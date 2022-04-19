На Київщині від рук російських окупантів загинуло понад 1000 мирних жителів, зокрема у Бучі знайшли вже більш як 420 тіл, - поліція

У Київській області у результаті російської агресії загинуло понад 1000 цивільних осіб, переважна більшість людей були застрелені, тіла продовжують виявляти.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у коментарі журналістам 19 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду

"На Київщині в результаті російської агресії загинуло вже понад 1000 цивільних осіб", - розповів він.

За його словами, лише у місті Буча вже виявили понад 420 тіл загиблих.

Тіла продовжують виявляти, бо люди повертаються додому і знаходять у себе вдома, у підвалах чи в колодязях загиблих.

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Лише за одну добу правоохоронці провели огляд та доставили до моргів Київщини тіла 48 людей.

Говорячи про процес ідентифікації осіб, він зазначив, що особи більшості з цих громадян встановлюють.

"І дуже багато людей, понад 200 (на Київщині. – Ред.) – це ті, що зникли безвісти, це по заявах, які ми наразі маємо. Розуміємо, що це – далеко не всі заяви, бо люди, наприклад, виїхали і звертаються, по всій Україні, у тому числі і з-за кордону. Також багато людей, більше 300 тіл, не ідентифіковані наразі (на Київщині. – Ред.)", - поінформував він.

Правоохоронець зазначив, що процедура ідентифікації цих тіл проходить згідно з процесуальним законодавством.

"Ми обов’язково відбираємо ДНК. І дуже багато родичів заявляють про зникнення своїх знайомих або близьких, але вони знаходяться за кордоном, тому взяти у них зразки ДНК поки що не є можливим. Але ми сподіваємося, що ми встановимо 100 % усіх людей, які були вбиті армією рф на території Київської області", - сказав Нєбитов.

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Крім того, за словами Нєбитова, лише за квітень зафіксовано 12 випадків травмування і загибелі людей, які підірвались на залишених окупантами вибухонебезпечних предметах.

Вибухівку росіяни позалишали всюди – у будинках на дверях, у пральних машинах, холодильниках, мікрохвильовках.

Мінували навіть кладовища – лише на одному цвинтарі на Київщині вибухотехніки виявили 13 розтяжок.

Загалом в області зараз працює більше 400 правоохоронців, вони вже опитали понад 27 тисяч осіб щодо злочинів вчинених росіянами.