У посольства РФ в Эфиопии выстроилась очередь желающих воевать, - СМИ. ФОТО
Эфиопы сотнями идут в российское посольство, дипломаты придумали свое объяснение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сегодня.
В столице Эфиопии Аддис-Абебе возле посольства России замечена очередь из сотен местных мужчин. По данным эфиопских СМИ, они пытались завербоваться и помочь армии РФ в ее вторжении в Украину.
Посольство РФ дало собственное объяснение длинной очереди: это "демонстрация солидарности", пишет издание Addis Standart.
В диппредставительстве РФ сообщили, что получали "по электронной почте и при личных визитах от граждан Эфиопии выражение их солидарности и поддержки Российской Федерации".
"Мы рассматриваем это как еще одно проявление нерушимых уз братской дружбы и взаимной поддержки между двумя народами. Мы благодарим всех эфиопских друзей за добрые слова в адрес нашей страны", – говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.
В ведомстве заверили, что "посольство не принимает никаких заявлений о наборе в вооруженные силы Российской Федерации" и дипломаты строго соблюдают положения Венской конвенции 1961 года и национального законодательства, согласно которым вербовка наемников в армию РФ не является сферой деятельности дипмиссии.
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Розмовляв з колишнім радянським військовим інструктором який там намагався їх чомусь навчити.
Вояки так собі, ліниві, безтолкові.
захищаючи спортивну честь України, а потім навить тоді ви
не будете мати право обсерати Жана Беленюка. Він видатний
спортовець а ви просто доморощений тупий расист.
При чому спортивні заслуги Беленюка до його політичних уподобань та "великих" справ зебілі взагалі?
Ви трошки плутаєте квадратне з мя'ким. Когнитивний дисонанс не турбує?
Доречі, де в дописі расизм?
Дійсно вважаєте, що якщо людина в свій час зробила щось корисне для країни,
то вона отримує індульгенцію на будь-яку дурість та участь у сумнівних справах на все життя?
Доречі, недолуге, мову підучи, ВІСІМ помилок на неповних ЧОТИРИ рядка,
на трієчника середніх класів не тягнеш.
https://sport.segodnya.ua/ua/sport/others/davit-orkov-evroblyahami-olimpiyskiy-chempion-peredal-vsu-moshchnyy-transport-1616346.html
-Руский
-А почему глаз узкий ?
того як ефіопи використовують можливість попасти в Європу. Ось
і тут вони під дією пропаганди рашкостану,а рашкостан скажу я вам вони
дуже *******,бажають нібито повоювати на іх стороні. А це ім і нафіг
не потрібно,бо самі вони в своєї країні з війни не вилазять. Вони зі свєю
Ерітреєю ніяк не можуть замиритися. Ефіопія загалом країна кричущеї
бідності!
Ти хоч розумієш, що для тих, хто там у черзі - війна в Україні набагато приємніша, ніж життя у Єфіопії?
Але, якщо ти звертаєшся до українців, то роби це українською, бо свинособачою виглядає як кацапська провокація.
Все дуже просто - чим менш цивілізоване суспільство - тим більша нетерпимість.
А совковість українців підтверджують кожні вибори, вже 30 років
Тупі мавпи
Шота я не вижу в первых рядах Гебреисуса. Ведь он недавно был очень недоволен, что отношение к украинским беженцам в Европе лучше, чем к его соотечественникам. Мол, ущемляют по расовому принципу.
Значит самое время брать "калаш", и идти добровольцем против "бендеровцев", "нациков, "фошиздов", а теперь ещё и "расиздов". ))
Удобрение из них правда так себе, но для чернозёма сойдёт.
Представляю эту боевую слаженность между подразделениями бурятов, курдов и оромо
Мабуть, не встиг змити вугільний пил. Ледь встиг вилізти із шахти і сразу в бой, - за руцкій мір.
Это солидарные добровольцы, братья-эфиопы!
Оце так брати в кацапів... А дехто їх і досі братами вважає.