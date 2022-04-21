Оккупанты ударили ракетами по острову Хортица, - Запорожская ОВА. ФОТО
Российские войска запустили ракеты по Запорожью, которые упали на остров Хортица.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 21 апреля 2022, в 12:45 российская армия запустила крылатую ракету по Запорожью. Она упала на остров Хортица в районе Преображенского моста. В то время по железнодорожному полотну моста двигался эвакуационный поезд Запорожье-Львов, в котором взрывной волной выбило окна четырех вагонов. Также вылетели окна двигавшихся мостом автомобилей.
В 13:30 россияне нанесли второй удар ракетой – также попавшей в остров Хортица. В результате него повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий. Пострадали 8 граждан", - говорится в сообщении.
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Вибачте, несила не поділитись.
"Дым от горящего НИИ закрыл пеленой центральную часть города..."
"Тьма, пришедшая с моря, накрьіла ненавидимьій прокуратором город..."
Вгадайте - де тут провінційний газетяр, а де "вєлікій пісатєль"?
(А новина, як розумію, не так щоб несподівана: це в них усе той самий крейсер "Москва" все ніяк не догорить, не інакше як, цим разом, з усією документацією по "модернізації")), - ну що ж, з Богом, Парасю, хай вам там гарно гориться!)
проте чомусь виноватять тих, хто вже постфактум якісь фотки виклав без привязок до координат. Хоча насправді тупі здрадники саме в оцих от новинах ЗМІ сидять!
А зараз потрібно шукати павлюк, які наводили на хортицькі об'єкти.