпехов. ФОТО
Воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику в Харьковском направлении.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
"На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов", - говорится в сообщении.
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Хочу чтобы про ракеты Нептун все знали! На часі!
Тетяна Чорновол:
Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею - зупинити виробництво «Нептунів» Україною.
Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.
«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно. Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль (не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .
Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така шалена робота, що результат - спалення «Москви» це Рука Бога, не інакше…
А тепер розкажу в подробицях. Не буду називати людей та посадовців, які свідомо чи не свідомо блокували «Нептун», а назву тих, які стали Рукою Бога… Навіть не тому, що не хочу розганяти зраду, а тому що перших неймовірно багато ( місця не вистачить), а других неймовірно мало.
Головний герой - єдиний в Україні ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР КБ «Луч» - Користильов. «Нептун» це його геній, його дітище.
В квітні 2019 року «Нептун» був повністю готовий. Пройшов всі випробування. Був прийнятий на озброєння. Проблема була тільки в тому, що він був в єдиному екземплярі і без ракет, бо всі вистріляв під час випробувань. Щоб з'явилися нові пускові і ракети потрібно було це замовлення МО і фінансування. Замовлення не було наступні два роки ВЗАГАЛІ!!!
Уточню, що і до зміни влади у «Нептуна» були проблеми. Блокування було шалене. Проте в майданівській владі у «Нептуна» були хоч такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася... І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це було рівнозначно політичному самогубству, і дискредитація його також була наслідком роботи агентури, що блокували ракетну програму України)
А ще додам, що стада моїх близьких колег (навіть з провладної коаліції), більше того навіть друзів, фронтових друзів лили брехливий бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували, що «Нептун» це афера, що треба зупинити фінансування проекту… Сподіваюся, що їм зараз, як мінімум, соромно…
Однак не зважаючи на протидію, як я вже казала, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Москалі возбуділісь ненажарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
Ніхто у владі не лобіював не захистив «Нептун». Ніхто!!! Однак, дякуючи опозиційним каналам «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу» вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун». В кожному ефірі на військову тематику спікери опозиції, і я в тому числі повторювали одне й теж саме: «Влада профінансуй проект Нептун». Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. Публічністю стіну вдалося проламати, в кінці 2021 року проект Нептунів був профінансований. Однак агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет всі гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча раніше в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували. Нова пускова на Татрі, а також машини заряджання та обслуговування гарно проїхалися парадом на День Незалежності. Ракет так і не було.
Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, до війни залишалося менше двох місяців…
В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, і ще велика купа була на різних стадіях збірки..