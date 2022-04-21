32 677 40
10-летний Вова на похоронах своей мамы Марины, убитой российскими оккупантами в Буче. ФОТОрепортаж
Жители Бучи хоронят своих родных, убитых российскими оккупантами.
Фотограф AP Emilio Morenatti зафиксировал прощание 10-летнего сына со своей матерью в Буче, передает Цензор.НЕТ.
"Вова, 10 лет, на похоронах своей мамы, Марины. 20 апреля, 2022, Буча", - говорится в описании фото.
Топ комментарии
+71 Игорь Белышев
показать весь комментарий21.04.2022 12:24
+55 Elena Zhmariova
показать весь комментарий21.04.2022 12:21
+47 Володимир Романюк #503918
показать весь комментарий21.04.2022 12:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так от - у нас у Франківську авто з київськими номерами (і область також) - не "нижче" іномарок максимум 2012 року - а більшість - значно дорожчі. І приїхали в перші 3-4 дні.
Ось так - хто мав гроші - той врятувався (переважна більшість).
А в таких мабуть і на бензин не вистачило.
В Гостомелі були запеклі бої вже в перші години війни ...
Це може з Боярки чи з Васельківа в Вас там встиг хтось доїхати , а з північного напрямку в їх тупо не було часу ... Навіть з Пущі не усі встигли . А там живуть міліардери ...
Це може з ОПЗЖопи повтікали йще на початку лютого - бо їх попередили "свої" - тобто орки !
ПРО ТО КАК ФРАНЦИЯ С 2015 ГОДА ПОМОГАЕТ РОССИИ И ПОМОГАЕТ СЕГОДНЯ УБИВАТЬ!!!!!! УКРАИНЦЕВ В БУЧЕ ГОСТОМЕЛЕ БОЯРКЕ ВЕРЗЕЛЕ МЕЛИТОПОЛЕ МАРИУПОЛЕ ХЕРСОНЕ НИКОЛАЕВЕ ОДЕССЕ...да ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ..
Розквітне знов прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку ... вся його родина
А на кацапів нехай зійде чума!
Смерть клятим москалям на нашій землі 😠
Дитині дай Боже сил і здоров'я.
дiйснiсть...😳😒😰