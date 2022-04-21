Оккупанты ударили ракетами по острову Хортица, - Запорожская ОВА. ФОТО

Российские войска запустили ракеты по Запорожью, которые упали на остров Хортица.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 апреля 2022, в 12:45 российская армия запустила крылатую ракету по Запорожью. Она упала на остров Хортица в районе Преображенского моста. В то время по железнодорожному полотну моста двигался эвакуационный поезд Запорожье-Львов, в котором взрывной волной выбило окна четырех вагонов. Также вылетели окна двигавшихся мостом автомобилей.



В 13:30 россияне нанесли второй удар ракетой – также попавшей в остров Хортица. В результате него повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий. Пострадали 8 граждан", - говорится в сообщении.

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