10-річний Вова на похороні своєї мами Марини, вбитої російськими окупантами в Бучі. ФОТОрепортаж

Жителі Бучі ховають своїх рідних, вбитих російськими окупантами.

Фотограф AP Emilio Morenatti зафіксував прощання 10-річного сина зі своєю мамою в Бучі, передає Цензор.НЕТ.

"Вова, 10 років, на похороні своєї мами, Марини. 20 квітня, 2022, Буча", - йдеться в описі фото.

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