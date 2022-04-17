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Новости Фото Война
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Десантники уничтожили на Харьковщине 5 танков, 10 БМП и БТР и колонну вражеских морпехов. ФОТО

Воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику в Харьковском направлении.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг не может подступиться к Харькову, ВСУ держат крепко позиции, на некоторых направлениях продвигаются вперед, - Синегубов

Десантники уничтожили на Харьковщине 5 танков, 10 БМП и БТР и колонну вражеских морпехов 01
Десантники уничтожили на Харьковщине 5 танков, 10 БМП и БТР и колонну вражеских морпехов 02

Автор: 

Госпогранслужба (6463) Харьковщина (5577) Десантно-штурмовые войска (220)


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Топ комментарии
+57
Хлопці молодці! Смерть кацапам!
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17.04.2022 13:07
+36
https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100007191698229/?__cft__[0]=AZW3KWBIXHZcWrMpDctEId7JEg9b4f_qPUDrSeNoaMR6oK7Tv1MPVX3YSFIi5l-TRNXLYFzsi1VP0deHhTGugyBW0KkW6yPyVaOJ4MQxWK8RlBOPNjB584lCvGLen9NpcMq1KPswsFmhjnFLLKFRQFQmIFmG1w8D2oTIkGGDIWDG044NxTW7YDFkl01xi8VN0ohrCEiutwQoB0EcqimMmkIy&__tn__=R]-R Юрий Гарькавец

Автор

Хочу чтобы про ракеты Нептун все знали! На часі!
Тетяна Чорновол:

Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею - зупинити виробництво «Нептунів» Україною.
Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.

«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно. Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль (не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .
Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така шалена робота, що результат - спалення «Москви» це Рука Бога, не інакше…
А тепер розкажу в подробицях. Не буду називати людей та посадовців, які свідомо чи не свідомо блокували «Нептун», а назву тих, які стали Рукою Бога… Навіть не тому, що не хочу розганяти зраду, а тому що перших неймовірно багато ( місця не вистачить), а других неймовірно мало.
Головний герой - єдиний в Україні ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР КБ «Луч» - Користильов. «Нептун» це його геній, його дітище.
В квітні 2019 року «Нептун» був повністю готовий. Пройшов всі випробування. Був прийнятий на озброєння. Проблема була тільки в тому, що він був в єдиному екземплярі і без ракет, бо всі вистріляв під час випробувань. Щоб з'явилися нові пускові і ракети потрібно було це замовлення МО і фінансування. Замовлення не було наступні два роки ВЗАГАЛІ!!!
Уточню, що і до зміни влади у «Нептуна» були проблеми. Блокування було шалене. Проте в майданівській владі у «Нептуна» були хоч такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася... І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це було рівнозначно політичному самогубству, і дискредитація його також була наслідком роботи агентури, що блокували ракетну програму України)
А ще додам, що стада моїх близьких колег (навіть з провладної коаліції), більше того навіть друзів, фронтових друзів лили брехливий бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували, що «Нептун» це афера, що треба зупинити фінансування проекту… Сподіваюся, що їм зараз, як мінімум, соромно…
Однак не зважаючи на протидію, як я вже казала, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Москалі возбуділісь ненажарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
Ніхто у владі не лобіював не захистив «Нептун». Ніхто!!! Однак, дякуючи опозиційним каналам «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу» вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун». В кожному ефірі на військову тематику спікери опозиції, і я в тому числі повторювали одне й теж саме: «Влада профінансуй проект Нептун». Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. Публічністю стіну вдалося проламати, в кінці 2021 року проект Нептунів був профінансований. Однак агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет всі гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча раніше в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували. Нова пускова на Татрі, а також машини заряджання та обслуговування гарно проїхалися парадом на День Незалежності. Ракет так і не було.
Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, до війни залишалося менше двох місяців…
В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, і ще велика купа була на різних стадіях збірки..
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17.04.2022 13:18
+29
заканчиваем собирать и тестировать еще четыре ракеты "нептун". Ждем БДК "Орск" и "Цезарь Куников". Побольше грузите туда камикадзе - если брать мелких тувинцев и калмыков, то в один БДК пол-тысячи может поместиться. Вода возле Одессы уже хорошая - 8°C, средний калмык через десять минут уже перестаёт грести, а еще через час отправляется прямо на концерт кобзона для морских калмыков.
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17.04.2022 13:18
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Хлопці молодці! Смерть кацапам!
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17.04.2022 13:07 Ответить
Йохууууу!!!
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17.04.2022 13:07 Ответить
Браво!
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17.04.2022 13:07 Ответить
нифигасе!
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17.04.2022 13:08 Ответить
красівоє, від вдячного Харків'янина
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17.04.2022 13:12 Ответить
та вчера еще, я уже постил...., если это оно......
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17.04.2022 13:13 Ответить
Не ну это уже перебор аж 500 морпехов .Врать тоже надо с умом
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17.04.2022 13:50 Ответить
Єто с начала войны. Впрочем для этой бригады это уже ее конец. Так как практически все 200 и 300
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17.04.2022 13:57 Ответить
ДШВ України-черговий респектище...Давайте ще...
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17.04.2022 13:14 Ответить
В Токмаку арта знищила 10 вагонів з ************ завдяки коригування вогню невідомими патріотами.
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17.04.2022 13:15 Ответить
Офигеть металлолома на одной картинке! Хорошо ВСУ поработали, крутые ребята.
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17.04.2022 13:16 Ответить
https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100007191698229/?__cft__[0]=AZW3KWBIXHZcWrMpDctEId7JEg9b4f_qPUDrSeNoaMR6oK7Tv1MPVX3YSFIi5l-TRNXLYFzsi1VP0deHhTGugyBW0KkW6yPyVaOJ4MQxWK8RlBOPNjB584lCvGLen9NpcMq1KPswsFmhjnFLLKFRQFQmIFmG1w8D2oTIkGGDIWDG044NxTW7YDFkl01xi8VN0ohrCEiutwQoB0EcqimMmkIy&__tn__=R]-R Юрий Гарькавец

Автор

Хочу чтобы про ракеты Нептун все знали! На часі!
Тетяна Чорновол:

Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею - зупинити виробництво «Нептунів» Україною.
Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.

«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно. Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль (не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .
Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така шалена робота, що результат - спалення «Москви» це Рука Бога, не інакше…
А тепер розкажу в подробицях. Не буду називати людей та посадовців, які свідомо чи не свідомо блокували «Нептун», а назву тих, які стали Рукою Бога… Навіть не тому, що не хочу розганяти зраду, а тому що перших неймовірно багато ( місця не вистачить), а других неймовірно мало.
Головний герой - єдиний в Україні ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР КБ «Луч» - Користильов. «Нептун» це його геній, його дітище.
В квітні 2019 року «Нептун» був повністю готовий. Пройшов всі випробування. Був прийнятий на озброєння. Проблема була тільки в тому, що він був в єдиному екземплярі і без ракет, бо всі вистріляв під час випробувань. Щоб з'явилися нові пускові і ракети потрібно було це замовлення МО і фінансування. Замовлення не було наступні два роки ВЗАГАЛІ!!!
Уточню, що і до зміни влади у «Нептуна» були проблеми. Блокування було шалене. Проте в майданівській владі у «Нептуна» були хоч такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася... І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це було рівнозначно політичному самогубству, і дискредитація його також була наслідком роботи агентури, що блокували ракетну програму України)
А ще додам, що стада моїх близьких колег (навіть з провладної коаліції), більше того навіть друзів, фронтових друзів лили брехливий бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували, що «Нептун» це афера, що треба зупинити фінансування проекту… Сподіваюся, що їм зараз, як мінімум, соромно…
Однак не зважаючи на протидію, як я вже казала, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Москалі возбуділісь ненажарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
Ніхто у владі не лобіював не захистив «Нептун». Ніхто!!! Однак, дякуючи опозиційним каналам «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу» вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун». В кожному ефірі на військову тематику спікери опозиції, і я в тому числі повторювали одне й теж саме: «Влада профінансуй проект Нептун». Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. Публічністю стіну вдалося проламати, в кінці 2021 року проект Нептунів був профінансований. Однак агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет всі гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча раніше в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували. Нова пускова на Татрі, а також машини заряджання та обслуговування гарно проїхалися парадом на День Незалежності. Ракет так і не було.
Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, до війни залишалося менше двох місяців…
В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, і ще велика купа була на різних стадіях збірки..
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17.04.2022 13:18 Ответить
Я с самого начала говорил что нужно все силы и средства бросить на уркепление береговой обороны, артиллерии и ракет а не на разные плавучие лоханки разных калибров которые мы позаказывали у всех на миллиарды, а в результате ниодна во время войны даже не перднула в сторону врага и не вышла с бухты. Потому что все знают что сразу же будет потоплена превосходящим флотом РФ. На меня еще кричали зрадофил и агент кремля, мол не веришь в наш мощный флот и тд.
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17.04.2022 13:51 Ответить
Коли довбойоби не розуміють елементарних речей, вони, зазвичай, звинувачують розуміючих у зраді і співпраці з ворогом. Я такого теж вдоволь наслухався: і тут, і у Твіттері, де мені поклали три аккаунти.
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17.04.2022 14:32 Ответить
Тепер зрозуміло, чому блаЗЄнські найперше взялися за Пашинського. І блаЗЄнський виродок за командою з кремля хотів його посадити мало не з першого дня на посаді преЗЄдєнта. Тьху на блаЗЄ!
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17.04.2022 15:06 Ответить
Ще одна відповідь для дебілів на запитання "Чому п'ята колона при владі намагається прикрити ефіри "Прямого", "П'ятого" та "Еспресо"?" Бо вся інша ********* ("1+1", "Інтер" і т. д.) першочергово заточена на звеличування Нєлоха і замовчування важливої інформації.
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17.04.2022 14:43 Ответить
заканчиваем собирать и тестировать еще четыре ракеты "нептун". Ждем БДК "Орск" и "Цезарь Куников". Побольше грузите туда камикадзе - если брать мелких тувинцев и калмыков, то в один БДК пол-тысячи может поместиться. Вода возле Одессы уже хорошая - 8°C, средний калмык через десять минут уже перестаёт грести, а еще через час отправляется прямо на концерт кобзона для морских калмыков.
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17.04.2022 13:18 Ответить
Щось ви оркам даєте багато часу на "окабздоніваніє".
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17.04.2022 13:36 Ответить
на следующей неделе возле Марика температура воды будет уже 10 градусов, так что не контуженные смогут продержаться до полутора часов.
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17.04.2022 17:14 Ответить
тихіше, розлякаєте - бичок без "корму" залишиться
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17.04.2022 13:46 Ответить
Так Нептуна или полных установки с ракетами!???
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17.04.2022 15:36 Ответить
дивизион - это девятнадцать машин, из которых шесть - это собственно ПУ. У нас есть одна ПУ, и несколько ракет к ней. Так понятно?
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17.04.2022 16:38 Ответить
Слов нет... Спасибо парни. Ну вы даёте! Успехов, удачи. Пусть вас Господь бережёт.
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17.04.2022 13:27 Ответить
Хочешь-не хочешь а кацапов мы ********** ВСЕХ !
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17.04.2022 13:30 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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17.04.2022 13:32 Ответить
Завтра,ймовірніше за все,кацапи розпочнуть повномасштабний наступ,бо 18-го почалась берлінська операція. Виродки прив'язані до дат,як сРалін завєщал.
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17.04.2022 13:44 Ответить
он уже и так идет -беспрерывно атакуют позиции на востоке и под изюмом
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17.04.2022 13:56 Ответить
Пишуть, що ЗСУ їм в напрямку на Куп'янськ вже так фланг підрізали, що як би їм не повторити долю паулюса, а не відтворити берлінську операцію
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17.04.2022 14:11 Ответить
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17.04.2022 13:46 Ответить
Вату в клочья .... так и нужно 💪!..,
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17.04.2022 13:50 Ответить
Слава Героям !
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17.04.2022 15:04 Ответить
Кіл їм вербовий в глотку, а кіл осиковий в гузицю !!! Почуй, Боже, моє прохання, виконай це моє маленьке бажаннячко !
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17.04.2022 16:04 Ответить
Я не знаю на що вони сподіваються, у нас є втрати, тільки в нас втрати кращих із кращих людей, воїнів, а в цих орків-сміття, якому наказали лізти в Україну, сміття утилізуєм, а наших воїнів не забудемо ніколи
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18.04.2022 08:33 Ответить
 
 