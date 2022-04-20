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Біля посольства РФ в Ефіопії вишикувалася черга охочих воювати, - ЗМІ. ФОТО

Ефіопи сотнями йдуть до російського посольства, дипломати вигадали своє пояснення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сьогодні.

У столиці Ефіопії Аддіс-Абебі біля посольства Росії була помічена черга із сотень місцевих чоловіків. За даними ефіопських ЗМІ, вони намагалися завербуватися та допомогти армії РФ у її вторгненні в Україну.

Біля посольства РФ в Ефіопії вишикувалася черга охочих воювати, - ЗМІ 01

Посольство РФ дало власне пояснення довгої черги: це "демонстрація солідарності", пише видання Addis Standart.

У диппредставництві РФ повідомили, що отримували "електронною поштою та під час особистих візитів від громадян Ефіопії вияв їхньої солідарності та підтримки Російської Федерації".

Читайте також: Росія вербує сирійців для війни з Україною, - Wall Street Journal

"Ми розглядаємо це як ще один прояв братської дружби та взаємної підтримки між двома народами. Дякуємо всім ефіопським друзям за добрі слова на адресу нашої країни", – заявило посольство у фейсбуці.

У відомстві запевнили, що "посольство не приймає жодних заяв про набір до збройних сил Російської Федерації" і дипломати суворо дотримуються положень Віденської конвенції 1961 року та національного законодавства, згідно з якими вербування найманців до армії РФ не є сферою діяльності дипмісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні

Автор: 

посольство рф (331) Ефіопія (27) вербування (246)


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Топ коментарі
+42
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20.04.2022 13:32
+40
Чи ті довбаки взагал розуміють що через війну яку розв'язала РФ ім у цьому році не буде чого їсти ?
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20.04.2022 13:32
+32
у нас ЧЕРНОзем, тож все сходицця!
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20.04.2022 13:33
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Бажають попасти в Європу хоч тушкою хоч опудалом.
Розмовляв з колишнім радянським військовим інструктором який там намагався їх чомусь навчити.
Вояки так собі, ліниві, безтолкові.
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20.04.2022 13:55 Відповісти
Европа сама виновата что в Африке жрать нечего сидят на своих миллиардах свыни зажравшиеся и все им мало, другим людям на планете жить не дают.
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20.04.2022 14:00 Відповісти
Левацкий бред.
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20.04.2022 14:02 Відповісти
Это закон существования от вселенной. Если хочешь безопасности для себя нужно заботиться о других. Миллиардеры из Европы могли бы вложить деньги в производства в Африке и дать этим людям работу, а иначе нечего ныть что они лезут в Европу.
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20.04.2022 14:09 Відповісти
Вы будете смеяться, но ведь всё так и было: миллиардеры из Европы вкладывали деньги в производства в Африке и давали этим людям работу. А потом "великий могучий совейский союз" поднял хай: "Империалисты! Буржуи! Эксплуататоры! Высасывают кровь трудового народа!!!" Империалисты пожали плечами и ушли (оставив, кстати, налаженные производства!). Но гордые народы освобождённой Африки затарились советскими калашами, развалили и загадили все буржуйские производства и инфраструктуру (почитайте дневник нашего (!) путешественника по ЮАР, например, - там очень зримо человек рассказывает свои впечатления о стране ПОСЛЕ апартеида. Меня там впечатлило описание того, как заселяются многоэтажки в Претории: толпа местных занимает небоскрёб и живёт там до того момента, пока его не сожгут кострами или не загадят (в прямом смысле) доверху шахту лифта. Тогда перебираются в соседний небоскрёб). Ну и до кучи перессорились друг с другом, перестреляли и вырезали какие-то объявленные врагами народа племена (Привет из Руанды! Погуглите), наобъявляли независимые республики внутри независимых стран (Эритрея) - в общем, стрелять прикольнее, чем пахать. А теперь, конечно, хотят в Европу, чтобы как раньше, но лучше! А вот в совок (рашку) их что-то не тянет. С чего бы, а? Ведь чисто рай на Земле!
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20.04.2022 14:53 Відповісти
Так же ничем от кацапов они не отличаются!
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21.04.2022 06:03 Відповісти
Їм кацапи набрехали, що ЧОРНОбаївка - то їх сакральна земля. Та і про Чорне море такі ж побрехеньки розповідають.
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20.04.2022 13:55 Відповісти
о, а вот и негры. джанги асвабажденные. Зря Америка так на них надрачивает. это говно должно до сих пор бавовну на плантациях батрачить. А не жить в гетто на пособиях. сраные толерасты. Вот так и порождается фашизм... Не, ну есть нормальньные чернокожие: Семьюель Эль Джексон, Дензел Вашингтон, Эдди Мерфи. всьо...
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20.04.2022 13:56 Відповісти
ще Беленюк був, поки в прислуги не подався
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20.04.2022 17:52 Відповісти
Ви пане спочатку заробить парочку олімпийських медалей,
захищаючи спортивну честь України, а потім навить тоді ви
не будете мати право обсерати Жана Беленюка. Він видатний
спортовець а ви просто доморощений тупий расист.
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20.04.2022 18:29 Відповісти


При чому спортивні заслуги Беленюка до його політичних уподобань та "великих" справ зебілі взагалі?
Ви трошки плутаєте квадратне з мя'ким. Когнитивний дисонанс не турбує?

Доречі, де в дописі расизм?
Дійсно вважаєте, що якщо людина в свій час зробила щось корисне для країни,
то вона отримує індульгенцію на будь-яку дурість та участь у сумнівних справах на все життя?

Доречі, недолуге, мову підучи, ВІСІМ помилок на неповних ЧОТИРИ рядка,
на трієчника середніх класів не тягнеш.
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20.04.2022 20:06 Відповісти
Жан Беленюк організував постачання партії позашляховиків для потреб української армії на передовий:

https://sport.segodnya.ua/ua/sport/others/davit-orkov-evroblyahami-olimpiyskiy-chempion-peredal-vsu-moshchnyy-transport-1616346.html
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21.04.2022 13:36 Відповісти
чорнозьоми стануть чорнозємістєє
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20.04.2022 13:56 Відповісти
Какие союзника такие и поставки. Кому m777 и эскалибур а кому волны аборигенов.
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20.04.2022 13:58 Відповісти
Я не ефіоп, я рузьге
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20.04.2022 13:58 Відповісти
-Руский ?
-Руский
-А почему глаз узкий ?
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20.04.2022 14:42 Відповісти
Народ рассчитыват нахаляву БЕСПЛАТНО до Европы долететь, а там уже видно будет какими тропками пробраться в ЕС!
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20.04.2022 13:59 Відповісти
Ви маєте рацію! Я тричі мав можливість бути в Ефіопії і був свідком
того як ефіопи використовують можливість попасти в Європу. Ось
і тут вони під дією пропаганди рашкостану,а рашкостан скажу я вам вони
дуже *******,бажають нібито повоювати на іх стороні. А це ім і нафіг
не потрібно,бо самі вони в своєї країні з війни не вилазять. Вони зі свєю
Ерітреєю ніяк не можуть замиритися. Ефіопія загалом країна кричущеї
бідності!
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20.04.2022 18:44 Відповісти
ну, якщо 152 мм поруч ***** то шось з них і долетить до Європи....
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20.04.2022 19:22 Відповісти
Не будьте як кацапи, яка різниця якого кольору шкіра, це не має значення, в черзі стоять тупо довбойоби, які русню і кинуть, в них ціль попасти в ЄЕС і все
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20.04.2022 14:01 Відповісти
Думаешь так легко сдаться? Там Кадыры в заградотрядах.
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20.04.2022 14:04 Відповісти
РАСИЗМ ЭТО ГЛОБОЖИДОВСКОЕ СЛОВО. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВ ТЕХ БЕЛЫХ КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ НАЦИЮ И СОХРАНИТЬ СВОЮ КУЛЬТУРУ И ИДЕНТИЧНОСТЬ ПРОТИВ ТЕХ КТО ХОТЯТ ЖИТЬ В РОДНОЙ ДЛЯ СЕБЯ СРЕДЕ А НЕ СРЕДИ ЧУЖИХ КУЛЬТУР КОТОРЫЕ НЕНАВИДЯТ ДРУГ ДРУГА. С ЕГО ПОМОШБЮ ОНИ УЖЕ ВСЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ МЕГАПОЛИСЫ ЗАСЕЛИЛИ НИГЕРАМИ. ДЕЛО НЕ В ЦВЕТЕ КОЖИ А В ТОМ ЧТО ЧЕЛОВЕК СОЦИАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО И В ТОМ ЧТО ВРАЖДА МЕЖДУ РАЗНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ БЫЛА ЕСТЬ И БУДЕТ
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21.04.2022 02:13 Відповісти
Европа разве не обещала сдавшимся солдатам российской армии убежище?
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20.04.2022 14:22 Відповісти
ага, это должно оооочень сильно повезти в жизни даже афроэфиопа, что бы после поступления на службу в войска РФ попасть потом в плен .... ну ооооочень повезти
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20.04.2022 14:59 Відповісти
Твои умственные способности не позволяют тебе осознать написанный текст?
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20.04.2022 14:25 Відповісти
у тебя толерастия головного мозга. все что надо осознать
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20.04.2022 15:04 Відповісти
"Проявлять расизм против всех чернокожих" - ні, не треба! Треба просто ввести санкції проти цієї країни, бо вони не проти щоб їх громадяни вбивали наших дітей і несли війну на нашу землю!
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20.04.2022 14:25 Відповісти
Санкції проти Ефіопії, серйозно?
Ти хоч розумієш, що для тих, хто там у черзі - війна в Україні набагато приємніша, ніж життя у Єфіопії?
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20.04.2022 14:48 Відповісти
и шо, нам их нужно жалеть ?
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20.04.2022 15:00 Відповісти
У них щойно війна закінчилася.
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20.04.2022 19:25 Відповісти
ти кінчене створіння
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20.04.2022 14:28 Відповісти
Расизм та нетерпимість до іних - це основа совка головного мозку, яким страждає щонайменше 70% українських громадян.
Але, якщо ти звертаєшся до українців, то роби це українською, бо свинособачою виглядає як кацапська провокація.
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20.04.2022 14:51 Відповісти
Ти це сірйозно, кацапських пропагандонів передивилася?! Нетерпимість у нас до говнюків , якої б національності вони б не були.
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20.04.2022 15:29 Відповісти
А чому тоді, така кількість расистів коментує тут про негрів?
Все дуже просто - чим менш цивілізоване суспільство - тим більша нетерпимість.
А совковість українців підтверджують кожні вибори, вже 30 років
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20.04.2022 17:17 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО РАСИЗМ ЭТО ГЛОБОЖИДОВСКОЕ СЛОВО. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВ ТЕХ БЕЛЫХ КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ НАЦИЮ И СОХРАНИТЬ СВОЮ КУЛЬТУРУ И ИДЕНТИЧНОСТЬ. С ЕГО ПОМОШБЮ ОНИ УЖЕ ВСЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ МЕГАПОЛИСЫ ЗАСЕЛИЛИ НИГЕРАМИ
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21.04.2022 02:05 Відповісти
історична батьківщина пушкіна)
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20.04.2022 14:02 Відповісти
У цьому мавп'ячому заповіднику з'їдається левова частка українського зерна!Віднині хай хрумають самі банани,*уй їм, а не хліб!
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20.04.2022 14:02 Відповісти
Та да, викормили на свою голову.
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20.04.2022 15:30 Відповісти
ефіоп вашу мать, ви серйозно?
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20.04.2022 14:06 Відповісти
І де санкції ефіопії. чи "ета другоє"?
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20.04.2022 14:06 Відповісти
У эфиопов европейский тип лица, хоть и шоколадного цвета.
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20.04.2022 14:09 Відповісти
Значить цим треба ввести ембарго на продаж пшениці в першу чергу. Хай їдять крокодилів із Нілу
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20.04.2022 14:11 Відповісти
Вони вважають,що винайшли спосіб нездохнути з голоду
Тупі мавпи
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20.04.2022 14:27 Відповісти
отой сарай це посольство раші?))))
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20.04.2022 14:11 Відповісти
ну чого Ви так - сарай, то цілий гараж!
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20.04.2022 14:19 Відповісти
"В столице Эфиопии Аддис-Абебе возле посольства России замечена очередь из сотен местных мужчин. По данным эфиопских СМИ, они пытались завербоваться и помочь армии РФ в ее вторжении в Украину".

Шота я не вижу в первых рядах Гебреисуса. Ведь он недавно был очень недоволен, что отношение к украинским беженцам в Европе лучше, чем к его соотечественникам. Мол, ущемляют по расовому принципу.
Значит самое время брать "калаш", и идти добровольцем против "бендеровцев", "нациков, "фошиздов", а теперь ещё и "расиздов". ))
Удобрение из них правда так себе, но для чернозёма сойдёт.
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20.04.2022 14:11 Відповісти
на фоне чернозёма они выглядят так же, как и кацапские танкисты, но только без танка.
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20.04.2022 14:30 Відповісти
Воювати на боці союзників Еритреї?
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20.04.2022 14:14 Відповісти
Родня великого русского поэта Пушкина потянулась на родину пращура?
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20.04.2022 14:14 Відповісти
Покажіть їм нафаршированих осколками лівійців в українській канаві . Африканців в полон не берем , бо ми по їхньому не балакаємо . Слава Україні !🇺🇦
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20.04.2022 14:17 Відповісти
а где добровольцы берега слонячих копыт и банановых берегов....и тумба юмба в дупе три гвоздя ...а еще кукуруку накпукай в руку......
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20.04.2022 14:18 Відповісти
обезьяны ******!
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20.04.2022 14:20 Відповісти
Черги у чорноземи,без оплати. Мавпи,вважають себе розумними
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20.04.2022 14:23 Відповісти
Эфиёоп твою мать
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20.04.2022 14:25 Відповісти
і що з цього привіду нам скаже старий римський пердун?
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20.04.2022 14:26 Відповісти
это даже прикольно - калмыки, меря и прочие удмурты вместе с тиграи и оромо будут нести нам руский мир ...
Представляю эту боевую слаженность между подразделениями бурятов, курдов и оромо
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20.04.2022 14:26 Відповісти
Будет новый сорт удобрения 💩 "Кофейный" 💩
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20.04.2022 14:27 Відповісти
Їм пофіг пуйло з руzzкам міром, давай в Гейропу!
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20.04.2022 14:29 Відповісти
Всі за путівкою в парашу стоять
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20.04.2022 14:30 Відповісти
Американский генерал Dana Pittard заявил в CNN: США должны предупредить Кремль, если РФ применит тактическое ядерное оружие против Украины, то США воспримут это как начало ядерный войны и по России будет нанесен масштабный массированный ядерный удар»
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20.04.2022 14:30 Відповісти
Меже вже хвате про колір шкіри шуткувати дибіли?
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20.04.2022 14:31 Відповісти
Они сначала подождут, а когда огребут, тогда будут бомбить рф. Необучаемые.
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20.04.2022 14:55 Відповісти
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20.04.2022 14:39 Відповісти
Хватит уже насчет цвета кожи долбить, против нас сейчас воюет сотня тысяч вполне себе "белых" и ничего. А тут триста чёрных может быть поедут на войну (и тут же сбегут скорее всего в Европу) и уже усрались.
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20.04.2022 14:40 Відповісти
Це данєцкій шахтьор. Фотка часів АТО.
Мабуть, не встиг змити вугільний пил. Ледь встиг вилізти із шахти і сразу в бой, - за руцкій мір.

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20.04.2022 15:05 Відповісти
Это якуто-буряты белые?
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20.04.2022 15:07 Відповісти
Чорнозем буде ще чорніший !
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20.04.2022 14:41 Відповісти
Їм певне розказали, що в Україні можна прибарахлитися. Я правда не впевнений як ці мавпи будуть в якості перегною враховуючи особливості національної кухні.
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20.04.2022 14:54 Відповісти
Ну ці точно навоюють... Скоріше тікають із свого ''раю'' в Європу транзитом через Україну.
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20.04.2022 14:58 Відповісти
Тепер кацапки будуть рожати негрів , а не кітайців
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20.04.2022 15:06 Відповісти
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20.04.2022 15:08 Відповісти
Не, ну какие же это инностранные наемники?
Это солидарные добровольцы, братья-эфиопы!
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20.04.2022 15:06 Відповісти
РАШКУ НАКРОЕТ АФРІКАНСЬКИЙ СПИД
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20.04.2022 15:07 Відповісти
Покажите папе римскому этих наших «братьев» для примирения )
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20.04.2022 15:12 Відповісти
І лозунг в цих мавп буде:"За Пушкина отвєтишь..."
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20.04.2022 15:20 Відповісти
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20.04.2022 15:39 Відповісти
А Папа і голова ВООЗ ще плакалися, що українцям допомагають більше, ніж ефіопам, і що це, мовляв, расизм. Наступний їх крок - звинувачувати в расизмі українців, що не віддають свої останні запаси продовольства для голодної Ефіопії, і більше того - вбивають в Україні бідних темношкірих, які прийшли сюди воювати разом з рашистами за їжу, українську побутову техніку і спідню білизну.
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20.04.2022 16:00 Відповісти
"Ми розглядаємо це як ще один прояв братської дружби та взаємної підтримки між двома народами. Дякуємо всім ефіопським друзям за добрі слова на адресу нашої країни", - заявило посольство у фейсбуці. Джерело:

Оце так брати в кацапів... А дехто їх і досі братами вважає.
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20.04.2022 16:22 Відповісти
Ефіопи несуть в Україну руzький мір. Логічно
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20.04.2022 16:22 Відповісти
Якраз у тему.

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20.04.2022 16:31 Відповісти
а глава ВООЗа уже записался?? это же его соотечественники, на которых "мир не обращает внимание и не кормит"....Ну что с*ка черномазая, мир обратил внимание. Гнилье вонючее. И потом удивлятся, почему все не любят негров. Киньте воозу эту фотку. Хочу услышать официальный комментарий!!
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20.04.2022 16:34 Відповісти
Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Им крышу срывает от жадности. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. И шкурку цвета антрацита.
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20.04.2022 16:35 Відповісти
сталкер...
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20.04.2022 20:41 Відповісти
ДЕБИЛЫ ОНИ И В ЭФИОПИИ - ДЕБИЛЫ
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20.04.2022 17:24 Відповісти
Будет барбекю.
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20.04.2022 17:29 Відповісти
Насмішили «браття». А вже не баклажани негри??
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20.04.2022 17:30 Відповісти
Эфиоп твою мать лезут на идущий по известному курсу русский военный корабль.
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20.04.2022 17:48 Відповісти
ХОРОШИЙ ПОВОД США ЗАХВАТИТЬ ЭФИОПИЮ !)
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20.04.2022 21:51 Відповісти
бесплатное пушечное мясо.
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20.04.2022 22:39 Відповісти
https://twitter.com/mojalefa_sebati/status/1516350638812278785/photo/1
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21.04.2022 01:26 Відповісти
Ах вот ты какой «русский мир»?
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21.04.2022 02:31 Відповісти
фейк какой-то.
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21.04.2022 05:58 Відповісти
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