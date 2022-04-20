У посольства РФ в Эфиопии выстроилась очередь желающих воевать, - СМИ. ФОТО

Эфиопы сотнями идут в российское посольство, дипломаты придумали свое объяснение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сегодня.

В столице Эфиопии Аддис-Абебе возле посольства России замечена очередь из сотен местных мужчин. По данным эфиопских СМИ, они пытались завербоваться и помочь армии РФ в ее вторжении в Украину.

Посольство РФ дало собственное объяснение длинной очереди: это "демонстрация солидарности", пишет издание Addis Standart.

В диппредставительстве РФ сообщили, что получали "по электронной почте и при личных визитах от граждан Эфиопии выражение их солидарности и поддержки Российской Федерации".

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"Мы рассматриваем это как еще одно проявление нерушимых уз братской дружбы и взаимной поддержки между двумя народами. Мы благодарим всех эфиопских друзей за добрые слова в адрес нашей страны", – говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

В ведомстве заверили, что "посольство не принимает никаких заявлений о наборе в вооруженные силы Российской Федерации" и дипломаты строго соблюдают положения Венской конвенции 1961 года и национального законодательства, согласно которым вербовка наемников в армию РФ не является сферой деятельности дипмиссии.