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Новости Фото Война
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Оккупанты ударили ракетами по острову Хортица, - Запорожская ОВА. ФОТО

Российские войска запустили ракеты по Запорожью, которые упали на остров Хортица.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 апреля 2022, в 12:45 российская армия запустила крылатую ракету по Запорожью. Она упала на остров Хортица в районе Преображенского моста. В то время по железнодорожному полотну моста двигался эвакуационный поезд Запорожье-Львов, в котором взрывной волной выбило окна четырех вагонов. Также вылетели окна двигавшихся мостом автомобилей.

В 13:30 россияне нанесли второй удар ракетой – также попавшей в остров Хортица. В результате него повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий. Пострадали 8 граждан", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Запорожью: Ранены 8 человек, повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда

Оккупанты ударили ракетами по острову Хортица, - Запорожская ОВА 01
Оккупанты ударили ракетами по острову Хортица, - Запорожская ОВА 02

обстрел (27351) Запорожская область (3117) Хортица заповедник (29)


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Топ комментарии
+87
Знак питання зайвий. Підари- однозначно
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21.04.2022 22:04
+54
ну, не підари?
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21.04.2022 22:03
+36
********, изгнанные с общества ********* за гнусную **********.
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21.04.2022 22:10
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ну, не підари?
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21.04.2022 22:03 Ответить
Знак питання зайвий. Підари- однозначно
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21.04.2022 22:04 Ответить
******! еще и какие !!!
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21.04.2022 22:07 Ответить
********, изгнанные с общества ********* за гнусную **********.
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21.04.2022 22:10 Ответить
Бiдним евакуйованим нiде спокою нема, та добре що хоч мiст не зруйнували. Зеленський все ще мрiэ заглянути кудись путiну?
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21.04.2022 22:08 Ответить
Приплів
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21.04.2022 22:26 Ответить
слухай, оправдун.. йди на російський корабль!
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25.04.2022 00:02 Ответить
точечные удары, наводчиков завезли
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21.04.2022 22:08 Ответить
***..ди начинают по мостам жд узлам бить ****** обосрались что оружие придет серьезное и стали создавать припоны
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21.04.2022 22:08 Ответить
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid0xBLQTexRBoi5TGZaSkz2VwbzEPu4oEd6TCdFSm2RH9azu5EWiB7FQ6RjQkXbjhi9l?__cft__[0]=AZXsxf1Y_OpIHPn7jwoIXWPcVU8OIwDH0Gn-Dm7loMLdfeuCw1lGCWowsdQ4kjcceO4USDrTnmo4agA3o3fq17q-eoC_aKCEXjDZzU5xjjOBTy3AUzbBcPjStNfCa4Xhj1FSPCmFVIQaZ85eaJ-IPHZErFSNayhRanszRN33vON-Cw&__tn__=%2CO%2CP-R 48 мин. ·

Вибачте, несила не поділитись.

"Дым от горящего НИИ закрыл пеленой центральную часть города..."

"Тьма, пришедшая с моря, накрьіла ненавидимьій прокуратором город..."

Вгадайте - де тут провінційний газетяр, а де "вєлікій пісатєль"?

(А новина, як розумію, не так щоб несподівана: це в них усе той самий крейсер "Москва" все ніяк не догорить, не інакше як, цим разом, з усією документацією по "модернізації")), - ну що ж, з Богом, Парасю, хай вам там гарно гориться!)
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21.04.2022 22:11 Ответить
підори наводять підорів
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21.04.2022 22:11 Ответить
Да тут и наводить ничего не надо - явно ж в мост целились, уроды. А этот мост 70 лет там стоит, и никакого секрета нет, где он находится, и что по нему ЖД проходит, на всех советских картах есть. Спасибо только им, что они такие рукожопы и в мост не попали.
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22.04.2022 12:55 Ответить
Знають що кацапська історія гнила і ганебна, тому намагаються знищити нашу.
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21.04.2022 22:12 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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21.04.2022 22:16 Ответить
Кто не помнит уроков истории, тот переживет это снова... Когда то зоофилка Екатерина нанесла удар по козачеству. Сегодня её потомки нанесли удар по колыбели козачества. Сегодя в Одессе стоит памятник этой ***** и хоть бы шо. Мало того с бюджета, в прошлые года выделялась сумма более полумиллиона гривен в МЕСЯЦ на охрану этого памятника. На сегодня сумма больше.
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21.04.2022 22:16 Ответить
Це моя батьківщина, мій улюблений острів Хортиця, моє улюблене Запоріжжя, кацапня вже і туди добралася, тварюки погані.
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21.04.2022 22:26 Ответить
Доречі, чому "найвпливовійший" перестав ВИМАГАТИ у партнерів ППО! Може треба і тут єрмака підключати?
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21.04.2022 22:30 Ответить
Зачем вы ерунду говорите? Посмотрите списки запрашиваетмого вооружения и оборудования. Вы думаете то что произносится - это то что запрашивается? Запрашиваются десятки страницы вооружений и оборудования, очень детализированно...
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21.04.2022 22:41 Ответить
Согласен. Не все, в чем мы нуждаемся, озвучивается. Самое необходимое появляется как-то неожиданно и это однозначно плюс. К примеру, сколько мы говорили и слышали о самолётах, а потом бац и... Надеюсь с танками пройдёт не хуже. Пи.д.рилы уже 64-ые расконсервируют, скоро и 34-ые начнут с постаментов снимать. "Мяса" то, к сожалению, у них много.
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21.04.2022 23:04 Ответить
Не уверен, что это нужно публиковать. Но то что они выбирают такие объекты говорит о том, что захватывать Запорожье уже не очень-то и хочется....
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21.04.2022 22:39 Ответить
На жаль те що не можуть захватити якраз і ********! І ЗМІ в цьому дуже активно допомагають!! Наприклад, куди привозять гуманітарну поміч, де більше зупиняється євакуйованих . .. особливо Громадське старається.
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21.04.2022 23:45 Ответить
ото ж бо!
проте чомусь виноватять тих, хто вже постфактум якісь фотки виклав без привязок до координат. Хоча насправді тупі здрадники саме в оцих от новинах ЗМІ сидять!
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25.04.2022 00:06 Ответить
Муджабаєв дуже гарно говорить про ту кацапську свиноту...https://www.youtube.com/c/AyderMuzhdabaev?app=desktop
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21.04.2022 22:52 Ответить
летят с приазовья. на оккупированной территории их было хорошо видно и слышно.
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21.04.2022 23:14 Ответить
вроде запорожсталевский профик или хз
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21.04.2022 23:22 Ответить
Нині "диверів" заїхало в Запоріжжя дохєра, однозначно. Ходять, пивце потягують. Треба бути пильними, звертати увагу на всіх і кожного.
А зараз потрібно шукати павлюк, які наводили на хортицькі об'єкти.
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21.04.2022 23:29 Ответить
ЗАПУТАННЫЕ ДЕБИЛЫ !!!
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22.04.2022 01:53 Ответить
 
 