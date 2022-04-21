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Новости Фото Война Резня в Буче
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10-летний Вова на похоронах своей мамы Марины, убитой российскими оккупантами в Буче. ФОТОрепортаж

Жители Бучи хоронят своих родных, убитых российскими оккупантами.

Фотограф AP Emilio Morenatti зафиксировал прощание 10-летнего сына со своей матерью в Буче, передает Цензор.НЕТ.

"Вова, 10 лет, на похоронах своей мамы, Марины. 20 апреля, 2022, Буча", - говорится в описании фото.

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10-летний Вова на похоронах своей мамы Марины, убитой российскими оккупантами в Буче 01
10-летний Вова на похоронах своей мамы Марины, убитой российскими оккупантами в Буче 02
10-летний Вова на похоронах своей мамы Марины, убитой российскими оккупантами в Буче 03
10-летний Вова на похоронах своей мамы Марины, убитой российскими оккупантами в Буче 04

похороны (1534) Буча (460)


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Топ комментарии
+71
Ну и как можно думать после всего этого о переговорах с х"йлом?
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21.04.2022 12:24
+55
Вот это действительно страшно - одинокий сирота на похоронах матери.
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21.04.2022 12:21
+47
Страшніше лишень одинока мати на похоронах своїх дітей...І таке зараз є...
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21.04.2022 12:27
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Вот это действительно страшно - одинокий сирота на похоронах матери.
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21.04.2022 12:21 Ответить
Страшніше лишень одинока мати на похоронах своїх дітей...І таке зараз є...
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21.04.2022 12:27 Ответить
Мальчик очень похож на мужчину. Надеюсь, что он отец мальчика...😒
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21.04.2022 18:57 Ответить
Ну и как можно думать после всего этого о переговорах с х"йлом?
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21.04.2022 12:24 Ответить
Шо ти візьмеш з зеленого ідіота?!
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21.04.2022 12:47 Ответить
.
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21.04.2022 12:24 Ответить
Нескінчений біль це бачити.
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21.04.2022 12:28 Ответить
😞😰
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21.04.2022 18:59 Ответить
Руссланд має бути повністю ліквідірен!!!
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21.04.2022 12:30 Ответить
Ви помітили, на якій машині вони приїхали?
Так от - у нас у Франківську авто з київськими номерами (і область також) - не "нижче" іномарок максимум 2012 року - а більшість - значно дорожчі. І приїхали в перші 3-4 дні.

Ось так - хто мав гроші - той врятувався (переважна більшість).

А в таких мабуть і на бензин не вистачило.
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21.04.2022 12:31 Ответить
Це справжні українці, у нас таких теж повно на брабусах...
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21.04.2022 12:41 Ответить
Не хочу влаштовувати тут срач але скажу таку річ...якби зе -гемОра не валяла дурака а попередила мешканців прикордонних районів приготуватися і заправитися на день д, то і на таких корчах можна було врятуватися
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21.04.2022 12:45 Ответить
Ти смішний або дурненький?))) нарік завод з виробництва набоїв перед самою війною у Сумах побудував)) а ти хочеш аби він населення попереджав?))) а про шашлички ти теж не чув?)) ти взагалі в Україні...?))
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21.04.2022 12:51 Ответить
люди з грошима менше будуть чіплятися за своє майно, бо знають, що можуть заробити ще. Тож не дивно що більш заможні часто виїхали раніше
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21.04.2022 12:48 Ответить
Не кажіть херню ...

В Гостомелі були запеклі бої вже в перші години війни ...
Це може з Боярки чи з Васельківа в Вас там встиг хтось доїхати , а з північного напрямку в їх тупо не було часу ... Навіть з Пущі не усі встигли . А там живуть міліардери ...

Це може з ОПЗЖопи повтікали йще на початку лютого - бо їх попередили "свої" - тобто орки !
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21.04.2022 12:50 Ответить
у нас в Одессе утро сплю сквозь сон слышу бубм бабах во сне думаю!!!! сосуды (у меня высокое давление)!!! бабахают или показалось или мусорка приехала бывает выгружает контейнеры громко..прошло пару минут и тут уже почти проснувшись слышу бабах бабах..я вскочил открываю окно и слышу бабах бабах.. а аэропорт недалеко стреляли в его районе куда что не знаю сразу без сантиментов бужу жену кричу вставай просыпайся все война началась вот так сразу опрели лось хотя до этого про войну только в кино включаю комп.. а там Хло речь толкает про денацификацию и прочую муйню...и вот СТАЛО ПОНЯТНО БЫЛО ЖИТИЕ НАШЕ--- ДО...... И СТАЛО ЖИТИЕ НАШЕ--АПОСЛЯ...
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21.04.2022 12:57 Ответить
ВОТ ССЫЛКА НА ВИДЕО........ https://www.youtube.com/watch?v=7FPgEIrMG7M https://www.youtube.com/watch?v=7FPgEIrMG7M


ПРО ТО КАК ФРАНЦИЯ С 2015 ГОДА ПОМОГАЕТ РОССИИ И ПОМОГАЕТ СЕГОДНЯ УБИВАТЬ!!!!!! УКРАИНЦЕВ В БУЧЕ ГОСТОМЕЛЕ БОЯРКЕ ВЕРЗЕЛЕ МЕЛИТОПОЛЕ МАРИУПОЛЕ ХЕРСОНЕ НИКОЛАЕВЕ ОДЕССЕ...да ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ..
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21.04.2022 13:00 Ответить
Как тяжело и больно...😟😰😰 Это видео должен видеть весь мир!
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21.04.2022 19:12 Ответить
Є в мене мрія що цей день прийде

Розквітне знов прекрасна Україна

І в лютих муках здохне кожен окупант

Але спочатку ... вся його родина
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21.04.2022 12:34 Ответить
Діти війни!Підла росія відібрала дитинство та найдорожче..
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21.04.2022 12:42 Ответить
І яким же бредом можна виправдать вбивство цієї жінки. Москалі просто виродки. Хай земля горить під їх нікчемними ногами!
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21.04.2022 12:44 Ответить
Це ще дивно що кажуть що вбита расєйськими окупантами, більшість таких репортажів особливо зі східняками монтується так ніби то було нашестя інопланетян а не расєян, східняки відмовляються згадувати расєян як агресора, просто бамбят...
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21.04.2022 12:46 Ответить
підари не беру у полон і пішли всі на хер зі своєю женевою
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21.04.2022 12:48 Ответить
Тримайся, малий...
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21.04.2022 12:52 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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21.04.2022 13:03 Ответить
Як там влада казала: ми не евакуйовували людей щоб не було паніки. Вот і результат зелених підерасів що не вірили у російське вгторгнення і людей не спасли.
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21.04.2022 13:26 Ответить
якщо Падляк разом з Хламідією ризикнуть на якісь переговори з підарашою-їх негайно ліквідувати,ліквідувати всі їхні сімї,родичів!!!!!
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21.04.2022 13:27 Ответить
Хай береже тебе Бог, дитино. І щоб траплялися тобі на шляху лише добрі люди.
А на кацапів нехай зійде чума!
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21.04.2022 13:34 Ответить
ПУСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ ЗАКОН БУМЕРАНГА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.04.2022 13:39 Ответить
Героям слава !!

Смерть клятим москалям на нашій землі 😠
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21.04.2022 13:54 Ответить
Страшно. Бідна дитина. Хтось ще скаже -а при чому прості росіяни. При тому. Усі злочинці і биці. Починаючи від тих, хто вже в землю дивляться, і закінчуючи тими, хто ще не народися. І поводитись з ними треба - як з військовими злочинцями, тобто не ЖАЛІТИ.
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21.04.2022 14:08 Ответить
жалко хлопця. Але мій татко остався сиротою в 11, лише дві сестри старші за нього, а одна молодша, а інша була ще в утробі. Як вони вижили під час війни і зразу після - один Бог знає. Потім вже я був на похороні своєї тітки, коли мені не було й чотирьох, а сину її було мабуть скільки як і цьому хлопчику. Треба старатися жити і далі, старатися оправдати надії покійної мами. А я впевнений, що вона бажала лише найкращого своїй дитині. Бажаю їм перенести це горе і не втратити шансу що дала доля. адже вони осталися живі.
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21.04.2022 14:33 Ответить
Царство Небесне убитій...
Дитині дай Боже сил і здоров'я.
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21.04.2022 14:55 Ответить
ви не зрозуміли ці чорти скрєпниє прийшли нас убивать
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21.04.2022 15:29 Ответить
Як на це можна дивитись без сліз, дитя ще не все зрозумів, дай Боже дитинці сил витримати це горе і хорошої долі йому побажати, а мамусі його - царство небесне. Хіба думали українці, що переживатимуть такі жахи...
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21.04.2022 15:54 Ответить
Я з мiсяць, коли просиналась, то одразу була думка-то страшний сон...Але то страшна
дiйснiсть...😳😒😰
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21.04.2022 19:19 Ответить
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21.04.2022 16:02 Ответить
Вырастет отомстит. Взрывом в домодедово.
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21.04.2022 17:03 Ответить
хлопця треба терміново відправляти на реабілітацію до Європи, до сверсників, до нормального життя, хочаб до кінця війни. Де бл... наш героїчний Соцзахист??? Ракети перестали падати на Київ, що всім сразу стало пох..???
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21.04.2022 19:04 Ответить
Ти сам особисто видно з реабілітації повернувся (( що ти хоч триндиш тут про реабілітацію коли дитина мамку втратила , моєму меншому було 15 коли дружина померла , і час трішки не той що нині , вже скільки часу минуло а і досі не заспокоївся , бо це мама і дитина була неповнолітньою , а тобі реабілітація (( його у цей момент іще з батьком розлучи ((
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21.04.2022 21:33 Ответить
 
 