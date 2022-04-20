Біля посольства РФ в Ефіопії вишикувалася черга охочих воювати, - ЗМІ. ФОТО
Ефіопи сотнями йдуть до російського посольства, дипломати вигадали своє пояснення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сьогодні.
У столиці Ефіопії Аддіс-Абебі біля посольства Росії була помічена черга із сотень місцевих чоловіків. За даними ефіопських ЗМІ, вони намагалися завербуватися та допомогти армії РФ у її вторгненні в Україну.
Посольство РФ дало власне пояснення довгої черги: це "демонстрація солідарності", пише видання Addis Standart.
У диппредставництві РФ повідомили, що отримували "електронною поштою та під час особистих візитів від громадян Ефіопії вияв їхньої солідарності та підтримки Російської Федерації".
"Ми розглядаємо це як ще один прояв братської дружби та взаємної підтримки між двома народами. Дякуємо всім ефіопським друзям за добрі слова на адресу нашої країни", – заявило посольство у фейсбуці.
У відомстві запевнили, що "посольство не приймає жодних заяв про набір до збройних сил Російської Федерації" і дипломати суворо дотримуються положень Віденської конвенції 1961 року та національного законодавства, згідно з якими вербування найманців до армії РФ не є сферою діяльності дипмісії.
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Розмовляв з колишнім радянським військовим інструктором який там намагався їх чомусь навчити.
Вояки так собі, ліниві, безтолкові.
захищаючи спортивну честь України, а потім навить тоді ви
не будете мати право обсерати Жана Беленюка. Він видатний
спортовець а ви просто доморощений тупий расист.
При чому спортивні заслуги Беленюка до його політичних уподобань та "великих" справ зебілі взагалі?
Ви трошки плутаєте квадратне з мя'ким. Когнитивний дисонанс не турбує?
Доречі, де в дописі расизм?
Дійсно вважаєте, що якщо людина в свій час зробила щось корисне для країни,
то вона отримує індульгенцію на будь-яку дурість та участь у сумнівних справах на все життя?
Доречі, недолуге, мову підучи, ВІСІМ помилок на неповних ЧОТИРИ рядка,
на трієчника середніх класів не тягнеш.
https://sport.segodnya.ua/ua/sport/others/davit-orkov-evroblyahami-olimpiyskiy-chempion-peredal-vsu-moshchnyy-transport-1616346.html
-Руский
-А почему глаз узкий ?
того як ефіопи використовують можливість попасти в Європу. Ось
і тут вони під дією пропаганди рашкостану,а рашкостан скажу я вам вони
дуже *******,бажають нібито повоювати на іх стороні. А це ім і нафіг
не потрібно,бо самі вони в своєї країні з війни не вилазять. Вони зі свєю
Ерітреєю ніяк не можуть замиритися. Ефіопія загалом країна кричущеї
бідності!
Ти хоч розумієш, що для тих, хто там у черзі - війна в Україні набагато приємніша, ніж життя у Єфіопії?
Але, якщо ти звертаєшся до українців, то роби це українською, бо свинособачою виглядає як кацапська провокація.
Все дуже просто - чим менш цивілізоване суспільство - тим більша нетерпимість.
А совковість українців підтверджують кожні вибори, вже 30 років
Тупі мавпи
Шота я не вижу в первых рядах Гебреисуса. Ведь он недавно был очень недоволен, что отношение к украинским беженцам в Европе лучше, чем к его соотечественникам. Мол, ущемляют по расовому принципу.
Значит самое время брать "калаш", и идти добровольцем против "бендеровцев", "нациков, "фошиздов", а теперь ещё и "расиздов". ))
Удобрение из них правда так себе, но для чернозёма сойдёт.
Представляю эту боевую слаженность между подразделениями бурятов, курдов и оромо
Мабуть, не встиг змити вугільний пил. Ледь встиг вилізти із шахти і сразу в бой, - за руцкій мір.
Это солидарные добровольцы, братья-эфиопы!
Оце так брати в кацапів... А дехто їх і досі братами вважає.