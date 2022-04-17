УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7611 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
28 658 35

Десантники знищили на Харківщині 5 танків, 10 БМП та БТР та колону ворожих морпіхів. ФОТО

Воїни десантно-штурмових військ завдали потужних ударів по противнику на Харківському напрямку.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу.

"На Харківському напрямку воїни десантно-штурмових військ нанесли потужні удари по противнику та знищили 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР), а також колону підрозділів морської піхоти окупантів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Кадировці заради відео обстріляли з танка вже окуповані райони Маріуполя, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

Десантники знищили на Харківщині 5 танків, 10 БМП та БТР та колону ворожих морпіхів 01
Десантники знищили на Харківщині 5 танків, 10 БМП та БТР та колону ворожих морпіхів 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6018) Харківщина (6054) Десантно-штурмові війська (222)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+57
Хлопці молодці! Смерть кацапам!
показати весь коментар
17.04.2022 13:07
+36
https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100007191698229/?__cft__[0]=AZW3KWBIXHZcWrMpDctEId7JEg9b4f_qPUDrSeNoaMR6oK7Tv1MPVX3YSFIi5l-TRNXLYFzsi1VP0deHhTGugyBW0KkW6yPyVaOJ4MQxWK8RlBOPNjB584lCvGLen9NpcMq1KPswsFmhjnFLLKFRQFQmIFmG1w8D2oTIkGGDIWDG044NxTW7YDFkl01xi8VN0ohrCEiutwQoB0EcqimMmkIy&__tn__=R]-R Юрий Гарькавец

Автор

Хочу чтобы про ракеты Нептун все знали! На часі!
Тетяна Чорновол:

Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею - зупинити виробництво «Нептунів» Україною.
Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.

«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно. Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль (не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .
Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така шалена робота, що результат - спалення «Москви» це Рука Бога, не інакше…
А тепер розкажу в подробицях. Не буду називати людей та посадовців, які свідомо чи не свідомо блокували «Нептун», а назву тих, які стали Рукою Бога… Навіть не тому, що не хочу розганяти зраду, а тому що перших неймовірно багато ( місця не вистачить), а других неймовірно мало.
Головний герой - єдиний в Україні ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР КБ «Луч» - Користильов. «Нептун» це його геній, його дітище.
В квітні 2019 року «Нептун» був повністю готовий. Пройшов всі випробування. Був прийнятий на озброєння. Проблема була тільки в тому, що він був в єдиному екземплярі і без ракет, бо всі вистріляв під час випробувань. Щоб з'явилися нові пускові і ракети потрібно було це замовлення МО і фінансування. Замовлення не було наступні два роки ВЗАГАЛІ!!!
Уточню, що і до зміни влади у «Нептуна» були проблеми. Блокування було шалене. Проте в майданівській владі у «Нептуна» були хоч такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася... І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це було рівнозначно політичному самогубству, і дискредитація його також була наслідком роботи агентури, що блокували ракетну програму України)
А ще додам, що стада моїх близьких колег (навіть з провладної коаліції), більше того навіть друзів, фронтових друзів лили брехливий бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували, що «Нептун» це афера, що треба зупинити фінансування проекту… Сподіваюся, що їм зараз, як мінімум, соромно…
Однак не зважаючи на протидію, як я вже казала, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Москалі возбуділісь ненажарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
Ніхто у владі не лобіював не захистив «Нептун». Ніхто!!! Однак, дякуючи опозиційним каналам «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу» вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун». В кожному ефірі на військову тематику спікери опозиції, і я в тому числі повторювали одне й теж саме: «Влада профінансуй проект Нептун». Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. Публічністю стіну вдалося проламати, в кінці 2021 року проект Нептунів був профінансований. Однак агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет всі гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча раніше в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували. Нова пускова на Татрі, а також машини заряджання та обслуговування гарно проїхалися парадом на День Незалежності. Ракет так і не було.
Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, до війни залишалося менше двох місяців…
В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, і ще велика купа була на різних стадіях збірки..
показати весь коментар
17.04.2022 13:18
+29
заканчиваем собирать и тестировать еще четыре ракеты "нептун". Ждем БДК "Орск" и "Цезарь Куников". Побольше грузите туда камикадзе - если брать мелких тувинцев и калмыков, то в один БДК пол-тысячи может поместиться. Вода возле Одессы уже хорошая - 8°C, средний калмык через десять минут уже перестаёт грести, а еще через час отправляется прямо на концерт кобзона для морских калмыков.
показати весь коментар
17.04.2022 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці молодці! Смерть кацапам!
показати весь коментар
17.04.2022 13:07 Відповісти
Йохууууу!!!
показати весь коментар
17.04.2022 13:07 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
17.04.2022 13:07 Відповісти
нифигасе!
показати весь коментар
17.04.2022 13:08 Відповісти
красівоє, від вдячного Харків'янина
показати весь коментар
17.04.2022 13:12 Відповісти
та вчера еще, я уже постил...., если это оно......
показати весь коментар
17.04.2022 13:13 Відповісти
Не ну это уже перебор аж 500 морпехов .Врать тоже надо с умом
показати весь коментар
17.04.2022 13:50 Відповісти
Єто с начала войны. Впрочем для этой бригады это уже ее конец. Так как практически все 200 и 300
показати весь коментар
17.04.2022 13:57 Відповісти
ДШВ України-черговий респектище...Давайте ще...
показати весь коментар
17.04.2022 13:14 Відповісти
В Токмаку арта знищила 10 вагонів з ************ завдяки коригування вогню невідомими патріотами.
показати весь коментар
17.04.2022 13:15 Відповісти
Офигеть металлолома на одной картинке! Хорошо ВСУ поработали, крутые ребята.
показати весь коментар
17.04.2022 13:16 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100007191698229/?__cft__[0]=AZW3KWBIXHZcWrMpDctEId7JEg9b4f_qPUDrSeNoaMR6oK7Tv1MPVX3YSFIi5l-TRNXLYFzsi1VP0deHhTGugyBW0KkW6yPyVaOJ4MQxWK8RlBOPNjB584lCvGLen9NpcMq1KPswsFmhjnFLLKFRQFQmIFmG1w8D2oTIkGGDIWDG044NxTW7YDFkl01xi8VN0ohrCEiutwQoB0EcqimMmkIy&__tn__=R]-R Юрий Гарькавец

Автор

Хочу чтобы про ракеты Нептун все знали! На часі!
Тетяна Чорновол:

Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею - зупинити виробництво «Нептунів» Україною.
Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.

«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно. Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль (не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .
Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така шалена робота, що результат - спалення «Москви» це Рука Бога, не інакше…
А тепер розкажу в подробицях. Не буду називати людей та посадовців, які свідомо чи не свідомо блокували «Нептун», а назву тих, які стали Рукою Бога… Навіть не тому, що не хочу розганяти зраду, а тому що перших неймовірно багато ( місця не вистачить), а других неймовірно мало.
Головний герой - єдиний в Україні ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР КБ «Луч» - Користильов. «Нептун» це його геній, його дітище.
В квітні 2019 року «Нептун» був повністю готовий. Пройшов всі випробування. Був прийнятий на озброєння. Проблема була тільки в тому, що він був в єдиному екземплярі і без ракет, бо всі вистріляв під час випробувань. Щоб з'явилися нові пускові і ракети потрібно було це замовлення МО і фінансування. Замовлення не було наступні два роки ВЗАГАЛІ!!!
Уточню, що і до зміни влади у «Нептуна» були проблеми. Блокування було шалене. Проте в майданівській владі у «Нептуна» були хоч такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася... І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це було рівнозначно політичному самогубству, і дискредитація його також була наслідком роботи агентури, що блокували ракетну програму України)
А ще додам, що стада моїх близьких колег (навіть з провладної коаліції), більше того навіть друзів, фронтових друзів лили брехливий бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували, що «Нептун» це афера, що треба зупинити фінансування проекту… Сподіваюся, що їм зараз, як мінімум, соромно…
Однак не зважаючи на протидію, як я вже казала, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Москалі возбуділісь ненажарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
Ніхто у владі не лобіював не захистив «Нептун». Ніхто!!! Однак, дякуючи опозиційним каналам «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу» вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун». В кожному ефірі на військову тематику спікери опозиції, і я в тому числі повторювали одне й теж саме: «Влада профінансуй проект Нептун». Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. Публічністю стіну вдалося проламати, в кінці 2021 року проект Нептунів був профінансований. Однак агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет всі гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча раніше в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували. Нова пускова на Татрі, а також машини заряджання та обслуговування гарно проїхалися парадом на День Незалежності. Ракет так і не було.
Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, до війни залишалося менше двох місяців…
В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, і ще велика купа була на різних стадіях збірки..
показати весь коментар
17.04.2022 13:18 Відповісти
Я с самого начала говорил что нужно все силы и средства бросить на уркепление береговой обороны, артиллерии и ракет а не на разные плавучие лоханки разных калибров которые мы позаказывали у всех на миллиарды, а в результате ниодна во время войны даже не перднула в сторону врага и не вышла с бухты. Потому что все знают что сразу же будет потоплена превосходящим флотом РФ. На меня еще кричали зрадофил и агент кремля, мол не веришь в наш мощный флот и тд.
показати весь коментар
17.04.2022 13:51 Відповісти
Коли довбойоби не розуміють елементарних речей, вони, зазвичай, звинувачують розуміючих у зраді і співпраці з ворогом. Я такого теж вдоволь наслухався: і тут, і у Твіттері, де мені поклали три аккаунти.
показати весь коментар
17.04.2022 14:32 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому блаЗЄнські найперше взялися за Пашинського. І блаЗЄнський виродок за командою з кремля хотів його посадити мало не з першого дня на посаді преЗЄдєнта. Тьху на блаЗЄ!
показати весь коментар
17.04.2022 15:06 Відповісти
Ще одна відповідь для дебілів на запитання "Чому п'ята колона при владі намагається прикрити ефіри "Прямого", "П'ятого" та "Еспресо"?" Бо вся інша ********* ("1+1", "Інтер" і т. д.) першочергово заточена на звеличування Нєлоха і замовчування важливої інформації.
показати весь коментар
17.04.2022 14:43 Відповісти
заканчиваем собирать и тестировать еще четыре ракеты "нептун". Ждем БДК "Орск" и "Цезарь Куников". Побольше грузите туда камикадзе - если брать мелких тувинцев и калмыков, то в один БДК пол-тысячи может поместиться. Вода возле Одессы уже хорошая - 8°C, средний калмык через десять минут уже перестаёт грести, а еще через час отправляется прямо на концерт кобзона для морских калмыков.
показати весь коментар
17.04.2022 13:18 Відповісти
Щось ви оркам даєте багато часу на "окабздоніваніє".
показати весь коментар
17.04.2022 13:36 Відповісти
на следующей неделе возле Марика температура воды будет уже 10 градусов, так что не контуженные смогут продержаться до полутора часов.
показати весь коментар
17.04.2022 17:14 Відповісти
тихіше, розлякаєте - бичок без "корму" залишиться
показати весь коментар
17.04.2022 13:46 Відповісти
Так Нептуна или полных установки с ракетами!???
показати весь коментар
17.04.2022 15:36 Відповісти
дивизион - это девятнадцать машин, из которых шесть - это собственно ПУ. У нас есть одна ПУ, и несколько ракет к ней. Так понятно?
показати весь коментар
17.04.2022 16:38 Відповісти
Слов нет... Спасибо парни. Ну вы даёте! Успехов, удачи. Пусть вас Господь бережёт.
показати весь коментар
17.04.2022 13:27 Відповісти
Хочешь-не хочешь а кацапов мы ********** ВСЕХ !
показати весь коментар
17.04.2022 13:30 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
17.04.2022 13:32 Відповісти
Завтра,ймовірніше за все,кацапи розпочнуть повномасштабний наступ,бо 18-го почалась берлінська операція. Виродки прив'язані до дат,як сРалін завєщал.
показати весь коментар
17.04.2022 13:44 Відповісти
он уже и так идет -беспрерывно атакуют позиции на востоке и под изюмом
показати весь коментар
17.04.2022 13:56 Відповісти
Пишуть, що ЗСУ їм в напрямку на Куп'янськ вже так фланг підрізали, що як би їм не повторити долю паулюса, а не відтворити берлінську операцію
показати весь коментар
17.04.2022 14:11 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 13:46 Відповісти
Вату в клочья .... так и нужно 💪!..,
показати весь коментар
17.04.2022 13:50 Відповісти
Слава Героям !
показати весь коментар
17.04.2022 15:04 Відповісти
Кіл їм вербовий в глотку, а кіл осиковий в гузицю !!! Почуй, Боже, моє прохання, виконай це моє маленьке бажаннячко !
показати весь коментар
17.04.2022 16:04 Відповісти
Я не знаю на що вони сподіваються, у нас є втрати, тільки в нас втрати кращих із кращих людей, воїнів, а в цих орків-сміття, якому наказали лізти в Україну, сміття утилізуєм, а наших воїнів не забудемо ніколи
показати весь коментар
18.04.2022 08:33 Відповісти
 
 