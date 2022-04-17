Десантники знищили на Харківщині 5 танків, 10 БМП та БТР та колону ворожих морпіхів. ФОТО

Воїни десантно-штурмових військ завдали потужних ударів по противнику на Харківському напрямку.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу.

"На Харківському напрямку воїни десантно-штурмових військ нанесли потужні удари по противнику та знищили 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР), а також колону підрозділів морської піхоти окупантів", - йдеться у повідомленні.

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