Біля посольства РФ в Ефіопії вишикувалася черга охочих воювати, - ЗМІ. ФОТО

Ефіопи сотнями йдуть до російського посольства, дипломати вигадали своє пояснення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сьогодні.

У столиці Ефіопії Аддіс-Абебі біля посольства Росії була помічена черга із сотень місцевих чоловіків. За даними ефіопських ЗМІ, вони намагалися завербуватися та допомогти армії РФ у її вторгненні в Україну.

Посольство РФ дало власне пояснення довгої черги: це "демонстрація солідарності", пише видання Addis Standart.

У диппредставництві РФ повідомили, що отримували "електронною поштою та під час особистих візитів від громадян Ефіопії вияв їхньої солідарності та підтримки Російської Федерації".

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"Ми розглядаємо це як ще один прояв братської дружби та взаємної підтримки між двома народами. Дякуємо всім ефіопським друзям за добрі слова на адресу нашої країни", – заявило посольство у фейсбуці.

У відомстві запевнили, що "посольство не приймає жодних заяв про набір до збройних сил Російської Федерації" і дипломати суворо дотримуються положень Віденської конвенції 1961 року та національного законодавства, згідно з якими вербування найманців до армії РФ не є сферою діяльності дипмісії.

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