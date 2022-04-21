УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7928 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна Різня в Бучі
32 677 40

10-річний Вова на похороні своєї мами Марини, вбитої російськими окупантами в Бучі. ФОТОрепортаж

Жителі Бучі ховають своїх рідних, вбитих російськими окупантами.

Фотограф AP Emilio Morenatti зафіксував прощання 10-річного сина зі своєю мамою в Бучі, передає Цензор.НЕТ.

"Вова, 10 років, на похороні своєї мами, Марини. 20 квітня, 2022, Буча", - йдеться в описі фото.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині від рук російських окупантів загинуло понад 1000 мирних жителів, зокрема у Бучі знайшли вже більш як 420 тіл, - поліція

10-річний Вова на похороні своєї мами Марини, вбитої російськими окупантами в Бучі 01
10-річний Вова на похороні своєї мами Марини, вбитої російськими окупантами в Бучі 02
10-річний Вова на похороні своєї мами Марини, вбитої російськими окупантами в Бучі 03
10-річний Вова на похороні своєї мами Марини, вбитої російськими окупантами в Бучі 04

Автор: 

похорон (1289) Буча (542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+71
Ну и как можно думать после всего этого о переговорах с х"йлом?
показати весь коментар
21.04.2022 12:24
+55
Вот это действительно страшно - одинокий сирота на похоронах матери.
показати весь коментар
21.04.2022 12:21
+47
Страшніше лишень одинока мати на похоронах своїх дітей...І таке зараз є...
показати весь коментар
21.04.2022 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот это действительно страшно - одинокий сирота на похоронах матери.
показати весь коментар
21.04.2022 12:21 Відповісти
Страшніше лишень одинока мати на похоронах своїх дітей...І таке зараз є...
показати весь коментар
21.04.2022 12:27 Відповісти
Мальчик очень похож на мужчину. Надеюсь, что он отец мальчика...😒
показати весь коментар
21.04.2022 18:57 Відповісти
Ну и как можно думать после всего этого о переговорах с х"йлом?
показати весь коментар
21.04.2022 12:24 Відповісти
Шо ти візьмеш з зеленого ідіота?!
показати весь коментар
21.04.2022 12:47 Відповісти
.
показати весь коментар
21.04.2022 12:24 Відповісти
Нескінчений біль це бачити.
показати весь коментар
21.04.2022 12:28 Відповісти
😞😰
показати весь коментар
21.04.2022 18:59 Відповісти
Руссланд має бути повністю ліквідірен!!!
показати весь коментар
21.04.2022 12:30 Відповісти
Ви помітили, на якій машині вони приїхали?
Так от - у нас у Франківську авто з київськими номерами (і область також) - не "нижче" іномарок максимум 2012 року - а більшість - значно дорожчі. І приїхали в перші 3-4 дні.

Ось так - хто мав гроші - той врятувався (переважна більшість).

А в таких мабуть і на бензин не вистачило.
показати весь коментар
21.04.2022 12:31 Відповісти
Це справжні українці, у нас таких теж повно на брабусах...
показати весь коментар
21.04.2022 12:41 Відповісти
Не хочу влаштовувати тут срач але скажу таку річ...якби зе -гемОра не валяла дурака а попередила мешканців прикордонних районів приготуватися і заправитися на день д, то і на таких корчах можна було врятуватися
показати весь коментар
21.04.2022 12:45 Відповісти
Ти смішний або дурненький?))) нарік завод з виробництва набоїв перед самою війною у Сумах побудував)) а ти хочеш аби він населення попереджав?))) а про шашлички ти теж не чув?)) ти взагалі в Україні...?))
показати весь коментар
21.04.2022 12:51 Відповісти
люди з грошима менше будуть чіплятися за своє майно, бо знають, що можуть заробити ще. Тож не дивно що більш заможні часто виїхали раніше
показати весь коментар
21.04.2022 12:48 Відповісти
Не кажіть херню ...

В Гостомелі були запеклі бої вже в перші години війни ...
Це може з Боярки чи з Васельківа в Вас там встиг хтось доїхати , а з північного напрямку в їх тупо не було часу ... Навіть з Пущі не усі встигли . А там живуть міліардери ...

Це може з ОПЗЖопи повтікали йще на початку лютого - бо їх попередили "свої" - тобто орки !
показати весь коментар
21.04.2022 12:50 Відповісти
у нас в Одессе утро сплю сквозь сон слышу бубм бабах во сне думаю!!!! сосуды (у меня высокое давление)!!! бабахают или показалось или мусорка приехала бывает выгружает контейнеры громко..прошло пару минут и тут уже почти проснувшись слышу бабах бабах..я вскочил открываю окно и слышу бабах бабах.. а аэропорт недалеко стреляли в его районе куда что не знаю сразу без сантиментов бужу жену кричу вставай просыпайся все война началась вот так сразу опрели лось хотя до этого про войну только в кино включаю комп.. а там Хло речь толкает про денацификацию и прочую муйню...и вот СТАЛО ПОНЯТНО БЫЛО ЖИТИЕ НАШЕ--- ДО...... И СТАЛО ЖИТИЕ НАШЕ--АПОСЛЯ...
показати весь коментар
21.04.2022 12:57 Відповісти
ВОТ ССЫЛКА НА ВИДЕО........ https://www.youtube.com/watch?v=7FPgEIrMG7M https://www.youtube.com/watch?v=7FPgEIrMG7M


ПРО ТО КАК ФРАНЦИЯ С 2015 ГОДА ПОМОГАЕТ РОССИИ И ПОМОГАЕТ СЕГОДНЯ УБИВАТЬ!!!!!! УКРАИНЦЕВ В БУЧЕ ГОСТОМЕЛЕ БОЯРКЕ ВЕРЗЕЛЕ МЕЛИТОПОЛЕ МАРИУПОЛЕ ХЕРСОНЕ НИКОЛАЕВЕ ОДЕССЕ...да ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ..
показати весь коментар
21.04.2022 13:00 Відповісти
Как тяжело и больно...😟😰😰 Это видео должен видеть весь мир!
показати весь коментар
21.04.2022 19:12 Відповісти
Є в мене мрія що цей день прийде

Розквітне знов прекрасна Україна

І в лютих муках здохне кожен окупант

Але спочатку ... вся його родина
показати весь коментар
21.04.2022 12:34 Відповісти
Діти війни!Підла росія відібрала дитинство та найдорожче..
показати весь коментар
21.04.2022 12:42 Відповісти
І яким же бредом можна виправдать вбивство цієї жінки. Москалі просто виродки. Хай земля горить під їх нікчемними ногами!
показати весь коментар
21.04.2022 12:44 Відповісти
Це ще дивно що кажуть що вбита расєйськими окупантами, більшість таких репортажів особливо зі східняками монтується так ніби то було нашестя інопланетян а не расєян, східняки відмовляються згадувати расєян як агресора, просто бамбят...
показати весь коментар
21.04.2022 12:46 Відповісти
підари не беру у полон і пішли всі на хер зі своєю женевою
показати весь коментар
21.04.2022 12:48 Відповісти
Тримайся, малий...
показати весь коментар
21.04.2022 12:52 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
показати весь коментар
21.04.2022 13:03 Відповісти
Як там влада казала: ми не евакуйовували людей щоб не було паніки. Вот і результат зелених підерасів що не вірили у російське вгторгнення і людей не спасли.
показати весь коментар
21.04.2022 13:26 Відповісти
якщо Падляк разом з Хламідією ризикнуть на якісь переговори з підарашою-їх негайно ліквідувати,ліквідувати всі їхні сімї,родичів!!!!!
показати весь коментар
21.04.2022 13:27 Відповісти
Хай береже тебе Бог, дитино. І щоб траплялися тобі на шляху лише добрі люди.
А на кацапів нехай зійде чума!
показати весь коментар
21.04.2022 13:34 Відповісти
ПУСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ ЗАКОН БУМЕРАНГА. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
21.04.2022 13:39 Відповісти
Героям слава !!

Смерть клятим москалям на нашій землі 😠
показати весь коментар
21.04.2022 13:54 Відповісти
Страшно. Бідна дитина. Хтось ще скаже -а при чому прості росіяни. При тому. Усі злочинці і биці. Починаючи від тих, хто вже в землю дивляться, і закінчуючи тими, хто ще не народися. І поводитись з ними треба - як з військовими злочинцями, тобто не ЖАЛІТИ.
показати весь коментар
21.04.2022 14:08 Відповісти
жалко хлопця. Але мій татко остався сиротою в 11, лише дві сестри старші за нього, а одна молодша, а інша була ще в утробі. Як вони вижили під час війни і зразу після - один Бог знає. Потім вже я був на похороні своєї тітки, коли мені не було й чотирьох, а сину її було мабуть скільки як і цьому хлопчику. Треба старатися жити і далі, старатися оправдати надії покійної мами. А я впевнений, що вона бажала лише найкращого своїй дитині. Бажаю їм перенести це горе і не втратити шансу що дала доля. адже вони осталися живі.
показати весь коментар
21.04.2022 14:33 Відповісти
Царство Небесне убитій...
Дитині дай Боже сил і здоров'я.
показати весь коментар
21.04.2022 14:55 Відповісти
ви не зрозуміли ці чорти скрєпниє прийшли нас убивать
показати весь коментар
21.04.2022 15:29 Відповісти
Як на це можна дивитись без сліз, дитя ще не все зрозумів, дай Боже дитинці сил витримати це горе і хорошої долі йому побажати, а мамусі його - царство небесне. Хіба думали українці, що переживатимуть такі жахи...
показати весь коментар
21.04.2022 15:54 Відповісти
Я з мiсяць, коли просиналась, то одразу була думка-то страшний сон...Але то страшна
дiйснiсть...😳😒😰
показати весь коментар
21.04.2022 19:19 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 16:02 Відповісти
Вырастет отомстит. Взрывом в домодедово.
показати весь коментар
21.04.2022 17:03 Відповісти
хлопця треба терміново відправляти на реабілітацію до Європи, до сверсників, до нормального життя, хочаб до кінця війни. Де бл... наш героїчний Соцзахист??? Ракети перестали падати на Київ, що всім сразу стало пох..???
показати весь коментар
21.04.2022 19:04 Відповісти
Ти сам особисто видно з реабілітації повернувся (( що ти хоч триндиш тут про реабілітацію коли дитина мамку втратила , моєму меншому було 15 коли дружина померла , і час трішки не той що нині , вже скільки часу минуло а і досі не заспокоївся , бо це мама і дитина була неповнолітньою , а тобі реабілітація (( його у цей момент іще з батьком розлучи ((
показати весь коментар
21.04.2022 21:33 Відповісти
 
 